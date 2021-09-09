Konser sektörünü kurtaracak maddeler

Pink Floyd’un davulcusu Nick Mason, 6 Haziran 2022’de İstanbul’a geliyordu ama bu haber bomba etkisi yaratmamıştı. Çünkü...
Pink Floyd’un kuruluşundan bu yana daimi tek üyesi olma unvanını taşıyan Nick Mason, “Saucerful of Secrets” adlı turnesi kapsamında Volkswagen Arena’da bir konser verecek.
Tarih, 6 Haziran 2022. Bilet fiyatları 163-945 TL aralığında.
Sanatçı bu haberi resmi Twitter hesabından paylaştı. Buraya kadar hiçbir enteresanlık yok.
Fakat gerek bilet fiyatlarının her geçen gün artması, gerekse pandemi sürecinde açıklanan birçok konserin ertelenmesi ya da iptal olması nedeniyle müzikseverler her türlü habere temkinli yaklaşıyor. Bir yanımız “Ne güzel geliyor” derken, diğer yanımız “İptal olur, baksana vaka sayısına” diyor.
“Gelirse ne güzel olur, son hafta bilet alırız”cıların sayısı da azımsanacak gibi değil.
Beste konusunda birkaç örneği şimdiden bulunan, bu konuda belirgin bir yarışın bulunduğu yapay zeka araştırmalarında bu kez söz yazabilme üzerinde çalışmalar başlatıldı.
Kanadalı LyricJam isimli sistem, enstrümantal müziğe söz yazabildiği iddiasıyla ortaya çıktı. Yapay zekayla beste yapan programların aksine bu sistemin iddiası “müzisyenleri desteklemek”.
Program lideri olan Waterloo Üniversitesi profesörlerinden Olga Vechtomova “Katılımcılar kendilerine sunulan sözler sayesinde emprovizeye daha çok yoğunlaşıyor ve bazen sözlere göre bestenin yönünü de değiştirebiliyorlar. Sanatçıların yeteneklerine odaklanmasını istiyoruz. Sistem şiirsel anlatımları, yeni metaforları ve duyguları sözlere dökerek belki de müzisyenlere düşünmedikleri bir kapı açacak” diyor.
Müzisyenlere karşı değil onların yararına hizmet vermeyi amaçladıklarını belirtiyor.
Hürriyet Hafta Sonu Ekleri’nin bilim ve teknoloji yazarı Umut Eroğlu, “Yapay zekanın şarkının hissini yakalayıp söz yazabileceğine inanıyor musun” soruma şöyle yanıtlıyor:
“Müzikten söz ederken ‘duygu’ ve ‘his’ kavramlarını ayrı düşünüyorum. Yapay zeka, müziğin türünü ve temposunu kolayca algılayıp sözlerin duygusunu buna göre tasarlayabilir. Kelimeleri, mısraları ve dizeleri veri şeklinde kodlayıp önceden tanımlı duygulara göre etiketlemek mümkün. ‘Yo!’ ve ‘yeah!’ gibi belli türlerle özdeşleşmiş nidaları da aynı şekilde...
◊ An itibariyle platformun Türkiye’de ne kadar dinleyicisi var? Ülkeden kaç sanatçı/grup kayıtlı?
- Ne yazık ki ülkeler bazında bu tarz bilgileri açıklayamıyoruz. Spotify Türkiye’de 2013 yılından itibaren faaliyet göstermeye başladı. Platformda dünya genelinde, kullanıcıların keşfetmesini bekleyen 70 milyondan fazla şarkı, 4 milyar çalma listesi ve 2,9 milyon podcast yayını var. Üstelik platforma her gün, yaklaşık 60 bin yeni şarkı ekleniyor.
◊ Türkiye’deki güçlü oyunculardan birisiniz. Bu pazardaki rekabeti nasıl yorumluyorsunuz?
- IFPI (Uluslarası Fonografik Endüstrisi Federasyonu) 2019 verilerine göre streaming, Türkiye müzik sektörü gelirlerinin yüzde 68’ini oluşturuyor. Hem dinleyiciler hem de sanatçılar tarafından dünyanın lider audio streaming platformu olarak görülmekten ve Türkiye müzik sektörüne katkıda bulunan başlıca unsurlardan biri olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Ancak biz streaming’i lider oyuncuların her şeye sahip olduğu bir pazar olarak görmüyoruz. Hem global hem de yerel olarak birçok hizmetin var olacağına inanıyoruz ve bu büyüyen pazarda hep birlikteyiz.
