Müzik sektörü üvey evlat mı

Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği (MÜYAP), geçtiğimiz aylarda hem sektörden haber veren hem de hukuk, teknoloji ve analiz bilgilerini barındıran web sitesi “Müzik Analiz”i hayata geçirdi.
Müzik sektörü için geniş bir bilgi kaynağı olmayı hedefleyen sitede bu hafta Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) yönetim kurulu başkanı Burhan Şeşen röportajı yayınlandı.
Konuyu takip edenler bilir, MÜYORBİR ikinci dönem telif ödemelerini dağıtmak için “çaba sarf ettiklerini” söyledi; zaten cüzi telif ücretleri alan yorumcular yatmayan telif ücretleri için isyan bayrağını sosyal medya mecraları üzerinden çekmişti.
Meslek birliği bu konuyu “Oteller, restoranlar, kafeler başta olmak üzere birçok yer mart ayından beri uzun süre kapalı kalmış hâlâ normal düzenine geçememiştir. Bu şartlarda birçoğu telif ödemelerini yapamayacaklarını meslek birliğimize bildirmişlerdir” açıklamasıyla izah etti.
Bildiride ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediye başkanlarıyla da bir araya gelindiği iletildi, telif ücretleri tahsil edilir edilmez ikinci dönem ödemelerinin yapılacağı söylendi.
Yönetim kurulu başkanı Burhan Şeşen bu konuya röportajında bir kere daha açıklık getirdi ve pandemi sürecinde kendi deyimiyle “üvey evlat görülen müzik sektörü”nün nasıl etkilendiğini şu sözlerle anlattı: “Sektör etkilendi sözcüğü biraz hafif kalır. Müzik sektörü resmen dibe vurdu. Özellikle sektörün canlı müziğe dayanan ve de oldukça önemli bir ekonomi ve istihdam yaratan tarafı resmen çöktü. Telif tarafında ise otel, kafe, bar, lokanta, performans salonlarının kapalı olması nedeniyle bizdeki önemli gelir kalemleri arasında olan umumi mahal gelirlerinden tamamen mahrum kaldı tüm müzik meslek birlikleri. Dolayısıyla bu birliklere üye olan binlerce kişi... Özellikle yorumcu sanatçılar çok zor bir dönemden geçiyor. Süreç gösterdi ki müzik sektörü çok örgütsüz.
Müzisyenler neredeyse birer hayalet gibi. Sigortaları, sosyal güvenceleri yok, emekli olmaları ise neredeyse bir hayal.”
Örgütlenenlerin sıkıntısı, örgütlenemeyen on binlerce müzisyen, yorumcu ve sektör bileşeninin halini de ortaya koyuyor.
Meslek birlikleri bu süreçte ellerinden geldiğince telif ödemelerini yapmaya, yardım paketi açıklamaya, destek olmaya çalıştı. Yeterli gelmese de bir birliğe mensup herhangi bir sektör birleşeni küçük de olsa nefes aldı. Ufaktan başlanan sahne ve performans hareketliliği tam kapasiteye ulaşılana dek birçok hanede sıkıntıya neden olmaya devam edecek.
Sosyal güvencesiz ve birlik olmadan; şikayet edilen, mağdur olunan herhangi bir alanda değişim yaşanması belli ki mümkün değil. Sadece gelecek telife güvenmekse büyük bir sıkıntı. Bu da gösteriyor ki önümüzdeki günlerde tek yapılması gereken sektör elemanlarının bireysellikten ekip ruhuna terfi etmeleri gerektiği.
İşte o festival
Kaş Caz Festivali, oturarak ve mesafeyle dinleyebilme açısından imkan sağladığı için bu yıl da yapılıyor. Birçok festivalin aksine yapılması planlanan ve 28-30 Ağustos tarihinde Setur Marina ev sahipliğinde müzikseverlerle buluşuyor. Birsen Tezer, Korhan Futacı, Jülide Özçelik, Aydın Esen ve Randy K. Esen, Can Kozlu, Sattas, Kolektif İstanbul, Uç Uç, Social Inclusion Band, Esen-Dündar-Banar Trio festivalde yer alacak isimler arasında. Festivale tatilde denk gelmek ya da tatili Kaş’ta geçirmek olası...
Tatil ayağınıza geliyor
Malum yaz dönemi geldi, tatil ruhu dört bir yanımızı sardı. Deniz kenarından duru bir şekilde seslenen Fırat Akarsel de sezonu açtı. “Bir Avuç Su” ismini taşıyan şarkısını üç yıl sonra yayınlayan Akarsel, bu kez şehir insanlarını deniz kenarına ışınlıyor. Sakinlik vadeden sesiyle tatili yine ayağınıza getirdiğini söylesem yanlış olmaz.
