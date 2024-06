7 yıl sonra bayram şekeri Tarkan’dan

Haberin Devamı

Megastar Tarkan denince, beklentilerin çapı da aynı büyüklükte oluyor. Tarkan’dan hep o 90’lardaki işleri yapması bekleniyor. Ancak o “2024’te pop müzik nasıl olmalıysa” öyle bir işe imza atıyor ve matematiğiyle, dile dolanan sözleriyle 12 şarkılık bir albümle geri dönmüş bulunuyor...

51 yaşındaki Tarkan’ın özenle hazırladığı “Kuantum 51”, tüm hassasiyetlerini bir araya getirdiği şarkıları ve düzenlemeleriyle yüzü batıya dönük bir çalışma.

Albümün prodüktör koltuğunda yine Tarkan var. Uzun yol arkadaşı Ozan Çolakoğlu’nun dört şarkıda düzenlemesi bulunuyor.

Çalışmada ayrıca İskender Paydaş, Ateş Berker Öngören, Murat Matthew Erdem, Turaç Berkay Özer ve Mert Kemancı’nın düzenlemeleri de bulunuyor.

“Kuantum 51”de şarkıların birçoğunun söz ve müziği Tarkan imzası taşıyor. Onların dışında sözleri Aysel Gürel’e ait iki şarkı, söz ve müziği Güler Özince’ye ait bir şarkı, Turaç Berkay Özer, Murat Matthew Erdem ve Serkan İzzet Özdoğan besteleri ve iki şarkıda da Günay Çoban sözleri bulunuyor.

Dünya starlarının tercih ettiği “visiual” yolundan ilerleyen Tarkan, 12 şarkının görüntülü deneyimlenmesini de sağlıyor.

Beni hemen yakalayan şarkılar “Müteşekkir”, “Ayrılık Töreni”, “Çınar” ve “Enseyi Karartma” oldu.

Açıkçası bu albümü bir kere dinleyip karar vermek pek de kolay değil. Zaman içinde yeni hitler çıkaracağına şüphem yok.

Tarkan’ın da söz yazarı olarak kendisini fazlasıyla kanıtladığını görüyoruz.

Evet yinelemeleri seviyor, ritmik müzik onun işi ama bunun bir de sahnesi var, performansı var diyorum.

Dediği gibi; su akar yolunu bulur nasıl olsa...

Bütün yaz dinleyeceğimizi bilerek yineliyorum; beklentilerinizden arınarak dinlerseniz, Tarkan’ın yeni yaşını, kariyerindeki yerini, kendi zevklerini anlayacağınız; şarkı sözlerini kısa sürede ezberleyeceğiniz bir albüm sizlerle.

◊ Melez, 6 şarkılık EP’si “MAD”i yayınladı. Young Ouzo ve Ezhel ile featuring’leri de bulunan rap’çinin EP’si keyifle dinleniyor. Çalışmaya adını veren “MAD” tekrar tekrar dinlenesi.

◊ Red Bull’un YouTube Türkiye üzerinde yayın hayatına başlayan ilk müzik kanalı Red Bull Miksteyp, ilk programı “Red Bull Rap Trivia” ile dikkat çekiyor. İlk bölümünde Sokrat ST, Şanışer, Fuat ve Eypio’yu bir araya getiren yarışma formatının sunucu koltuğunda ise Heja var. Başka bir iş için gittiğim stüdyoda çekimlerine denk geldiğim yarışmanın ilerleyen günlerdeki katılımcıları da ses getirecek. Hemen radarınıza almalısınız.

◊ Can Karakuş dördüncü şarkısı “Masal”ı yayınladı. Alternatif rock türündeki şarkı hem Karakuş’un sesini hem de Alp Aytok ile yazdığı şarkısıyla yaratıcılığını ön plana çıkarıyor. Takip edilmesi gereken yeni bir sanatçı arıyorsanız, doğru yerdesiniz.

◊ Her şarkısında oldukça eğlendiğim isimlerden Emre Nalbantoğlu, bu kez “Gülerim Halime” ile döndü. Şarkının söz ve müziği de Nalbantoğlu’na ait. Rock ve R&B’yi evlendirseniz, üzerine de neşeli sözler yazarsanız ne olur; şarkı bunun net bir göstergesi...

◊ Kronik Leila, maxi single’ı “Loneliness in My Mind”ı mayıs sonunda yayınlamıştı. Yeni buluştuğum bu elektronik dans müziği projesi, ikiz kardeşler Arda ve Başak Tuncer’in art pop, glitch pop ve ambient pop’u bir araya getirdiği umut dolu bir mücadele hikâyesi sunuyor.

◊ Daha önce bu sayfalarda birlikte dirsek çürüttüğüm Servet Yılmaz cephesinden müzikal bir haberim var. Uzun zamandır hayatını Avusturya’da sürdüren Servet, Major Shrimp isimli grubuyla köşeme konuk oluyor. Hip-hop, caz, swing, tango, vals, folk hatta yer yer senfonik melodilerin yer aldığı geniş bir yelpazede müzik yapmalarına rağmen, şarkılarının her birinde punk etkisi bulunuyor. Haziran başında “Lied in 4 Akten” isimli şarkılarını yayınlayan 7 kişilik grup, Almanca, Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerinde rap yapma ve şarkı söyleme becerileriyle dikkat çekiyor.

∆ Buğrahan Çayır- İlkbahar Yas Sonbahar Kış

∆ Bora Uzer-No Talking

∆ Sena Şahin-Yabancı

∆ Flört-Güzel Şeyler Var Hayatta