Konserler yolunu bulur

Karantina dönemindeki canlı yayın konserleri hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Canlı performanslar ufaktan hareketlenirken, festival haberleri bile gelmeye başlarken, “Ne oldu bu canlı yayınlara? Neden ücretliler bedavaları kadar ilgi çekmiyor?”u düşünmeye başladım...
Amerikan merkezli Bandistown, geçtiğimiz günlerde bir araştırma yayınladı. Turne tarihleri, canlı müzik etkinlikleri ve son olarak canlı yayın konser bilgilerinin yer aldığı çok ayaklı bu müzik sitesinin, 530 bin üyesi bulunmakta.
Üyeler arasında yapılan canlı yayın araştırmasına 5 bin 500 hayran ve 450 sanatçı oylarıyla katıldı.
Ankete göre, canlı yayınların etkisi sandığımın aksine kaldığı yerden devam ediyor.
5-10 Ağustos tarihleri arasında yapılan ankete göre insanlar sevdiği sanatçıları doğal halleriyle izleme fırsatı bulduğundan canlı yayınları seviyor.
Dünya üzerindeki sınırları kaldırdığı için bu canlı yayınlara ilgi her geçen gün artıyor. İnsanlar maddi sıkıntı, zaman engeli ve yaşadıkları yer sorun teşkil etmeden sevdikleri sanatçıları canlı izleyebiliyor.
Hatta nisan ve ağustos aylarını kıyasladıklarında canlı yayınlara para ödeme konusunda gönüllülük de artmış durumda.
İki ayı kıyasladıklarında ağustos ayında en az bir canlı yayın konser izleyenlerin oranı ise yüzde 23 artıyor.
Canlı yayınlara destek veren hayranların yüzde 66’sı aşı bulunmasa dahi güvenlik protokollerinin tam uygulandığı bir etkinliğe katılabileceklerini söylüyor.
Öte yandan Spotify da sanatçıların canlı yayınlarını haber verecek bir hizmeti uygulamaya sokmaya hazırlanıyor.
Bütün bu adımlar gösteriyor ki özellikle kış döneminde kapalı mekanlarda konser izlemek hâlâ zor.
Sadece bizim için değil, dünya için de...
Bu dönemde elde edilen deneyimi iş modeline çevirmek için altyapı çalışmaları ve iş gücü akışı devam edecek belli ki...
Mekanlar açılsa da açılmasa da konserler bir şekilde yolunu bulmaya devam edecek.
Müzik hattı
◊ The Ringo Jets’in solisti ve davulcusu Lale Kardeş, Turkish Cymbals’in Türkiye’de kendi adına özel zil ürettiği ilk davulcu olmuştu. Kardeş’in imza zilleri 12 Eylül’de Almanya’da düzenlenen Dresdner Drum & Bass Festival’inde tanıtılacak.
◊ Kendisine gelen haksız eleştirileri kenara atarak müzik yolculuğuna devam eden Büşra Kayıkçı, Türk müzik piyasasının yakından tanıdığı Jay-Jay Johanson’dan beğeni aldı.
Ünlü sanatçının kendisine mesaj attığını belirten Kayıkçı “Shadows, kesinlikle muhteşem” yorumu için “Bana diyor, şarkıma diyor” diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.
◊ Elektronik müziğin önde gelen isimlerinden Akın Sevgör’ün “İsimsiz Metin: Müzisyenin Özgür Yaratımına Dair” kitabı Mylos Kitap tarafından yayımlandı.
Kitabında müziğe, müziğin geleceğine ve sanatsal yaratıma dair fikirlerini yaşadıklarından yola çıkarak kaleme alan Sevgör, müzik tarihinden de bahsediyor.
Yerli sosyal mesafeli festival
Geçtiğimiz haftalarda sosyal mesafeli açık hava konserlerinden bahsederek İngiltere, Newvastle’daki Gosforth Park’taki konser izleme düzenini paylaşmıştım.
