Odağımızda insan var

Beyçelik Gestamp İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Elif Aksoy, birlikte olmaktan ve birlikte başarmaktan keyif duyan bir ekibe sahip olduklarını belirterek, “Kurucumuz Faik Çelik’in insanı odak alan çalışma şekli ilk günden bu yana hiç değişmedi. Bu bir kurum kültürü olarak kurumun her yerine nüfus etmiş durumda. Sadece iş ortamında değil, sosyal faaliyetlerde de güçlü ekip ruhu hemen hissediliyor. Bu da başarıyı peşinden getiriyor” diyor.
Otomotiv ana sanayilerinin büyük tedarikçilerinden birisi olan Beyçelik Gestamp, sac parça üretilebilirlik, kalıp, teçhizat ve komponent tasarım geliştirme ve imalatını gerçekleştiren uluslararası şirket olarak çalışmalarını sürdürüyor. Biri Romanya’da olmak üzere 5 ayrı tüzel kişilikte, 7 ayrı fabrikada faaliyetine devam eden Beyçelik Gestamp, toplam 165 bin metrekarelik alanda üretim yapıyor. İhracatı 100 milyon dolara erişen yapı, 800’ü beyaz yaka olmak üzere toplam 4 bin kişiyi istihdam ediyor.
‘Yeni Nesil İK’da bu hafta Beyçelik Gestamp İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Elif Seyhan Aksoy, şirketteki uygulamalarını anlattı. İşe alım süreci ile ilgili bilgi veren Aksoy, kullandıkları Biiz Platformu ve kariyer platformlarında oluşturdukları aday havuzu üzerinden pozisyon gerekliliklerine göre ön eleme yaptıklarını açıkladı. Bu süreci geçen adayların İK Bölümü ile ön görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Aksoy, “Sonra kişilik envanteri ve pozisyona göre yabancı dil testleri uyguluyoruz. İş ailesi bazında belirlemiş olduğumuz yetkinlikler üzerinden bu yetkinliklere ait davranış göstergelerini izleyerek, kişilik envanterinde çıkan sonuçlar ile kıyaslama yapıyoruz. Yetkinlik bazlı mülakat uygulamasını gerçekleştirmiş oluyoruz. Sonrasında belirli pozisyonlar için değerlendirme merkezi uygulaması ile devam ettikten sonra süreci tamamlamış oluyoruz. Mavi yaka pozisyonlar için adayları görev alacakları pozisyona göre; el-göz koordinasyon, görsel, işitsel, teknik algı, dikkat, muhakeme gibi yeterlilikleri ölçmek için psikoteknik test merkezimizde sınava tabi tutuyoruz. Bu test uygulaması özellikle atölyede çalışanlar için riskleri en aza indirmemize olanak sağlamaktadır” diye konuştu.
HOŞ GELDİN KİTİ
İlk iş gününde ‘Hoş geldin Kiti’ ile çalışanlarını karşıladıklarını açıklayan Aksoy, tüm ihtiyaç duyacağı ofis malzemelerinin yanı sıra personel kitapçığı sunduklarını kaydetti. Uyumu hızlandırmak için tüm personel için kapsamlı oryantasyon eğitimi, şirket ve lokasyon tanıtımı, saha gezileri yapıldığını ifade eden Aksoy, “Oryantasyon eğitiminden sonra, mavi yaka personelimiz detaylı operasyonel eğitim alıyor. Beyaz yaka personel, bölüme özgü teknik eğitimler ile gelişimine devam ediyor. Davranışsal gelişim; sınıf eğitimi ve online eğitimler ile sağlanıyor” dedi.
Ücret politikalarının pozisyona göre değişiklik gösterebildiğini belirten Aksoy, eğitim seviyesi, yetkinlik, deneyim, sorumluluk boyutu, yönetilen personel gibi kriterlerin göz önünde bulundurulduğunu kaydetti. Aksoy, kapsamlı yapılan iş analizi çalışması doğrultusunda belirlenmiş olan kademelere göre piyasa karşılaştırmaları yapılarak, ücretin belirlendiğini açıkladı.
