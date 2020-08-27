Dinleyicinin kayıtsızlığı

Günümüzün büyük çoğunluğu sosyal medyada geçiyor.
Geçenlerde sosyal medyada bir ressama atılan mesaja rastladım.
İçerik ise Türkiye’de sanata verilen önemi özetler gibiydi...
Ressam, kendisine gelen mesajları paylaşmış ve diyecek söz bulamamıştı. Sevgilisiyle kendisinin çizimini isteyen bir kişi, bu çalışma için 40 TL ücret isteyen çizeri şikâyet ederek “Kalem, kâğıt ne kadar para ki... Kargoyu da ben ödeyeceğim zaten” diyerek tutarın mantıksızlığını açıklıyordu.
Ressamın inatla “Çizerin harcadığı vakit ve enerjinin karşılığını vermeyi düşünmüyor musunuz” diye sormasına rağmen “Gözünüz doysun” yanıtını veriyordu.
Müzikte de şu an yaşanılan farklı bir durum değil.
Yüzde 50 kapasiteyle çalışan açık hava sahnelerine, bunun da yarısı rağbet gösteriliyor.
Arabalı konserlerde bin 400 araç kapasiteli alana, 400-500 araçtan fazlası gelmiyor.
Etkinlik yapılmaya devam edilmesi sektör elemanlarının içine su serpse de rağbet beklenilenin oldukça altında.
Bilet fiyatlarını yüksek bulabilirsiniz.
Artık her hafta konser yapılmadığını düşünürsek sevdiğiniz isimler için de o fiyat hiç yüksek olmayabilir.
Bu esnada online ve ücretli konserler de artıyor. Ama dinleyici karantinada canlı yayınlara ne kadar doyduysa artık online konsere para vermek istemiyor.
Yetmezmiş gibi insanlar dijital müzik dinleme platformlarında reklamları atlamanın yolunu, para vermeden VIP üyeliğin ilmini paylaşıyor ve bununla gurur duyuyor.
Müzik sektörünün ekonomisine katkı sağlayan temel taş olan “dinleyici”, bu dönemde elini eteğini fazla çekti sanki...
Hijyen konusundaki endişeler dinleyicinin yola çıkmasını, mekana gitmesini, sevdiklerine destek vermesini engelliyor olabilir, anlarım da...
Maddi kaygılar bedavaya çözümlere de yönlendirir, anlarım.
Ama bu dönemde destek olması gereken dinleyicinin genel kayıtsızlığını anlamam mümkün değil.
Harbiye’de ilk konserim
Harbiye Açıkhava’da performanslar başladığından bu yana ilk kez Mor ve Ötesi konserine gidebildim. Açık havada konser nasıl mı geçiyor?
Genelgede açıklandığı üzere iki kişiden fazla kişi yan yana oturamıyor.
Bütün konseri maskenizle izliyorsunuz. Tuvaletlerden büfelere kadar hijyene aşırı dikkat ediliyor.
Tam kapasitenin yarısına hizmet verildiği için içeri giriş de dışarı çıkış da çok kolay.
Biletiniz cep telefonunuza indirildiğinden kimse kimseye dokunmadan içeri girip yerinize oturuyorsunuz.
Mor ve Ötesi’nin ise geleneksel sahne kurulumundan eksiği yok fazlası vardı.
Coşup ayaklanıp birbirimize değmeyecek şarkılarını seçmişlerdi.
Biz bize bir ortamda gibi hissettiğimiz 2 buçuk saatlik bir konseri, yanımdaki arkadaşıma değmeden izledim.
Toplu taşımaya binmekten daha tehlikeli değil bu aralar konserlere iştirak etmek. Sevdiğiniz isimleri, bu destekten mahrum etmeyin.
Mistik hava
Bu hafta sakin bir albüm arayışında olanlar için enstrümantal bir çalışma önereceğim.
Fatih Oral Trio’nun “Hep Sevelim” adını taşıyan albümü, ney, kontrbas ve perdesiz gitarla günceli yakalayan eklektik türünde.
Neyzen Fatih Oral’ın özgün bestelerine perdesiz gitarda Lütfücan Kapucu ve kontrbasta Oğuz Alp Erdoğmuş eşlik ediyor.
Dünya müziği kategorisinde değerlendirebileceğim bu albüm, “Tefekkür”, “Haydi Sevelim”, “Uzak İstanbul” şarkılarındaki mistik havasıyla sizi etkileyecek.
Melankoli rüzgarları
Can Kazaz’ın yeni albümü “Kızılgerdan”dan üçüncü single “Yaz Bitince” oldu. Efe Demiral ile işbirliği yaptığı bu şarkıda Kazaz’ın temposu artan müziği bu kez yetenekli bir gitaristle kulaklarınıza geliyor. Hafif kalp kırıklığı sezdiğimiz şarkı, inceden melankoli rüzgarları da estiriyor.