Tatlı bir hayal gibiydi, Türkiye’de kimse uğraşmaz sanıyordum ki Chill-Out Festival ekibi elini taşın altına koydu.
Festival 5 Eylül’de İstanbul Sarıyer’deki Garden Fiesta’ta 12.00-22.00 saatleri arasında düzenlenecek. Festival Oceanvs Orientalis, BaBa ZuLa, Majnoon, Cantanca, Mousike ve Menachem 26’i ağırlayacak.
Sahne önüne kurulacak 2-4 kişilik kutularla sosyal mesafe dikkate alınacak. Umarım başarıyla tamamlanır da açık hava sezonu bitmeden daha sık alanlara çıkarız.
Gurbet motifleri
Berlin’den teker teker şarkı çıkarmaya devam eden Ezhel, Ufo 361 ile yayınladığı “Lights Out” albümünün ardından bu kez Murda ile “Made in Turkey” albümünü sundu. Albümle aynı adı taşıyan şarkı şimdiden sadece Spotify’da 10 milyon dinlemeye ulaşmış durumda.
Prodüktör koltuğunda DJ Artz, Bugy, Spanker, Rockywhereyoubeen, Vlado, Ginton, Ramiks ve Roselilah’ın bulunduğu 9 şarkılık albümün öne çıkanları “Anadolu Flex”, “Made in Turkey” ve “Ter”. Yerli ve yabancı dinleyiciyi yakalayacağına emin olduğum albüm gurbet motifleri taşıyor.
Dingin düzenlemeler
Gökçe Güzel’in “Uç Artık” adını taşıyan ilk EP’si geçtiğimiz hafta dinleyiciyle buluştu. Gökhan Türkmen’in şirketi GTR Müzik’in alternatif pop alanında yayınladığı bu yeni EP’de elektronik alt yapılara samimi sözler eşlik ediyor. Dingin düzenlemelere sahip “Liman” ve “Uç Artık” pop müzik sevenleri de yakalayacak.
Albüme
bir iki
Lalalar’dan 6 ay sonra yeni single geldi: “Hiç Mutlu Olmam Daha İyi”. Lalalar hareketliliği ve düzenlemesinde karşımıza çıkan şarkı, Ali Güçlü Şimşek sözleriyle fark yaratıyor. Şarkı tür olarak saykedelik, elektronik ya da siz deyin eklektik... Bu grup olası albümleri için hızlı ve emin adımlarla ilerliyor.
Şiddetle önerimdir
Türk punk sahnesinin eğlenceli isimlerinden, 1999 yılında Özgün Semerci ve Özgür Poyraz tarafından kurulan Second’tan haber geldi. Eski iki şarkısının cilalı versiyonlarının yer aldığı EP’leri “Eski ve Kusurlu”yu dijital dinleme platformlarına nihayet ekleyen grup, bakarsınız yakın zamanda sahalara geri döner. Ezbere bildiğim iki şarkı “Son Bir Şans Daha” ve “Eski ve Kusurlu”yu punk sevenlere önerimdir.
Ne dinledim?
· Erkan Erzurumlu-Kalbin Nereli
· Biz Böyle İyiyiz-Sorma
· Cebe-Kral Çıplak
· Hidra-Nefes Alamıyorum
· Gökçe Güzel-Liman
· Mesafeler-Ne de Olsa Gelicem Yanına
· Selin Sümbültepe-Dalgakıran
· Abkountry-Birileri Var
· Murda, Ezhel-Ter
· Lalalar-Hiç Mutlu Olmam Daha İyi
· Second-Son Bir Şans Daha
· Simge Pınar-Siz Beni Seviyordunuz (Akustik)
· Seçil Akmirza, Alp Ersönmez-Beşik
· Sponse-Circus
· Yey-Round&Round
· Volkan İncüvez-II
· Oceanvs Orientalis-Forlorn Hope
· Berat Salman, Dilan Aytek-Lovely Soul
Konserler yolunu bulur
Karantina dönemindeki canlı yayın konserleri hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Canlı performanslar ufaktan hareketlenirken, festival haberleri bile gelmeye başlarken, “Ne oldu bu canlı yayınlara? Neden ücretliler bedavaları kadar ilgi çekmiyor?”u düşünmeye başladım...