Şirket hedefleri doğrultusunda alt kadroların hedef kartlarının belirlendiğini ardından ara değerlendirme süreci ile birlikte hedef takibinin yapıldığını belirten Aksoy, “Ayrıca beyaz yaka personel için iş ailesi kriter bazlı performans değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Yıl sonunda performans değerlendirmelerinin ardından iş aileleri bazında yetkinlik değerlendirmeleri yapılarak, gelişim planları oluşturulmaktadır. Performans ve yetkinlik sonuçları izlenerek, yetenek havuzları oluşturulur. Potansiyel çalışanların kariyer gelişimleri şirket içerisindeki uygun pozisyonlar doğrultusunda takip edilir” dedi.
ÇALIŞANLARA EŞİT FIRSAT
İK süreçlerini uygularken, çalışanlar arasında ayrıma yer vermeden adaleti sağlayıp, kararları şirket içi objektif verilere dayandırdıklarını dile getiren Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çalışanlara eşit fırsatlar sağlarız. Çalışanların potansiyellerini takip edip, departman yöneticileriyle birlikte aktif olarak çalışıp, kurum içi rotasyon faaliyetleri organize ediyoruz. Çalışan bağlılığını arttıran en önemli unsurun yöneticilerin davranışları ve yetkinlikleri olduğunu bilerek, beyaz yaka ve mavi yaka yönetici kadroları için gelişim programları organize eder ve yetkinliklerini, iş sonuçlarını Beyçelik Gestamp Akademi aracılığıyla sürekli takip ederiz ve ödüllendiririz. Her yıl düzenlediğimiz çalışan bağlılığı araştırması ile bağlılık seviyelerini takip edip, aksiyon planları oluştururuz. Yılda 3 defa paylaşım ve ödül töreni düzenleyip, çalışanlarımızı farklı kategorilerde ödüllendiriyoruz.”
DAHA HIZLI VE ULAŞILABİLİR
İK süreçlerinin etkin yönetimi için kullandıkları yazılımları yenileyerek, süreçlerin daha hızlı ve daha ulaşılabilir olmasını sağladıklarını belirten Aksoy, işe alım, yerleştirme, ücret yönetimi, performans yönetimi, yedekleme ve kariyer planlama süreçlerini kullanıp, yeni yazılımlara entegre etkin yönetilmesini sağladıklarını kaydetti.
AKAMEDİ KURDUK
Yaklaşık 5 yıl önce kurdukları Beyçelik Gestamp Akademi ile orta ve üst kademe lider gelişimini sağladıklarını söyleyen Aksoy, “Mavi yaka liderlerimiz olan, yalın takım liderlerine gelişim programı düzenledik. Sonrasında iş sonuçlarını takip edip, başarılı olan yalın takımlarını ödüllendirdik. E-öğrenme uygulaması, yetkinliklerin geliştirilmesi için çalışanlarımıza daha etkili şekilde ulaşma olanağı sağladı. 2016 yılında devreye aldığımız psikoteknik test merkezi ile çalışanların yeterliliklerine uygun işe yerleştirilmesi, mavi yaka yönetici adaylarının yeterliliklerinin tespit, analiz edilmesi ve iş kazalarının azaltılması konularında ilerleme kaydettik” dedi.
AİDİYETİ YÜKSEK ŞİRKETİZ
Birlikte olmaktan ve birlikte başarmaktan keyif duyan bir ekibe sahip olduklarının altını çizen Aksoy, “Kurucumuz Faik Çelik’in insanı odak alan çalışma şekli ilk günden bu yana hiç değişmedi. Bu bir kurum kültürü olarak kurumun her yerine nüfus etmiş durumda. Aidiyeti yüksek bir şirketiz. Şirket olarak zoru başarmayı seven bir yapımız var. Sadece iş ortamında değil, sosyal faaliyetlerde de güçlü ekip ruhu hemen hissediliyor. Bu da başarıyı peşinden getiriyor” diye konuştu.
