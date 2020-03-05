Ne dinleyeceğinizi nasıl biliyorlar

Yine merakları giderecek bir yazıyla karşınızdayım. Online dinleme platformunuza giriyor ve sizin için açılan “haftalık öneriler” listesine göz gezdiriyor musunuz? Bundan sonra daha yakından bakın çünkü Spotify kullanıcı profilini daha iyi analiz etmek için her yöntemi devreye sokuyor.
Bakın neler kullanıyorlar?
Kısa adı “BaRT” (Bandits for Recommendations as Treatments) olan ve Amazon, Spotify gibi sitelerin başvurduğu yapay zeka yazılımı sayesinde kullanıcı davranışlarına uygun olarak yeni şarkılar günlük rutininiz, yaşınız, his, tempo, tür gibi alanlarda sıralaması değişerek kullanıcıya sunuluyor.
Dolayısıyla daha önce dinlediğiniz müziklere göre bir liste ile karşılaşıyorsunuz. Aralara da mutlak suretle yeni şarkılar karıştırmaya çalışılıyor ki aynı şeyi dinliyorum hissiyatına kapılmayın.
Burada platformun kendi çıkarı hem de keşif imkânı var.
Kendi çıkarından kasıt kullanıcı alışkanlıkları, geçtiği şarkılar ve tamamını dinlediği şarkılar, sosyal medyada paylaşmayı seçtiği şarkılar gibi alanlarda kullanıcı datasını tutması. Keşif imkânı ise tüm dünyada aynı işliyor ve beğenebileceğiniz çalma listelerini, size uygun müzikleri, yılın popüler şarkılarını öneriyorlar.
Bir şarkıyı 30 saniyeden fazla dinliyorsanız otomatik olarak sistem “beğenildi” gözüyle bakıyor. Daha uzun sürelerde dinlediğinizde hatta şarkıları atlamadan kulak verdiğinizde size önerilen listenin başarılı olduğunu kabul ediyor.
Ne kadar detaylı bilgi verilirse verilsin Türkçe “Haftalık Keşif” adını taşıyan “Discover Weekly” listesinin dinamikleri için hâlâ net bir açıklama yapılmadı.
Yine de BaRT sisteminin internette yaptığınız müziğe dair her aramayı bilgi olarak veri bankasına işlediğini hatırlatmakta yarar var.
Her gün yüzlerce çıkışın olduğu Spotify sisteminde ise öne çıkmak zor. Bir önceki işinizle ünlenmediyseniz ya da keşfet kısmına düşemediyseniz yeni single ya da albümünüzle listelerde olmanız zor. Bazı uluslararası sitelerde şarkınızı online olarak yükleyip yayınlarsanız kendi ülke listenizde görünmeme ihtimaliniz ise çok yüksek.
Tüm bu tatsızlığa rağmen masa üstü ve aplikasyon üzerinden servisi kullandığınızda eğer yeni isimleri kişisel listelerinize ekliyorsanız, başka yeni isimleri keşfetme imkanınınız toplanan datalar sayesinde o kadar artıyor.
Apples Music ve Spotify gibi birçok oyuncu bu datalar üzerinden yapay zeka geliştirmeye büyük bütçeler ayırmış durumda.
Önümüzdeki yıllarda bir platformun öne çıkması için gereken kişiselleştirmeye giden yolu biraz da siz belirliyor olacaksınız. O yüzden size verilenden çok sevdiğiniz müziği aramaya, bulmaya, yaymaya devam etmelisiniz. Sonuçta datanız kadar önemlisiniz.
Şiirsel çalışma
Ozbi’nin Rakılı Live serisinin üçüncüsünü dijital ortamlara saldı. Yine meyhaneden canlı yayın havasını aldığımız Ozbi’nin şiirsel şarkılarında Gülce Duru eşlik ediyor. Enver Muhamedi, Barış Mert Peker, Ekin Cengizkan ve Dilan Balkay’ın yer aldığı şarkılar öyle güzel bir kayıtla akıyorlar ki.
