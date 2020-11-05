Hit fabrikası: TikTok

Bu süreçte tek bir canlı müzik sesi duymamış gibi girdim Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nun kapısından.
Hayat damarlarımdan biri canlı konserler olunca sahne emekçilerinin bu dönem içinde yaşadıkları sıkıntıları sıklıkla dile getirdim ve getirdik. Yazılan çizilen onca şeye rağmen yapılabilen tek şey bu yardım konseri oldu.
Ahbap Derneği, pandemi sürecinde ücretsiz izne ayrılan, işini kaybeden ve ekonomik sıkıntılar yaşayan müzik ve sahne emekçilerine destek olmak için önceki gece “Sahneye Ses Ver” adlı etkinliğe imza attı.
Gergedan Yapım organizasyonuyla Ebru Cündübeyoğlu ve Hakan Yılmaz’ın sunumuyla gerçekleşen etkinlik MyOpenStage’den de online olarak izlenebildi. (Online izlemede yer yer sıkıntılar yaşandığını gördüm, bu da nazar boncuğu olsun.)
Ahbap Genel Başkanı olan Haluk Levent’in yer aldığı gecenin kadrosunda Ceyda Pirali, Cem Adrian, Ceylan Ertem, Dengin Ceyhan, Emircan İğrek, Fırat Tanış, Hayko Cepkin, Kaan Sekban, Nihat Sırdar, Sunay Akın, Sumru Yavrucuk, Oğuz Aksaç, Zeynep Bastık vardı.
Haluk Levent’in sahnede verdiği bilgiye göre 18 bin 612 biletli geceyi takip etti. İçinde sponsorlar tarafından alınan biletler de vardı. Levent, sahne emekçilerinden yüzlerce başvuru geldiğini ancak yardım için aranılan belgelere sahip olan tam 190 kişinin, kişi başı düşen yaklaşık 4 bin TL’lik yardım ücretini cuma gününe kadar alacağını dile getirdi ve ekledi:
“Bu yardım sorunu çözmez ama yapımcılara, derneklere ve meslek birliklerine örnek oluruz, belki bir adım atarlar. Twitter’dan yazmakla olmuyor, eylem yapmak gerekiyor.”
Ebru Cündübeyoğlu ve Hakan Yılmaz geceyi, şarkı söyleyerek açtı.
Röportajlarda ve sohbetlerde sıklıkla bu konuları konuşup neler yapılabileceğini tartıştık. Onlar kendi cephelerinden, ben kendi cephemden...
İngiltere’de geçtiğimiz günlerde müzisyenlerin üretim sürecindeki sancılı anlarını anlatan bir kitap yayınlandı.
Sally Anne Gross ve Dr. George Musgrave’in yazdığı kitabın adı “Can Music Make You Sick?: Measuring the Price of Musical Ambition (Müzik Sizi Hasta Edebilir mi?: Müzikal Hırsın Bedelini Ölçmek).
“Help Musicians UK” ile ortaklaşa 2017 yılında hazırlanmaya başlayan çalışma, geçtiğimiz 29 Eylül’de ise okuyucularıyla buluştu. Kitaptan bir bölüm ise “10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü” kapsamında sosyal medyada paylaşıldı.
Kitabın dördüncü bölümünde yer alan “Değerin Durumu” adlı ana konu ilgi çekici. “Müzisyenler için müzik eseri ne anlama geliyor?” ve “Başarı nedir?” sorularına dair cevap arayışları detaylarıyla anlatılıyor. Bu soruların, duygu durumlarına etkilerinden bahsediliyor.
Sosyal medyada yazılanlar ve geri dönüşlerin sanatçıların yaratıcılık ve içsel huzurlarına nasıl etki ettiği detaylıca anlatılıyor.
Bir müzisyenin sosyal medya hesabı kullanırken, kendisine gelen iyi ve kötü yorumları müziğine nasıl yansıttığını kitapta görebiliyoruz...
Mesajı güçlü, müzikseverler üzerinde etkili ama esas ulaşmak istenilen yöneticiler için belli ki yetersiz.
Son olarak da 400 müzisyen Londra’daki parlamento binasının önünde Müzik Birliği’nin çağrısıyla #WeMakeEvents ve #LetMusicLive kampanyaları kapsamında toplandı.
Müzik direktörü David Hill’in yönetimindeki profesyonel müzisyenler Gustav Holst’un “The Planets” operasındaki “Mars” bölümünü çaldı ve iki dakika yaşananları sessizce protesto etti.
