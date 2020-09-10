İnatçılık şart!

Müzikle ilgili bir panel, workshop, sohbet olunca kaçırmayan takımındanım. Haliyle İstanbul Caz Fetivali kapsamında YouTube’dan canlı yayınlanan Vitrin Panelleri’nin ilki “Çevrimiçinde Deplasmandayım Müzik İçin Dijital Gelir Modelleri”ni de izledim. Öncelikle panel kadrosu çok iyi kurulmuştu.
Modaretörlüğü The Orchard Başkan Yardımcısı Metin Uzelli üstlenirken MSG Başkan Yardımcısı ve müzisyen Harun Tekin, bağımsız müzisyen Nilipek, Sony Müzik Türkiye Genel Müdürü Özden Bora ve StageArt Kurucu Direktörü Rıza Okcu dijital gelir modelleri kadar müzikte başarı için de neler gerektiğini kendi perspektiflerinden anlattı. Müzikle ilgilenen ya da profesyonel olarak ilgilenmeyi düşünenler kesinlikle bu panelin kaydını bulup izlemeli.
Metin Uzelli, katılımcılara muhteşem birkaç soru yöneltti.
Bunlardan biri “Fenomenler şarkıcı olurken şarkıcılar fenomen olmalılar mı” oldu. Özden Bora bu soruyu şöyle yanıtladı:
“Fenomenler şarkıcı olmak istedi, müzisyenler de YouTube’da aktif olmak istedi. Sanatçılardan birçoğu başarısız oldu. YouTuberların şarkı söyleyebileceklerine de inanıyorum, yapmaları gerektiğine de... Aksi, insan haklarına saygısızlık olur.”
Panelde tabii ki ünlü kişilerin sosyal medya kullanımının en iyi pazarlama yöntemlerinden biri olduğunun da üstünde duruldu.
Dijital dinleme platformlarının playlist editörlerinden şikayetlerin ayyuka çıktığı şu günlerde bir başka güzel soru da “Şarkınız çok dinlenen listelere girmediğinde başarılı olamaz mısınız”dı.
Harun Tekin, şu cevabı verdi:
“Şansın olmadığı bir başarı hikayesi hiç görmedim müzik endüstrisinde. ‘Playlistte yokum, tanınmıyorum’ diye bir şey yok. Olup da tanınmayan onlarca kişi var.”
Çalışmanın ve vazgeçmemenin önemine dikkat çekildi. Bu konuda en iyi öneri ise Nilipek’ten geldi: “Üretimde tutarlılık, süreçte inatçılık gerekli.”
Panel sonrası ben de fenomenlerin şarkı söylemesinde hiçbir sakınca olmadığını düşündüm. Çok dinlenilmelerinde de hatta konser vermelerinde de... Bu dinleyicinin takdiridir, sevenlerinin coşkusudur.
Ünlü isimlerin fenomenliği ise zamanla şekillenen bir durum. Tüm sosyal mecralarını kullanmak kişinin kimliğini biraz daha samimi hale getirebilir. Zeynep Bastık, en belirgin örnek...
Şarkı listelerine gelince... Listelere giremeyen ama yine aynı fenomen ya da takipçili dostlarının paylaşım bombardımanıyla tanınan çok isim var. Tabii şarkı da iyi olmalı...
Bir kere dinleyip geçilmeyecek türden olunca şarkı listeleri zaten size karşı koyamıyor. İyi şarkı ve liste birleşmesinde Evdeki Saat’in, “Uzunlar” şarkısını örnek verebiliriz.
Şarkı, Mücbir Sebepler yayınında çalınınca bir anda alternatif müzik listelerinde en üst sıralara yükseldi.
Sızlanmak yerine artık çalışmak, tanıtmak için planlar kurmak zamanı.
Her şeyi yaptınız ve olmuyorsa da vazgeçmeyin. Aynı Nilipek’in dediği gibi, “inatçılık” şart.
Farklı olan kazandı
Aydın memleketimdir, fırsat oldukça giderim. Bu kez 23. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması için Aydın’ın yolunu tuttum. Açıkçası köklü bir geleneğe sahip bu beste yarışması dahil hiçbir müzik yarışması “müziğini kendin yap döneminde” bana çok da anlamlı gelmiyordu.
