Neymiş bu “Samsak Döveci”

Kaç hafta oldu türkü etkisini kaybetmiyor. Gün geçmiyor ki yeni bir remiksi ya da formuyla karşılaşmayalım.
Başlıktan anlaşıldığı üzere Serkan Çağrı’nın programı “Nefesten Sese”de Elif Buse Doğan “Samsak Döveci”ni seslendiriyor ve olay kopuyor.
Yankıları da bitmek bilmiyor.
Türkü, 2013 yılında Grup Laçin tarafından yorumlandığında böyle büyük bir etki yaratmamıştı.
Nakarat kısmındaki akla takılan melodisi, neşelendiren sözleriyle bu türküyü Ahmet Uluçay, “Bozkırda Deniz Kabuğu” filmi için düşünüyordu.
2007’de görevlendirdiği Emel Örgün, Orhan Kasap’ın derleme çalışmasında Kütahya-Tavşanlı yöresine ait bu türküye rastladı. Onun kayıtlarında ise şarkının kaynağı Rahmi Oruç Güvenç görünüyordu. Sonra Ferit Aktakka’nın tekerlemesi olduğu ortaya çıktı. Örgün’e göre türkünün kaynağında Moymullu Ferit Dede’nin ismi bile geçiyordu.
Film çekilmedi ama Grup Laçin ardından Elif Buse Doğan sonra da Serkan Çağrı türkünün duyulmasında büyük rol oynadı.
Sosyal medyanın ilgisiyse sıra dışı. Türkünün şu an sayısız remiksi dolanıyor. Kaçmanıza ya da duymamanıza imkân yok.
Türkülerin popüler kültüre ilham olması, ne şekilde olursa olsun dinlenmesi beni sevindiriyor.
İnsan dinlerken “Nedir bu ‘Samsak Döveci’” ya da “Ne bu ebegümeci sevdası” diyecek gibi olurken hemen vazgeçiyor.
Özetle, bir bitki üzerine yazılmış tekerleme/türküyle milletçe oynuyoruz.
“Olta”yla döndü
Söz ve beste yazarı kadın müzisyenlerimizden Dilhan Şeşen, bu kez “Olta”yla döndü. Sözleri aydınlık, düzenlemesi karanlık olan şarkı Şeşen’in müzik vizyonunu ileri taşıdığının göstergesi.
Keyifli
Kenan Doğulu’nun yeni keşfi Bade, 6 şarkılık ve kendi adını taşıyacak EP’sinin ilk single’ı “Fragile”ı yayınladı. Müzisyen Emir Taha’nın cenahından gelen Bade, çalışmalarına Türkçe eklemeler yaparak ana dil olarak İngilizceyi seçiyor. “Fragile”, alternatif pop ve oryantal ritimlerin bir araya geldiği keyifli bir şarkı.
Aşktan uzak
Yüzyüzeyken
Konuşuruz yeni şarkısı “Yaretmezler”i yarın yayınlanıyor. Grubun bu yeni single’ı da solist Kaan Boşnak imzalı. Sistem eleştirisi yapan şarkı, aşktan uzaklaşıp memleket meselelerine odaklanıyor.
Melankoliyi yansıtıyor
Bu hafta alternatif rock gruplarımızdan çıkışlar hız kesmiyor. Yarın yayınlanacak şarkılardan biri de Madrigal’e ait. “Geçme Artık Sokağımdan”adındaki şarkı “Neogazino”dan sonra grubun havasını soluduğu 80’ler synth’lerini ve melankoliyi yansıtıyor.
Tekrar tekrar dinletiyor
Kendimden Hallice, iki yeni şarkı ile geri döndü. “Acın Ev Sahibi” ve “Hafızam Enkaz” grubun en güzel şarkılarından olmaya aday. Söz ve müziği solist Ozan Özalp tarafından yazılan şarkılar, fazla romantik, az depresif ama başarılı. İkisi de kendilerini tekrar tekrar dinletiyor.
Dans vaadi
Güney Afrikalı grup Easy Freak ile VeYasin, Zoom üzerinden geliştirdikleri “Faded Love”ı bu hafta yayınlıyor. Çalışma, funk ile Orta Doğu ritimlerini bir araya getiriyor. Yarın dans etmek isteyenler adını not etsin çünkü hafiften kıvırmadan dinlemeniz zor.
Yeni konuk Nilipek
Oscar Anton, her ayın ilk cuma günü, yeni bir ülkede yeni tanıştığı lokal sanatçıyla kaydettiği şarkıları yayınlıyor. “Kartpostallar” adındaki serinin Milano, Madrid ve Berlin’in ardından İstanbul’daki konuğu Nilipek. Anton, Mart ayında konser için geldiği İstanbul’da Nilipek’le tanışıp “Castles”da iş birliği yaptı. Türkçe ve İngilizce sözlü şarkının sakinliği ve duygusu iki dilde de kulağa aynı geliyor. Aşırı cici, aşırı dingin bir şarkı.