Dikkat çeken vokal
Ceren İdil de geçtiğimiz haftalarda “Dinle Küçük Adam” single’ıyla geri döndü. Adını Wilhelm Reich’in “Dinle Küçük Adam” kitabından alan şarkıda Ceren İdil’in farklı ve dikkat çeken vokaliyle sözlerini, Eren Erdol’un düzenlemesini keyifle dinliyoruz.
Yolculuk başlasın
Kamufle yeni albümü 19T’nin ilk bölümünü “Part 1” adıyla yayınladı. EP’de ise 12 şarkılık albümün ilk üç şarkısı yer alıyor. Albümde daha önce Ceza albümlerinden de tanıdığımız Da Poet prodüktör koltuğunda otururken uzun süredir rap’le haşır neşir olan Deniz Tekin’in de “rap” yaptığına şahit oluyoruz. “Sıkıcı ve Monoton”, “Beni Denemeyin” ve Deniz Tekin ile seslendirdiği “Fugithora”nın yer aldığı bu ilk EP durduğu ilk üç durakta bekleneni fazlasıyla karşılıyor. Bu yıl Kamufle’nin adını daha da çok duyacağımız kesin.
Sağlam geliyor
Tuna Kiremitçi, “İnsanlığın Öldüğünü Duydum” isimli albümünden ilk üç şarkıyı EP olarak yayınladı. Uzun süredir düet şarkıları single olarak yayınlayan Kiremitçi’nin konuşurmuş gibi derdini anlattığı “İz Kalmadan” uzak ara favori olurken; tarzının dışına çıkmadığı “Sevmek Mi Sevilmek Mi” ve “Hayallerin de Ömrü Var”la 2021’de gelecek albümün sağlam sinyallerini veriyor.
Zaman makinesi
İstanbullu rock grubu Deer From Space’in 11 şarkılık “Escape” albümü tüm dijital ortamlarda ve plak olarak yayında. Rock müziğinden herkesin birer birer uzaklaştığı şu günlerde Berzan Önen, Burçin Gülbahar, Serkan Özgen, Uğur Onatkut ve Mehmet Engin’den oluşan Deer From Space, size 80’lerden 90’lar sonuna bir yolculuk sunuyor. “I’m Gone” beni glam metal dinlediğim dönemlere inceden ışınladı bile.
Yepyeni şarkılar
Gaye Su Akyol’dan farklı bir remix albümü geldi. Alışılanın aksine tamamen başkalaşım geçiren 2016 çıkışlı “Hologram İmparatorluğu” şarkılarından ilk remix EP’si yayınlandı. EP’deki ilk şarkılar bir ses enstelasyonu gibi. İlk bölümde yer alan isimler Autarkic, Jonny Rock, Gantz, Komzonotosman ve Schnell Schnell şarkıları tamamen orijinal halinden çıkarmış ve yeni eserler haline getirmişler. Yolda iki muhteşem EP daha var, benden söylemesi.
Kim üzdü seni
Nova Norda’dan yeni single “Kim Üzdü Seni” geçtiğimiz hafta yayınlandı. Bir aşk ilişkisinin elektro pop şeklinde vücut buluşunu doyasıya dinlediğimiz bu şarkı sözü ve müziğiyle şimdiden favorim.
Ne dinledim?
· Nova Norda-Kim Üzdü
· Kamufle, Deniz Tekin-Fugithora
· Sepya-Ne Karanlık Ne Aydınlık
· Fikri Karayel-Öl De Öleyim
· Gaye Su Akyol (Pick a Piper Remix)-Berduş
· Ceren İdil-Dinle Küçük Adam
· Çınar Türker-Kar Tanesi
· Derya Yıldırım-Bana Sen Lazımsın
· Tuna Kiremitçi-İz Kalmadan
· Apartmanlar-Son Rüya
· Pagos-Düşüyorum
· Çiçek Çocuk-Elektrik
· 40gece-Gecenin İzindeyim
· Grigon-Yardım Et Tanrım
· Nasıl Derler Bilirsin-Bil İstedim
· Güliz Ayla-Sarmaşık
· Lil Zey-Heveslenmem
· Deer From Space-I’m Gone
· In Hoodies, Zeynep Oktar-Reality Dawns
· Tired Eyes Kingdom-Another Moon
Ne dinleyeceğinizi nasıl biliyorlar
Yine merakları giderecek bir yazıyla karşınızdayım. Online dinleme platformunuza giriyor ve sizin için açılan “haftalık öneriler” listesine göz gezdiriyor musunuz? Bundan sonra daha yakından bakın çünkü Spotify kullanıcı profilini daha iyi analiz etmek için her yöntemi devreye sokuyor.
