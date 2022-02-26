Eklem sağlığı ihmale gelmez

Sevgili okurlar, “SERKAN KIZILBAYIR İLE YAN KOLTUK” sohbetlerimizde bu haftaki konum ‘eklem sağlığı’, konuğum ise Acıbadem Ankara Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Bozkurt.
Eklem ağrıları günlük en basit hareketlerimizi bile zorlaştırabilmektedir. Eklemdeki bir ağrı bile tüm vücudumuza zarar verebilmektedir. Peki, eklemlerimizi güçlü ve sağlıklı tutmak için nelere dikkat etmeliyiz? Ve eklem ağrılarında kullanılan tedavi yöntemleri nelerdir? Konuyla ilgili merak edilenleri ben sordum, Prof. Dr. Murat Bozkurt, önemli bilgiler vererek cevapladı.
BİZLERE HAREKET İMKÂNI SAĞLARLAR
1-Hocam eklem nedir? Eklemlerimizi nasıl koruruz?
Eklemler; kemikler arası bağlantıyı hareketli bir şekilde sağlayarak bizlere hareket etme imkânı sağlarlar. Bu yapı içerisinde, eklem içi menüsküsler, ön-arka çapraz bağlar, labrum denilen menüsküs benzeri yapılar ve diğer eklem içi bağlar ile eklem dışı yapılarla birlikte kaslar eklemlerin sağlamlığına katkıda bulunurlar. Eklemin yüzey yapısını ise düz, pürüzsüz ve yük aktarımını sağlayacak şekilde kuvvetli ve bir o kadar da esnek bir yapı olan kıkırdak oluşturur.
AŞIRIYA KAÇMADAN BESLENMELİYİZ
2-Eklemlerimizin sağlığı için tüketmemiz gereken besinler nelerdir?
Eklemlerimizin içindeki yapının reaksiyon vermesi, ağrıyı beraberinde getirir. Bu nedenle tükettiğimiz besinlere ve yaşam tarzına dikkat etmeliyiz. Belli besinlerin sıklıkla tüketilmesi, şekerden zengin besinlerin tüketilmesi, ürik asidi arttıracak aşırı proteinden zengin gıdalar eklemlerimiz için zararlı olacaktır. Sıklıkla ayçiçek yağı ve soya yağının kullanılması da eklemde yangıyı arttırır. Kabuklu deniz hayvanları ve yoğun et tüketilmesi de zararlıdır diye söyleyebiliriz. Faydalı olacak gıdaları ise aşırıya kaçmadan balık tüketilmesi, yemeklere mutlaka zerdeçal ve zencefilin ilave edilmesi, fındık, ceviz ve bademin aşırıya kaçmadan tüketilmesi, elma gibi meyveler faydalıdır. Ama lütfen aşırıya kaçmamamız gerektiğini unutmamız lazım. Diğer önemli nokta mutlak D vitamini düzeyimizi normal düzeylerde tutalım. Magnezyum dahil vücuttaki elektrolit düzeylerimiz de mutlaka kontrol ettirelim.
VÜCUT AĞRI İLE SİNYAL VERİR
3-Eklemlerimizde bir problem olduğunu nasıl anlarız? Belirtileri nelerdir?
Eklemlerimizdeki problemin ilk bulgusu ağrı ve hareketlerde sınırlama ile birlikte hayat kalitesinin azalmasıdır. Vücut mutlaka bir sinyal verecektir. Bu da sıklıkla ağrı ile olur. Bu problemler devam ederse, zorlama olmaksızın eklem dinlendirilmesine rağmen şikâyetler devam ediyorsa mutlaka erken dönemde bir doktora başvurmak gerekir.
BİYOLOJİK TEDAVİLER UMUT VADEDİYOR
4-Eklemlere yönelik yenilikçi tedavilerden bahseder misiniz?
Son dönemlerde özellikle kişinin biyolojisi kullanılarak hazırlanan tedaviler giderek popüler hale geldi. Bunlardan biri eklem içi enjeksiyonlardır. Hyaluronik asit enjeksiyonları günümüzde yerini PRP, PRGF, Sitokin-GF gibi biyolojik tedavi seçeneklerine bırakmaya başlamıştır. Bununla birlikte günümüzde kök hücre tedavileri yaygınlaşmaya başlamış olup, eklem sağlığı açısından yeni ufuk tedavisi olarak umut vadetmektedir. Yalnız halk arasında PRP tedavisi, kök hücre tedavisi olarak bilinmekle birlikte bu doğru değildir.
UZMAN KİŞİLERCE UYGULAMA YAPILMALIDIR
5- Kök hücre uygulaması nasıl yapılmaktadır?
Yağ dokudan veya kemik iliğinden mezanşimal kök hücre ve büyüme faktörleri ile yapılacak uygulama, detaylı bir yaklaşımı ve laboratuvar alt yapısını gerektirir. Bu uygulama uzman hekimlerce yapılmalıdır. Yağdan veya kemik iliğinden alınan kök hücreler eklem içine uygulanabileceği gibi, kemik içi, tendon ve yumuşak dokular içine de uygulanabilir. Geniş kıkırdak lezyonlarının tedavisindeki güncel çalışmalar; doku mühendisliği ve hücre bazlı tedaviler alanındadır. Hücre bazlı tedaviler, kök hücrelerin kullanılması ile yapılır ve hastanın kendi kıkırdak hücreleri özel hazırlanmış dokular üzerine eklenerek hastaya uygulanır.