◊ Spotify’daki listelerin oluşmasını sağlayan “editoryal” süreç nasıl işliyor? Türkiye’deki müzik gündemini ne kadar takip ediyorsunuz ve bunu çalma listelerinize nasıl yansıtıyorsunuz?
Fantezi müzik, arabesk, pop, yer yer de rock müziğe ev sahipliği yapan sahne bu yıl itibariyle kendini kitlelere sevdirmiş “diğer türler”e de kapısını açtı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kültür AŞ’nin birçok etkinlik serisinden biri olan Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki “İstanbul Kavuştayı”, temmuz ayında Yüzyüzeyken Konuşuruz performansıyla start aldı.
Bu ilk etkinlik kademeli açılma sonrası benim de ilk konserim olduğu için oldukça da güzel geçti.
Konser serisi kapsamında yeni nesli yakalayan Dolu Kadehi Ters Tut ve hafta başında Gaye Su Akyol sahneye çıktı. Üç isim de Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde ilk kez dinleyicisiyle buluştu.
Sıra geldi 29 Eylül’deki Nekropsi konserine. 24 yıl sonra grup, tekrar Harbiye sahnesinde yerini almaya hazırlanıyor.
“İstanbul Kavuştayı” kapsayıcı yelpazesiyle günceli yakalayan bir etkinlik serisi haline geldi.
Müzik, ‘sadece eller havaya hadi göbek atalım ortamı’ yaratmaz. Kimi zaman acıyı paylaşmak, yardımlar için bir ortak nokta oluşturur.
Güzel ülkemizin başına gelen yangın felaketlerinin peşi sıra artması da benzer bir durumu ortaya çıkardı. Müzisyenler/şarkıcılar belki eliyle toprak atmıyor, yangını söndürmüyordu ama oradaydılar. Destek istediler, destek topladılar, destek oldular.
Benimle yaşıt olan Live Aid festivalinde olduğu gibi müzik tabanlı yardım etkinlikleri dünyanın her yerinde yapılıyor.
Hatırlayın, 2011’de Van depreminden sonra ‘Van için Rock’ diye bir festival yapıldı İstanbul’da. Kapısında yardımlar için ayrı alan vardı.
Elde edilen gelir, mağdurların ihtiyaçları için kullanıldı. İnsanlar şarkıları dinledi, arada süreç hakkında bilgilendirildi.
Kimileri festivale bizzat katılmadı, sadece bilet aldı.
Ünlü rock’çının önce yakın dönem konserlerini, sonrasında da tam 20 yıl önceki Rumeli Hisarı konserini YouTube’da izlemeye başladım.
Ardından başka sanatçıların Rumeli Hisarı’nda gerçekleşen konser videolarında kayboldum.
Mesela 2002 yılındaki Athena konserini izledim. Oradan atlaya atlaya da günümüze kadar geldim.
Bunların içinde Rock’n Coke gibi eski yaz festivalleri de vardı. İşin aslı, bunları izlerken geçmişimde de savruluyordum. (Ki o geçmiş hiç de uzak değil.)
Müzikseverlerin ergenlik döneminde dinlediği şarkılara olan aşırı sevgisi konusunda birkaç makale okumuştum. Peki, ergenliğimize mi yoksa o dönem dinlediğimiz müziklere mi saplantılıyız?
Sonuçta şu an hâlâ dinlediğim ve kariyerinde 15’inci yılını çoktan aşmış birçok müzisyen o günlerden bana yadigar.
İngiltere merkezli PwC, telif geliri, global müzik endüstrisi gibi başlıkları ana tema alarak “Global Eğlence ve Medya” araştırmasını gerçekleştirdi. Bu sayede önümüzdeki 5 yıllık tahminler bir araya geldi.
Araştırmaya göre; İngiltere’de müzik sektörünün pandemi öncesindeki gelir seviyesine dönmesi 2025 yılını bulucak.
Verilere göre İngiltere’de salgın öncesi 1.58 milyar pound olan müzik ekonomisi, 225 milyon pound’a düştü ve eski seviyesine gelebilmesi için en az 4 yıla daha ihtiyaç var.
Birçok sektör dijitale kaydı ya da hybrid (hem canlı hem de dijital olarak ulaşılabilir) etkinliklere çabuk adapte oldu.