Neymiş bu “Samsak Döveci”
Kaç hafta oldu türkü etkisini kaybetmiyor. Gün geçmiyor ki yeni bir remiksi ya da formuyla karşılaşmayalım.
Başlıktan anlaşıldığı üzere Serkan Çağrı’nın programı “Nefesten Sese”de Elif Buse Doğan “Samsak Döveci”ni seslendiriyor ve olay kopuyor.
Yankıları da bitmek bilmiyor.
Türkü, 2013 yılında Grup Laçin tarafından yorumlandığında böyle büyük bir etki yaratmamıştı.
Nakarat kısmındaki akla takılan melodisi, neşelendiren sözleriyle bu türküyü Ahmet Uluçay, “Bozkırda Deniz Kabuğu” filmi için düşünüyordu.
2007’de görevlendirdiği Emel Örgün, Orhan Kasap’ın derleme çalışmasında Kütahya-Tavşanlı yöresine ait bu türküye rastladı. Onun kayıtlarında ise şarkının kaynağı Rahmi Oruç Güvenç görünüyordu. Sonra Ferit Aktakka’nın tekerlemesi olduğu ortaya çıktı. Örgün’e göre türkünün kaynağında Moymullu Ferit Dede’nin ismi bile geçiyordu.
Film çekilmedi ama Grup Laçin ardından Elif Buse Doğan sonra da Serkan Çağrı türkünün duyulmasında büyük rol oynadı.
Sosyal medyanın ilgisiyse sıra dışı. Türkünün şu an sayısız remiksi dolanıyor. Kaçmanıza ya da duymamanıza imkân yok.
Türkülerin popüler kültüre ilham olması, ne şekilde olursa olsun dinlenmesi beni sevindiriyor.
İnsan dinlerken “Nedir bu ‘Samsak Döveci’” ya da “Ne bu ebegümeci sevdası” diyecek gibi olurken hemen vazgeçiyor.
Özetle, bir bitki üzerine yazılmış tekerleme/türküyle milletçe oynuyoruz.
“Olta”yla döndü
Söz ve beste yazarı kadın müzisyenlerimizden Dilhan Şeşen, bu kez “Olta”yla döndü. Sözleri aydınlık, düzenlemesi karanlık olan şarkı Şeşen’in müzik vizyonunu ileri taşıdığının göstergesi.
Keyifli
Kenan Doğulu’nun yeni keşfi Bade, 6 şarkılık ve kendi adını taşıyacak EP’sinin ilk single’ı “Fragile”ı yayınladı. Müzisyen Emir Taha’nın cenahından gelen Bade, çalışmalarına Türkçe eklemeler yaparak ana dil olarak İngilizceyi seçiyor. “Fragile”, alternatif pop ve oryantal ritimlerin bir araya geldiği keyifli bir şarkı.
Aşktan uzak
Yüzyüzeyken
Konuşuruz yeni şarkısı “Yaretmezler”i yarın yayınlanıyor. Grubun bu yeni single’ı da solist Kaan Boşnak imzalı. Sistem eleştirisi yapan şarkı, aşktan uzaklaşıp memleket meselelerine odaklanıyor.
Melankoliyi yansıtıyor
Bu hafta alternatif rock gruplarımızdan çıkışlar hız kesmiyor. Yarın yayınlanacak şarkılardan biri de Madrigal’e ait. “Geçme Artık Sokağımdan”adındaki şarkı “Neogazino”dan sonra grubun havasını soluduğu 80’ler synth’lerini ve melankoliyi yansıtıyor.
Tekrar tekrar dinletiyor
Kendimden Hallice, iki yeni şarkı ile geri döndü. “Acın Ev Sahibi” ve “Hafızam Enkaz” grubun en güzel şarkılarından olmaya aday. Söz ve müziği solist Ozan Özalp tarafından yazılan şarkılar, fazla romantik, az depresif ama başarılı. İkisi de kendilerini tekrar tekrar dinletiyor.
Dans vaadi
Güney Afrikalı grup Easy Freak ile VeYasin, Zoom üzerinden geliştirdikleri “Faded Love”ı bu hafta yayınlıyor. Çalışma, funk ile Orta Doğu ritimlerini bir araya getiriyor. Yarın dans etmek isteyenler adını not etsin çünkü hafiften kıvırmadan dinlemeniz zor.
Yeni konuk Nilipek
Oscar Anton, her ayın ilk cuma günü, yeni bir ülkede yeni tanıştığı lokal sanatçıyla kaydettiği şarkıları yayınlıyor. “Kartpostallar” adındaki serinin Milano, Madrid ve Berlin’in ardından İstanbul’daki konuğu Nilipek. Anton, Mart ayında konser için geldiği İstanbul’da Nilipek’le tanışıp “Castles”da iş birliği yaptı. Türkçe ve İngilizce sözlü şarkının sakinliği ve duygusu iki dilde de kulağa aynı geliyor. Aşırı cici, aşırı dingin bir şarkı.