Şarkının yüzde 20’sinin çalınmasının nedeni bağımsız müzisyenlerin İngiliz hükümeti tarafından kazançlarının yüzde 20’sine destek vermesiydi.
Bu etkinliğin hedefi, müzik endüstrisinin bileşenlerinin bu sıra dışı günlerde ciddi bir yardıma ihtiyacı olduğunun altının çizilmesi ve gereken desteğin artırılması.
Tüm bu destek isteğinin tek nedeni müziğin özellikle de canlı müziğin devam edebilmesi, bu dönemin hasarsız atlatılması, mekanların kapatılmaması, bağımsız olan ve sosyal güvencelerini kendileri karşılayan bireylerin herkes gibi hayatını idame ettirebilmesi.
Gün geçmiyor ki bir başka ülkede müzisyenler, teknisyenler, organizatörler protestolara katılmasın. Hatta bazı kesimlerden “Varken yemeseydiniz de biraz biriktirseydiniz” lafını işitmesin.
Müzik-Sen, 1989’dan bu yana var ve söylenen o ki 4 bine yakın üyesinin de emekli olmasını sağlanmış. Peki, bu haberi neden pandeminin 6’ncı ayında aldık?
Mail kutuma geçtiğimiz günlerde Müzik- Sen’den “Tüm müzisyen arkadaşlarımıza açık çağrımızdır. Dağınıklığımıza ve örgütsüzlüğümüze son verip haklarımız için birleşelim, bütünleşelim” diye bir çağrı geldi. Ağustos ayında basın toplantısı yapılmış ama geniş çaplı bir haber olmamıştı. Sanki her şey kağıt üzerinde olmuş bitmiş gibiydi...
Metnin içinde tabii ki neden örgütlenmek gerektiğini bir nebze anlatmışlardı ama yeterli değildi.
Dönüp sendikanın web sayfasına bakıyorsunuz, eğlence sektöründe yer alan her kim varsa sendikaya üye olabiliyor. Hatta üye olabilecekler şöyle sıralanmış: “15 yaşını bitirmiş enstrüman sanatçıları, aranjör, solist (ses sanatçısı), vokalist, koro sanatçısı, besteci, söz yazarı, enstrüman yapımcısı, nota yazım elemanı, sanatçı yetiştirici (öğretmen), elektronik müzik yapımcısı, uygulayıcı, akortçu, dansör, dansöz, takdimci, showman, kayıt stüdyosu teknisyeni, seslendirme teknisyeni ve yardımcısı, konser organizatörü, efekt yapımcıları, ışıkçı, animatör ve benzeri müzik ve sahne alanında çalışan tüm diğer sanatçılar.”
Sonra birkaç gün önce Müzik-Sen’in yeni genel başkanı İpek Koçyiğit’in yaptığı bir açıklamasına denk geldim.
Koçyiğit, verdiği bir röportajda “Sendikalaşalım, öncülüğünü de Ceylan Ertem çeksin. Bu dönem bireysellik dönemi değil. Haklarımızı sendika sayesinde elde edeceğiz” dedi.
Ceylan Ertem’in adının anılmasının nedeni maddi sıkıntılardan dolayı “Şu an vokal pedalım ve bilgisayarım satılık. Satacak başka bir şeyim de yokmuş bunu anladım” tweetini atmasıydı.
Ertem, bu dönem enstrümanını, pedalını, yani iş ekipmanı olarak nesi varsa satmak zorunda kalan isimlerden sadece biri. Tabii, “Genel başkan kimdir?” diye de merak ettim.
Feriye’ye kurulan açık hava sahneleri yarı kapasiteyle izleyici aldı. Maskeler yüzümüzde, oturduğumuz yerden kalkmadan, sosyal mesafeye uyarak... Normal konserden tek farkı hijyen konusunda aşırı hassas olmamızdı.
Sanatçılar açısından değişen tek şey sahne önüne yığılmayan ve sakin kalabalığın karşılarında olmasıydı. Aslında o konserlerdeki anlar çok değerliymiş çünkü birçok müzikseverin bu yılki son açık hava konseriymiş...
İstanbul Valiliği’nce alınan kararla mart ayının başındaki bazı yönetmeliklere geri dönüldü. Pandemi nedeniyle alınan ilk önlemler yine “eğlence” sektörünü kapsamıştı.
Ben bu yazıyı kaleme alırken ise Kültür Bakanlığı’nca yayınlanan yeni kararla tiyatro ve opera temsilleri bu kapsam dışına çıkarılarak açık ya da kapalı alan fark etmeksizin yapılmaya devam edileceği bilgisi geldi.