Eklem sağlığı ihmale gelmez
Sevgili okurlar, “SERKAN KIZILBAYIR İLE YAN KOLTUK” sohbetlerimizde bu haftaki konum ‘eklem sağlığı’, konuğum ise Acıbadem Ankara Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Bozkurt.
Eklem ağrıları günlük en basit hareketlerimizi bile zorlaştırabilmektedir. Eklemdeki bir ağrı bile tüm vücudumuza zarar verebilmektedir. Peki, eklemlerimizi güçlü ve sağlıklı tutmak için nelere dikkat etmeliyiz? Ve eklem ağrılarında kullanılan tedavi yöntemleri nelerdir? Konuyla ilgili merak edilenleri ben sordum, Prof. Dr. Murat Bozkurt, önemli bilgiler vererek cevapladı.
BİZLERE HAREKET İMKÂNI SAĞLARLAR
1-Hocam eklem nedir? Eklemlerimizi nasıl koruruz?
Eklemler; kemikler arası bağlantıyı hareketli bir şekilde sağlayarak bizlere hareket etme imkânı sağlarlar. Bu yapı içerisinde, eklem içi menüsküsler, ön-arka çapraz bağlar, labrum denilen menüsküs benzeri yapılar ve diğer eklem içi bağlar ile eklem dışı yapılarla birlikte kaslar eklemlerin sağlamlığına katkıda bulunurlar. Eklemin yüzey yapısını ise düz, pürüzsüz ve yük aktarımını sağlayacak şekilde kuvvetli ve bir o kadar da esnek bir yapı olan kıkırdak oluşturur.
AŞIRIYA KAÇMADAN BESLENMELİYİZ
2-Eklemlerimizin sağlığı için tüketmemiz gereken besinler nelerdir?
Eklemlerimizin içindeki yapının reaksiyon vermesi, ağrıyı beraberinde getirir. Bu nedenle tükettiğimiz besinlere ve yaşam tarzına dikkat etmeliyiz. Belli besinlerin sıklıkla tüketilmesi, şekerden zengin besinlerin tüketilmesi, ürik asidi arttıracak aşırı proteinden zengin gıdalar eklemlerimiz için zararlı olacaktır. Sıklıkla ayçiçek yağı ve soya yağının kullanılması da eklemde yangıyı arttırır. Kabuklu deniz hayvanları ve yoğun et tüketilmesi de zararlıdır diye söyleyebiliriz. Faydalı olacak gıdaları ise aşırıya kaçmadan balık tüketilmesi, yemeklere mutlaka zerdeçal ve zencefilin ilave edilmesi, fındık, ceviz ve bademin aşırıya kaçmadan tüketilmesi, elma gibi meyveler faydalıdır. Ama lütfen aşırıya kaçmamamız gerektiğini unutmamız lazım. Diğer önemli nokta mutlak D vitamini düzeyimizi normal düzeylerde tutalım. Magnezyum dahil vücuttaki elektrolit düzeylerimiz de mutlaka kontrol ettirelim.
VÜCUT AĞRI İLE SİNYAL VERİR
3-Eklemlerimizde bir problem olduğunu nasıl anlarız? Belirtileri nelerdir?
Eklemlerimizdeki problemin ilk bulgusu ağrı ve hareketlerde sınırlama ile birlikte hayat kalitesinin azalmasıdır. Vücut mutlaka bir sinyal verecektir. Bu da sıklıkla ağrı ile olur. Bu problemler devam ederse, zorlama olmaksızın eklem dinlendirilmesine rağmen şikâyetler devam ediyorsa mutlaka erken dönemde bir doktora başvurmak gerekir.
BİYOLOJİK TEDAVİLER UMUT VADEDİYOR
4-Eklemlere yönelik yenilikçi tedavilerden bahseder misiniz?
Son dönemlerde özellikle kişinin biyolojisi kullanılarak hazırlanan tedaviler giderek popüler hale geldi. Bunlardan biri eklem içi enjeksiyonlardır. Hyaluronik asit enjeksiyonları günümüzde yerini PRP, PRGF, Sitokin-GF gibi biyolojik tedavi seçeneklerine bırakmaya başlamıştır. Bununla birlikte günümüzde kök hücre tedavileri yaygınlaşmaya başlamış olup, eklem sağlığı açısından yeni ufuk tedavisi olarak umut vadetmektedir. Yalnız halk arasında PRP tedavisi, kök hücre tedavisi olarak bilinmekle birlikte bu doğru değildir.
UZMAN KİŞİLERCE UYGULAMA YAPILMALIDIR
5- Kök hücre uygulaması nasıl yapılmaktadır?
Yağ dokudan veya kemik iliğinden mezanşimal kök hücre ve büyüme faktörleri ile yapılacak uygulama, detaylı bir yaklaşımı ve laboratuvar alt yapısını gerektirir. Bu uygulama uzman hekimlerce yapılmalıdır. Yağdan veya kemik iliğinden alınan kök hücreler eklem içine uygulanabileceği gibi, kemik içi, tendon ve yumuşak dokular içine de uygulanabilir. Geniş kıkırdak lezyonlarının tedavisindeki güncel çalışmalar; doku mühendisliği ve hücre bazlı tedaviler alanındadır. Hücre bazlı tedaviler, kök hücrelerin kullanılması ile yapılır ve hastanın kendi kıkırdak hücreleri özel hazırlanmış dokular üzerine eklenerek hastaya uygulanır.