ÖNEMLİ OLAN EKİP RUHU
Şirkette çalışanların mevcut hobilerini devam ettirmelerini, yeni hobiler kazanmalarını ve sosyal yönlerinin güçlü olmasını çok önemsediklerinin altını çizen Aksoy, bu anlamda sportif ve kültürel kulüpler kurduklarını anımsattı. Her yıl tiyatro kulübünde bir oyun sahnelediklerini belirten Aksoy, “Festivallerden davetler alıyor, turneler düzenliyor. Masa tenisi, futbol ve basketbol takımlarımız şirketler arası liglere katılıyor. Düzenli olarak her hafta antrenmanlarını yapıyorlar. Koşu takımımız, bu yıl yeni kuruldu ama katıldığı her koşuda derece getirdi. Başarılar tabi ki güzel ama bizim için en önemlisi çalışanlarımızın bir arada ekip ruhuyla bir şeyleri ortaya koyuyor olması” dedi.
YILDA 4 PROJE ÜRETİYORUZ
Kulüpler dışında yılda en az 4 defa turnuva düzenlediklerini belirten Aksoy, sözlerine şöyle devam etti: “Bowling, dart, masa tenisi gibi yıllardır devam eden turnuvalarımız var. Özel günlerde mutlaka organizasyonlarımız oluyor. Kurumsal İletişim Bölümü, yaklaşık 10 yıldır bünyemizde var. Yıllık planlarımızda düzenli bir sosyal faaliyet oluşturup, tüm lokasyonlarımızda eş zamanlı gerçekleştiriyoruz. Beyçelik Gönülden isimli ve çalışanlarımızdan oluşan bir gönüllü topluluğumuz var. Kişilerin bireysel çalışmalarını şirket çatısı altında toplayarak, bireyler üzerinde topluma katkı sağlayacakları konular hakkında farkındalık edinmelerini amaçlıyoruz. Eğitim, sağlık ve çevre üzerine yılda 4 proje üretiyoruz. Kıyı temizliği, hayvan barınağı yapımı, okullara kırtasiye ve kütüphane yardımı gibi projeler yapıyoruz. Burada maddi değil, tamamıyla çalışanlarımızın zaman ve emek vererek, yaptıkları işlerden oluşuyor. Çalışanlarımızın özel günlerinde yanlarında olmayı önemsiyoruz. Doğum günleri, evlilik, işe başlama yıl dönümlerinde kutlamanın yanında 5 yıldır her çalışanımızın çocuğu olduğunda adına TEMA’dan bir fidan dikiyoruz. Doğum sonrasında bebeğin ihtiyaçlarının ve anne-baba kitapçığı ile fidan sertifikasının içinde olduğu bir doğum paketi hediye ediyoruz. Pek çok sivil toplum kuruluşu ile dirsek temasındayız. 6 yıldır her yeni yıl öncesi LÖSEV stantları kuruyoruz. Burada LÖSEV ürünlerinin yanı sıra çalışanlarımız kendi emekleriyle de ürünler yapıp, satıştan elde ettikleri geliri LÖSEV’e bağışlıyorlar. Koşu topluluğumuz bu yıl 2 koşuda LÖDER için koştu. Kızılay ile yaptığımız çalışmada şimdiye kadar kan ve kök hücre bağışında 7 bağışçımız kök hücresi uyum sağladı ve 7 kişiye umut oldular. Her sene, düzenli olarak çalışan memnuniyeti anketi düzenliyoruz. Sonuçları tüm yöneticiler ile değerlendiriyoruz. İletişim ve etkinlik programımız buna göre yapıyoruz.”
KADINLAR ÜRETİME GİRDİ
Sayıları eşitleyene kadar kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yapacaklarını söyleyen Aksoy, “Biz 2016 yılında İŞKUR ile yürüttüğümüz Kaynak İşçiliği Kursu ile ilk defa üretime kadın çalışan aldık. 2016 yılından bu yana da yoğun olarak cinsiyet eşitliği konusunda şirket içinde çalışmalar yapıyoruz. Özellikle insan kaynaklarında başvurudan işe alım süreçlerinin her kademesinde aday havuzundan aynı nitelikte bir kadın, bir erkek adayı birlikte değerlendiriyoruz” diye konuştu.