Fakat müzik endüstrisinin bu konuda bebek adımlar attığı ve bu yüzden de gelir düzeyinin düştüğünün altı çizildi.
Tabii, bu ölçekleme daha çok İngiltere üzerinden dünya çapında görülebilir durum. Bu araştırmanın ardından İngiltere’de tüm etkinlikler tam kapasiteyle ve neredeyse test, vücut ısısı, maske istenmeden yapılmaya başladı.
Kendisini yakından takipteyim. Peki, yeni single röportajlarında neler oldu?
Söyleyeyim, 2016’da çıkardığı şarkı konuşuldu...
Norveçli şarkıcı, yeni albümü “Playful”un ilk single’ı “Cure For Me”yi yayınladı. Amacı yeni şarkısını tanıtmaktı.
Ama önünde bir ‘engel’ vardı: TikTok’ta viral olan “Runaway” şarkısının ünü.
2016’da çıkardığı “All My Demons Greeting Me As A Friend” isimli albümünün ilk şarkısı olan “Runaway”, TikTok’ta fark edilmesinin ardından 300 milyonluk dinlemeye ulaştı. Albümde daha güçlü şarkılar olmasına rağmen “Runaway”in paylaşımlar arttı. Şarkı, dinleyiciyle yeniden buluşma imkanı buldu. Sonuç, yeni şarkıyı konuşacakken eski işini anlatmak zorunda kaldı.
Aurora, NME’ye verdiği röportajda şunları söyledi:
Harbiye Açıkhava’ya sağ ayakla giriyorum. Bir önceki halimize dönmek istemeyen binlerce insandan biriyim sadece. İlk konserim Yüzyüzeyken Konuşuruz’a kısmet oldu.
Ekibi de yabancı değil, konser öncesi ayak üstü konuşuyoruz.
Herkes işini biliyor ama işine yabancı. Nasıl mı? Ses ve ışık teknisyenleri çalıştıkları masalardan aylardır uzak kalmış. Hazırlıklar tam ama bir gerginlik hakim. Rodiler arı gibi etrafta dolanıyor. Son hazırlıklar tamamlanıyor. “Hata olmasa bari” düşüncesi hakim. Tüm ekip, ilk kez iş yapıyor gibi heyecanlı.
Konser ön grupla başlıyor.
Evdeki Saat, 30 dakikalık performansında seyirciye bir ön gruptan fazlasını veriyor. Seyirci kitlesi genç. Muhtemel çoğunluğu, üniversite sınavı stresini atanlardan oluşturuyor. Yaş ortalamasını ben ve grupların akrabaları yükseltiyor.
Evdeki Saat’in hazırladığı ortam Yüzyüzeyken Konuşuruz’a bırakıldığında şarkılar hep bir ağızdan söyleniyor. Bu cümleyi herhangi bir konser haberinde yazsak, “ne var ki bunda” diyebilirsiniz.
Fakat uzun süredir canlı müzik dinlemeyen ve bunun bağımlısı olduğunu hisseden birine söylediğinizde tüyleri diken diken olur.
Bende de olan o.
Konserlerin yapılamadığı pandemi döneminde müzisyenlerin tek geliri telifler oldu. Temmuz itibarıyla yeniden ortalık hareketlenecek olsa da tüm işlerin bir anda açılmayacağı aşikâr.
Durum böyle olunca, bazı sanatçılar telif gelirlerinin minik de olsa bir bölümünden müzik emekçileri için feragat etti.
Şarkılarını “#HepÇalsın” dayanışmasına emanet ettiler. Elde edilecek gelirle müzik emekçilerine destek olunması hedefleniyor.
Ben “Güzel iş, bu hafta da bunu yazayım” dediğimde 23 şarkı bağışlanmıştı. Yazıyı bitirdiğimde ise sayı 36 olmuştu. Listenin takipçi sayısı da 829’daydı.
Şarkı bağışlayanlar arasında o çok dinlenen isimler henüz yoktu.
Hatta durumdan haberdar olmamı sağlayan Murat Boz’un hiçbir şarkısının listede yer almamasını da garipsedim.
Ama belki ortada “büyük plak şirketi problemleri” vardır, bilemeyiz. Belki de bu yüzden listenin tamamı bağımsız alternatif pop ve alternatif rock türündeki şarkılardan oluşuyordur.
Dilerseniz sürekli dinleyin ya da sessize alın, bir kenarda açık kalsın ama şarkılar dönsün.