Ne dinledim?
· Kaan Boşnak-Bebeğim
· Faruk Çelik, Baran Kılkıl-Unut Hadi
· Gamze İşgüden-Bitti D’erken
· Küf-Olan Olsun
· Voyvo-Yerden ve Yüksek
· Loş-Karanlıktı Her Yer
· Yiğit Seferoğlu-Ahı Yok Sevenin
· Güneş Ergun, Ecem Türkoğlu-Pişman Eder
· KÖFN-El
· Can Kazaz, Efe Demiral-Yaz Bitince
· Deniz Tekin-Uyanmalıyım
· Oğuzhan Koç-Heyecandan
· Mercan Dede-Alef
· Brumend-Nada
· Elif Çağlar-Room 220
· Zeytin-Vibration
· Flawsome-Insane
· Fatih Oral Trio-Tefekkür
Evden dream pop
Akın Kılıç’ın solo projesi Flawsome’dan ilk single “Insane” oldu. Dream pop türündeki şarkı Flawsome’ın 4 şarkılık EP’sinin ilki olma özelliği taşıyor. Evde hazırlanan şarkı, davul tınılarıyla destekleniyor ve ayakları yerden kesiyor.
Derdi tasası kendiyle
Uzun süredir kendi adına sessizliğini koruyan Deniz Tekin, geçen hafta “Güneşe Doğru” adını taşıyan iki şarkılık single’ını yayınladı.
“Güneşe Doğru” isimli şarkısına yeni bir düzenleme yapan Tekin, ona ek olarak “Uyanmalıyım”la sessiz kaldığı günlerin sona geldiğinin sinyallerini veriyor. Derdi tasası kendiyle olan müzisyenin sözlerinde yine kendinizden bir şeyler bulmanız olası.
Mutlu bir aşk şarkısı
Kaan Boşnak, bu hafta “Bebeğim” isimli solo single’ıyla adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Yakın dönemdeki medeni hal değişikliğini söz ve müziğe yansıtan, prodüktörlüğünü Mert Medeni’nin üstlendiği bu yeni şarkıda pozitif bir aşk anlatılıyor. Alternatif pop türündeki şarkı, dans ettiren, mutlu hissettiren bir havaya sahip. Boşnak’ın solo projelerine ağırlık vereceğini bu çıkışla anlamamız gerekiyor sanırım.
Dinleyicinin kayıtsızlığı
Günümüzün büyük çoğunluğu sosyal medyada geçiyor.
Geçenlerde sosyal medyada bir ressama atılan mesaja rastladım.
İçerik ise Türkiye’de sanata verilen önemi özetler gibiydi...
Ressam, kendisine gelen mesajları paylaşmış ve diyecek söz bulamamıştı. Sevgilisiyle kendisinin çizimini isteyen bir kişi, bu çalışma için 40 TL ücret isteyen çizeri şikâyet ederek “Kalem, kâğıt ne kadar para ki... Kargoyu da ben ödeyeceğim zaten” diyerek tutarın mantıksızlığını açıklıyordu.
Ressamın inatla “Çizerin harcadığı vakit ve enerjinin karşılığını vermeyi düşünmüyor musunuz” diye sormasına rağmen “Gözünüz doysun” yanıtını veriyordu.
Müzikte de şu an yaşanılan farklı bir durum değil.
Yüzde 50 kapasiteyle çalışan açık hava sahnelerine, bunun da yarısı rağbet gösteriliyor.
Arabalı konserlerde bin 400 araç kapasiteli alana, 400-500 araçtan fazlası gelmiyor.
Etkinlik yapılmaya devam edilmesi sektör elemanlarının içine su serpse de rağbet beklenilenin oldukça altında.
Bilet fiyatlarını yüksek bulabilirsiniz.
Artık her hafta konser yapılmadığını düşünürsek sevdiğiniz isimler için de o fiyat hiç yüksek olmayabilir.
Bu esnada online ve ücretli konserler de artıyor. Ama dinleyici karantinada canlı yayınlara ne kadar doyduysa artık online konsere para vermek istemiyor.
Yetmezmiş gibi insanlar dijital müzik dinleme platformlarında reklamları atlamanın yolunu, para vermeden VIP üyeliğin ilmini paylaşıyor ve bununla gurur duyuyor.
Müzik sektörünün ekonomisine katkı sağlayan temel taş olan “dinleyici”, bu dönemde elini eteğini fazla çekti sanki...
Hijyen konusundaki endişeler dinleyicinin yola çıkmasını, mekana gitmesini, sevdiklerine destek vermesini engelliyor olabilir, anlarım da...
Maddi kaygılar bedavaya çözümlere de yönlendirir, anlarım.