CİNSİYET EŞİTLİĞİNE KATKI
Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele, ekonomik alandaki cinsiyet uçurumunu en aza indirme ve Türkiye’de kadınların ülke ekonomisinde daha aktif olması gerekliliği ilkeleri ile çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Aksoy, Beyçelik Gestamp’ın bu kapsamda 2017’de BM Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri’ne (WEPs) imza attığını hatırlattı. Bu alanda şirket içinde ve dışında önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Aksoy, “GC Kadının Güçlenmesi Bursa Platfomunun aktif üyesiyiz. Şirket içinde tüm kademeden çalışanlarımızın yer aldığı bir eşitlik komitemiz var. Profesyonel bir danışmandan eğitimler alarak politikalar oluşturuyoruz. Eşitlikçi karar alma kültürünü şirket için yaygınlaştırıp, cinsiyet eşitliğini konusunda toplumsal dönüşüme katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.
TAÇLANDIRAN BİR ÖDÜL
Aksoy şöyle devam etti: “AÇEV tarafından eğitim alan 6 iç eğitmenimiz tüm çalışanlarımıza toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi veriyor. Son cümledeki 2019 yılında BUİKAD tarafından İş Yaşamında Kadına Değer veren Şirket Ödülü’ne layık görülmemiz de bu çalışmalarımızı taçlandıran bir ödül oldu. Eğitim bizim için çok önemli. Bu alanda pek çok projeye de destek sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz. Türkiye’nin en modern üniversite birimlerinden birisi olan Uludağ Üniversitesi Faik Çelik Otomotiv Mühendisliği Bölümü ile bu kapsamda iş birliğimiz devam ediyor. Mesleki alanda ülkenin geleceğine yön veren nitelikli bireyler yetiştirme misyonu ile faaliyetlerini sürdüren Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne de açılışından bu yana desteğimizi sürdürmekteyiz.”
Odağımızda insan var
Beyçelik Gestamp İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Elif Aksoy, birlikte olmaktan ve birlikte başarmaktan keyif duyan bir ekibe sahip olduklarını belirterek, “Kurucumuz Faik Çelik’in insanı odak alan çalışma şekli ilk günden bu yana hiç değişmedi. Bu bir kurum kültürü olarak kurumun her yerine nüfus etmiş durumda. Sadece iş ortamında değil, sosyal faaliyetlerde de güçlü ekip ruhu hemen hissediliyor. Bu da başarıyı peşinden getiriyor” diyor.
Otomotiv ana sanayilerinin büyük tedarikçilerinden birisi olan Beyçelik Gestamp, sac parça üretilebilirlik, kalıp, teçhizat ve komponent tasarım geliştirme ve imalatını gerçekleştiren uluslararası şirket olarak çalışmalarını sürdürüyor. Biri Romanya’da olmak üzere 5 ayrı tüzel kişilikte, 7 ayrı fabrikada faaliyetine devam eden Beyçelik Gestamp, toplam 165 bin metrekarelik alanda üretim yapıyor. İhracatı 100 milyon dolara erişen yapı, 800’ü beyaz yaka olmak üzere toplam 4 bin kişiyi istihdam ediyor.
