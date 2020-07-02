Arabalı konser, YKS, Hediyeler ve diğer güzel şeyler...

Bu haftaki yazının yolculuğu geçen cuma başladı. Kenan Doğulu’nun İstanbul’daki ilk arabalı konserini gerçekleştirdiği ana tanıklık etmesem olmazdı. Bu konser “yeni normal” olarak adlandırılan dönemin ilk etkinliği olması açısından da önemliydi.
Ayda 3-4 konser izleyen biri olarak, canlı canlı konser izlemeyi ve aynı müziği dinleyen insanlarla birlikte olmaya hasret kalmıştım.
Yeni çıkan genelgeyle konserde araba önüne kadar çıkabildiğimiz, maskesiz birbirimize yaklaşamadığımız ama hep bir ağızdan şarkılar söylediğimiz, kornaya bastığımız ve selektör yaktığımız bir Kenan Doğulu konseriydi. Bu durum garipti ama çok da güzeldi. Sahne anlamında her şeyin yerli yerinde olması ise neşeme neşe kattı.
Hem de ertesi gün “YKS” yani üniversite sınavının ilk etabı olan “TYT”ye gireceğimi bile bile...
Bu konserin başarısı öncesi Sertab Erener, Mabel Matiz ve Büyük Ev Ablukada da Yenikapı’da bulunan İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi’nde yapacakları konser tarihlerini açıkladı. Yani artık gidebileceğimiz etkinlikler birbiri ardına eklenecek.
YKS ve Mabel
Ertesi sabah lise yıllarıma döndüm ve üniversite sınavının yolunu tuttum. 3 saat süren sınavdaki Türkçe sorularının birinde Mabel Matiz’le karşılaştım.
17 yıl sonra tekrar girdiğim bu sınavda Matiz’in “Maya” albümünün kritiğinin metni verilmiş ve hakkında iki soru sorulmuştu. Hem “bildiğim yerden çıktı” diye kıkırdadım, hem de “benim yazımı niye koymadılar” diye içerledim.
Biraz araştırdım, soruda yer alan metin orijinal ve daha önce yayınlanmamış. Yıllar sonra YKS deneyimimde tanıdık bir yüzü görünce sevindim tabii, ne yalan söyleyeyim.
Biletli online konserler
Ertesi gün ise yabancı dil sınavına (YDT) girdim. Sınav sonrası ise soluğu Harun Tekin konserinde aldım.
Geçen hafta Tekin’in Türkiye’deki ilk online biletli konseri vereceğini duyurmuştum. Yeni bir model önermesi olan ve “Hediyeler” ismini verdiği bu konserde Tekin, hayatında yer eden şarkıları seslendirdi.
Pentagram’dan “Geçmişin Yükü”, Candan Erçetin’den “Onlar Yanlış Biliyor”, Şebnem Ferah’tan “Sil Baştan” gibi şarkıların yanı sıra Bülent Ortaçgil ve MFÖ eserlerini dinlemek keyifliydi.
Doğal bir sohbette Tekin’in kişisel tarihindeki şarkı hikayelerini dinledik. 2 binin üzerinde izleyicinin olduğu online konser 12 TL’ydi ve hakkını verdi.
Tabii ki Harun Tekin konuşurken sesi ara ara gitti ve yayın yaptığı bahçedeki kuş cıvıltıları bize kadar geldi. Ama bu konserin yapılmış olması bile önemliydi. Bu konserde Tekin’in amacı eser sahibi ve icracıların günlük ekonomik faaliyetlerine devam edebilmeleri için gereken finansı sağlamalarına katkıda bulunmaktı. Öyle de oldu.
Aynı modeli örnek alan Redd, 7 Temmuz’da “My Open Stage” sitesinde online canlı konser verecek. Bu kez bilet fiyatı 65 TL. Fiyatın bu denli farklı olmasındaki neden konserin IF Beşiktaş sahnesinden canlı yayınlanacak olması ve dört ayrı kameranın çekim yapması.