Popüler müzik rotasını, disko pistlerine çevirdi. Birkaç nadide örnek haricinde ana akım müzikteki üretimler disko tarzında yapılmaya başladı. Bunun son örneği de Foo Fighters’tan geldi. Grup, Dee Gees mahlasıyla 17 Temmuz’a yetişecek plaklarını duyurdu. “Hail Satin” adını taşıyan albüm Bee Gees’e ait 4 klasik şarkıyı barındırıyor: “You Should Be Dancing”, “Night Fever”, “Tragedy”, “More Than A Woman”... Grup, plağın B yüzünde ise son albümleri “Medicine at Midnight”tan 5 canlı çalım Foo Fighters parçası olduğunu da duyurdu.
Emin olun disko hevesi bununla bitecek gibi değil, hatta yeni başlıyor. Pimi Dua Lipa çekti.
Dua Lipa, albümden, klip hikayelerine kadar öncülüğünü yaptığı disko akımına Doja Cat “Say So”, The Weeknd “Blinding Lights” şarkılarıyla katıldı.
Kylie Minogue, “Disco” adını taşıyan son albümüyle tabii ki geri kalmadı. Miley Cyrus, Dua Lipa ile daha sonra disko punk diye tabir edilebilecek “Prisoner”a imza attı. Tüm bu şarkı ve albümler listeleri zorladı, sevildi, biraz da diskoyla özlem giderildi.
Yurtdışındaki müzik yazarlarının görüşü de neredeyse ortak: Popüler müzikte yeniden doğma, umut verme, özgürlük aşılama gibi misyonları olan 70’lerin disko müziğinin hızla geri dönüyor.
Eskilere nur yağıp cover’lar mı yapılır, yoksa yeni albümler peşi sıra eklenir mi bilinmez ama şimdiden tarihe not düşeyim; Disko 2020’lerin müziği olarak hatırlanırsa şaşmayın.
Pop’sa hay hay
Geçtiğimiz aylarda ünlü müzisyenlerin dijital müzik dinleme sayfalarında birbiri ardına yeni çıkışlar yayınlandı.
Sanki bu çıkışlar bu sanatçılara aitmiş gibi...
Kenan Doğulu’nun Spotify profilinde “Fated” adında bir şarkı vardı. Halil Sezai, Seksendört, Grup Yorum ve Ezginin Günlüğü hesaplarında da yeni şarkılar yer alıyordu.
Doğulu’nun sayfasındaki şarkı, enstrümantaldi.
Sanatçı, pek tabii böyle bir beste yapmış olabilirdi.
Fakat şarkının künyesindeki yayıncı kısmında Doğulu Prodüksiyon değil de bambaşka bir isim yazıyordu. Şarkıyı listeme ekledim. Sonrasında 2 yeni şarkı daha olduğunu fark ettim. Kenan Doğulu, yeni şarkılar yayınlıyordu ama bunu duyurmuyordu. Bu biraz garipti.
Müzik platformuna göre Grup Yorum “Perfect Places”, Ezginin Günlüğü ise “Arrival” adlı yeni şarkılarını yayınlamış gözüküyordu.
Sanatçısından gazetecisine, yerlisinden yabancısına... Sanki bana düşmüyordu onu anlatmak...
Ama dilim döndüğünce hiç tanımamış birilerine Hasan Saltık’ı anlatmak istedim. Çünkü elimden tek gelen bu.
Genç bir müzik gazetecisinin tanışmak, yanında durup öğrenmek isteyeceği biriydi Hasan Saltık.
30 yıl önce Kalan Müzik’i nasıl kurduğunu aratıp her yerden okuyabilirsiniz ama deneyimlerini bir tek ondan dinleyebilirdiniz. Grup Yorum’la yola nasıl başladıklarını, Erkan Oğur’la neler yaşadıklarını, yeni hangi türküleri müzik külliyatına kazandırdığını ya da depolarda bulduğu analog bant kayıtları plağa basma heyecanını.
Çok konuşkan olmasına rağmen özelini hiç bilmezdiniz.Sürekli bir yerlerde, bir iş peşinde olurdu.
İMÇ’den çıkartmamıştı şirketini, orada bir geleneğin de bayrağı elindeydi. Biraz tarih, biraz anılar, müziğe adanmış bir binada bu toprağın müziklerini yaymaya devam ediyordu.