‘Yeni Nesil İK’da bu hafta Beyçelik Gestamp İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Elif Seyhan Aksoy, şirketteki uygulamalarını anlattı. İşe alım süreci ile ilgili bilgi veren Aksoy, kullandıkları Biiz Platformu ve kariyer platformlarında oluşturdukları aday havuzu üzerinden pozisyon gerekliliklerine göre ön eleme yaptıklarını açıkladı. Bu süreci geçen adayların İK Bölümü ile ön görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Aksoy, “Sonra kişilik envanteri ve pozisyona göre yabancı dil testleri uyguluyoruz. İş ailesi bazında belirlemiş olduğumuz yetkinlikler üzerinden bu yetkinliklere ait davranış göstergelerini izleyerek, kişilik envanterinde çıkan sonuçlar ile kıyaslama yapıyoruz. Yetkinlik bazlı mülakat uygulamasını gerçekleştirmiş oluyoruz. Sonrasında belirli pozisyonlar için değerlendirme merkezi uygulaması ile devam ettikten sonra süreci tamamlamış oluyoruz. Mavi yaka pozisyonlar için adayları görev alacakları pozisyona göre; el-göz koordinasyon, görsel, işitsel, teknik algı, dikkat, muhakeme gibi yeterlilikleri ölçmek için psikoteknik test merkezimizde sınava tabi tutuyoruz. Bu test uygulaması özellikle atölyede çalışanlar için riskleri en aza indirmemize olanak sağlamaktadır” diye konuştu.
HOŞ GELDİN KİTİ
İlk iş gününde ‘Hoş geldin Kiti’ ile çalışanlarını karşıladıklarını açıklayan Aksoy, tüm ihtiyaç duyacağı ofis malzemelerinin yanı sıra personel kitapçığı sunduklarını kaydetti. Uyumu hızlandırmak için tüm personel için kapsamlı oryantasyon eğitimi, şirket ve lokasyon tanıtımı, saha gezileri yapıldığını ifade eden Aksoy, “Oryantasyon eğitiminden sonra, mavi yaka personelimiz detaylı operasyonel eğitim alıyor. Beyaz yaka personel, bölüme özgü teknik eğitimler ile gelişimine devam ediyor. Davranışsal gelişim; sınıf eğitimi ve online eğitimler ile sağlanıyor” dedi.
Ücret politikalarının pozisyona göre değişiklik gösterebildiğini belirten Aksoy, eğitim seviyesi, yetkinlik, deneyim, sorumluluk boyutu, yönetilen personel gibi kriterlerin göz önünde bulundurulduğunu kaydetti. Aksoy, kapsamlı yapılan iş analizi çalışması doğrultusunda belirlenmiş olan kademelere göre piyasa karşılaştırmaları yapılarak, ücretin belirlendiğini açıkladı.
Şirket hedefleri doğrultusunda alt kadroların hedef kartlarının belirlendiğini ardından ara değerlendirme süreci ile birlikte hedef takibinin yapıldığını belirten Aksoy, “Ayrıca beyaz yaka personel için iş ailesi kriter bazlı performans değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Yıl sonunda performans değerlendirmelerinin ardından iş aileleri bazında yetkinlik değerlendirmeleri yapılarak, gelişim planları oluşturulmaktadır. Performans ve yetkinlik sonuçları izlenerek, yetenek havuzları oluşturulur. Potansiyel çalışanların kariyer gelişimleri şirket içerisindeki uygun pozisyonlar doğrultusunda takip edilir” dedi.
ÇALIŞANLARA EŞİT FIRSAT
İK süreçlerini uygularken, çalışanlar arasında ayrıma yer vermeden adaleti sağlayıp, kararları şirket içi objektif verilere dayandırdıklarını dile getiren Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çalışanlara eşit fırsatlar sağlarız. Çalışanların potansiyellerini takip edip, departman yöneticileriyle birlikte aktif olarak çalışıp, kurum içi rotasyon faaliyetleri organize ediyoruz. Çalışan bağlılığını arttıran en önemli unsurun yöneticilerin davranışları ve yetkinlikleri olduğunu bilerek, beyaz yaka ve mavi yaka yönetici kadroları için gelişim programları organize eder ve yetkinliklerini, iş sonuçlarını Beyçelik Gestamp Akademi aracılığıyla sürekli takip ederiz ve ödüllendiririz. Her yıl düzenlediğimiz çalışan bağlılığı araştırması ile bağlılık seviyelerini takip edip, aksiyon planları oluştururuz. Yılda 3 defa paylaşım ve ödül töreni düzenleyip, çalışanlarımızı farklı kategorilerde ödüllendiriyoruz.”