Amerikan merkezli Bandistown, geçtiğimiz günlerde bir araştırma yayınladı. Turne tarihleri, canlı müzik etkinlikleri ve son olarak canlı yayın konser bilgilerinin yer aldığı çok ayaklı bu müzik sitesinin, 530 bin üyesi bulunmakta.
Üyeler arasında yapılan canlı yayın araştırmasına 5 bin 500 hayran ve 450 sanatçı oylarıyla katıldı.
Ankete göre, canlı yayınların etkisi sandığımın aksine kaldığı yerden devam ediyor.
5-10 Ağustos tarihleri arasında yapılan ankete göre insanlar sevdiği sanatçıları doğal halleriyle izleme fırsatı bulduğundan canlı yayınları seviyor.
Dünya üzerindeki sınırları kaldırdığı için bu canlı yayınlara ilgi her geçen gün artıyor. İnsanlar maddi sıkıntı, zaman engeli ve yaşadıkları yer sorun teşkil etmeden sevdikleri sanatçıları canlı izleyebiliyor.
Hatta nisan ve ağustos aylarını kıyasladıklarında canlı yayınlara para ödeme konusunda gönüllülük de artmış durumda.
İki ayı kıyasladıklarında ağustos ayında en az bir canlı yayın konser izleyenlerin oranı ise yüzde 23 artıyor.
Canlı yayınlara destek veren hayranların yüzde 66’sı aşı bulunmasa dahi güvenlik protokollerinin tam uygulandığı bir etkinliğe katılabileceklerini söylüyor.
Öte yandan Spotify da sanatçıların canlı yayınlarını haber verecek bir hizmeti uygulamaya sokmaya hazırlanıyor.
Bütün bu adımlar gösteriyor ki özellikle kış döneminde kapalı mekanlarda konser izlemek hâlâ zor.
Sadece bizim için değil, dünya için de...
Bu dönemde elde edilen deneyimi iş modeline çevirmek için altyapı çalışmaları ve iş gücü akışı devam edecek belli ki...
Mekanlar açılsa da açılmasa da konserler bir şekilde yolunu bulmaya devam edecek.
Müzik hattı
◊ The Ringo Jets’in solisti ve davulcusu Lale Kardeş, Turkish Cymbals’in Türkiye’de kendi adına özel zil ürettiği ilk davulcu olmuştu. Kardeş’in imza zilleri 12 Eylül’de Almanya’da düzenlenen Dresdner Drum & Bass Festival’inde tanıtılacak.
◊ Kendisine gelen haksız eleştirileri kenara atarak müzik yolculuğuna devam eden Büşra Kayıkçı, Türk müzik piyasasının yakından tanıdığı Jay-Jay Johanson’dan beğeni aldı.
Ünlü sanatçının kendisine mesaj attığını belirten Kayıkçı “Shadows, kesinlikle muhteşem” yorumu için “Bana diyor, şarkıma diyor” diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.
◊ Elektronik müziğin önde gelen isimlerinden Akın Sevgör’ün “İsimsiz Metin: Müzisyenin Özgür Yaratımına Dair” kitabı Mylos Kitap tarafından yayımlandı.
Kitabında müziğe, müziğin geleceğine ve sanatsal yaratıma dair fikirlerini yaşadıklarından yola çıkarak kaleme alan Sevgör, müzik tarihinden de bahsediyor.
Yerli sosyal mesafeli festival
Geçtiğimiz haftalarda sosyal mesafeli açık hava konserlerinden bahsederek İngiltere, Newvastle’daki Gosforth Park’taki konser izleme düzenini paylaşmıştım.