Ancak ne hüzünlüdür ki müzik etkinlikleri hâlâ kapsam dışı kaldı.
Çok değil, yakın zamanda olacaklar sanki öngörülmüştü.
Müzik sektöründekiler sıkıntılı bir döneme gireceklerini düşünerek gerekli adımları atmak için organize olmaya çalışmıştı. İrili ufaklı toplaşmalar oldu ama egolara yenik düşüldü.
Modaretörlüğü The Orchard Başkan Yardımcısı Metin Uzelli üstlenirken MSG Başkan Yardımcısı ve müzisyen Harun Tekin, bağımsız müzisyen Nilipek, Sony Müzik Türkiye Genel Müdürü Özden Bora ve StageArt Kurucu Direktörü Rıza Okcu dijital gelir modelleri kadar müzikte başarı için de neler gerektiğini kendi perspektiflerinden anlattı. Müzikle ilgilenen ya da profesyonel olarak ilgilenmeyi düşünenler kesinlikle bu panelin kaydını bulup izlemeli.
Metin Uzelli, katılımcılara muhteşem birkaç soru yöneltti.
Bunlardan biri “Fenomenler şarkıcı olurken şarkıcılar fenomen olmalılar mı” oldu. Özden Bora bu soruyu şöyle yanıtladı:
“Fenomenler şarkıcı olmak istedi, müzisyenler de YouTube’da aktif olmak istedi. Sanatçılardan birçoğu başarısız oldu. YouTuberların şarkı söyleyebileceklerine de inanıyorum, yapmaları gerektiğine de... Aksi, insan haklarına saygısızlık olur.”
Panelde tabii ki ünlü kişilerin sosyal medya kullanımının en iyi pazarlama yöntemlerinden biri olduğunun da üstünde duruldu.
Dijital dinleme platformlarının playlist editörlerinden şikayetlerin ayyuka çıktığı şu günlerde bir başka güzel soru da “Şarkınız çok dinlenen listelere girmediğinde başarılı olamaz mısınız”dı.
Harun Tekin, şu cevabı verdi:
“Şansın olmadığı bir başarı hikayesi hiç görmedim müzik endüstrisinde. ‘Playlistte yokum, tanınmıyorum’ diye bir şey yok. Olup da tanınmayan onlarca kişi var.”
Amerikan merkezli Bandistown, geçtiğimiz günlerde bir araştırma yayınladı. Turne tarihleri, canlı müzik etkinlikleri ve son olarak canlı yayın konser bilgilerinin yer aldığı çok ayaklı bu müzik sitesinin, 530 bin üyesi bulunmakta.
Üyeler arasında yapılan canlı yayın araştırmasına 5 bin 500 hayran ve 450 sanatçı oylarıyla katıldı.
Ankete göre, canlı yayınların etkisi sandığımın aksine kaldığı yerden devam ediyor.
5-10 Ağustos tarihleri arasında yapılan ankete göre insanlar sevdiği sanatçıları doğal halleriyle izleme fırsatı bulduğundan canlı yayınları seviyor.
Dünya üzerindeki sınırları kaldırdığı için bu canlı yayınlara ilgi her geçen gün artıyor. İnsanlar maddi sıkıntı, zaman engeli ve yaşadıkları yer sorun teşkil etmeden sevdikleri sanatçıları canlı izleyebiliyor.
Hatta nisan ve ağustos aylarını kıyasladıklarında canlı yayınlara para ödeme konusunda gönüllülük de artmış durumda.
İki ayı kıyasladıklarında ağustos ayında en az bir canlı yayın konser izleyenlerin oranı ise yüzde 23 artıyor.
Geçenlerde sosyal medyada bir ressama atılan mesaja rastladım.
İçerik ise Türkiye’de sanata verilen önemi özetler gibiydi...
Ressam, kendisine gelen mesajları paylaşmış ve diyecek söz bulamamıştı. Sevgilisiyle kendisinin çizimini isteyen bir kişi, bu çalışma için 40 TL ücret isteyen çizeri şikâyet ederek “Kalem, kâğıt ne kadar para ki... Kargoyu da ben ödeyeceğim zaten” diyerek tutarın mantıksızlığını açıklıyordu.
Ressamın inatla “Çizerin harcadığı vakit ve enerjinin karşılığını vermeyi düşünmüyor musunuz” diye sormasına rağmen “Gözünüz doysun” yanıtını veriyordu.