DAHA HIZLI VE ULAŞILABİLİR
İK süreçlerinin etkin yönetimi için kullandıkları yazılımları yenileyerek, süreçlerin daha hızlı ve daha ulaşılabilir olmasını sağladıklarını belirten Aksoy, işe alım, yerleştirme, ücret yönetimi, performans yönetimi, yedekleme ve kariyer planlama süreçlerini kullanıp, yeni yazılımlara entegre etkin yönetilmesini sağladıklarını kaydetti.
AKAMEDİ KURDUK
Yaklaşık 5 yıl önce kurdukları Beyçelik Gestamp Akademi ile orta ve üst kademe lider gelişimini sağladıklarını söyleyen Aksoy, “Mavi yaka liderlerimiz olan, yalın takım liderlerine gelişim programı düzenledik. Sonrasında iş sonuçlarını takip edip, başarılı olan yalın takımlarını ödüllendirdik. E-öğrenme uygulaması, yetkinliklerin geliştirilmesi için çalışanlarımıza daha etkili şekilde ulaşma olanağı sağladı. 2016 yılında devreye aldığımız psikoteknik test merkezi ile çalışanların yeterliliklerine uygun işe yerleştirilmesi, mavi yaka yönetici adaylarının yeterliliklerinin tespit, analiz edilmesi ve iş kazalarının azaltılması konularında ilerleme kaydettik” dedi.
AİDİYETİ YÜKSEK ŞİRKETİZ
Birlikte olmaktan ve birlikte başarmaktan keyif duyan bir ekibe sahip olduklarının altını çizen Aksoy, “Kurucumuz Faik Çelik’in insanı odak alan çalışma şekli ilk günden bu yana hiç değişmedi. Bu bir kurum kültürü olarak kurumun her yerine nüfus etmiş durumda. Aidiyeti yüksek bir şirketiz. Şirket olarak zoru başarmayı seven bir yapımız var. Sadece iş ortamında değil, sosyal faaliyetlerde de güçlü ekip ruhu hemen hissediliyor. Bu da başarıyı peşinden getiriyor” diye konuştu.
ÖNEMLİ OLAN EKİP RUHU
Şirkette çalışanların mevcut hobilerini devam ettirmelerini, yeni hobiler kazanmalarını ve sosyal yönlerinin güçlü olmasını çok önemsediklerinin altını çizen Aksoy, bu anlamda sportif ve kültürel kulüpler kurduklarını anımsattı. Her yıl tiyatro kulübünde bir oyun sahnelediklerini belirten Aksoy, “Festivallerden davetler alıyor, turneler düzenliyor. Masa tenisi, futbol ve basketbol takımlarımız şirketler arası liglere katılıyor. Düzenli olarak her hafta antrenmanlarını yapıyorlar. Koşu takımımız, bu yıl yeni kuruldu ama katıldığı her koşuda derece getirdi. Başarılar tabi ki güzel ama bizim için en önemlisi çalışanlarımızın bir arada ekip ruhuyla bir şeyleri ortaya koyuyor olması” dedi.