Bilgisini aktarması için gözünün içine bakmak, soru sormak büyük zevkti. Lakabını duymuşsunuzdur, “Türkiye’nin müzik antropoloğu”.
Covid-19 aşısına kavuşunca kalabalık planlar, 2022’nin ‘garanti’ görünmesiyle gelecek yıla kaydırıldı.
Zaten en başından beri 2022 baharından önce bir turne/festival tarihi vermek kehanet gibiydi. Yine de bir umutla bekledik açılma kararını.
Test amaçlı yapılan global ödül geceleri ve etkinliklerini görünce zaten bir anda normalleşmeye gitmenin tatlı bir rüya olduğunu anladık.
Negatif testini götüren, maskesini takan, havalandırılan bir mekanda bulunan binlerin katıldığı etkinliklerde, bir elin parmağını geçmeyen vaka sayıları da resmen içimize su serpti.
İspanya’da düzenlenen Primavera Sound Festival’in kadrosu açıklanınca anladık ki dolu dolu bir 2022 bizleri bekliyor.
Kozasından çıkan kelebek misali tüm sanatçılar turnelerini açıkladı. Tüm festivaller güçlü line up’lar sunuyor ve “Bakın küllerimizden doğacağız” mesajı veriyor.
Daha önce Klaxons, Ride, Mystery Jets, Franz Ferdinand gibi isimlerle çalışan Erol Alkan, bu kez ekim ayında yayınlanacak Duran Duran’ın yeni albümü “Future Past”in prodüktörlerden biri oldu.
Albümde Mark Ronson, Giorgio Moroder ile prodüktör koltuğuna oturan Alkan’ın yanı sıra Lykke Li, Mike Garson ve Blur’dan Graham Coxon gibi isimleri de şarkılarda göreceğiz.
Kıbrıs asıllı Londra doğumlu elektronik müziğin önemli isimlerinden biri olan Alkan, güzel haberi sosyal medya hesabından grupla olan stüdyo fotoğrafıyla duyurdu. Grubun son albümünün ilk single’ı “Invisible” da bir Erol Alkan prodüksiyonu. Grup, şarkıyı ilk kez Billboard Müzik Ödülleri sahnesinde çaldı.
Neredeyse 2 buçuk yıldır üzerine çalışılan albümün ilk şarkısı geçtiğimiz cuma yayınlanmadan önce haber dalga dalga yayıldı. Grubun, 40. yılında yayınlanacak bu yeni albümde ünlü isimlerin yanında bir Türk ismi görmek... Böyle haberlere gururlanmayalım da ne yapalım şimdi.
Koltuktan dans pistine Zeynep Bastık
Zeynep Bastık’tan albüm bekleyenler, nasibini geçen cuma aldı. “Zeynodisco” adını taşıyan ilk albümü, disko temasını hissettiren 7 pop şarkısını barındırıyor.Zeynep Bastık’tan albüm bekleyenler, nasibini geçen cuma aldı. “Zeynodisco” adını taşıyan ilk albümü, disko temasını hissettiren 7 pop şarkısını barındırıyor.Bize, üçlü koltuktan akustik şarkılarla seslenen, o cicili bicili şarkıcı, oldu mu size Kylie Minogue ve Dua Lipa arasında biri...Kendi tabiriyle 7 şarkıda, 7 ayrı kadın hissiyatı olsa da Zeynep Bastık ve Serhat Şensesli’nin elinin değdiği şarkılarda aslında tek bir kadının ruh durumuna şahit oluyoruz. Kimi zaman umutsuz, kimi zaman müdanasız, kimi zaman seksi olan bu kadın; ses rengini, yapmak istediklerini iyi bilen, ayakları üzerinde duran birinin farklı yüzlerini barındırıyor. Şarkı sözlerinde Uzi’den Emir Can İğrek’e, Yasemin Mori’ye kadar destek var. Düzenlemeler ise hem farklı hem tanıdık. Her şarkıda “bir yerden biliyorum” hissiyatı geliyor. Belki de o yüzden viral listelerinde “Kalbimi Kırdın”, “Marlon Brando” ve “Sana Bayılıyorum” beğenilenler arasına girdi. Benim favorim Yasemin Mori imzalı “Kalbimi Kırdın”. Bu albümü bu yaz oldukça fazla duymaya hazırlanın.
