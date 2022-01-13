Şehrin kemanları müzikte direniştir

Gelenektir! Yıl biterken önümüzdeki yıl ne olacağı mutlaka merak edilir, astrolojik yorumlar araştırılır, olumsuzlukların bitmesi arzu edilirken; sağlık, para, aşk ile ilgili beklentiler giderek artar. Biz de yılın son söyleşisi için Vedik Astrolog, araştırmacı yazar Şebnem Ekşib ile bir araya geldik. Hem son kitabı ‘Sayıların ve Renklerin Sırlı Dili’ni konuştuk hem herkesin merakla beklediği 2022 yılı hakkındaki öngörülerini.Şebnem Ekşib, söyleşimizde 2022 yılının duygusal ihtiyaçların, bireyselliğin ve girişimlerin artacağı bir yıl olacağını belirtirken, “Yeni dünya düzeninde sisteme güvenme döngüsü tamamlanıyor. Girişimden ve yeni olanı deneyimlemekten korkmayanlar, bilinçli bir şekilde yönetenler ve farkları anlayanlar kârlı çıkacak” dedi. Evrenin bizimle sayılar ve renklerin titreşimi ile iletişim kurduğuna dikkat çeken Ekşib, herkesi bu kadim öğretiyi anlamaya ve sahip çıkmaya çağırdı.

Vedik Astroloji denilince akla gelen ilk isimlerden birisiniz. Öncelikle kurumsal hayattan astrolojiye geçişinizin hikâyesini sizi tanımak adına kısaca dinlemek isteriz?

Esasen okuma yazmayı öğrendiğim günden bu yana hayatın mistik yönlerini anlamaya çalışan, araştıran, okuyan biriyim. Kurumsal hayatın bana önemli getirileri olduğunu bugün geriye baktığımda daha net olarak görebiliyorum. Örneğin iyi analiz nasıl yapılır bunun tekniklerini öğrenmemi sağladı, ancak farklı şeyler yapma isteğim de yüksekti. Kurumsal hayat sizin bütün vaktinizi ve enerjinizi alabiliyor. Daha özgür şekilde ve sevdiğim bir şeyle uğraşma hedefim vardı. Bu nedenle 2006 yılında radikal bir karar alarak yolumu değiştiriyorum diyebilme cesaretini gösterdim. Bu süreçte Vedik Astroloji ile çoktan tanışmış ve ilerlemiştim. Çok sevdiğim ama Türkiye’de neredeyse hiç bilinmeyen farklı bir alanı hem daha derinden keşfedip, hem de sevdiğim bir şeylerle uğraşmak istedim. 2012 yılından bu yana da Vedik Astroloji alanında eğitim ve seminerler veriyorum. Taşlar, renk analizleri, sayıların kader ve kişiliğimiz üzerine etkileri konularında da çalışmalarım ve araştırmalarım bulunuyor.

Son kitabınız, ‘Sayıların ve Renklerin Sırlı Dili’nde okuyucular neler bulacak?

İnanıyorum ki evrenin bir dili var. Ve bu dil, bizimle güçlü biçimde, sayıların ve renklerin titreşimi ile iletişim kurmakta. Ceres Yayınları’ndan çıkan son kitabımı, sayıları sevmeme ve anlamama yardım eden matematik sevdalısı anneme ithaf ettim. Unuttuğumuz ve hatta çok bilinçli olarak bize unutturulan çok fazla bilgi, gelenek ve kadim öğreti bulunuyor. Renkler ve sayılar da bu kadim öğretilerden biri. Bu kitabımla okuyucuları bir uyanışa, bilgiye sahip çıkmaya ve hayatlarına akıtmalarını sağlamaya çağırıyorum.

Binlerce yıldır sayılar, semboller, renkler üzerinde çalışıldığını biliyoruz. Sizin için özellikle önemli olan ya da etkilendiğiniz bir dönem var mı?

Benim ilgimi en çok Orta Asya dönemimiz çekmekte. Fazla bilinmez ya da ilgi hep Osmanlı dönemine odaklanmıştır diyebiliriz. Oysa köklerimizin, Anadolu’ya gelişimizin ve öncesinin hikâyesi ve tarihi, geleneklerimiz hepsini çok severek inceliyorum. Diğer bir noktada dünyanın bilhassa 13 ve 14. Yüzyılda Doğuda büyük bir yükseliş içinde olduğunu fark ettim. Anadolu’da Selçuklu çok önemli bir dönemdir diye düşünüyorum. Selçuklu severek incelediğim dönemlerden birisidir.

EVREN SAYILARLA TAMAMLANIR

Kitabınıza ünlü matematikçi Pisagor ile başlıyorsunuz. Sizin için önemi nedir?