Redd’le birlikte bu modeli kullanan grup sayısının tez zamanda artmasını ve bu modelin de kabul edilir olmasını dört gözle bekliyorum.
Geçen hafta, müzik ve etkinlik dolu eski normalimiz gibiydi...
6’da 6
İstanbul merkezli bir dünya grubu olan Farketmez yeni EP’si “C.A.S.”ı yayınladı. Cameron Dean, Carlos Valderrama, Hasan Kunt Yılmaz ve Selçuk Güllü’den oluşan grup, caz, rock ve funk’ı eklektik bir şekilde harmanlamaya bu çalışmada da devam ediyor. EP’de 5 enstrümantal parçanın yanı sıra Adar Cohen’le yaptığı “Double Denim” de yer alıyor. 6 şarkının altısı da caz tabanlı müzikler sevenleri kesinlikle tatmin etmeye hazır.
Yabancı bir albüm gibi
Single’larından tanıdığımız Cem Pilevneli, Kenan Doğulu prodüktörlüğünde ilk albümü “Petek Pansiyonu” bu hafta yayınlıyor.
Yeni isimlere son dönemde verdiği desteklere hız kazandıran Doğulu’nun bu yeni armağanı elektronik tabanlı R&B ve caz’ı harmanladığı albüm, Türkçe sözlerine rağmen yabancı bir albüm dinliyormuşsunuz hissini veriyor. Albümün iki hiti “Kayıp Aranıyor” ve “Ay Ay Ay”.
Yağ gibi
Canlı sahnelerin vazgeçilmez ekibi Elif Çağlar, Çağrı Sertel, Alp Ersönmez ve Volkan Öktem yeni grubu Sonic Boom’la ilk çalışmaları “Please”i yayınladı. Yine soul, R&B, funk ekseninde caza doyuran şarkı, yağ gibi akıyor...
Cepkin’den yeni düzenlemeler
Hayko Cepkin, karantina sürecinde kaydettiği 22 şarkısını neyzen Burak Malçok’la yeniden kaydetmişti.
Mart ve haziran ayları arasında düzenli olarak YouTube kanalında paylaştığı şarkılar, “Karantina Günlüğü” adıyla dijital platformlarda da sunuldu.
Bu yeni düzenlemeler, nefesli çalgıları sıklıkla kullanan Cepkin’in dinlendirici, melankoliye yatkın ve hatta yalın tarafını da gözler önüne seriyor. Albümünü evde kaydeden Cepkin’in kayıtlardaki kalitesine ise şaşırmadım, kendisinin standardı her zaman yüksek çünkü.
Uyum
Gökhan Türkmen’in pop ile indie arasında akışkan hallerini çok seviyorum.
Türkmen’in trompet sanatçısı Serkan Emre Çiftçi’yle hazırladığı “Yüzüme Vurma” yarın yayınlanıyor. Pandemi sürecinde doğanın kendini iyileştirmesinden ilhamla yola çıkan ikilinin iş birliği iyi bir kan uyumu göstergesi.
Ne dinledim?
Netam, Damla Temel-Toprak
Hayko Cepkin, Burak Malçok-Son Kez
Taha Gürbüz-İhtimal
Ozan Sarohan-Uyan
Emirhan Derindere-Gözlerinde Yalnızlık
Islandman-Dere Boyu Kavaklar
Ahmet Sipahi-Üzülecekler Üzülsün
Serin-Aman Aman
Veys Çolak-Uzaktayım (Akustik)
Bağzıları-Koptum Geldim Gerçeğimden
Büyük Ev Ablukada-Boşluk/Aslan Şekli
Murda, Ezhel-Made In Turkey
Frauble, Ezgi Erdoğan-Tuzak
Güneş Ergün, Ecem Türkoğlu-Farketmez
Can Temiz-Bilemiyorum Altan
Farketmez-Contemporary Art Shit
Gökhan Türkmen-Yüzüme Vurma
Cem Pilevneli-Kayıp Aranıyor
Cry A Laugh-Last of Your Kind
Bade Nosa-28
Arabalı konser, YKS, Hediyeler ve diğer güzel şeyler...