Yaz rap’i
Patron’un 4 şarkılık EP’si “Yaz Albümü” geçtiğimiz hafta yayınlandı. Rap dünyasında iddialı isimlerden biri olan Patron’un popüler ritimlerle sakınmadığı sözleri tam isminin hakkını veriyor.
Ne dinledim?
· Düşün-Bir Kere
· Burakbey-Uyurgezer
· Killa Hakan ft Khontkar-Bang Bang
· Fırat Akarsel-Bir Avuç Su
· Hend-Lekem
· Atlas RB-Yordun
· Mine Özgüle-Gerin Bedenim
· Fırat Ağacık-Önce Yanış Sonra Sönüş
· Candaş Öztürk-Kör Bir Atın Sırtında
· Nova Norda-Kim Üzdü Seni (Zagor Remix)
· Serkan Çinioğlu ft Ilaey-Sen Diye
· Palmiyeler-Gün Doğdu
· Cem Adrian-Yalnız Adam
· Patron, Funda-Latina
· Berkay Özideş-Bedtime Story
· Mr. Nothing-Hunger Games
· Eyüp Çelik-Daylight
· Faruk Orakçı ft Güneş Ergün-Move It
· Vera-Sokaklar (Akustik)
TSU!-Yesterlove
Karanlık
Nadas grubundan da tanıdığımız Fırat Ağacık’ın solo kariyeri son hız devam ediyor. Alternatif müziğe gönül veren Ağacık’ın farklı tarzı ve şarkıların karanlık ruh halleri dikkat çekici. “Önce Yanış Sonra Sönüş” isimli single’ı da bu fikrimi destekler nitelikte.
MasterIng 4.99 dolar
Tabii ki değil ama anlık çözümler arıyorsanız artık mümkün. “Do it yourself” yani kendin yap ana fikrini benimseyen Soundcloud, mastering imkanı yapmanızı sağlarken Dolby ve dijital algoritma desteği veriyor. Ücreti 4.99 dolar olarak belirlenen bu hizmet ne kadar sağlıklı olur bilinmez ama platform bunu evinde müzik yapanlar için sağlıyor.
Yaşamın içinden
Sedef Sebüktekin, üretimine son hız devam ediyor.
Son olarak “Gözün Doysun”u yayınlayan Sebüktekin, sözü müziğe kendisine ait bu şarkıda yine tarzından şaşmadan gündelik yaşamın içinden hikayeler anlatıyor.
Müzik sektörü üvey evlat mı
Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği (MÜYAP), geçtiğimiz aylarda hem sektörden haber veren hem de hukuk, teknoloji ve analiz bilgilerini barındıran web sitesi “Müzik Analiz”i hayata geçirdi.
Müzik sektörü için geniş bir bilgi kaynağı olmayı hedefleyen sitede bu hafta Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) yönetim kurulu başkanı Burhan Şeşen röportajı yayınlandı.
Konuyu takip edenler bilir, MÜYORBİR ikinci dönem telif ödemelerini dağıtmak için “çaba sarf ettiklerini” söyledi; zaten cüzi telif ücretleri alan yorumcular yatmayan telif ücretleri için isyan bayrağını sosyal medya mecraları üzerinden çekmişti.
Meslek birliği bu konuyu “Oteller, restoranlar, kafeler başta olmak üzere birçok yer mart ayından beri uzun süre kapalı kalmış hâlâ normal düzenine geçememiştir. Bu şartlarda birçoğu telif ödemelerini yapamayacaklarını meslek birliğimize bildirmişlerdir” açıklamasıyla izah etti.
Bildiride ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediye başkanlarıyla da bir araya gelindiği iletildi, telif ücretleri tahsil edilir edilmez ikinci dönem ödemelerinin yapılacağı söylendi.
Yönetim kurulu başkanı Burhan Şeşen bu konuya röportajında bir kere daha açıklık getirdi ve pandemi sürecinde kendi deyimiyle “üvey evlat görülen müzik sektörü”nün nasıl etkilendiğini şu sözlerle anlattı: “Sektör etkilendi sözcüğü biraz hafif kalır. Müzik sektörü resmen dibe vurdu. Özellikle sektörün canlı müziğe dayanan ve de oldukça önemli bir ekonomi ve istihdam yaratan tarafı resmen çöktü. Telif tarafında ise otel, kafe, bar, lokanta, performans salonlarının kapalı olması nedeniyle bizdeki önemli gelir kalemleri arasında olan umumi mahal gelirlerinden tamamen mahrum kaldı tüm müzik meslek birlikleri. Dolayısıyla bu birliklere üye olan binlerce kişi... Özellikle yorumcu sanatçılar çok zor bir dönemden geçiyor. Süreç gösterdi ki müzik sektörü çok örgütsüz.