Yeni versiyon
Levent Özer’in uzun bir aradan sonra çıkardığı ve daha sonra viral olan “Dünya Serseri” şarkısının yeni versiyonu yayınlandı. Daha da sakin, daha da soft bir düzenlemeye sahip olan akustika versiyonunda gitar yine ön planda.
ABBA’dan tanıdığımız Björn Ulvaeus (ki kendisi söz yazarları hakkında en çok çalışmaya imza atan isimlerden) ve MIDiA Research şirketinin önderliğinde yapılan çalışma, Mark Mulligan, Keith Jopling ve Ulvaeus’un değerli katkılarıyla da yazıya dökülmüş.
Björn Ulvaeus, raporu şöyle açıklıyor: “Bu raporda, şarkı yazarının günümüz müzik işine kültürel, yaratıcı ve ticari olarak nasıl uyum sağladığına dair kanıta dayalı bir görüş sunuyoruz. Neyin işlevsiz olduğuna bakarak çözüm önerileri bulmayı amaçlıyoruz”.
Dedikleri gibi yapmışlar ve raporun sonunda dijital dinlenmede telif bedeli paylaşımını yeniden değerlendirmişler.
Bilgilere hızlıca göz atalım...
◊ 2020’de dünya çapındaki müzik sektörü gelirleri yüzde 30 küçülme yaşadı. Müziğin canlı izlenmesi kısmı gerçekleşemediği için müzisyenler sadece dijital dinleme rakamlarının sonuçlarına/ödemelerine kaldı.
◊ Dijital dinlenmenin şarkı ekonomisi kısmındaki önemi artarken telif gelirleri hiç olmadığı kadar azaldı. Dijital dinlemeden elde edilen gelir yayınlayan şirketlerin teliflerinin üçte biri haline geldi.
MOB’den çıkan albüm “Makina”, “Umrumda Değil”, “Dua” ve “KRVN” gibi 4 hit’e sahip. Türkiye’de rap sevenler için bu yeni bir bilgi değil...
Yeni olan şu: 2021’de Billboard listelerine giren ilk Türk sanatçı olması. Nisan ayı itibariyle 8,6 milyon dinlenmeye ulaşan iş, yayınlandığı ilk haftada ise 1 milyonu gördü. Şarkıyı Billboard listesine sokan ivme ise geçen hafta yüzde 141 oranında dinlenmesinin artmasıyla oldu.
2020’de “Allah’ından Bul” şarkısıyla listeye 139’uncu sıradan giren Ezhel’den sonra Uzi, Billboard Global Exclusive US listesinde yer alabilen ikinci isim oldu.
Uzi’nin 165’inci sıradan bile olsa bir Amerikan listesine kendi müziğiyle dahil olması oldukça havalı.
Önümüzdeki günlerde yabancı isimlerle featuring’ler yapıp listelerde hatırı sayılı yerlere gelirse şaşırmayın. “Rap müzik pop’taki boşluğu değerlendirdi” deyip duranlara yanıt gibi...
Sıkı çalışan, sıkı üreten, kovalayan bir güruh geliyor. Ve onların şimdi durmaya hiç de niyeti yok.
Aynı ikili yeni proje
Her şey, normale dönen Yeni Zelanda’daki 50 bin kişilik konserle başladı. Six60 grubu, Auckland’daki Eden Park Stadyumu’nda maskesiz ve sosyal mesafesiz konser gerçekleştirildi. Ne test soruldu, ne aşı, ne maske, ne sosyal mesafe...
Yeni Zelanda’daki hâlâ ütopik gibi göründüğü için geçen hafta Barselona’daki test konseri daha dikkat çekici geldi. 5 bin kişi, 24 bin kişilik mekanda Love of Lesbian grubunu izledi. Covid ve antijen testleri yapıldı. FFP2 diye geçen maskelerden seyircilere dağıtıldı.
“Şimdi Covid festivaline dönmüştür orası” diye düşünürken bir de bakıldı ki konserde kimse virüs kapmadı. Yani neredeyse kimse...
Konserden 15 gün sonra 6 kişinin testi pozitif çıktıysa da bulaşıcı hastalıklar uzmanı Josep Maria Llibre “Etkinlik sırasında bulaşma gerçekleştiğine dair bulgu yok” dedi.
Bu örnek konser, Barselona’da kültürel faaliyetlerinin yeniden başlamasına dair umut verdi. Grubun solisti Santi Balmes ise “18 aydır sahneye çıkmadığımız için çok heyecanlıydık. Kimilerimizin gözleri doldu” dedi.