Bu haftaki yazının yolculuğu geçen cuma başladı. Kenan Doğulu’nun İstanbul’daki ilk arabalı konserini gerçekleştirdiği ana tanıklık etmesem olmazdı. Bu konser “yeni normal” olarak adlandırılan dönemin ilk etkinliği olması açısından da önemliydi.
Ayda 3-4 konser izleyen biri olarak, canlı canlı konser izlemeyi ve aynı müziği dinleyen insanlarla birlikte olmaya hasret kalmıştım.
Yeni çıkan genelgeyle konserde araba önüne kadar çıkabildiğimiz, maskesiz birbirimize yaklaşamadığımız ama hep bir ağızdan şarkılar söylediğimiz, kornaya bastığımız ve selektör yaktığımız bir Kenan Doğulu konseriydi. Bu durum garipti ama çok da güzeldi. Sahne anlamında her şeyin yerli yerinde olması ise neşeme neşe kattı.
Hem de ertesi gün “YKS” yani üniversite sınavının ilk etabı olan “TYT”ye gireceğimi bile bile...
Bu konserin başarısı öncesi Sertab Erener, Mabel Matiz ve Büyük Ev Ablukada da Yenikapı’da bulunan İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi’nde yapacakları konser tarihlerini açıkladı. Yani artık gidebileceğimiz etkinlikler birbiri ardına eklenecek.
YKS ve Mabel
Ertesi sabah lise yıllarıma döndüm ve üniversite sınavının yolunu tuttum. 3 saat süren sınavdaki Türkçe sorularının birinde Mabel Matiz’le karşılaştım.
17 yıl sonra tekrar girdiğim bu sınavda Matiz’in “Maya” albümünün kritiğinin metni verilmiş ve hakkında iki soru sorulmuştu. Hem “bildiğim yerden çıktı” diye kıkırdadım, hem de “benim yazımı niye koymadılar” diye içerledim.
Biraz araştırdım, soruda yer alan metin orijinal ve daha önce yayınlanmamış. Yıllar sonra YKS deneyimimde tanıdık bir yüzü görünce sevindim tabii, ne yalan söyleyeyim.
Biletli online konserler
Ertesi gün ise yabancı dil sınavına (YDT) girdim. Sınav sonrası ise soluğu Harun Tekin konserinde aldım.
Geçen hafta Tekin’in Türkiye’deki ilk online biletli konseri vereceğini duyurmuştum. Yeni bir model önermesi olan ve “Hediyeler” ismini verdiği bu konserde Tekin, hayatında yer eden şarkıları seslendirdi.
Pentagram’dan “Geçmişin Yükü”, Candan Erçetin’den “Onlar Yanlış Biliyor”, Şebnem Ferah’tan “Sil Baştan” gibi şarkıların yanı sıra Bülent Ortaçgil ve MFÖ eserlerini dinlemek keyifliydi.
Doğal bir sohbette Tekin’in kişisel tarihindeki şarkı hikayelerini dinledik. 2 binin üzerinde izleyicinin olduğu online konser 12 TL’ydi ve hakkını verdi.
Tabii ki Harun Tekin konuşurken sesi ara ara gitti ve yayın yaptığı bahçedeki kuş cıvıltıları bize kadar geldi. Ama bu konserin yapılmış olması bile önemliydi. Bu konserde Tekin’in amacı eser sahibi ve icracıların günlük ekonomik faaliyetlerine devam edebilmeleri için gereken finansı sağlamalarına katkıda bulunmaktı. Öyle de oldu.
Aynı modeli örnek alan Redd, 7 Temmuz’da “My Open Stage” sitesinde online canlı konser verecek. Bu kez bilet fiyatı 65 TL. Fiyatın bu denli farklı olmasındaki neden konserin IF Beşiktaş sahnesinden canlı yayınlanacak olması ve dört ayrı kameranın çekim yapması.