Müzikte de şu an yaşanılan farklı bir durum değil.
Yüzde 50 kapasiteyle çalışan açık hava sahnelerine, bunun da yarısı rağbet gösteriliyor.
Arabalı konserlerde bin 400 araç kapasiteli alana, 400-500 araçtan fazlası gelmiyor.
Biletli online konserler bu kez 27. İstanbul Caz Festivali kapsamında hayata geçiyor.
2-14 Eylül tarihlerinde yapılacak festival kapsamında açık hava mekanlarında, sınırlı kapasite ve mesafeli düzende yapılacak konserler aynı zamanda festivalin dijital platformundan da yayımlanacak.
Konserlerden 2 gün sonra yayına açılacak olan çekimler, 45 gün boyunca dünyanın her yerinden izlenebilecek. Biletler de yakında satışa çıkacak.
Festivalde tabii ki daha önce açıklanan yabancı isimler yok ama dolu dolu bir yerli programla amaç müzik insanlarının biraz da olsa rahat bir nefes almasını sağlamak.
Sayı kısıtlaması olmadan dijital bilet satışı olacak ve sanatçıların 5 aydır yapamadıkları işleri belki bir nebze olsun açılmış olacak.
Bitmedi, bu da
Ek’in günümüz müzik sektörü dişlileri arasında kaybolup gitmemek için verdiği bu bilgi, aslında müzisyenlere değerli bir tavsiye.
Hatta müzisyenlerin, başarılı olmak için birbirlerine verdiği öğütlerin de başında geliyor.
Bir ünlünün her hafta single çıkarmaya başladığı şu günlerde, evde müzik yapımı arttı... Müziğin aynı şekilde ulaşım ve paylaşımı da kolaylaştı.
Tabii ki üretimdeki bolluk, kalite arayışını da beraberinde getiriyor.
Kimi şarkılar resmen okyanusta bir balık gibi kaybolurken, kimileri yolunu bulmayı başarıyor.
Bir karar mekanizması olmadığı ya da listeler karar mekanizması haline geldiği için bu sıralamalarda yer almayan isimlerin duyulması ve paylaşılması güçleşiyor.
Türkiye’de sadece geçen hafta çıkan şarkı sayısı 130’un üzerinde...
TechCrunch sitesinin haberine göre “Facebook, müzik videolarını yayınlamak için Sony Music, Universal Music, Warner Music gibi devlerle telif sözleşmeleri imzaladı. Böylece müzik videoları Facebook sayfalarında görülüp reklam olarak değerlendirilebilecek. Paylaşımlardan Facebook, müzik yayıncılarına reklam gelirinden pay devredecek” dendi.
Bu haber şu noktada önemli:
Toplamda 3 milyar kullanıcısı olan global bir platformun (Facebook+Instagram) müzik dinleme ve dağıtımında liderlik konumuna gelip gelemeyeceği endişesinin bulunması. Bir yandan da bu platform, müzikle özdeşleşmediği için bunun müzisyenlere ve sanatçılara ne kadar katkı sağlayacağı merak konusu.
İyi tarafından bakarsak da paylaştığınız şarkı ve video boşa gitmeyecek, her paylaşımınızla sevdiğiniz müzisyene bir el de siz vermiş olacaksınız.
Öte yandan, Instagram da boş durmadı. TikTok’taki gibi videolar yapmanıza elveriş sağlayan Instagram Reels’ı denemeye sunmaya hazırlanıyor.
Caz, funk, R&B ve pop müziğin bir araya geldiği Soylu’nun bu ilk albümünde, Doğulu’nun kendisine emanet ettiği hit olacak şarkılar da var.
Albümde sözleri Duygu Soylu’ya ait olan “Oldu Olacak” ve “Kara Kaşık”ın yanı sıra Doğulu imzasını taşıyan “Rüzgar Gibi Geçti”, “İncilerin Dökülür”, “O İş Bende”, “Dediydin”, “Can Kenarı” ve “Şımart Beni” şarkıları var. Albüm, bu eserlerle önümüzdeki 10 yıl dinlense sıkılınmayacak hale bürünmüş.
Soylu, aynı zamanda Tuğrul Eylül Cerrahoğlu, Ceylan Ertem, Kenan Doğulu ve Sadettin Dayıoğlu’nun sözlerini birlikte yazdığı ve müziğini Evrencan Gündüz’ün bestelediği “Senlensem Ya” gibi yeni nesil bir şarkıyı da seslendirmiş.
