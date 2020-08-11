Esin İris’in yeni şarkısı yine şaşırtmadı. Esin’in diğer işlerine baktığımızda tek bir türde sıkışıp kalmadığının altını önceki yazılarımda çizmiştim. Her türün gerekliliklerini kolaylıkla yerine getirebildiğini gördüğümüz İris’in heyecanlandıran işlerine bir yenisi geçtiğimiz günlerde eklendi.
“Dans Edelim Mi” şarkısı ile değişiminin fitilini ateşleyen Esin, ardından çıkardığı “Korkarsan Dur” ile alternatif ve yenilikçi müzik yolculuğunun güzelliklerini dinleyicisi ile paylaşmaya devam etmişti.
Belli kalıplarda olmak istemediğini , yenilik ve taze soundlar peşinde koştuğunu iyice hissettiren Esin , bana göre çok doğru ilerlediği bu yolda şimdi yeni şarkısı “Önce Aşk” ile karşımızda.
“Önce Aşk”ın şarkı sözleri Esin İris ve Ozan Bozdağ’a, bestesi ise yine Esin İris, Orhan Akın ve Ozan Bozdağ'a ait. Şarkının aranjesinde ise Ozan Bozdağ’ın imzasını görüyoruz. Esin ile Ozan’ın kimyası öyle güzel tutmuş ki bu değişimin başından itibaren bizleri hep nokta atışı söz ve melodilerle buluşturuyorlar.
Bu sefer elektro pop ve deep house rüzgarları estiren şarkının kulaklarda bıraktığı imza pek hoş. Her seferinde keyifli ve keşfi güzel işlerle karşımıza çıkan Esin’in bundan sonra ne yapacağını merakla bekliyorum. Belli sınırlar içinde kalmadan , kaygılardan uzak yapılan işlerin heyecanı bir başka oluyor. Esin’in bu yüzden bundan sonra yapacağı şarkılarla daha çok şaşırtacağını düşünüyorum.
Bir deli Gökhan Türkmen
Gökhan Türkmen birkaç haftadır yeni çıkacak şarkısı ‘Deli’nin tanıtımlarını sosyal medya hesabından yapıyordu. Tanıtımlardaki kısacık sürede kulağa çalınan sound sağlam bir işin geldiğinin sinyalini zaten veriyordu. Hiç şaşırtmadı ve enerjisi yüksek bir şarkı ile resmi geçidini geçtiğimiz günlerde yaptı.
Düzenlemesini çok sevdiğim ve çalışmalarını merakla takip ettiğim prodüktör ve müzisyen Genco Arı’nın yaptığı “Deli”nin söz ve müziği Gökhan Türkmen ve Mert Carim’e ait. Parçanın prodüktörlüğünü ise Gökhan Türkmen ve Genco Arı üstlenmiş.
Şarkının kapak görseli , videosu ve beraberinde birazdan sayacağım keyifli işlerin hepsi bir bütünlük içinde olmuş. Mesela Gökhan Türkmen, kliple birlikte sosyal medya hesabından paylaştığı dans videosu #delidancechallange #selambendeli etiketleriyle müzikseverlere şarkı ile kendi videolarını çekme çağrısında bulunuyor. Şu ana kadar bu sayede oldukça renkli videolar izledik bile.
Sürprizler bunla da kalmıyor. Instagram hikayelerinde yer alan “Deli” filtresi ile artık sizin hayal gücünüze kalmış hikayeler çekmenize imkan sağlamış Türkmen. Kısaca Gökhan şarkı ile şu ara trend olan ne varsa hepsini şarkı ile uyumlu bir biçimde dinleyiciye sunmuş.
‘Deli’nin en sevdiğim yanı tüm dünyada akın akın şarkıcı ve grupların geri döndüğü 80’lerin pop disco akımından nasibini almış olması. Video klip çalışmasında ise Murat Joker imzası var. Murat ve Gökhan’ın ortak çalışmaları hep çok keyifli ve renkli olmuştur. ‘Deli’ şarkısı için başka yönetmen zaten düşünülemezdi. Şarkı ile hala tanışmadıysanız hemen dinleyin ve dansı başta olmak üzere, İnstagram filtresi ile birlikte paylaşımlarınızı Gökhan’a yollayın.
Murat Boz’dan hem şarkı hem kısa film
Merakla beklenen Murat Boz’un şarkısı ‘ Gece’ çıktı. Ben şarkıyı dinler dinlemez gerek okuyuş gerekse enerji olarak Boz’un çıktığı ilk zamanların havasını aldım. Tempoyu bu sefer son çıkardığı şarkıların aksine arttırdığını görüyoruz.
‘Gece’nin söz ve müziği son yıllarda adına sıkça rastladığımız Emrah Karakuyu’ya ait. Düzenlemesini Gürsel Çelik’in yaptığı şarkının kısa filminin yönetmeni Elif Kalkan.
Yurt dışında örneklerine sıkça rastladığımız ama ülkemizde o kadar çok görmediğimiz şarkılara çekilen kısa filmlerin bir örneğini Murat Boz yapmış. Şarkı çıkmadan sosyal medyada yayınlanan teaserlar çok havalıydı. Görenler ‘ şarkı mı yoksa film mi geliyor?’ ikilemine düşmüştü.
Bir aşk hikayesinin anlatıldığı kısa film, 3’üncü dakikasından sonra şarkının filme dahil olmasıyla birlikte klibe dönüşüyor. Kısa filmde Boz’a, “Her Yerde Sen” dizisiyle tanınan oyuncu Deniz Işın eşlik etmiş. Bu klipten sonra benzerlerinin geleceği aşikar. Hem şarkı hem de Murat Boz’un enerjisi gayet iyi olmuş.
Son zamanlarda
Kylie Minogue yeni çıkacak ‘ Disco’ albümü öncesi ilk şarkısı ‘ Say Something’i geçtiğimiz haftalarda çıkarmıştı. En sevdiğim Kylie , Disco Kylie. Ve bu konudaki başarısını ‘Say Something’ ile bir kez daha kanıtlamış. Şarkının ışıl ışıl parlayan video klip çalışması ise ayrı bir şık olmuş.
90’lı yılların pop müzik esintilerini günümüz aranjeleri içine gayet kıvam yerleştiren isimlerden biri Emrah Karaduman. Yaptığı düzenlemeler hem modern hem de dozunda bir retro dokunuş barındırır. Cover şarkı yapmanın zorluğundan her zaman bahsedilir. Mevzu cover olunca düzenleme olarak bu işin altından Emrah Karaduman başarı ile kalkmış bir isimdir.
Sezen Aksu’dan dinleyip sevdiğimiz “ Güllerim Soldu’ bu sefer Dila Uzun’un vokali ile karşımızda. Az önce söylediğim hem modern hem de o zamana selam çakan nüanslarla şarkı gayet güzel bir düzenleme ile sunulmuş. Emrah Karaduman’ın bundan sonraki projelerini fazla ara vermeden çıkartması dileğiyle.
Önce Aşk
Esin İris’in yeni şarkısı yine şaşırtmadı. Esin’in diğer işlerine baktığımızda tek bir türde sıkışıp kalmadığının altını önceki yazılarımda çizmiştim. Her türün gerekliliklerini kolaylıkla yerine getirebildiğini gördüğümüz İris’in heyecanlandıran işlerine bir yenisi geçtiğimiz günlerde eklendi.
“Dans Edelim Mi” şarkısı ile değişiminin fitilini ateşleyen Esin, ardından çıkardığı “Korkarsan Dur” ile alternatif ve yenilikçi müzik yolculuğunun güzelliklerini dinleyicisi ile paylaşmaya devam etmişti.
Belli kalıplarda olmak istemediğini , yenilik ve taze soundlar peşinde koştuğunu iyice hissettiren Esin , bana göre çok doğru ilerlediği bu yolda şimdi yeni şarkısı “Önce Aşk” ile karşımızda.
“Önce Aşk”ın şarkı sözleri Esin İris ve Ozan Bozdağ’a, bestesi ise yine Esin İris, Orhan Akın ve Ozan Bozdağ'a ait. Şarkının aranjesinde ise Ozan Bozdağ’ın imzasını görüyoruz. Esin ile Ozan’ın kimyası öyle güzel tutmuş ki bu değişimin başından itibaren bizleri hep nokta atışı söz ve melodilerle buluşturuyorlar.
Bu sefer elektro pop ve deep house rüzgarları estiren şarkının kulaklarda bıraktığı imza pek hoş. Her seferinde keyifli ve keşfi güzel işlerle karşımıza çıkan Esin’in bundan sonra ne yapacağını merakla bekliyorum. Belli sınırlar içinde kalmadan , kaygılardan uzak yapılan işlerin heyecanı bir başka oluyor. Esin’in bu yüzden bundan sonra yapacağı şarkılarla daha çok şaşırtacağını düşünüyorum.
Bir deli Gökhan Türkmen
Gökhan Türkmen birkaç haftadır yeni çıkacak şarkısı ‘Deli’nin tanıtımlarını sosyal medya hesabından yapıyordu. Tanıtımlardaki kısacık sürede kulağa çalınan sound sağlam bir işin geldiğinin sinyalini zaten veriyordu. Hiç şaşırtmadı ve enerjisi yüksek bir şarkı ile resmi geçidini geçtiğimiz günlerde yaptı.
Düzenlemesini çok sevdiğim ve çalışmalarını merakla takip ettiğim prodüktör ve müzisyen Genco Arı’nın yaptığı “Deli”nin söz ve müziği Gökhan Türkmen ve Mert Carim’e ait. Parçanın prodüktörlüğünü ise Gökhan Türkmen ve Genco Arı üstlenmiş.
Şarkının kapak görseli , videosu ve beraberinde birazdan sayacağım keyifli işlerin hepsi bir bütünlük içinde olmuş. Mesela Gökhan Türkmen, kliple birlikte sosyal medya hesabından paylaştığı dans videosu #delidancechallange #selambendeli etiketleriyle müzikseverlere şarkı ile kendi videolarını çekme çağrısında bulunuyor. Şu ana kadar bu sayede oldukça renkli videolar izledik bile.
Sürprizler bunla da kalmıyor. Instagram hikayelerinde yer alan “Deli” filtresi ile artık sizin hayal gücünüze kalmış hikayeler çekmenize imkan sağlamış Türkmen. Kısaca Gökhan şarkı ile şu ara trend olan ne varsa hepsini şarkı ile uyumlu bir biçimde dinleyiciye sunmuş.
‘Deli’nin en sevdiğim yanı tüm dünyada akın akın şarkıcı ve grupların geri döndüğü 80’lerin pop disco akımından nasibini almış olması. Video klip çalışmasında ise Murat Joker imzası var. Murat ve Gökhan’ın ortak çalışmaları hep çok keyifli ve renkli olmuştur. ‘Deli’ şarkısı için başka yönetmen zaten düşünülemezdi. Şarkı ile hala tanışmadıysanız hemen dinleyin ve dansı başta olmak üzere, İnstagram filtresi ile birlikte paylaşımlarınızı Gökhan’a yollayın.
Murat Boz’dan hem şarkı hem kısa film
Merakla beklenen Murat Boz’un şarkısı ‘ Gece’ çıktı. Ben şarkıyı dinler dinlemez gerek okuyuş gerekse enerji olarak Boz’un çıktığı ilk zamanların havasını aldım. Tempoyu bu sefer son çıkardığı şarkıların aksine arttırdığını görüyoruz.
‘Gece’nin söz ve müziği son yıllarda adına sıkça rastladığımız Emrah Karakuyu’ya ait. Düzenlemesini Gürsel Çelik’in yaptığı şarkının kısa filminin yönetmeni Elif Kalkan.
Yurt dışında örneklerine sıkça rastladığımız ama ülkemizde o kadar çok görmediğimiz şarkılara çekilen kısa filmlerin bir örneğini Murat Boz yapmış. Şarkı çıkmadan sosyal medyada yayınlanan teaserlar çok havalıydı. Görenler ‘ şarkı mı yoksa film mi geliyor?’ ikilemine düşmüştü.
Bir aşk hikayesinin anlatıldığı kısa film, 3’üncü dakikasından sonra şarkının filme dahil olmasıyla birlikte klibe dönüşüyor. Kısa filmde Boz’a, “Her Yerde Sen” dizisiyle tanınan oyuncu Deniz Işın eşlik etmiş. Bu klipten sonra benzerlerinin geleceği aşikar. Hem şarkı hem de Murat Boz’un enerjisi gayet iyi olmuş.
Son zamanlarda
Kylie Minogue yeni çıkacak ‘ Disco’ albümü öncesi ilk şarkısı ‘ Say Something’i geçtiğimiz haftalarda çıkarmıştı. En sevdiğim Kylie , Disco Kylie. Ve bu konudaki başarısını ‘Say Something’ ile bir kez daha kanıtlamış. Şarkının ışıl ışıl parlayan video klip çalışması ise ayrı bir şık olmuş.
90’lı yılların pop müzik esintilerini günümüz aranjeleri içine gayet kıvam yerleştiren isimlerden biri Emrah Karaduman. Yaptığı düzenlemeler hem modern hem de dozunda bir retro dokunuş barındırır. Cover şarkı yapmanın zorluğundan her zaman bahsedilir. Mevzu cover olunca düzenleme olarak bu işin altından Emrah Karaduman başarı ile kalkmış bir isimdir.
Sezen Aksu’dan dinleyip sevdiğimiz “ Güllerim Soldu’ bu sefer Dila Uzun’un vokali ile karşımızda. Az önce söylediğim hem modern hem de o zamana selam çakan nüanslarla şarkı gayet güzel bir düzenleme ile sunulmuş. Emrah Karaduman’ın bundan sonraki projelerini fazla ara vermeden çıkartması dileğiyle.