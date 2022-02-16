Hedef enerjide tam bağımsızlık

Boyama makinelerinden çıkan atık suyun ısısından faydalandılar. Bir depodan yararlanarak, bu ısıyı temiz suya aktardılar. Soğuk suyun yaklaşık 60 dereceye ulaşmasını sağladılar. Böylece yüzde 23,5 ile 30 arasında doğal gaz tasarrufu elde ettiler. Bu sayede hem rekabetçiliği artırıp, hem istihdamı geliştirdiler. Any Tekstil Sanayi Ticaret ve Pazarlama A.Ş. Finans ve Satın Alma Sorumlusu Derya Ay, yeni projelere odaklandıklarını belirterek, global bir marka olmak istediklerini söyledi.

Kurucusu Ahmet Necati Yılmaz’ın isminin baş harflerini taşıyan Any Tekstil, dokuma üzerine faaliyete başladı. İkinci kalem olarak boyahane ihtiyacı ortaya çıktı. Ürettiği malların boyanması konusunda entegre tesis kurmayı hedefleyerek, harekete geçtiler. Yıllar itibariyle büyümesini sürdüren işletme, ilerleyen süreçte farklı firmaların da boya işlemlerini gerçekleştirerek, ihtiyaca cevap verdi. Ahmet Necati Yılmaz’ın 2007 yılında vefat etmesinin ardından yerine kızı Nesrin Yılmaz geçti.

Firma içerisinde projeleri takip eden genç ve dinamik bir takım vardı. Bu süreçte BEBKA’nın açtığı konu başlıklarını gördüler. İçeriğini incelediler. Firmanın gider kalemleri arasında ilk sırada enerji yer alıyordu. Buradan elde edecekleri tasarruf da rekabet gücünü doğrudan olumlu etkileyecekti. Aynı zamanda farklı ve çeşitli üretim imkanına da kavuşacaklardı. Bunları da göz önünde bulundurarak, BEBKA’nın enerji verimliliği ile ilgili başlığına odaklandılar. Enerji ve verimlilik ile ilgili farkındalıkları bu proje ile başladı.

GERİ DÖNÜŞÜM PROJESİ

Yaptıkları çalışmalar neticesinde 2015 yılında ‘Boyahane Enerji Geri Kazanım Projesi’ni sundular. Projede boyama makinelerinden çıkan atık suyu kanalizasyon veya geri dönüşüme atmayacaklardı. Bir depoda bu suyun enerjisini alıp, temiz suya nakledeceklerdi. Bu sayede atık sudan geri kazanım elde etmiş olacaklardı. Böylece kazanı 60 derece ısıya ulaştırmak için ekstra çaba gösterilmeyecek, enerji de tüketilmeyecekti. Aynı zamanda yüzde 23,5 ile 30 arasında doğal gaz tasarrufu sağlanacaktı.

FİRMANIN ÖNÜNÜ AÇTI



Proje 747 bin 640 TL değerindeydi. Bunun yüzde 50’sini destek aldılar. Daha sonra da uygulamaya geçildi. Bu proje firmanın önünü açtı. Ardından başka projeler de bunu takip etti. Gerek rekabet gücü, gerek işletmedeki makinelerin yenilenmesi ve enerji tasarruflu modele dönüşmede bu proje etkili oldu. Bu farkı da üretime yansıttılar.

200 KİŞİYE İSTİHDAM