Bu yıl yarışmaya katılan 80 küsur besteden seçilen 10 finalistin de genel hatlarıyla benzer tınılara sahip olması iyice düşündürücüydü.
Yarışma, ilk kez 1986 yılında düzenleniyor. İlk kazananı Fatih Erkoç, yıllar içinde ise Harun Kolçak, Aşkın Nur Yengi, Cem Karaca, Asya, Eda-Metin Özülkü, İzel-Çelik-Ercan, Bora Ayanoğlu, Suavi, Burak Uçkun, Mert Erken, Tayfun Duygulu, Işın Karaca, Ferhat Göçer, Burak Uçkun, Caner Yemez, Cem Doğangil, Alper Kömürcü, Hale Özbaş, Nilgün Yavaşoğlu, Nermin Kurban ve Neslihan Demirtaş gibi önemli isimleri Türk müzik dünyasına kazandırmasıyla tanınıyor. Yani kimler geldi, kimler geçti bu yarışmadan.
Deniz Özçelik, farklı havası ve teatral yorumuyla “Kokun Şehir Değiştirdiğinde” isimli bestesiyle “En Başarılı Yorumcu Ödülü” ve birinciliğin sahibi oldu. Bestenin bir nakaratı yoktu. Ama dinleyiciler de jüri de beğendi, çünkü farklıydı.
İstanbul’da da sahne alan Özçelik’in adını daha çok duyacaksınız gibi görünüyor, benden söylemesi.
Bütünlüklü set
Yiğit Önyılmaz’ın solo techno projesi Rewend’in 5 şarkılık EP’si “Golden Jack” parti yapılamayan şu günlerde evde dans etmek isteyenler için birebir. EP’de yer alan 5 şarkı da bütünlüklü bir DJ setin parçası. Arka arkaya dinleyince hiçbiri sırıtmıyor.
Halay rap
Zen-G’nin “Delale” şarkısı arabesk rap’ten sonra yeni bir tür daha ortaya çıkarıyor. Tam kulüplük bir sound’a sahip olan şarkı, Doğu-Batı kültürünü birleştirmekle kalmıyor, el ele halay bile çektiriyor.
Dans dans dans
Salman Tin ve Bilge Kağan Etil ikilisinin projesi KÖFN, 4 şarkılık EP’si “Dans”ı geçtiğimiz hafta yayınladı. Elektronik dans müziği şarkılarıyla Türk popuna göz kırpan ikilinin “El” ve “Tenine Alıştım Ben”i dile hemen dolanıyor.
Ne dinledim
∆ KÖFN- Tenine Alıştım Ben
∆ Kahadirbartal-Babaya Selam Damara Devam
∆ Cenk Erdoğan-Ova
∆ Erkan Oğur, Turgut Alp Bekoğlu-Beş Taş
∆ Pera-Melek
∆ Canozan-Aşk
∆ Eskiz-Rüyaların Ortasında
∆ Zen-G-Delale
∆ Matamoralia-My Dirty Mind
∆ Rewend-Golden Jack
∆ Martino-Mo
Kıpır kıpır
Müzisyen Erkan Erzurumlu, ilk single çalışması “Kalbin Nereli”yle ilk solo işine de imza attı. Şarkının sözleri Tuğçe Ören’e, müziği kendisine ait. Başarılı bu çıkış şarkısına ben de kayıtsız kalamadım...
“Kalbin Nereli” eli yüzü düzgün, neşeli, yazı ucundan yakalayan bir şarkı. Oğuzhan Koç, Zeynep Bastık seviyorsanız Erzurumlu’yu da kesin seversiniz.
Beklentim yüksek
Martino’nun “11:23” adını taşıyan albümü geçen cuma çıktı. İlk albümünü yayınlayan Martino’nun prodüktörlüğünü ise VeYasin üstlendi. 4 nesil müzisyen bir aileden gelen ve akademik anlamda da müzik eğitimi alan Martino’dan beklentim çok çok yüksekti. İlk single’larda bana göre yavaş bir çıkış yapsa da albümde “Mo”, “Biri Bana Anlatsın” ve “Kurtar” gibi üç başarılı şarkı var. Dinlemeye değer.