Portekiz’in Braga kentinde de Pedro Abrunhosa konser verdi.
Sektör çalışanlarını bir araya getirmeye amaçlayan bu platform hakkında fikri olan az... Her şeye olduğu gibi bu işe de şüpheyle yaklaşmış, “ne işimiz olur” demiş, hatta kulak ardı etmiş sektör çalışanları var.
Bugün size, “Müzik Platformu”nun ne olduğunu anlatacağım.
Merve Eryürük, Türkiye Müzik Endüstrisi’nin envanterini çıkarmak adına bir platform kurdu.
Platformun amacı “bu sektörde kaç kişi var” “kimler sigortalı” “kimlerin tek gelir kaynağı müzik” gibi sorulara genel bir yanıt bulmak... Kişisel veriler istendiği için birçok kişi üye olmaya çekinmiş ve “niye alıyorlar ki bu bilgileri” demiş.
Platformun öncelikli amacı müzik sektörüne dair veriler oluşturmak ve bu dökümler üzerinden konuşmak.
Hemen hemen birçok kişi de “Kim bu Merve Eryürük” demiş.
Konser sektörünü kurtaracak maddeler
Bedava bilete son verilsin, konserde konuşanı alandan atalım, fotoğraf veya video çekenin telefonunu parçalayalım.
“Böyle şey olur mu?” demeyin...
Tecrübeli müzik yazarı Eamonn Forde geçtiğimiz günlerde pandemi sonrası canlı müzik sektörünü kurtaracak maddeleri Music Bussiness World Wide sitesi için sıraladı. Bilimsel bir açıklama değil bir nevi temenni diyebileceğimiz yazıda maddeler o kadar güzeldi ki sizlerle paylaşmak istedim.
◊ 1 yıl boyunca bedava konser bileti ve kapıya isim yazdırmak kaldırılsın. Onca süredir bu kadar müzisyen ve grup konser vermemişken bu saygısızlık.
◊ Konser sırasında konuşan alandan atılsın ve 6 ay süresince etkinliklerden menedilsin. Çünkü sanatçıyı dinlemek için evden çıktınız. Şimdi onu her zamankinden fazla dinlemelisiniz.
◊ Her kim ki fotoğraf ve video çekerse telefonları gözleri önünde parçalansın. Online konserlerden ve görüntülerden sıkılanlar canlı yaşanan bu anların kıymetini bilsin.
◊ Elinizden geldiğince sanatçıların onay verdiği lisanslı ürünleri satın alın.
◊ Biletlerden vergiler indirilsin. İnsanların konser alanlarına geri dönmesini istiyorsak bu konuda otoriteler de elinden geleni yapmalı.
◊ Konser tutkunları için özel kartlar hazırlanmalı. Bilet satışlarında üyelik öncelikleri uygulanmalı.
Yazı esprili bir dille kaleme alınmış ve şöyle bitiyor: “2035’e kadar U2 konseri olmasın. Paraya ihtiyaçları yok, onları cesaretlendirmeyin.”
O kadar alışmışız ki ciddi yazılar okumaya içime su serpildi. Birçok maddede kesinlikle haklı. Özellikle de mekanların ve sanatçıların ayağa kalkmaya çalıştığı bu dönemde üye kartı fikri genele yayılmalı.
Artık ulusal çaptaki sanatçıların da lisanslı ürünleri olmalı. Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bu dönemde herkes herkesin yardımcı eli olmalı. Bu, o kadar da zor değil.
“Esra”lar dışındakiler kıskansın
Cem Özel, 3 şarkılık “Esra” isimli EP’siyle döndü. Özel, söz ve bestesi kendisine ait “Esra”, “Aşk mı Olur”, “Sallanmalı” isimli yeni şarkılarıyla 70’ler hissini ufaktan bize veriyor. Şarkıcı, ismi Esra olmayanları kıskandıran bir işe imza atmış. Şaka bir yana, Özel’in şarkıları yüksek prodüksiyonlu bir aşk filminin müzikleri gibi...
Cazda buluşalım
Yapılabilen solo konserlere gitmekten “festival neydi” unuttum. İlk şehir dışı festivalim Urla Caz olacak. 17-18-19 Eylül’de Sultanlar Vadisi’nde düzenlenecek Urla Caz Festivali kapsamında konsere doyacağız. Karsu, Çağrı Sertel, Dolunay Obruk, BabaZula, Jülide Özçelik, Elif Çağlar, Erdem Özkan, Cansu Hilal Akarsu ft Batu Şallıel, Birsen Tezer ve Jehan Barbur izlemek isterseniz adresimiz belli.