Redd’le birlikte bu modeli kullanan grup sayısının tez zamanda artmasını ve bu modelin de kabul edilir olmasını dört gözle bekliyorum.
Geçen hafta, müzik ve etkinlik dolu eski normalimiz gibiydi...
6’da 6
İstanbul merkezli bir dünya grubu olan Farketmez yeni EP’si “C.A.S.”ı yayınladı. Cameron Dean, Carlos Valderrama, Hasan Kunt Yılmaz ve Selçuk Güllü’den oluşan grup, caz, rock ve funk’ı eklektik bir şekilde harmanlamaya bu çalışmada da devam ediyor. EP’de 5 enstrümantal parçanın yanı sıra Adar Cohen’le yaptığı “Double Denim” de yer alıyor. 6 şarkının altısı da caz tabanlı müzikler sevenleri kesinlikle tatmin etmeye hazır.
Yabancı bir albüm gibi
Single’larından tanıdığımız Cem Pilevneli, Kenan Doğulu prodüktörlüğünde ilk albümü “Petek Pansiyonu” bu hafta yayınlıyor.
Yeni isimlere son dönemde verdiği desteklere hız kazandıran Doğulu’nun bu yeni armağanı elektronik tabanlı R&B ve caz’ı harmanladığı albüm, Türkçe sözlerine rağmen yabancı bir albüm dinliyormuşsunuz hissini veriyor. Albümün iki hiti “Kayıp Aranıyor” ve “Ay Ay Ay”.
Yağ gibi
Canlı sahnelerin vazgeçilmez ekibi Elif Çağlar, Çağrı Sertel, Alp Ersönmez ve Volkan Öktem yeni grubu Sonic Boom’la ilk çalışmaları “Please”i yayınladı. Yine soul, R&B, funk ekseninde caza doyuran şarkı, yağ gibi akıyor...
Cepkin’den yeni düzenlemeler
Hayko Cepkin, karantina sürecinde kaydettiği 22 şarkısını neyzen Burak Malçok’la yeniden kaydetmişti.
Mart ve haziran ayları arasında düzenli olarak YouTube kanalında paylaştığı şarkılar, “Karantina Günlüğü” adıyla dijital platformlarda da sunuldu.
Bu yeni düzenlemeler, nefesli çalgıları sıklıkla kullanan Cepkin’in dinlendirici, melankoliye yatkın ve hatta yalın tarafını da gözler önüne seriyor. Albümünü evde kaydeden Cepkin’in kayıtlardaki kalitesine ise şaşırmadım, kendisinin standardı her zaman yüksek çünkü.
Uyum
Gökhan Türkmen’in pop ile indie arasında akışkan hallerini çok seviyorum.
Türkmen’in trompet sanatçısı Serkan Emre Çiftçi’yle hazırladığı “Yüzüme Vurma” yarın yayınlanıyor. Pandemi sürecinde doğanın kendini iyileştirmesinden ilhamla yola çıkan ikilinin iş birliği iyi bir kan uyumu göstergesi.
Ne dinledim?
Netam, Damla Temel-Toprak
Hayko Cepkin, Burak Malçok-Son Kez
Taha Gürbüz-İhtimal
Ozan Sarohan-Uyan
Emirhan Derindere-Gözlerinde Yalnızlık
Islandman-Dere Boyu Kavaklar
Ahmet Sipahi-Üzülecekler Üzülsün
Serin-Aman Aman
Veys Çolak-Uzaktayım (Akustik)
Bağzıları-Koptum Geldim Gerçeğimden
Büyük Ev Ablukada-Boşluk/Aslan Şekli
Murda, Ezhel-Made In Turkey
Frauble, Ezgi Erdoğan-Tuzak
Güneş Ergün, Ecem Türkoğlu-Farketmez
Can Temiz-Bilemiyorum Altan
Farketmez-Contemporary Art Shit
Gökhan Türkmen-Yüzüme Vurma
Cem Pilevneli-Kayıp Aranıyor
Cry A Laugh-Last of Your Kind
Bade Nosa-28