Tatlı bir hayal gibiydi, Türkiye’de kimse uğraşmaz sanıyordum ki Chill-Out Festival ekibi elini taşın altına koydu.
Festival 5 Eylül’de İstanbul Sarıyer’deki Garden Fiesta’ta 12.00-22.00 saatleri arasında düzenlenecek. Festival Oceanvs Orientalis, BaBa ZuLa, Majnoon, Cantanca, Mousike ve Menachem 26’i ağırlayacak.
Sahne önüne kurulacak 2-4 kişilik kutularla sosyal mesafe dikkate alınacak. Umarım başarıyla tamamlanır da açık hava sezonu bitmeden daha sık alanlara çıkarız.
Gurbet motifleri
Berlin’den teker teker şarkı çıkarmaya devam eden Ezhel, Ufo 361 ile yayınladığı “Lights Out” albümünün ardından bu kez Murda ile “Made in Turkey” albümünü sundu. Albümle aynı adı taşıyan şarkı şimdiden sadece Spotify’da 10 milyon dinlemeye ulaşmış durumda.
Prodüktör koltuğunda DJ Artz, Bugy, Spanker, Rockywhereyoubeen, Vlado, Ginton, Ramiks ve Roselilah’ın bulunduğu 9 şarkılık albümün öne çıkanları “Anadolu Flex”, “Made in Turkey” ve “Ter”. Yerli ve yabancı dinleyiciyi yakalayacağına emin olduğum albüm gurbet motifleri taşıyor.
Dingin düzenlemeler
Gökçe Güzel’in “Uç Artık” adını taşıyan ilk EP’si geçtiğimiz hafta dinleyiciyle buluştu. Gökhan Türkmen’in şirketi GTR Müzik’in alternatif pop alanında yayınladığı bu yeni EP’de elektronik alt yapılara samimi sözler eşlik ediyor. Dingin düzenlemelere sahip “Liman” ve “Uç Artık” pop müzik sevenleri de yakalayacak.
Albüme
bir iki
Lalalar’dan 6 ay sonra yeni single geldi: “Hiç Mutlu Olmam Daha İyi”. Lalalar hareketliliği ve düzenlemesinde karşımıza çıkan şarkı, Ali Güçlü Şimşek sözleriyle fark yaratıyor. Şarkı tür olarak saykedelik, elektronik ya da siz deyin eklektik... Bu grup olası albümleri için hızlı ve emin adımlarla ilerliyor.
Şiddetle önerimdir
Türk punk sahnesinin eğlenceli isimlerinden, 1999 yılında Özgün Semerci ve Özgür Poyraz tarafından kurulan Second’tan haber geldi. Eski iki şarkısının cilalı versiyonlarının yer aldığı EP’leri “Eski ve Kusurlu”yu dijital dinleme platformlarına nihayet ekleyen grup, bakarsınız yakın zamanda sahalara geri döner. Ezbere bildiğim iki şarkı “Son Bir Şans Daha” ve “Eski ve Kusurlu”yu punk sevenlere önerimdir.
Ne dinledim?
· Erkan Erzurumlu-Kalbin Nereli
· Biz Böyle İyiyiz-Sorma
· Cebe-Kral Çıplak
· Hidra-Nefes Alamıyorum
· Gökçe Güzel-Liman
· Mesafeler-Ne de Olsa Gelicem Yanına
· Selin Sümbültepe-Dalgakıran
· Abkountry-Birileri Var
· Murda, Ezhel-Ter
· Lalalar-Hiç Mutlu Olmam Daha İyi
· Second-Son Bir Şans Daha
· Simge Pınar-Siz Beni Seviyordunuz (Akustik)
· Seçil Akmirza, Alp Ersönmez-Beşik
· Sponse-Circus
· Yey-Round&Round
· Volkan İncüvez-II
· Oceanvs Orientalis-Forlorn Hope
· Berat Salman, Dilan Aytek-Lovely Soul