Ses kalitesi bakımından Soylu, vokal şov yaparken, canlı enstrüman çalımlarında Nedim Ruacan, Cenk Erdoğan, Muzaffer Nezihi Egelioğlu, Buğra Kılıçak, Gökay Semercioğlu gibi isimler şarkıları zenginleştirmiş. Ne tam pop, ne tam hafif müzik... Albümde her şey tam kararında. Üstelik eller havaya kalksın gibi bir çaba da yok.
Kimi sanatçı konsept albümler yapmayı tercih ederken, kimileri de 4-5 şarkılık EP yayınlıyor.
Bir de neredeyse her hafta yayınlanan single’lar var.
Eskiden bu şarkıların dinleyiciyle buluşma zamanı cuma günleriyken şimdilerde haftanın neredeyse her günü yeni bir şarkı dijital müzik dinleme platformlarında yayınlanıyor.
Hem de bir yapım şirketine ihtiyaç duymadan sadece dijital dağıtımcılar aracılığıyla sunuluyor.
Ayrıca cuma günleri bu platformlarda irili ufaklı çok dinlenen şarkı listelerine girme savaşı veriliyor.
Kullanıcıların ya da platformların hazırladıkları olmak üzere her iki alanda da algoritmadan nasibini alıp listelere girmek adeta önemli bir mücadele.
Müzik sektörü için geniş bir bilgi kaynağı olmayı hedefleyen sitede bu hafta Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) yönetim kurulu başkanı Burhan Şeşen röportajı yayınlandı.
Konuyu takip edenler bilir, MÜYORBİR ikinci dönem telif ödemelerini dağıtmak için “çaba sarf ettiklerini” söyledi; zaten cüzi telif ücretleri alan yorumcular yatmayan telif ücretleri için isyan bayrağını sosyal medya mecraları üzerinden çekmişti.
Meslek birliği bu konuyu “Oteller, restoranlar, kafeler başta olmak üzere birçok yer mart ayından beri uzun süre kapalı kalmış hâlâ normal düzenine geçememiştir. Bu şartlarda birçoğu telif ödemelerini yapamayacaklarını meslek birliğimize bildirmişlerdir” açıklamasıyla izah etti.
Bildiride ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediye başkanlarıyla da bir araya gelindiği iletildi, telif ücretleri tahsil edilir edilmez ikinci dönem ödemelerinin yapılacağı söylendi.
Yönetim kurulu başkanı Burhan Şeşen bu konuya röportajında bir kere daha açıklık getirdi ve pandemi sürecinde kendi deyimiyle “üvey evlat görülen müzik sektörü”nün nasıl etkilendiğini şu sözlerle anlattı: “Sektör etkilendi sözcüğü biraz hafif kalır. Müzik sektörü resmen dibe vurdu. Özellikle sektörün canlı müziğe dayanan ve de oldukça önemli bir ekonomi ve istihdam yaratan tarafı resmen çöktü. Telif tarafında ise otel, kafe, bar, lokanta, performans salonlarının kapalı olması nedeniyle bizdeki önemli gelir kalemleri arasında olan umumi mahal gelirlerinden tamamen mahrum kaldı tüm müzik meslek birlikleri. Dolayısıyla bu birliklere üye olan binlerce kişi... Özellikle yorumcu sanatçılar çok zor bir dönemden geçiyor. Süreç gösterdi ki müzik sektörü çok örgütsüz.
Müzisyenler neredeyse birer hayalet gibi. Sigortaları, sosyal güvenceleri yok, emekli olmaları ise neredeyse bir hayal.”
Örgütlenenlerin sıkıntısı, örgütlenemeyen on binlerce müzisyen, yorumcu ve sektör bileşeninin halini de ortaya koyuyor.
Bu yıl törende müzik alanında sevindirici bir gelişme yaşandı. Son iki yıldır müzik sektörünün artık lokamatiflerinden biri olan rap müzik, ayrı bir kategori olarak ödül töreninde yer buldu. 2018-2019 yıllarında çıkan çalışmalar bu kategoride oylamaya açıldı.
En iyi rap’çinin ilk kez ödüllendirildiği törende kazanan Ceza oldu.
Ceza, “En çok ben hakettim” dedi ve ekledi: “Bu ödül, çocukluğumdan beri var olması için mücadele ettiğim rap müzik için de yeni bir başlangıç olacak.”
