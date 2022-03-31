Simge Pınar’ın ikinci albümü çıktı. “Sevgideğer” ismini taşıyan albüm dört single’ın ardından geldi. Yeni 6 şarkının eklenmesiyle çalışmanın nasıl olacağını merak ediyordum. Albüm, tüm beklentilerin hakkını verdi.
Simge Pınar’dan “Cevap”, “Kendim Olmalıyım”, “Ay” ve “Yalnızlık Cesaret İster”i dinlemiştik. İlk albümüne atıfta bulunan ancak daha ayakları yere basan, fikirlerini korkusuzca sunan bir söz yazarı-besteci albümü bekliyordum. Nitekim yanılmadım.
Prodüktörlük görevini Efe Demiral’ın üstlendiği 10 şarkılık albüm, aşktan çiçekten böcekten sıyrılmış. Çalışma, kendini sevmek gibi çok güzel bir alt metin üzerine kurulmuş. 10 şarkı dediğime bakmayın, biri “Cevap”ın akustik versiyonu.
Albümde tabii ki aşk da hayat da var. Ama dinleyenle bağ kurmaya hazırlanan ve içten gelen kendini sevme dürtüsü daha baskın. Ortada seven biri varsa da heder olup karalar bağlamıyor.
Ne olursa olsun, “önce ben” diyen bir kadının dilinden dinliyoruz 10 şarkıyı. “İnsanlardan uzak, kendime yakın” diyor “Yalnızlık Cesaret İster”de mesela. Durum tam da bu...
Müziğe bakacak olursak tertemiz bir düzenleme, iyi bir orkestrasyonla karşılaşıyoruz. Uyumlu moda parçaları birbirleriyle kullanıldığında ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmaz buna da “çabasız şıklık” denir. Bu albümde de bunun örneğini görüyoruz.
Ritimler, enstrümanlar, sözler öyle ahenkli bir uyum içindeki sanki şarkılar bir saatte kaydedilmiş ama aynı zamanda bir yıl düşünülmüş gibi. Albümü dinlemeyi bitirdiğinizde sizi geri çağırıyor. Bu da bir projede aradığım yegane özellik...
“Sevgideğer”, “Ay”, “Kendim Olmalıyım” ve “Cevap”ın akustik halini tekrarda dinlemek istiyorsunuz. Albümün bıraktığı his ise gerçekten de “sevgideğer” olduğumuz oluyor. Ki bu eczaneden alamayacağınız bir şey... Fakat günde bir doz bu albümden alabilirsiniz.
‘Radar’a alın
Bilge Teker’in yeni şarkısı “Bu Adam” haftanın dikkat çeken işlerinden. Opera- şan öğrencisi olan Teker’in synth-pop, elektronik, indie, hip- hop gibi farklı türleri içinde barındıran şarkısı, alternatif yerli müzik dinleyenlerin gözünden kaçmasın. Yeni ve yetenekli biri görünce hemen paylaşmak gerek.
Geri vokalden solo kariyere
Dolu Kadehi Ters Tut, Canozan, Sedef Sebüktekin ve Dilan Balkay gibi isimlerin geri vokalliğini yapan Billur Battal, yarın ilk solo şarkısını yayınlayacak. Şarkıyı Dilan Baykal ile yazan Battal, hızlı çıkışı “Kurtar Beni” ile resmen garantiliyor. Karanlık synthlerle bezeli şarkı kendine çekiyor.
Sıra albümde
RednBlack single yolculuğuna sekizinci şarkıları “Hiç” ile devam ediyor. Huzur veren, sakinleştiren ritimleriyle tekrar tekrar evde çaldığım “Hiç”, hayatın harala gürelesinden sıkılan benim gibiler için resmen cevher. Grubun, artık albüm zamanı da geldi.
13 kadından şehrin müziği
Yerli müzik sektöründe yeterince temsil edilmeyen kadın müzisyenlerin görünürlüğüne yönelik çalışmalar yürüten Beats By Girlz Türkiye, “Benim Şehrim Benim Sesim” albümünü ortaya çıkardı.
British Council’ın “Kültürde Kadın Gücü Destek Programı” kapsamında Beats By Girlz Türkiye yürütücülüğü ile hazırlanan 12 şarkılık albümde 13 kadının sesinden şehrin müziğini belli bir türe bağlı kalmadan duyuyoruz.
Beats By Girlz Türkiye’nin açık çağrı sonucu seçtiği 10 genç kadın müzisyenle ücretsiz düzenlediği atölyenin ürünü olan albüm, kadınların yaşadıkları şehirle ilişkilerini müzikle anlatmaları ve şehrin seslerinden ilham alarak kendi müziklerini yaratmaları amacıyla hazırlanmış.