Müzisyenler neredeyse birer hayalet gibi. Sigortaları, sosyal güvenceleri yok, emekli olmaları ise neredeyse bir hayal.”
Örgütlenenlerin sıkıntısı, örgütlenemeyen on binlerce müzisyen, yorumcu ve sektör bileşeninin halini de ortaya koyuyor.
Meslek birlikleri bu süreçte ellerinden geldiğince telif ödemelerini yapmaya, yardım paketi açıklamaya, destek olmaya çalıştı. Yeterli gelmese de bir birliğe mensup herhangi bir sektör birleşeni küçük de olsa nefes aldı. Ufaktan başlanan sahne ve performans hareketliliği tam kapasiteye ulaşılana dek birçok hanede sıkıntıya neden olmaya devam edecek.
Sosyal güvencesiz ve birlik olmadan; şikayet edilen, mağdur olunan herhangi bir alanda değişim yaşanması belli ki mümkün değil. Sadece gelecek telife güvenmekse büyük bir sıkıntı. Bu da gösteriyor ki önümüzdeki günlerde tek yapılması gereken sektör elemanlarının bireysellikten ekip ruhuna terfi etmeleri gerektiği.
İşte o festival
Kaş Caz Festivali, oturarak ve mesafeyle dinleyebilme açısından imkan sağladığı için bu yıl da yapılıyor. Birçok festivalin aksine yapılması planlanan ve 28-30 Ağustos tarihinde Setur Marina ev sahipliğinde müzikseverlerle buluşuyor. Birsen Tezer, Korhan Futacı, Jülide Özçelik, Aydın Esen ve Randy K. Esen, Can Kozlu, Sattas, Kolektif İstanbul, Uç Uç, Social Inclusion Band, Esen-Dündar-Banar Trio festivalde yer alacak isimler arasında. Festivale tatilde denk gelmek ya da tatili Kaş’ta geçirmek olası...
Tatil ayağınıza geliyor
Malum yaz dönemi geldi, tatil ruhu dört bir yanımızı sardı. Deniz kenarından duru bir şekilde seslenen Fırat Akarsel de sezonu açtı. “Bir Avuç Su” ismini taşıyan şarkısını üç yıl sonra yayınlayan Akarsel, bu kez şehir insanlarını deniz kenarına ışınlıyor. Sakinlik vadeden sesiyle tatili yine ayağınıza getirdiğini söylesem yanlış olmaz.
Yaz rap’i
Patron’un 4 şarkılık EP’si “Yaz Albümü” geçtiğimiz hafta yayınlandı. Rap dünyasında iddialı isimlerden biri olan Patron’un popüler ritimlerle sakınmadığı sözleri tam isminin hakkını veriyor.
Ne dinledim?
· Düşün-Bir Kere
· Burakbey-Uyurgezer
· Killa Hakan ft Khontkar-Bang Bang
· Fırat Akarsel-Bir Avuç Su
· Hend-Lekem
· Atlas RB-Yordun
· Mine Özgüle-Gerin Bedenim
· Fırat Ağacık-Önce Yanış Sonra Sönüş
· Candaş Öztürk-Kör Bir Atın Sırtında
· Nova Norda-Kim Üzdü Seni (Zagor Remix)
· Serkan Çinioğlu ft Ilaey-Sen Diye
· Palmiyeler-Gün Doğdu
· Cem Adrian-Yalnız Adam
· Patron, Funda-Latina
· Berkay Özideş-Bedtime Story
· Mr. Nothing-Hunger Games
· Eyüp Çelik-Daylight
· Faruk Orakçı ft Güneş Ergün-Move It
· Vera-Sokaklar (Akustik)
TSU!-Yesterlove
Karanlık
Nadas grubundan da tanıdığımız Fırat Ağacık’ın solo kariyeri son hız devam ediyor. Alternatif müziğe gönül veren Ağacık’ın farklı tarzı ve şarkıların karanlık ruh halleri dikkat çekici. “Önce Yanış Sonra Sönüş” isimli single’ı da bu fikrimi destekler nitelikte.
MasterIng 4.99 dolar
Tabii ki değil ama anlık çözümler arıyorsanız artık mümkün. “Do it yourself” yani kendin yap ana fikrini benimseyen Soundcloud, mastering imkanı yapmanızı sağlarken Dolby ve dijital algoritma desteği veriyor. Ücreti 4.99 dolar olarak belirlenen bu hizmet ne kadar sağlıklı olur bilinmez ama platform bunu evinde müzik yapanlar için sağlıyor.
Yaşamın içinden
Sedef Sebüktekin, üretimine son hız devam ediyor.
Son olarak “Gözün Doysun”u yayınlayan Sebüktekin, sözü müziğe kendisine ait bu şarkıda yine tarzından şaşmadan gündelik yaşamın içinden hikayeler anlatıyor.