Ödüllerde yüzde 70 halk oylaması esas alındı, bu yüzden de çeşitli yorumlar yapıldı ve sosyal medyada tartışmalar çıktı. Kimileri sonucu beğenir, kimileriyse beğenmez...
Ama Ceza hakkında hiçbir yerde “en iyisi değildir” diyen tek bir cümle bile görmedim. Sezar’ın hakkını Sezar’a verildi. Bu yaşanan durum yıllardır hak ettiği ödülü almasının öneminin de kanıtı gibiydi...
EDM radara girdi
Geçtiğimiz yıl da en iyi DJ kategorisinde ilk kez ödül verilmiş ve kazanan Mahmut Orhan olmuştu. Bu yılsa farklı bir isme ödül gitti. Geleneksel Türk müziğiyle elektronik dans müziğini (EDM) harmanlayıp sample’lar hazırlayan Hey! Douglas bu yıl ödülün sahibi oldu.
Ayda 3-4 konser izleyen biri olarak, canlı canlı konser izlemeyi ve aynı müziği dinleyen insanlarla birlikte olmaya hasret kalmıştım.
Yeni çıkan genelgeyle konserde araba önüne kadar çıkabildiğimiz, maskesiz birbirimize yaklaşamadığımız ama hep bir ağızdan şarkılar söylediğimiz, kornaya bastığımız ve selektör yaktığımız bir Kenan Doğulu konseriydi. Bu durum garipti ama çok da güzeldi. Sahne anlamında her şeyin yerli yerinde olması ise neşeme neşe kattı.
Hem de ertesi gün “YKS” yani üniversite sınavının ilk etabı olan “TYT”ye gireceğimi bile bile...
Bu konserin başarısı öncesi Sertab Erener, Mabel Matiz ve Büyük Ev Ablukada da Yenikapı’da bulunan İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi’nde yapacakları konser tarihlerini açıkladı. Yani artık gidebileceğimiz etkinlikler birbiri ardına eklenecek.
YKS ve Mabel
Ertesi sabah lise yıllarıma döndüm ve üniversite sınavının yolunu tuttum. 3 saat süren sınavdaki Türkçe sorularının birinde Mabel Matiz’le karşılaştım.
17 yıl sonra tekrar girdiğim bu sınavda Matiz’in “Maya” albümünün kritiğinin metni verilmiş ve hakkında iki soru sorulmuştu. Hem “bildiğim yerden çıktı” diye kıkırdadım, hem de “benim yazımı niye koymadılar” diye içerledim.
Erken dönemde 26 dolar, ardındansa 35 dolar olan bilet fiyatıyla 20 milyon dolar kazanç sağlayan bu konser, şu ana kadar en çok bilet kesilen online konser olma özelliğini taşıyor.
Güney Koreli grup, Amerika merkezli canlı yayın şirketi Kiswe Mobile’le yaptığı ortak yayın sayesinde sorunsuz bir konser geçirdi.
100 dakika uzunluğundaki bu konserde izleyenlere de 6 ayrı ekrandan diledikleri açıdan konseri izleme imkânı sunuldu.
Özetle dinleyiciler seçtikleri koltuktan konser izliyormuş gibi bir havaya da girdi.
Grup üyeleri de seyircinin yüzünü görerek şarkı söyleme hissini özlediklerini dile getirdi getirmesine ama bu konserin dünya çapında bir başarıya imza attığını yadsımadılar.
O esnada Türkiye’de…
Sayılan kurallar arasında bir metre sosyal mesafe bırakılması, birer koltuk boşluğun yer alması, konser mekanlarında olabildiğince fazla giriş ve çıkış kapısı olması, online bilet uygulaması bulunuyordu.
Özellikle de açık hava konserlerine ayakta seyirci alınmayacak oluşu da sosyal mesafenin korunması adına alınmış bir karardı. Hatta sırasıyla bu yaz yapılması beklenen birkaç festival de ileri tarihe ertelendi, bu haberin ardından.
Aynı gün Amerika’da Stephen Colbert’ın “A Late Show” isimli programında The Flaming Lips grubu en sevilen şarkılarından “Race For the Prize”ı plastik balonlar içinde seslendiriyordu.
Diyeceksiniz ki, “Grubun sahne şovunda da kullandığı bu plastik balonlar bizi neden ilgilendiriyor!”
Grup bu kez oyunun kuralını değiştirerek, sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla izleyicilerini de plastik balonların içine koymuştu.