Türkçe ve İngilizce parçaların olduğu 45 dakikalık albümde elbet favorilerim var. İrem Arslan’ın söylediği “Gelgit”, Dolphin Drama’nın seslendirdiği “Seclusion”, Mandy Wigby’den “Warp&Weft” gözümden kaçmayanlar.
İzlemeye devam
Alternatif müziğin üretken isimlerinden Beyza Doğuç, yeni single’ı “Sürgün”ü yarın yayınlıyor. Söz ve müziği kendisine ait şarkı şehri yaşayan, şehri soluyan bir kişi gözünden kendinden uzaklaşma ve kendini bulma sürecini anlatıyor. Bu yetenekli ismin yükselişini hep birlikte izlemeye devam.
Hem Türkçe hem Fransızca arabesk
Elektro Hafız, iki yeni şarkı yayınladı. Neo arabesk türündeki bu iki eser, sizi 80’ler ruhuna götürüyor. Arabesk düzenleme konusunda deneyimini konuşturan sanatçı, söz ve bestesi kendisine ait “Sensiz Aşk”ta Fairuz Derin Bulut günlerini anımsatıyor. Ayla Millepied-Şen ile hazırladığı Fransızca şarkı “L’amour à deux doigts“ Avrupa’ya arabeski tanıtıyor.
İlk solo çalışma yarın yayında
Gece Yolcuları’ndan tanıdığımız Edis İlhan, ilk solo çalışmasını “Kırgınım”ı yarın yayınlıyor. İlhan, söz ve bestesi kendisine ait şarkıda aranjörlüğü Emrah Demiralp ile paylaşıyor. Şarkıcı, bu pop balatla yeni bir dönemin kapısını açıyor. Aşk acısı çekenler kaçırmasın.
Kaliteli flowlar
Baneva yeni single’ı “Flu”yu geçtiğimiz hafta yayınladı. Sözleri kendisine müziği ise Jefe ve Nushadow imzalı şarkı, Baneva’nın flowlarıyla rap dünyasında dikkat çekecek. Baneva’nın kariyeriyse dikkatle incelenesi.
Güzel iş birliği
Ah! Kozmos’un hız verdiği iş birliklerinin yenisi Melike Şahin’le geldi. İkilinin, ikinci şarkısı “Miras” yayınlandı. Övünç Dan’ın karanlık tarafını da yanlarına alan ekip, şarkıyı birlikte besteledi. Bu haftanın bir başka alttan alta umut veren eseri, sadece dinleyene değil sektör için de yeni iş birlikleri için güzel bir örnek.
Sevgideğer
Simge Pınar’ın ikinci albümü çıktı. “Sevgideğer” ismini taşıyan albüm dört single’ın ardından geldi. Yeni 6 şarkının eklenmesiyle çalışmanın nasıl olacağını merak ediyordum. Albüm, tüm beklentilerin hakkını verdi.
Simge Pınar’dan “Cevap”, “Kendim Olmalıyım”, “Ay” ve “Yalnızlık Cesaret İster”i dinlemiştik. İlk albümüne atıfta bulunan ancak daha ayakları yere basan, fikirlerini korkusuzca sunan bir söz yazarı-besteci albümü bekliyordum. Nitekim yanılmadım.
Prodüktörlük görevini Efe Demiral’ın üstlendiği 10 şarkılık albüm, aşktan çiçekten böcekten sıyrılmış. Çalışma, kendini sevmek gibi çok güzel bir alt metin üzerine kurulmuş. 10 şarkı dediğime bakmayın, biri “Cevap”ın akustik versiyonu.
Albümde tabii ki aşk da hayat da var. Ama dinleyenle bağ kurmaya hazırlanan ve içten gelen kendini sevme dürtüsü daha baskın. Ortada seven biri varsa da heder olup karalar bağlamıyor.
Ne olursa olsun, “önce ben” diyen bir kadının dilinden dinliyoruz 10 şarkıyı. “İnsanlardan uzak, kendime yakın” diyor “Yalnızlık Cesaret İster”de mesela. Durum tam da bu...
Müziğe bakacak olursak tertemiz bir düzenleme, iyi bir orkestrasyonla karşılaşıyoruz. Uyumlu moda parçaları birbirleriyle kullanıldığında ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmaz buna da “çabasız şıklık” denir. Bu albümde de bunun örneğini görüyoruz.
Ritimler, enstrümanlar, sözler öyle ahenkli bir uyum içindeki sanki şarkılar bir saatte kaydedilmiş ama aynı zamanda bir yıl düşünülmüş gibi. Albümü dinlemeyi bitirdiğinizde sizi geri çağırıyor. Bu da bir projede aradığım yegane özellik...
“Sevgideğer”, “Ay”, “Kendim Olmalıyım” ve “Cevap”ın akustik halini tekrarda dinlemek istiyorsunuz. Albümün bıraktığı his ise gerçekten de “sevgideğer” olduğumuz oluyor. Ki bu eczaneden alamayacağınız bir şey... Fakat günde bir doz bu albümden alabilirsiniz.