İnatçılık şart!
Müzikle ilgili bir panel, workshop, sohbet olunca kaçırmayan takımındanım. Haliyle İstanbul Caz Fetivali kapsamında YouTube’dan canlı yayınlanan Vitrin Panelleri’nin ilki “Çevrimiçinde Deplasmandayım Müzik İçin Dijital Gelir Modelleri”ni de izledim. Öncelikle panel kadrosu çok iyi kurulmuştu.
Modaretörlüğü The Orchard Başkan Yardımcısı Metin Uzelli üstlenirken MSG Başkan Yardımcısı ve müzisyen Harun Tekin, bağımsız müzisyen Nilipek, Sony Müzik Türkiye Genel Müdürü Özden Bora ve StageArt Kurucu Direktörü Rıza Okcu dijital gelir modelleri kadar müzikte başarı için de neler gerektiğini kendi perspektiflerinden anlattı. Müzikle ilgilenen ya da profesyonel olarak ilgilenmeyi düşünenler kesinlikle bu panelin kaydını bulup izlemeli.
Metin Uzelli, katılımcılara muhteşem birkaç soru yöneltti.
Bunlardan biri “Fenomenler şarkıcı olurken şarkıcılar fenomen olmalılar mı” oldu. Özden Bora bu soruyu şöyle yanıtladı:
“Fenomenler şarkıcı olmak istedi, müzisyenler de YouTube’da aktif olmak istedi. Sanatçılardan birçoğu başarısız oldu. YouTuberların şarkı söyleyebileceklerine de inanıyorum, yapmaları gerektiğine de... Aksi, insan haklarına saygısızlık olur.”
Panelde tabii ki ünlü kişilerin sosyal medya kullanımının en iyi pazarlama yöntemlerinden biri olduğunun da üstünde duruldu.
Dijital dinleme platformlarının playlist editörlerinden şikayetlerin ayyuka çıktığı şu günlerde bir başka güzel soru da “Şarkınız çok dinlenen listelere girmediğinde başarılı olamaz mısınız”dı.
Harun Tekin, şu cevabı verdi:
“Şansın olmadığı bir başarı hikayesi hiç görmedim müzik endüstrisinde. ‘Playlistte yokum, tanınmıyorum’ diye bir şey yok. Olup da tanınmayan onlarca kişi var.”
Çalışmanın ve vazgeçmemenin önemine dikkat çekildi. Bu konuda en iyi öneri ise Nilipek’ten geldi: “Üretimde tutarlılık, süreçte inatçılık gerekli.”
Panel sonrası ben de fenomenlerin şarkı söylemesinde hiçbir sakınca olmadığını düşündüm. Çok dinlenilmelerinde de hatta konser vermelerinde de... Bu dinleyicinin takdiridir, sevenlerinin coşkusudur.
Ünlü isimlerin fenomenliği ise zamanla şekillenen bir durum. Tüm sosyal mecralarını kullanmak kişinin kimliğini biraz daha samimi hale getirebilir. Zeynep Bastık, en belirgin örnek...
Şarkı listelerine gelince... Listelere giremeyen ama yine aynı fenomen ya da takipçili dostlarının paylaşım bombardımanıyla tanınan çok isim var. Tabii şarkı da iyi olmalı...
Bir kere dinleyip geçilmeyecek türden olunca şarkı listeleri zaten size karşı koyamıyor. İyi şarkı ve liste birleşmesinde Evdeki Saat’in, “Uzunlar” şarkısını örnek verebiliriz.
Şarkı, Mücbir Sebepler yayınında çalınınca bir anda alternatif müzik listelerinde en üst sıralara yükseldi.
Sızlanmak yerine artık çalışmak, tanıtmak için planlar kurmak zamanı.
Her şeyi yaptınız ve olmuyorsa da vazgeçmeyin. Aynı Nilipek’in dediği gibi, “inatçılık” şart.
Farklı olan kazandı
Aydın memleketimdir, fırsat oldukça giderim. Bu kez 23. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması için Aydın’ın yolunu tuttum. Açıkçası köklü bir geleneğe sahip bu beste yarışması dahil hiçbir müzik yarışması “müziğini kendin yap döneminde” bana çok da anlamlı gelmiyordu.