Zorunlu olarak sosyal mesafeye uyan seyircilere sahnede grup elamanları katıldı. Sadece solist Wayne Coyne değil tüm ekip de aynı plastik balonlar içinde maske ve eldivenlerini takarak müziğini yaptı. Hatırlayanlar olacaktır, Coyne bir balon içinde evlenmeyi seçmişti.
Grubun sahne performansına eşlik eden plastik balonlar, bu kez sağlık nedeniyle kullanılmış oldu.
Hit fabrikası: TikTok
TikTok çıktı, listelerde dinlenme oranları büyük ölçüde etkilendi. Bu da bazı platformların diğerlerini nasıl desteklediğini ayan beyan gösterdi.
Hatırlarsınız, geçen ay TikTok’taki Amerikalı “Dogg Face” adlı kullanıcı kaykay kayıp kızılcık suyu içerken Fleetwood Mac’in 1977’de yayınladığı “Dreams” şarkısını söylemeye başlıyordu.
Bu 20 saniyelik video, TikTok’ta zirveye oturup viral oldu.
Video, 1 milyar kullanıcısı bulunan platformda 20 milyon görüntülenme aldı ve Twitter’da paylaşım rekoru kırdı. Şarkı 43 sene sonra listelere yeniden girdi.
Sadece Amerika’daki online müzik dinleme servisleri üzerinden 8 milyon kez dinlendi.
Hatta grubun kurucularından Mick Fleetwood, TikTok hesabı açarak kendisi de aynı videodan çekti ve Dogg Face’e “Sana borçluyuz” dedi.
TikTok sadece viral videoların izlendiği bir alan gibi dursa da aslında “musical.ly” çatısı altında hizmet verdiği için tabanını müzik oluşturuyor.
Büyük müzik yapım şirketleri başlarda pek oralı olmadı fakat TikTok, hit makinesi haline geldi.
2020’nin başında Matthew Wilder’ın 80’ler hiti “Break My Stride”, TikTok sayesinde Apple Music’te en iyi 100 listesine Spotify’da ise viral 50’ye girdi. 88 yılında yayınlanan L’Trimm’in “Cars with The Boom”u yine aynı şekilde geri dönüş yaptı.
İlginç olansa TikTok sayesinde zaman yolculuğu yapan birçok şarkı, çıktığı dönemden daha büyük sükseye imza attı. Bu örnekleri Lizzo’nun “Truth Hurts”ü, Paramore’nin “All I Wanted”ı, Mariah Carey’in “Obsessed”i, Simple Plan’in “I’m Just A Kid”i, Semiramis Pekkan’ın “Olmaz Olmaz Bu İş Olamaz”ı ile artırmak mümkün.
Platformun kullanıcı kitlesinin yüzde 90’ı, 22 yaş altında. Zevkleri çabuk değişen, akımdan akıma savrulan bu kitle, kendine hitap eden bir şey bulduğunda paylaşmaktan çekinmediği gibi sürekli yeni arayışlar içerisinde.
Eski dönem müziklerini yeni dinliyor, yeni seviyor ve çok yeni paylaşıyorlar. Bu sayede de TikTok’ta geçmişteki şarkılara nur yağıyor. 20 saniyelik bu videolar kendi gündemini yaratıp dinlenme oranlarına doğrudan etki ediyor.
Öte yandan influencer’ların kliplerde oynaması, YouTube ve TikTok içeriklerinde arka planda sanatçıların müziklerini kullanması şaşırtıcı değil. Bu yöntem doğrudan pazarlama taktiklerinden biri haline geliyor. Hatta TikTok, Sony Music’le de lisans anlaşması imzaladı ve plak şirketinin tüm repertuvarını üyelerine açtı.
Bu sayede Sony Music’in şarkıları yaratıcılık ve kişiselleştirme dolu videolarda yer alacak ve tabii ki oradaki isimlerin dinlenmesi, bilinirliği de artacak.
Yeni çıkacak bir şarkının popüler olması için sosyal medya ajanslarının 5 adımlı bir yönergeleri de bulunmakta...
1) Popüler influencerlar bulun ve onlarla işbirliği yapın.
2) Müziğinizle bir “TikTok challenge” hazırlayın.
3) Etiketlere dikkat edin.
4) Müziğinizle ilgili düzenli aralıklarla videolar paylaşın ve paylaştırın.
5) TikTok’un “spotlight” bölümünde yer almaya bakın.
Tüketim süresi oldukça kısa olsa da yeniden listelere girmek, şarkı tanıtmak, popüler olmak bu vesileyle an meselesi.
