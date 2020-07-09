Pantene Altın Kelebek’te bir ilk: En iyi rap’çi ödülü

46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri için geçtiğimiz iki hafta boyunca yollara düştük ve ödülleri bizzat kendimiz adreslere teslim ettik. Maske, dezenfektan ve sosyal mesafe gibi kurallara özenle dikkat ettik. O sevinç anlarının çekimleri oldukça farklı bir deneyimdi.
Bu yıl törende müzik alanında sevindirici bir gelişme yaşandı. Son iki yıldır müzik sektörünün artık lokamatiflerinden biri olan rap müzik, ayrı bir kategori olarak ödül töreninde yer buldu. 2018-2019 yıllarında çıkan çalışmalar bu kategoride oylamaya açıldı.
En iyi rap’çinin ilk kez ödüllendirildiği törende kazanan Ceza oldu.
Ceza, “En çok ben hakettim” dedi ve ekledi: “Bu ödül, çocukluğumdan beri var olması için mücadele ettiğim rap müzik için de yeni bir başlangıç olacak.”
Ödüllerde yüzde 70 halk oylaması esas alındı, bu yüzden de çeşitli yorumlar yapıldı ve sosyal medyada tartışmalar çıktı. Kimileri sonucu beğenir, kimileriyse beğenmez...
Ama Ceza hakkında hiçbir yerde “en iyisi değildir” diyen tek bir cümle bile görmedim. Sezar’ın hakkını Sezar’a verildi. Bu yaşanan durum yıllardır hak ettiği ödülü almasının öneminin de kanıtı gibiydi...
EDM radara girdi
Geçtiğimiz yıl da en iyi DJ kategorisinde ilk kez ödül verilmiş ve kazanan Mahmut Orhan olmuştu. Bu yılsa farklı bir isme ödül gitti. Geleneksel Türk müziğiyle elektronik dans müziğini (EDM) harmanlayıp sample’lar hazırlayan Hey! Douglas bu yıl ödülün sahibi oldu.
Sanatçı, canlı performanslar sırasında birlikte çalıştığı Ekin Eti, Barış Doğukan Yazıcı, Ertan Şahin ve Mustafa Cihan Aslan’dan oluşan Anadolu Nefesi ekibiyle tören için özel bir çalışma hazırladı. Boğaz’a karşı “Deniz Üstü Köpürür” parçasının son halini ödül töreni sırasında çaldılar ve çok beğendim. Yeni dönem müziğine meraklı bir seyirci kitlesi var.
Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde böyle bir performansın yer alması bu kitlenin ve bir müziksever olarak benim de heyecanlanmamı sağladı.
Şaşırdık mı, hayır
En iyi grup kategorisinde Yüzyüzeyken Konuşuruz’un ödüle kavuşması ise beni hiç şaşırtmadı. 20 yıllık grupların üretkenliğinde sıkıntılı günler yaşadığı son yıllarda, birçoğuna göre “yeni” isimlerin öne çıkması çok doğaldı.
Bu sonucun önümüzdeki dönemde diğer isimlere yeni bir soluk ve bir silkelenme yaşatacağını ümit ediyorum. Ödül kazanmak değil, üretkenlik adına... Zaten önemli olan da bu.
Efsanelere Dadanmak
Büyük Ev Ablukada’dan yeni bir EP geldi. “Boşluk”, “Ne Var Ne Yok”, “Bi Hıçkırık Gibi” ve “Hoşçakal Kadar”a yapılan yeni dört düzenlemeyi paylaşan grup ismini ise “Efsanelere Dadanmak” koydu. Ekibin birbirini görmeden yaptığı bu yeni düzenlemeler şimdiden dinleyicilerinin de favorisi oldu. “Boşluk” ve “Hoşçakal Kadar”ın yeni hallerini beğendim. Dinlemeden geçmeyin.
Yol şarkısı
Can Bonomo fabrikasından yeni bir beste yayınlandı: “Güneş” Alışılmış Bonomo şarkılarının hızı ve coşkusundan bir ton düşük olan single, tam bir yaz şarkısı. Şarkının düzenlemesinde yine Can Saban imzası var. Uzun yola düşüp tatile gidecekler, playlist’lerine hemen eklemeli.
Doğu ve Batı bir arada
Emir Taha’nın ilk şarkıları yayınlanmaya başladığında Bora Uzer etkisini hissetmeye başlamıştım. Çünkü vokal teknikleri çok benzerdi. Taha, ilk EP’si “Hoppa pt. 1”i yayınladı. İngilizce ve Türkçe’nin iç içe geçtiği, R&B vokal ve trap ritmine doyduğumuz EP’nin ilk bölümünde Doğu müziğini Batı’yla buluşturduğunu söylesek hata yapmış olmayız. July7 ile yaptığı “Silence”, “7 Cigs” ve “Faydası Yok” EP’nin parlayan yıldızları.