Bu yıl yarışmaya katılan 80 küsur besteden seçilen 10 finalistin de genel hatlarıyla benzer tınılara sahip olması iyice düşündürücüydü.
Yarışma, ilk kez 1986 yılında düzenleniyor. İlk kazananı Fatih Erkoç, yıllar içinde ise Harun Kolçak, Aşkın Nur Yengi, Cem Karaca, Asya, Eda-Metin Özülkü, İzel-Çelik-Ercan, Bora Ayanoğlu, Suavi, Burak Uçkun, Mert Erken, Tayfun Duygulu, Işın Karaca, Ferhat Göçer, Burak Uçkun, Caner Yemez, Cem Doğangil, Alper Kömürcü, Hale Özbaş, Nilgün Yavaşoğlu, Nermin Kurban ve Neslihan Demirtaş gibi önemli isimleri Türk müzik dünyasına kazandırmasıyla tanınıyor. Yani kimler geldi, kimler geçti bu yarışmadan.
Deniz Özçelik, farklı havası ve teatral yorumuyla “Kokun Şehir Değiştirdiğinde” isimli bestesiyle “En Başarılı Yorumcu Ödülü” ve birinciliğin sahibi oldu. Bestenin bir nakaratı yoktu. Ama dinleyiciler de jüri de beğendi, çünkü farklıydı.
İstanbul’da da sahne alan Özçelik’in adını daha çok duyacaksınız gibi görünüyor, benden söylemesi.
Bütünlüklü set
Yiğit Önyılmaz’ın solo techno projesi Rewend’in 5 şarkılık EP’si “Golden Jack” parti yapılamayan şu günlerde evde dans etmek isteyenler için birebir. EP’de yer alan 5 şarkı da bütünlüklü bir DJ setin parçası. Arka arkaya dinleyince hiçbiri sırıtmıyor.
Halay rap
Zen-G’nin “Delale” şarkısı arabesk rap’ten sonra yeni bir tür daha ortaya çıkarıyor. Tam kulüplük bir sound’a sahip olan şarkı, Doğu-Batı kültürünü birleştirmekle kalmıyor, el ele halay bile çektiriyor.
Dans dans dans
Salman Tin ve Bilge Kağan Etil ikilisinin projesi KÖFN, 4 şarkılık EP’si “Dans”ı geçtiğimiz hafta yayınladı. Elektronik dans müziği şarkılarıyla Türk popuna göz kırpan ikilinin “El” ve “Tenine Alıştım Ben”i dile hemen dolanıyor.
Ne dinledim
∆ KÖFN- Tenine Alıştım Ben
∆ Kahadirbartal-Babaya Selam Damara Devam
∆ Cenk Erdoğan-Ova
∆ Erkan Oğur, Turgut Alp Bekoğlu-Beş Taş
∆ Pera-Melek
∆ Canozan-Aşk
∆ Eskiz-Rüyaların Ortasında
∆ Zen-G-Delale
∆ Matamoralia-My Dirty Mind
∆ Rewend-Golden Jack
∆ Martino-Mo
Kıpır kıpır
Müzisyen Erkan Erzurumlu, ilk single çalışması “Kalbin Nereli”yle ilk solo işine de imza attı. Şarkının sözleri Tuğçe Ören’e, müziği kendisine ait. Başarılı bu çıkış şarkısına ben de kayıtsız kalamadım...
“Kalbin Nereli” eli yüzü düzgün, neşeli, yazı ucundan yakalayan bir şarkı. Oğuzhan Koç, Zeynep Bastık seviyorsanız Erzurumlu’yu da kesin seversiniz.
Beklentim yüksek
Martino’nun “11:23” adını taşıyan albümü geçen cuma çıktı. İlk albümünü yayınlayan Martino’nun prodüktörlüğünü ise VeYasin üstlendi. 4 nesil müzisyen bir aileden gelen ve akademik anlamda da müzik eğitimi alan Martino’dan beklentim çok çok yüksekti. İlk single’larda bana göre yavaş bir çıkış yapsa da albümde “Mo”, “Biri Bana Anlatsın” ve “Kurtar” gibi üç başarılı şarkı var. Dinlemeye değer.