Bakın neler kullanıyorlar?
Kısa adı “BaRT” (Bandits for Recommendations as Treatments) olan ve Amazon, Spotify gibi sitelerin başvurduğu yapay zeka yazılımı sayesinde kullanıcı davranışlarına uygun olarak yeni şarkılar günlük rutininiz, yaşınız, his, tempo, tür gibi alanlarda sıralaması değişerek kullanıcıya sunuluyor.
Dolayısıyla daha önce dinlediğiniz müziklere göre bir liste ile karşılaşıyorsunuz. Aralara da mutlak suretle yeni şarkılar karıştırmaya çalışılıyor ki aynı şeyi dinliyorum hissiyatına kapılmayın.
Burada platformun kendi çıkarı hem de keşif imkânı var.
Kendi çıkarından kasıt kullanıcı alışkanlıkları, geçtiği şarkılar ve tamamını dinlediği şarkılar, sosyal medyada paylaşmayı seçtiği şarkılar gibi alanlarda kullanıcı datasını tutması. Keşif imkânı ise tüm dünyada aynı işliyor ve beğenebileceğiniz çalma listelerini, size uygun müzikleri, yılın popüler şarkılarını öneriyorlar.
Bir şarkıyı 30 saniyeden fazla dinliyorsanız otomatik olarak sistem “beğenildi” gözüyle bakıyor. Daha uzun sürelerde dinlediğinizde hatta şarkıları atlamadan kulak verdiğinizde size önerilen listenin başarılı olduğunu kabul ediyor.
Ne kadar detaylı bilgi verilirse verilsin Türkçe “Haftalık Keşif” adını taşıyan “Discover Weekly” listesinin dinamikleri için hâlâ net bir açıklama yapılmadı.
Yine de BaRT sisteminin internette yaptığınız müziğe dair her aramayı bilgi olarak veri bankasına işlediğini hatırlatmakta yarar var.
Her gün yüzlerce çıkışın olduğu Spotify sisteminde ise öne çıkmak zor. Bir önceki işinizle ünlenmediyseniz ya da keşfet kısmına düşemediyseniz yeni single ya da albümünüzle listelerde olmanız zor. Bazı uluslararası sitelerde şarkınızı online olarak yükleyip yayınlarsanız kendi ülke listenizde görünmeme ihtimaliniz ise çok yüksek.
Tüm bu tatsızlığa rağmen masa üstü ve aplikasyon üzerinden servisi kullandığınızda eğer yeni isimleri kişisel listelerinize ekliyorsanız, başka yeni isimleri keşfetme imkanınınız toplanan datalar sayesinde o kadar artıyor.
Apples Music ve Spotify gibi birçok oyuncu bu datalar üzerinden yapay zeka geliştirmeye büyük bütçeler ayırmış durumda.
Önümüzdeki yıllarda bir platformun öne çıkması için gereken kişiselleştirmeye giden yolu biraz da siz belirliyor olacaksınız. O yüzden size verilenden çok sevdiğiniz müziği aramaya, bulmaya, yaymaya devam etmelisiniz. Sonuçta datanız kadar önemlisiniz.
Şiirsel çalışma
Ozbi’nin Rakılı Live serisinin üçüncüsünü dijital ortamlara saldı. Yine meyhaneden canlı yayın havasını aldığımız Ozbi’nin şiirsel şarkılarında Gülce Duru eşlik ediyor. Enver Muhamedi, Barış Mert Peker, Ekin Cengizkan ve Dilan Balkay’ın yer aldığı şarkılar öyle güzel bir kayıtla akıyorlar ki.