Ama bu dönemde destek olması gereken dinleyicinin genel kayıtsızlığını anlamam mümkün değil.
Harbiye’de ilk konserim
Harbiye Açıkhava’da performanslar başladığından bu yana ilk kez Mor ve Ötesi konserine gidebildim. Açık havada konser nasıl mı geçiyor?
Genelgede açıklandığı üzere iki kişiden fazla kişi yan yana oturamıyor.
Bütün konseri maskenizle izliyorsunuz. Tuvaletlerden büfelere kadar hijyene aşırı dikkat ediliyor.
Tam kapasitenin yarısına hizmet verildiği için içeri giriş de dışarı çıkış da çok kolay.
Biletiniz cep telefonunuza indirildiğinden kimse kimseye dokunmadan içeri girip yerinize oturuyorsunuz.
Mor ve Ötesi’nin ise geleneksel sahne kurulumundan eksiği yok fazlası vardı.
Coşup ayaklanıp birbirimize değmeyecek şarkılarını seçmişlerdi.
Biz bize bir ortamda gibi hissettiğimiz 2 buçuk saatlik bir konseri, yanımdaki arkadaşıma değmeden izledim.
Toplu taşımaya binmekten daha tehlikeli değil bu aralar konserlere iştirak etmek. Sevdiğiniz isimleri, bu destekten mahrum etmeyin.
Mistik hava
Bu hafta sakin bir albüm arayışında olanlar için enstrümantal bir çalışma önereceğim.
Fatih Oral Trio’nun “Hep Sevelim” adını taşıyan albümü, ney, kontrbas ve perdesiz gitarla günceli yakalayan eklektik türünde.
Neyzen Fatih Oral’ın özgün bestelerine perdesiz gitarda Lütfücan Kapucu ve kontrbasta Oğuz Alp Erdoğmuş eşlik ediyor.
Dünya müziği kategorisinde değerlendirebileceğim bu albüm, “Tefekkür”, “Haydi Sevelim”, “Uzak İstanbul” şarkılarındaki mistik havasıyla sizi etkileyecek.
Melankoli rüzgarları
Can Kazaz’ın yeni albümü “Kızılgerdan”dan üçüncü single “Yaz Bitince” oldu. Efe Demiral ile işbirliği yaptığı bu şarkıda Kazaz’ın temposu artan müziği bu kez yetenekli bir gitaristle kulaklarınıza geliyor. Hafif kalp kırıklığı sezdiğimiz şarkı, inceden melankoli rüzgarları da estiriyor.
Ne dinledim?
· Kaan Boşnak-Bebeğim
· Faruk Çelik, Baran Kılkıl-Unut Hadi
· Gamze İşgüden-Bitti D’erken
· Küf-Olan Olsun
· Voyvo-Yerden ve Yüksek
· Loş-Karanlıktı Her Yer
· Yiğit Seferoğlu-Ahı Yok Sevenin
· Güneş Ergun, Ecem Türkoğlu-Pişman Eder
· KÖFN-El
· Can Kazaz, Efe Demiral-Yaz Bitince
· Deniz Tekin-Uyanmalıyım
· Oğuzhan Koç-Heyecandan
· Mercan Dede-Alef
· Brumend-Nada
· Elif Çağlar-Room 220
· Zeytin-Vibration
· Flawsome-Insane
· Fatih Oral Trio-Tefekkür
Evden dream pop
Akın Kılıç’ın solo projesi Flawsome’dan ilk single “Insane” oldu. Dream pop türündeki şarkı Flawsome’ın 4 şarkılık EP’sinin ilki olma özelliği taşıyor. Evde hazırlanan şarkı, davul tınılarıyla destekleniyor ve ayakları yerden kesiyor.
Derdi tasası kendiyle
Uzun süredir kendi adına sessizliğini koruyan Deniz Tekin, geçen hafta “Güneşe Doğru” adını taşıyan iki şarkılık single’ını yayınladı.
“Güneşe Doğru” isimli şarkısına yeni bir düzenleme yapan Tekin, ona ek olarak “Uyanmalıyım”la sessiz kaldığı günlerin sona geldiğinin sinyallerini veriyor. Derdi tasası kendiyle olan müzisyenin sözlerinde yine kendinizden bir şeyler bulmanız olası.
Mutlu bir aşk şarkısı
Kaan Boşnak, bu hafta “Bebeğim” isimli solo single’ıyla adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Yakın dönemdeki medeni hal değişikliğini söz ve müziğe yansıtan, prodüktörlüğünü Mert Medeni’nin üstlendiği bu yeni şarkıda pozitif bir aşk anlatılıyor. Alternatif pop türündeki şarkı, dans ettiren, mutlu hissettiren bir havaya sahip. Boşnak’ın solo projelerine ağırlık vereceğini bu çıkışla anlamamız gerekiyor sanırım.