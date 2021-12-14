Erkan Güleryüz’ün yeni şarkısı ‘OF’ insana en efkarlısından derin bir of çektiriyor. İçinde bulunduğumuz puslu soğuk depresyona davetiye çıkaran havalarda bir de gönül işlerinden yana hasarlıysanız bu şarkı ile deşarj olup of çekmeniz garanti.

‘OF’ şarkısının sözü ve müziği Sezen Aksu’ya düzenlemesi ise Erkan Güleryüz, A.Soner Kıvanç, Ömer Göktepeliler ve Can Güneş’ e ait. Şarkı bir solukta akıp gidiyor. Erkan Güleryüz’ün vokali bana her zaman 90’lı yılların müziğinin sevdiğimiz, sıcak ve samimi zamanlarını hatırlatır. Eski bir dostla dertleşir gibi hissettiğiniz yeni şarkı ‘OF’un düzenlemesi bir başka güzellikte olmuş.

Erkan Güleryüz’ün 2022 yılında yayınlamayı planladığı 10 şarkıdan oluşan ‘Minimal’ albümünün iki ayda bir sevenleri ile paylaştığı şarkılardan dördüncüsü olan ‘OF’tan sonra bakalım bizi nasıl bir şarkı bekliyor?

Aşkın Mevsimi

Oğuzhan Koç, söz ve müziği kendisine ve Çağrı Telkıvıran’ a, düzenlemesi ise Çağrı Telkıvıran‘a ait olan yeni şarkısı ‘Aşkın Mevsimi’ ile biraz pop biraz alaturka efkar rüzgarları estirmeye gelmiş.

Oğuzhan Koç rotayı bu sefer daha akustik düzenlemeye sahip olan bir şarkıya kırmış. Kendisine pek yakışan nağmelerin uçuş uçuş savrulduğu şarkının nakaratı tam kalabalık sofralarda aşka gelip eşlik edilecek türden olmuş.

Oğuzhan Koç ve Çağrı Telkıvıran işbirliği son sürat devam etmekte. Her türde şarkıyı gayet güzel kotaran ikili, yine insanın içine işleyen söz ve melodileri ustalıkla bulup dinleyicinin kalbini 12’den vurmayı başarmış gözüküyor.

Sen Lazım

Ayrıldığınız sevgilinizle aranızı düzeltmek ve gönlünü almak için bir şarkı arayışındaysanız sizlere bir önerim var. Eren Sandal’ın ‘Sen Lazım’ şarkısı en samimi anlatımı ve keyifli melodisiyle sevgiliye barış çağrısını yapan adrese teslim bir iş olmuş. Söz ve müziği Eren Sandal’a düzenlemesi ise Abdurrahman Şimşek’e ait olan ‘Sen Lazım’ dinler dinlemez akılda kalan melodisiyle dikkat çekiyor.