Dikkat çeken vokal
Ceren İdil de geçtiğimiz haftalarda “Dinle Küçük Adam” single’ıyla geri döndü. Adını Wilhelm Reich’in “Dinle Küçük Adam” kitabından alan şarkıda Ceren İdil’in farklı ve dikkat çeken vokaliyle sözlerini, Eren Erdol’un düzenlemesini keyifle dinliyoruz.
Yolculuk başlasın
Kamufle yeni albümü 19T’nin ilk bölümünü “Part 1” adıyla yayınladı. EP’de ise 12 şarkılık albümün ilk üç şarkısı yer alıyor. Albümde daha önce Ceza albümlerinden de tanıdığımız Da Poet prodüktör koltuğunda otururken uzun süredir rap’le haşır neşir olan Deniz Tekin’in de “rap” yaptığına şahit oluyoruz. “Sıkıcı ve Monoton”, “Beni Denemeyin” ve Deniz Tekin ile seslendirdiği “Fugithora”nın yer aldığı bu ilk EP durduğu ilk üç durakta bekleneni fazlasıyla karşılıyor. Bu yıl Kamufle’nin adını daha da çok duyacağımız kesin.
Sağlam geliyor
Tuna Kiremitçi, “İnsanlığın Öldüğünü Duydum” isimli albümünden ilk üç şarkıyı EP olarak yayınladı. Uzun süredir düet şarkıları single olarak yayınlayan Kiremitçi’nin konuşurmuş gibi derdini anlattığı “İz Kalmadan” uzak ara favori olurken; tarzının dışına çıkmadığı “Sevmek Mi Sevilmek Mi” ve “Hayallerin de Ömrü Var”la 2021’de gelecek albümün sağlam sinyallerini veriyor.
Zaman makinesi
İstanbullu rock grubu Deer From Space’in 11 şarkılık “Escape” albümü tüm dijital ortamlarda ve plak olarak yayında. Rock müziğinden herkesin birer birer uzaklaştığı şu günlerde Berzan Önen, Burçin Gülbahar, Serkan Özgen, Uğur Onatkut ve Mehmet Engin’den oluşan Deer From Space, size 80’lerden 90’lar sonuna bir yolculuk sunuyor. “I’m Gone” beni glam metal dinlediğim dönemlere inceden ışınladı bile.
Yepyeni şarkılar
Gaye Su Akyol’dan farklı bir remix albümü geldi. Alışılanın aksine tamamen başkalaşım geçiren 2016 çıkışlı “Hologram İmparatorluğu” şarkılarından ilk remix EP’si yayınlandı. EP’deki ilk şarkılar bir ses enstelasyonu gibi. İlk bölümde yer alan isimler Autarkic, Jonny Rock, Gantz, Komzonotosman ve Schnell Schnell şarkıları tamamen orijinal halinden çıkarmış ve yeni eserler haline getirmişler. Yolda iki muhteşem EP daha var, benden söylemesi.
Kim üzdü seni
Nova Norda’dan yeni single “Kim Üzdü Seni” geçtiğimiz hafta yayınlandı. Bir aşk ilişkisinin elektro pop şeklinde vücut buluşunu doyasıya dinlediğimiz bu şarkı sözü ve müziğiyle şimdiden favorim.
Ne dinledim?
· Nova Norda-Kim Üzdü
· Kamufle, Deniz Tekin-Fugithora
· Sepya-Ne Karanlık Ne Aydınlık
· Fikri Karayel-Öl De Öleyim
· Gaye Su Akyol (Pick a Piper Remix)-Berduş
· Ceren İdil-Dinle Küçük Adam
· Çınar Türker-Kar Tanesi
· Derya Yıldırım-Bana Sen Lazımsın
· Tuna Kiremitçi-İz Kalmadan
· Apartmanlar-Son Rüya
· Pagos-Düşüyorum
· Çiçek Çocuk-Elektrik
· 40gece-Gecenin İzindeyim
· Grigon-Yardım Et Tanrım
· Nasıl Derler Bilirsin-Bil İstedim
· Güliz Ayla-Sarmaşık
· Lil Zey-Heveslenmem
· Deer From Space-I’m Gone
· In Hoodies, Zeynep Oktar-Reality Dawns
· Tired Eyes Kingdom-Another Moon