Z raporu
Klor’un yeni single’ı “Gel Bi Benle” sezonun son günlerini dansla kapatıyor. Deniz Dağlar Atalay, Ege Öztayfun, Onur Sherifi’den oluşan synth pop üçlüsü bu şarkıyla yazın Z raporunu alıyor.
Dikkat çekiyor
Susel’in yeni şarkısı “Jayus” yayınlandı. R&B vokali ve enerjik ritimleriyle şarkı, sözleriyle de dikkat çekiyor. Susel, günümüz insanının yalnızlığından dem vuruyor.
Alternatif rock tadı
Sapan grubunda birlikte yer alan Vincent Baykal Ada ve Hiko Hikmetov, bu kez “Boşuna” için bir araya geldi. Umut taşıyan şarkı, özlediğiniz o 2000’ler başı alternatif rock tadını verirken zamanın gerisinde de kalmıyor.
KAÇ!
Ahkam’ın yeni single’ı “Kaç”, So Müzik etiketiyle yayınlandı. Tecrübeli müzik insanı Şafak Ongan’ın plak şirketi bünyesine katılan Ahkam’ın Yiğitcan Diri prodüksiyonundaki şarkısı, ritmi ve sözleriyle sizi içine çekiyor.
Sözlerin sunumu
Film ve dizi müzikleriyle tanınan Barış Diri’nin solo çalışmaları “Hayvanlar ve İnsanlar”la devam ediyor. Sakince başlayan şarkının gittikçe artan ivmesine eklenen enstürmanlar adeta keyif veriyor. Diri’nin bana hitap eden en büyük özelliği ise beş benzemez sözlerini manalı bir şekilde sunması. “Derinden” şarkısını seven kitleyi bu kez “Hayvanlar ve İnsanlar”a yönlendiriyor.
Devamı gelir
Dolu Kadehi Ters Tut’un sahnedeki Dilan Balkay işbirliği single’a da yansıdı. Ekip, bu kez “Zor”a imza attı. Vokalleri ve geri vokalleri Uğurhan Özay ile Dilan Balkay’a; prodüksiyon ve gitarları Mürsel Oğulcan Ava’ya; piyano ve trompetleri ise Balkay’a ait olan şarkının mix-mastering’i Mürsel Oğulcan Ava tarafından yapılmış. Bu ekibin çalışmalarında daha boş çıkmadı. Devamı da gelir gibi...
Ne dinledim
∆ Kalelio-Geri Kalanlarla
∆ Ahkam-Kaz
∆ Kuzey Işıkları-Sustum
∆ Hiko Hikmetov,
Vincent Baykal Ada-Boşuna
∆ Klor-Gel Bi Benle
∆ Nova Norda- Bize Göre Değil (Canlı)
∆ Beren-Dokunmadan Olmaz
∆ Furkan Olgaç-En Güzel Düşümdün
∆ Ece Barak-Hadi Baştan
∆ Susel-Jayus
∆ Emrah Arıca-Sarmaşık
∆ Safiye-Hayal Ağacı
∆ Furkan Halıcı-Baktığın Her Yerdeyim
∆ Barış Diri-Hayvanlar ve İnsanlar
∆ Daniska, Hüsnü Arkan-
Şimdi Gel de Aşka İnanma
∆ Elçin Orçun-Sensin
∆ Aybüke Albere-Balla
∆ Melis Fis-1 Varsın 1 Yoksun
∆ Şekersiz-Canıma Okudun
∆ Eskitilmiş Yaz-Yarın Olmuyor
∆ Cem Özel-Esra
∆ Doğan Duru-Taraf
∆ 6iant, #SS-Olmasaydı
∆ Jabbar-Heder
∆ Anıl Piyancı-Ateşe Verdik
∆ Dolu Kadehi Ters Tut, Dilan Balkay-Zor
∆ Eray Gumus-Quiet Runaway
∆ KECECİ, Fatih Tok-Up&Down
∆ Tuna, Batu-Help Me
∆ Develer-Nev-icat
∆ Ali Bakgör, Dlay-Lightning Bolt
∆ Aytun, Can Menek-Morning Vibes
∆ İlkan Günüç-Ex