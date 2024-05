Sıra dışı, benzersiz ve etkileyici bir konser

Haberin Devamı

“Mahşer”, “Taş”, “Lafügüzah”, “Büyük İnsan”, “Aşk Lazım”, “Biraz Ayrılık”, “Herkes Yolunda”, “Bal”, “Aşk” ve “Çatı Katı” gibi hit parçasıyla tanınan Gökhan Türkmen, ‘Kontekst 360’ adlı sahne düzeniyle geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği konsepti yineledi. Konserin hazırlık süreci tam 4 ay sürdü. Biletleri tükenen bu görkemli etkinlik, Gökhan Özfırıncı’nın yönetmenliğinde 14 kamera ile kaydedildi. Konserin her anı, sahnenin üstünde yer alan LED ekranlara yansıtılarak izleyicilere aktarıldı. Görsel ve işitsel anlamda tam bir ziyafet sunan Türkmen ve GT Band, sergiledikleri performansla, beğeni topladı desem az kalır.

Bu tür konserler, sadece müzik dinlemekle kalmayıp aynı zamanda şov izlemek isteyenler için biçilmiş kaftan. Türkmen’in sahnedeki enerjisi ve profesyonelliği, bu deneyimi daha da unutulmaz kıldı. Müzikseverlerin uzun süre akıllarından çıkmayacak bir akşam yaşatan Gökhan Türkmen, Türk pop müziğine olan katkısını ve sahne hakimiyetini bir kez daha kanıtladı.

Gökhan Türkmen’in sahne şovlarına dair beklentiler her zaman yüksek olmuştur. Fakat ‘Kontekst 360’ ile bu beklentiler bir kez daha aşıldı.

Türkmen’in yaratıcılığı ve sahneye getirdiği yenilikler, onu sadece bir müzisyen değil, aynı zamanda bir sahne sanatçısı olarak da ön plana çıkarıyor. Müzikseverler böyle benzersiz performanslarla buluştukça, Türkmen’in sadece adını değil performanslarının da namını daha çok duyacağız gibi...

Her dakikası dolu dolu geçen bu eşsiz konseri kaçıranlar için belki de en iyi tavsiye, bir sonraki Gökhan Türkmen konseri için şimdiden hazırlıklara başlamak olacak. Çünkü bu deneyim, her müzikseverin en az bir kez yaşaması gereken bir şölen.

Haberin Devamı

Dikkat çekenler

◊ Hayko Cepkin, stadyum konseri ile zirveye çıkan isimdi. Yaklaşık 40 bin kişiyi Beşiktaş Stadyumu’nda ağırlayan Cepkin sahne şovları ve yorumuyla “Bakın konser böyle yapılır” dedirtti. Bizzat olmadığım konserin videolarına o derece hakimim ki ben de bu yorumun altına imzamı atarım.

◊ Bu hafta bir başka stadyum konseri de Dimash Qudaibergen’e aitti. Yine Beşiktaş Stadyumu’nda konser veren ünlü isim, Haluk Levent’le birlikte “Gesi Bağları”nı seslendirdi ve DJ Burak Yeter’le performans sergiledi.

◊ Melike Şahin, 1 yıl aradan sonra ikinci albümü “Akkor”un ilk şarkısı “Durma Yürüsene”yi yayınlıyor. Sözü ve bestesi Şahin’e ait olan “Durma Yürüsene”, sanatçının Grammy ödüllü prodüktör Martin Terefe ile kaydettiği ikinci albümünün habercisi. Melike Şahin’in bu yeni şarkısı da diğerlerinin peşinden geliyor.

◊ AySay, başarılı albümleri “Köy”ün ardından single’ları “Moda”yı 24 Mayıs’ta çıkardı. İstanbul Moda Sahili’nde geçen bir buluşmayı anlatan şarkı, pop prodüksiyonuyla dikkat çekiyor.

◊ Spotify’ın EQUAL programı, Türkiye’deki kadın sanatçıların dinlenme oranlarını yüzde 140 artırarak büyük bir başarıya imza attı. 2021’den bu yana 31 milyar dinlenmeyi aşan EQUAL çalma listeleri, dünya genelinde kadın sanatçıların sesini duyurmayı amaçlıyor.

3. yılını kutlayan program kapsamında düzenlenen etkinlikte, Türkiye’nin önde gelen kadın sanatçıları bir araya geldi. 2023’te Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçılar arasında Sezen Aksu, Güneş ve Melike Şahin yer aldı.

◊ Çağan Şengül, yeni teklisi “Yokmuş Sevenim Senden Önce”yi geçen hafta yayınladı. Söz ve müziği Şengül’e, düzenlemesi Burak Bedirli’ye ait olan şarkı, sanatçının hızla yükselen kariyerinde bir başka parıldayan basamak olarak öne çıkıyor.

◊ Lil Zey, “Madem Öyle... (Rastlaşcaz!)” adlı yeni şarkısını yayınladı. Şarkının sözleri Lil Zey ve Görkem Yılmaz’a ait olup bestede Lil Zey, Görkem Yılmaz, Murat Tekin ve Noury Marlon van Duinen yer aldı. Lil Zey, sözleriyle öne çıkan bu çalışmasıyla Türkçe rap müziğinde kendine sağlam bir yer ediniyor.

◊ Damla Durakçay’ın “Bana O Şarkıyı Çal” adlı yeni şarkısı, 24 Mayıs’ta yayınlandı. Şarkı, 80’lerin analog synth seslerinden ve 90’ların Türkçe popunun derinliğinden ilham alarak, tanıdık bir hissiyat ve melankolik yapısıyla dinleyicileri etkisi altına alıyor.

◊ İkilem, “Perişanlardayım” adlı yeni şarkısını Avrupa Müzik markasıyla yayınladı. Şarkı, grubun başarılı EP çalışmasından sonra güçlü bir çıkış yapmayı hedefliyor. EP ise en merak ettiklerimden.

◊ Deniz Taşar’ın türlerin harmanlandığı ve kendi ‘pop müzik’ tanımını açıkladığı ilk İngilizce solo albümü “Overflowing” yayınlandı.

Albüm, R&B vokalleri, dans ritimleri, deneysel dokunuşlar ve rap verse’leriyle dikkat çekiyor. Toplam 10 parçadan oluşan albüm, Atina ve İstanbul’da Charalambos Kourtaras ile kaydedildi. Bayıldım, bu albüme.

Ne dinledim

Haberin Devamı

∆ Palmiyeler- “Yalnızlık Benim Adım”

∆ Ars Longa- “Diğer Parça”

∆ Rana Türkyılmaz- “Cihan”

∆ Ozbi- “Yaralı Kalbim”

∆ Saian, Emir Can İğrek- “Rün”