“Albüm yapıyorum, her şarkı kıymetini bulmuyor” demeyin, bakarsınız 2050’de o az dinlenen şarkınız hit olabilir...
Ne dinledim
· Gaye Su Akyol-İsyan Manifestosu
· Melis Uslu-Vampirler Zombiler
· Mavi Zebra-Hangimizdim Unutsam
· Ethnique Punch, Gramafonia-Asparagas
· Karma Retro-Derine
· Zeynep Bastık, Emircan İğrek-Dargın (Akustik)
· Selen Gülün-Yavaş
· Alkan Dalgakıran-Ziyan Oldum
· Mertkan Özkan-Göklerde
· Kanat-Ayrı Bir Dünya
· Farazi, Kodes Kahra, Nana Hera-Yolumu Çizmeden Önce
· Şekersiz-Bir Büyük Hüzün
· Sokrat ST, Emre Aydın-Bu Sefer Sorun Bende
· Tepki, Onur Taşkan-Cennet
· Ege Cubukçu-Darkmode
· Bewitched as Dark-Dead Resonance
· Milda-Remembrance
· Haşmet Asilkan-X. Prelidum
· Burak Yeter-Body Talks
· Serhat Durmuş, Ekihn Ekinci-Falling Deeper
· Ali Bakgör, Hugo Cantarra-Blinded
· Mahmut Orhan, Ali Arutan feat Selin-In Control
· Ox ft Albus-in-Loser
Bir ihtimal daha var o da matine mi?
Malumunuz, pandemi nedeniyle konser ve festival yapmak yasak ya da bazı kısıtlamalara bağlı. Son kararlarla tüm etkinlikler saatler 22.00’de bitmek zorunda. Tiyatro ve müzikli anlatıların ise izni devam ediyor. Akustik performanslar da öyle. Demek ki sınırlı sayıda, oturma düzenli etkinlik yapılabilir. Madem akşam saatlerinde sıkıntılar oluyor zaten de elektrikli konserler verilemiyor... Kalabalık değil yarı kapasiteli konserlerden bahsediyorum, o zaman matineyi denemek istemez misiniz? Benimki her zamanki gibi küçük bir öneri. Akustik konserler için belki bir adım olabilir, siz ne dersiniz?
Aşk turu
Burçin Odabaşıgil, “Milda” adıyla “The Beginning” isimli bir EP yayınladı. Dört parçadan oluşan bu enstrümantal projede tüm besteler Odabaşıgil’in imzasını taşıyor. 12 dakikalık bir aşk turu attıran EP’de favorim ise “Remembrance”.
İster otur istersen dansa kalk
Gaye Su Akyol, 3 şarkılık yeni EP’si “Yort Savul: İSYAN MANİFESTOSU!”nu yayınladı. İsmini halk şairi Yunus Emre’nin dizelerinden ve Ece Ayhan’ın 1977’de yayımlanan “Yort Savul” şiirinden alan EP’deki üç parçanın da söz, müzik, düzenleme ve prodüksiyonu Gaye Su Akyol’a ait. Akyol’a üç şarkıda Ali Güçlü Şimşek, Görkem Karabudak, Dilan Balkay ve Ahmet Ayzit eşlik ediyor. Saykedelik Anadolu pop türündeki bu EP de yine yurtdışını kendine hayran bırakacak.
Tabii yurtiçi de “İsyan Manifestosu”, “Bittim Ama Tamamlanmadım” ve “Şerefe” ile kah masalara oturacak kah dansa kalkacak.
Karanlıklar kraliçesinden yeni albüm
Bendis Morpheus’un tek kişilik projesi Bewitched As Dark’ın yeni albümü “Long Time Dead”, bandcamp.com üzerinden yayınlandı. Darkwave, EBM ve synthwave türünde birbiri ardına çıkardığı albümlerle tanınan Bewitched as Dark, karanlıklar kraliçesi olarak “Hopelessly Hopeful”, “Dead Resonance”, ve “Dahakara” ile yaptığı “Aileen” ile dikkat çekiyor.
Yağmurlu sabahlara yakışır
Fatih Vural, “Haşmet Asilkan” adıyla üçüncü albümü “Preludes from the Cosens Lute Book”u yayınladı. 1610 yılında Rönesans lavtası için yazılmış 71 eserin yer aldığı “Cosens Lavta Kitabı”ndaki 14 şarkıyı Asilkan, albümü için çalmış. Yağmurlu sabahlara yakışacak albümde Ozan Özdemir’in yaptığı Rönesans lavtası da ona eşlik etmiş.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle