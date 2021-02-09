Evdekilere Söyle

Yapım aşamasını yakından takip ettiğim, ilk duyduğum anda vurulduğum, sözü ve müziği Onur Özdemir’e ait olan ‘Çok Mu Zor’ isimli şarkı Gülşah Kömür’ün sesinden dinleyici ile geçtiğimiz hafta buluştu.

Katıldığı bir ses yarışmasında birinci seçilen Gülşah Kömür’ün vokali ile ‘Çok Mu Zor’ şarkısı dinleyeni alıp götürüyor. Akıp giden melodiye lazım olan tertemiz vokal ihtiyacı Gülşah ile tamamlanmış diyebilirim. Müzik kariyerinin ilk teklisinde Onur ile çalışması bana kalırsa Gülşah için büyük bir şans. En nihayetinde ilk şarkı her zaman önem teşkil eder. Bunun usta bir elden çıkması isabet olmuş. Onur ile sosyal medyada şarkının çıktığı gün yaptığı canlı yayında gözlemlediğim kadarıyla Gülşah, işinin her detayıyla ilgilenen, disiplinli biri. ‘Çok Mu Zor’ şarkısının çıktığı bu müzikal yolculukta kendisine uğur getirmesi dileğiyle.

Begefendi

Berkcan Güven namı diğer BEGE’nin toplam on iki parçadan oluşan “BEGEFENDİ” isimli albümü geçtiğimiz cuma günü çıktı. Albüm öncesi haberci niteliğinde yayınlanan Harman, Nazar ve Eksi şarkılarının ses getirmesinin ardından gelecek yeni çalışmaların ne olacağı merakla beklenirken BEGEFENDİ albümü sürpriz bir şekilde geçen hafta dinleyici ile buluştu.

Çalışmalarının dört ay sürdüğü albümün ilk videosu BEGE’nin Emir Taha ile birlikte söylediği B.S.G’ye gelmiş. Mert Akay yönetmenliğinde çekilen video klip çok keyifli olmuş. Azılı bir Eurovision şarkı yarışması seveni iseniz videoyu tebessüm ederek izlemeniz garanti. Zeynep Bastık, Chaby, David ve Linçsquad tayfası şarkının videosuna misafir olarak renk katmış.