Devr-i Alem
Parçala Nejdet prodüktör Nejdet Elmas’ın bu yılki üçüncü albümü. Elmas, yer yer dans müziği yer yerse bir rap parçası gibi parlayan 15 şarkısıyla karşımızda. “Paşa” ve “Moda”yla ortalık 80 günde değil 33 dakikada devr-i aleme dönüyor.
Duble keyif
Metth, geçtiğimiz yıl çıkardığı albümü “Metflix”e 7 şarkı ekleyerek özel bir “deluxe” versiyonu yayınladı. Kaan Boşnak, Ceren İdil, Simülasyon, GRKM, KÖK$VL, Bixi Blake ve Asena’nın yer aldığı ve yarın yayınlanacak olan albüm sadece rap severlere değil genele hitap ediyor. Trap severler ise yaz sıcağında duble keyif alacak.
Ne dinledim
Journers-Sonsuzluk Neymiş Dostlar
Albin Hasani-Kimsem Yok
Ezgi Aktan-Hayal Değil
Dolu Kadehi Ters Tut-Tanrının İşi (Kadahirbartal remix)
Tuna Velibaşoğlu-Unutma Sakın Beni
Aybüke Poçan-Sorun Bende
Arem Özgüç, Arman Aydın-Rampapapam
Emir Taha-Faydası Yok
Ali Bakgör-Just Falling
Elz and the Cult-Brainfreeze (Angelspit remix)
Eylül-Tadı Farklı
Olein-Keşke
Yeri Yok-Yargı
Metth ft Kaan Boşnak-Bu Sefer Başka
Reha Hendem-Hatırlarız
Nejdet Elmas-Paşa
163-Kendimle Aram
Bininci Tekil-Gel Mesajlı Blues
Dogac-17:06
Ethnu, Nurettin Çolak-Forbidden Voices
Efsa-Şairin Kelimeleri
Şam-İhtiras
Exitpink, Neck-Daylight Crimes Part II
Crushem-Bane
Damla Topçu-Tek Derdim
Pantene Altın Kelebek’te bir ilk: En iyi rap’çi ödülü
46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri için geçtiğimiz iki hafta boyunca yollara düştük ve ödülleri bizzat kendimiz adreslere teslim ettik. Maske, dezenfektan ve sosyal mesafe gibi kurallara özenle dikkat ettik. O sevinç anlarının çekimleri oldukça farklı bir deneyimdi.
Bu yıl törende müzik alanında sevindirici bir gelişme yaşandı. Son iki yıldır müzik sektörünün artık lokamatiflerinden biri olan rap müzik, ayrı bir kategori olarak ödül töreninde yer buldu. 2018-2019 yıllarında çıkan çalışmalar bu kategoride oylamaya açıldı.
En iyi rap’çinin ilk kez ödüllendirildiği törende kazanan Ceza oldu.
Ceza, “En çok ben hakettim” dedi ve ekledi: “Bu ödül, çocukluğumdan beri var olması için mücadele ettiğim rap müzik için de yeni bir başlangıç olacak.”
Ödüllerde yüzde 70 halk oylaması esas alındı, bu yüzden de çeşitli yorumlar yapıldı ve sosyal medyada tartışmalar çıktı. Kimileri sonucu beğenir, kimileriyse beğenmez...
Ama Ceza hakkında hiçbir yerde “en iyisi değildir” diyen tek bir cümle bile görmedim. Sezar’ın hakkını Sezar’a verildi. Bu yaşanan durum yıllardır hak ettiği ödülü almasının öneminin de kanıtı gibiydi...
EDM radara girdi
Geçtiğimiz yıl da en iyi DJ kategorisinde ilk kez ödül verilmiş ve kazanan Mahmut Orhan olmuştu. Bu yılsa farklı bir isme ödül gitti. Geleneksel Türk müziğiyle elektronik dans müziğini (EDM) harmanlayıp sample’lar hazırlayan Hey! Douglas bu yıl ödülün sahibi oldu.
Sanatçı, canlı performanslar sırasında birlikte çalıştığı Ekin Eti, Barış Doğukan Yazıcı, Ertan Şahin ve Mustafa Cihan Aslan’dan oluşan Anadolu Nefesi ekibiyle tören için özel bir çalışma hazırladı. Boğaz’a karşı “Deniz Üstü Köpürür” parçasının son halini ödül töreni sırasında çaldılar ve çok beğendim. Yeni dönem müziğine meraklı bir seyirci kitlesi var.
Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde böyle bir performansın yer alması bu kitlenin ve bir müziksever olarak benim de heyecanlanmamı sağladı.
Şaşırdık mı, hayır
En iyi grup kategorisinde Yüzyüzeyken Konuşuruz’un ödüle kavuşması ise beni hiç şaşırtmadı. 20 yıllık grupların üretkenliğinde sıkıntılı günler yaşadığı son yıllarda, birçoğuna göre “yeni” isimlerin öne çıkması çok doğaldı.
Bu sonucun önümüzdeki dönemde diğer isimlere yeni bir soluk ve bir silkelenme yaşatacağını ümit ediyorum. Ödül kazanmak değil, üretkenlik adına... Zaten önemli olan da bu.
Efsanelere Dadanmak
Büyük Ev Ablukada’dan yeni bir EP geldi. “Boşluk”, “Ne Var Ne Yok”, “Bi Hıçkırık Gibi” ve “Hoşçakal Kadar”a yapılan yeni dört düzenlemeyi paylaşan grup ismini ise “Efsanelere Dadanmak” koydu. Ekibin birbirini görmeden yaptığı bu yeni düzenlemeler şimdiden dinleyicilerinin de favorisi oldu. “Boşluk” ve “Hoşçakal Kadar”ın yeni hallerini beğendim. Dinlemeden geçmeyin.
Yol şarkısı
Can Bonomo fabrikasından yeni bir beste yayınlandı: “Güneş” Alışılmış Bonomo şarkılarının hızı ve coşkusundan bir ton düşük olan single, tam bir yaz şarkısı. Şarkının düzenlemesinde yine Can Saban imzası var. Uzun yola düşüp tatile gidecekler, playlist’lerine hemen eklemeli.
Doğu ve Batı bir arada
Emir Taha’nın ilk şarkıları yayınlanmaya başladığında Bora Uzer etkisini hissetmeye başlamıştım. Çünkü vokal teknikleri çok benzerdi. Taha, ilk EP’si “Hoppa pt. 1”i yayınladı. İngilizce ve Türkçe’nin iç içe geçtiği, R&B vokal ve trap ritmine doyduğumuz EP’nin ilk bölümünde Doğu müziğini Batı’yla buluşturduğunu söylesek hata yapmış olmayız. July7 ile yaptığı “Silence”, “7 Cigs” ve “Faydası Yok” EP’nin parlayan yıldızları.
Devr-i Alem
Parçala Nejdet prodüktör Nejdet Elmas’ın bu yılki üçüncü albümü. Elmas, yer yer dans müziği yer yerse bir rap parçası gibi parlayan 15 şarkısıyla karşımızda. “Paşa” ve “Moda”yla ortalık 80 günde değil 33 dakikada devr-i aleme dönüyor.
Duble keyif
Metth, geçtiğimiz yıl çıkardığı albümü “Metflix”e 7 şarkı ekleyerek özel bir “deluxe” versiyonu yayınladı. Kaan Boşnak, Ceren İdil, Simülasyon, GRKM, KÖK$VL, Bixi Blake ve Asena’nın yer aldığı ve yarın yayınlanacak olan albüm sadece rap severlere değil genele hitap ediyor. Trap severler ise yaz sıcağında duble keyif alacak.
Ne dinledim
Journers-Sonsuzluk Neymiş Dostlar
Albin Hasani-Kimsem Yok
Ezgi Aktan-Hayal Değil
Dolu Kadehi Ters Tut-Tanrının İşi (Kadahirbartal remix)
Tuna Velibaşoğlu-Unutma Sakın Beni
Aybüke Poçan-Sorun Bende
Arem Özgüç, Arman Aydın-Rampapapam
Emir Taha-Faydası Yok
Ali Bakgör-Just Falling
Elz and the Cult-Brainfreeze (Angelspit remix)
Eylül-Tadı Farklı
Olein-Keşke
Yeri Yok-Yargı
Metth ft Kaan Boşnak-Bu Sefer Başka
Reha Hendem-Hatırlarız
Nejdet Elmas-Paşa
163-Kendimle Aram
Bininci Tekil-Gel Mesajlı Blues
Dogac-17:06
Ethnu, Nurettin Çolak-Forbidden Voices
Efsa-Şairin Kelimeleri
Şam-İhtiras
Exitpink, Neck-Daylight Crimes Part II
Crushem-Bane
Damla Topçu-Tek Derdim