YILDA 4 PROJE ÜRETİYORUZ
Kulüpler dışında yılda en az 4 defa turnuva düzenlediklerini belirten Aksoy, sözlerine şöyle devam etti: “Bowling, dart, masa tenisi gibi yıllardır devam eden turnuvalarımız var. Özel günlerde mutlaka organizasyonlarımız oluyor. Kurumsal İletişim Bölümü, yaklaşık 10 yıldır bünyemizde var. Yıllık planlarımızda düzenli bir sosyal faaliyet oluşturup, tüm lokasyonlarımızda eş zamanlı gerçekleştiriyoruz. Beyçelik Gönülden isimli ve çalışanlarımızdan oluşan bir gönüllü topluluğumuz var. Kişilerin bireysel çalışmalarını şirket çatısı altında toplayarak, bireyler üzerinde topluma katkı sağlayacakları konular hakkında farkındalık edinmelerini amaçlıyoruz. Eğitim, sağlık ve çevre üzerine yılda 4 proje üretiyoruz. Kıyı temizliği, hayvan barınağı yapımı, okullara kırtasiye ve kütüphane yardımı gibi projeler yapıyoruz. Burada maddi değil, tamamıyla çalışanlarımızın zaman ve emek vererek, yaptıkları işlerden oluşuyor. Çalışanlarımızın özel günlerinde yanlarında olmayı önemsiyoruz. Doğum günleri, evlilik, işe başlama yıl dönümlerinde kutlamanın yanında 5 yıldır her çalışanımızın çocuğu olduğunda adına TEMA’dan bir fidan dikiyoruz. Doğum sonrasında bebeğin ihtiyaçlarının ve anne-baba kitapçığı ile fidan sertifikasının içinde olduğu bir doğum paketi hediye ediyoruz. Pek çok sivil toplum kuruluşu ile dirsek temasındayız. 6 yıldır her yeni yıl öncesi LÖSEV stantları kuruyoruz. Burada LÖSEV ürünlerinin yanı sıra çalışanlarımız kendi emekleriyle de ürünler yapıp, satıştan elde ettikleri geliri LÖSEV’e bağışlıyorlar. Koşu topluluğumuz bu yıl 2 koşuda LÖDER için koştu. Kızılay ile yaptığımız çalışmada şimdiye kadar kan ve kök hücre bağışında 7 bağışçımız kök hücresi uyum sağladı ve 7 kişiye umut oldular. Her sene, düzenli olarak çalışan memnuniyeti anketi düzenliyoruz. Sonuçları tüm yöneticiler ile değerlendiriyoruz. İletişim ve etkinlik programımız buna göre yapıyoruz.”
KADINLAR ÜRETİME GİRDİ
Sayıları eşitleyene kadar kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yapacaklarını söyleyen Aksoy, “Biz 2016 yılında İŞKUR ile yürüttüğümüz Kaynak İşçiliği Kursu ile ilk defa üretime kadın çalışan aldık. 2016 yılından bu yana da yoğun olarak cinsiyet eşitliği konusunda şirket içinde çalışmalar yapıyoruz. Özellikle insan kaynaklarında başvurudan işe alım süreçlerinin her kademesinde aday havuzundan aynı nitelikte bir kadın, bir erkek adayı birlikte değerlendiriyoruz” diye konuştu.
CİNSİYET EŞİTLİĞİNE KATKI
Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele, ekonomik alandaki cinsiyet uçurumunu en aza indirme ve Türkiye’de kadınların ülke ekonomisinde daha aktif olması gerekliliği ilkeleri ile çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Aksoy, Beyçelik Gestamp’ın bu kapsamda 2017’de BM Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri’ne (WEPs) imza attığını hatırlattı. Bu alanda şirket içinde ve dışında önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Aksoy, “GC Kadının Güçlenmesi Bursa Platfomunun aktif üyesiyiz. Şirket içinde tüm kademeden çalışanlarımızın yer aldığı bir eşitlik komitemiz var. Profesyonel bir danışmandan eğitimler alarak politikalar oluşturuyoruz. Eşitlikçi karar alma kültürünü şirket için yaygınlaştırıp, cinsiyet eşitliğini konusunda toplumsal dönüşüme katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.
TAÇLANDIRAN BİR ÖDÜL
Aksoy şöyle devam etti: “AÇEV tarafından eğitim alan 6 iç eğitmenimiz tüm çalışanlarımıza toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi veriyor. Son cümledeki 2019 yılında BUİKAD tarafından İş Yaşamında Kadına Değer veren Şirket Ödülü’ne layık görülmemiz de bu çalışmalarımızı taçlandıran bir ödül oldu. Eğitim bizim için çok önemli. Bu alanda pek çok projeye de destek sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz. Türkiye’nin en modern üniversite birimlerinden birisi olan Uludağ Üniversitesi Faik Çelik Otomotiv Mühendisliği Bölümü ile bu kapsamda iş birliğimiz devam ediyor. Mesleki alanda ülkenin geleceğine yön veren nitelikli bireyler yetiştirme misyonu ile faaliyetlerini sürdüren Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne de açılışından bu yana desteğimizi sürdürmekteyiz.”