‘Radar’a alın
Bilge Teker’in yeni şarkısı “Bu Adam” haftanın dikkat çeken işlerinden. Opera- şan öğrencisi olan Teker’in synth-pop, elektronik, indie, hip- hop gibi farklı türleri içinde barındıran şarkısı, alternatif yerli müzik dinleyenlerin gözünden kaçmasın. Yeni ve yetenekli biri görünce hemen paylaşmak gerek.
Geri vokalden solo kariyere
Dolu Kadehi Ters Tut, Canozan, Sedef Sebüktekin ve Dilan Balkay gibi isimlerin geri vokalliğini yapan Billur Battal, yarın ilk solo şarkısını yayınlayacak. Şarkıyı Dilan Baykal ile yazan Battal, hızlı çıkışı “Kurtar Beni” ile resmen garantiliyor. Karanlık synthlerle bezeli şarkı kendine çekiyor.
Sıra albümde
RednBlack single yolculuğuna sekizinci şarkıları “Hiç” ile devam ediyor. Huzur veren, sakinleştiren ritimleriyle tekrar tekrar evde çaldığım “Hiç”, hayatın harala gürelesinden sıkılan benim gibiler için resmen cevher. Grubun, artık albüm zamanı da geldi.
13 kadından şehrin müziği
Yerli müzik sektöründe yeterince temsil edilmeyen kadın müzisyenlerin görünürlüğüne yönelik çalışmalar yürüten Beats By Girlz Türkiye, “Benim Şehrim Benim Sesim” albümünü ortaya çıkardı.
British Council’ın “Kültürde Kadın Gücü Destek Programı” kapsamında Beats By Girlz Türkiye yürütücülüğü ile hazırlanan 12 şarkılık albümde 13 kadının sesinden şehrin müziğini belli bir türe bağlı kalmadan duyuyoruz.
Beats By Girlz Türkiye’nin açık çağrı sonucu seçtiği 10 genç kadın müzisyenle ücretsiz düzenlediği atölyenin ürünü olan albüm, kadınların yaşadıkları şehirle ilişkilerini müzikle anlatmaları ve şehrin seslerinden ilham alarak kendi müziklerini yaratmaları amacıyla hazırlanmış.
Türkçe ve İngilizce parçaların olduğu 45 dakikalık albümde elbet favorilerim var. İrem Arslan’ın söylediği “Gelgit”, Dolphin Drama’nın seslendirdiği “Seclusion”, Mandy Wigby’den “Warp&Weft” gözümden kaçmayanlar.
İzlemeye devam
Alternatif müziğin üretken isimlerinden Beyza Doğuç, yeni single’ı “Sürgün”ü yarın yayınlıyor. Söz ve müziği kendisine ait şarkı şehri yaşayan, şehri soluyan bir kişi gözünden kendinden uzaklaşma ve kendini bulma sürecini anlatıyor. Bu yetenekli ismin yükselişini hep birlikte izlemeye devam.
Hem Türkçe hem Fransızca arabesk
Elektro Hafız, iki yeni şarkı yayınladı. Neo arabesk türündeki bu iki eser, sizi 80’ler ruhuna götürüyor. Arabesk düzenleme konusunda deneyimini konuşturan sanatçı, söz ve bestesi kendisine ait “Sensiz Aşk”ta Fairuz Derin Bulut günlerini anımsatıyor. Ayla Millepied-Şen ile hazırladığı Fransızca şarkı “L’amour à deux doigts“ Avrupa’ya arabeski tanıtıyor.
İlk solo çalışma yarın yayında
Gece Yolcuları’ndan tanıdığımız Edis İlhan, ilk solo çalışmasını “Kırgınım”ı yarın yayınlıyor. İlhan, söz ve bestesi kendisine ait şarkıda aranjörlüğü Emrah Demiralp ile paylaşıyor. Şarkıcı, bu pop balatla yeni bir dönemin kapısını açıyor. Aşk acısı çekenler kaçırmasın.
Kaliteli flowlar
Baneva yeni single’ı “Flu”yu geçtiğimiz hafta yayınladı. Sözleri kendisine müziği ise Jefe ve Nushadow imzalı şarkı, Baneva’nın flowlarıyla rap dünyasında dikkat çekecek. Baneva’nın kariyeriyse dikkatle incelenesi.
Güzel iş birliği
Ah! Kozmos’un hız verdiği iş birliklerinin yenisi Melike Şahin’le geldi. İkilinin, ikinci şarkısı “Miras” yayınlandı. Övünç Dan’ın karanlık tarafını da yanlarına alan ekip, şarkıyı birlikte besteledi. Bu haftanın bir başka alttan alta umut veren eseri, sadece dinleyene değil sektör için de yeni iş birlikleri için güzel bir örnek.