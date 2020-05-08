Kediler de yaşlanır

Gazetemizin başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’nun alanına girmek niyetinde olmadığımı baştan belirteyim. Amacım, karantina döneminde evde geçirdiğimiz vakit arttığı için kedi-köpeğimize daha fazla bağlandığımız şu günlerde onların sağlığı için yapabileceklerimizi öğrenip size aktarmak.
Bunun içinde kedilerin uzun yaşam sırları da var. Kediler, eğer yeterli ilgiyi gösterirseniz 18-20 yıla kadar yaşayabiliyorlar. Bilenlere hatırlatma, bilmeyenlere tavsiye niteliğinde aktarayım.
En azından senede bir kez veterinere götürerek kapsamlı muayeneden geçirmeli ve veterinerin tavsiyelerine harfiyen uymalısınız.
Veterinerinize danışarak, beslenmesine vitamin, mineral destekleri ekleyin, antioksidan, ekstra lifli gıdalar almasını sağlayın.
Dişlerini profesyonel olarak temizlettirin. İyi bir diş sağlığı kedinizin ömrüne ömür katar.
Kedinizi her gün tarayın. Sıra dışı bir durumu gözlemleme şansınız olur.
Evde kullandığınız temizlik malzemelerinin zararlı kimyasallar içermediğinden emin olun. Çünkü kediniz her gün tüylerini yalıyor ve çok ufak miktardaki kimyasal maddeye sürekli maruz kalması tehlike yaratabilir.
Onu pasif içicilik gibi çevresel tehlikelerden koruyun.
Kedinizi diğer hayvanların tacizinden uzaklaştırın. Ona rahatsız edilmeden uyuyabileceği bir alan yaratın.
12 yaşından sonra kediler ekstra ısıya ihtiyaç duyacakları için sıcaklığı çok yüksek olmayan sıcak su torbası, battaniye gibi ısıtma desteği sağlayın.
Ona her gün masaj yapın ve mümkün olduğu kadar sevgi gösterin. Bakmayın, kediler mesafeli dursalar da sevgi onlar için hayatidir.
(Kaynak: How To Do Everything, Courtney Rosen, Simon&Schuster)
Melinda Mez Patime Anlat Hep Kitap Çeviren: Esra Doğu 262 Sayfa, 27 TL
KEDİ HER ZAMAN KAZANIR
KAHRAMANIMIZ Jamie, kedisi MacGyver’la yeni bir hayata adım atar. MacGyver, kokuların peşinden giderek Jamie’nin yeni hayatı bulması için ona en uygun adayı saptar: David. Ve olaylar gelişir. Melinda Metz imzalı ‘Patime Anlat’ bu haftanın tavsiyesi.
SAİT FAİK’İN KEDİLERLE TANIŞMASI
PAZARTESİ günü Sait Faik Abasıyanık’ın ölüm yıldönümü. Kedilerle tanışmasını anlattığı bir pasajla hem onu analım, hem de kedilere övgümüzü yapalım:
“Kedilerle ahbaplığım şu şekilde başladı: Bir akşam rıhtım boyunca yalnız geziniyordum. Kalabalıktı. Kızlar, delikanlıların koluna girmişler, kızların koluna girmediği gençler, gürültülü ve şarkılı, erkeksiz kızlara laf atarak geçiyorlardı. Rıhtımın kenarında mehtaplı denize gözlerini dikmiş kediyi gördüm. Fakat kediden çok insanlara baktığım için, bir zayıf kedinin denizin mehtaplı sularında ne düşündüğüyle alakadar değildim. Futbolcu gençlerden biri, zebun kediye bir şut çekti. Kedinin denize doğru uçtuğunu gördüm. Üç adım öteye düşmesiyle zıplaması bir oldu. Hayret içinde durakladım. Kedi ayaklarımın ucundaydı. Bir lastik top çevikliğiyle, denizin yüzünden sıçrayıp ayaklarımın ucuna düşen, alakadar olunmayacak mahluk muydu?” (Gökhan Akçura, Kedi Kitabı, Om Yayınevi)
BARINAK MELEĞİ VE MELEKLERİ
INSTAGRAM’da 139 bin takipçili “Barınak Meleği” hesabının sahibi Elazığ’da yaşayan genç bir veteriner olan Türkan Ceylan. Mesleğini ve tüm hayvanları çok sevdiğini belirten Ceylan, hayvan hakları için mücadele ediyor, kendi baktığı hayvanların yanı sıra sokak hayvanlarına da yardım elini uzatıyor. Hasta hayvanların tedavilerini yapan Ceylan, aynı zamanda sosyal medya hesapları vasıtasıyla onları sahiplendirmek için de uğraş veriyor. Ocak ayında yaşanan Elazığ’daki depremden sonra enkaz altında kalan hayvanları kurtarmak için gösterdiği çabayla gönüllerde ayrı bir yer edinen Ceylan’ın “Barınak Meleği” hesabını takip ederek, zaman zaman yaptığı mama bağışı duyurularına destek olabilirsiniz. Adresi: https://www.instagram.com/barinak_melegi/
NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dünyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’i mention’layarak sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...
Kediler de yaşlanır
Gazetemizin başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’nun alanına girmek niyetinde olmadığımı baştan belirteyim. Amacım, karantina döneminde evde geçirdiğimiz vakit arttığı için kedi-köpeğimize daha fazla bağlandığımız şu günlerde onların sağlığı için yapabileceklerimizi öğrenip size aktarmak.
Bunun içinde kedilerin uzun yaşam sırları da var. Kediler, eğer yeterli ilgiyi gösterirseniz 18-20 yıla kadar yaşayabiliyorlar. Bilenlere hatırlatma, bilmeyenlere tavsiye niteliğinde aktarayım.
En azından senede bir kez veterinere götürerek kapsamlı muayeneden geçirmeli ve veterinerin tavsiyelerine harfiyen uymalısınız.
Veterinerinize danışarak, beslenmesine vitamin, mineral destekleri ekleyin, antioksidan, ekstra lifli gıdalar almasını sağlayın.
Dişlerini profesyonel olarak temizlettirin. İyi bir diş sağlığı kedinizin ömrüne ömür katar.
Kedinizi her gün tarayın. Sıra dışı bir durumu gözlemleme şansınız olur.
Evde kullandığınız temizlik malzemelerinin zararlı kimyasallar içermediğinden emin olun. Çünkü kediniz her gün tüylerini yalıyor ve çok ufak miktardaki kimyasal maddeye sürekli maruz kalması tehlike yaratabilir.
Onu pasif içicilik gibi çevresel tehlikelerden koruyun.
Kedinizi diğer hayvanların tacizinden uzaklaştırın. Ona rahatsız edilmeden uyuyabileceği bir alan yaratın.
12 yaşından sonra kediler ekstra ısıya ihtiyaç duyacakları için sıcaklığı çok yüksek olmayan sıcak su torbası, battaniye gibi ısıtma desteği sağlayın.
Ona her gün masaj yapın ve mümkün olduğu kadar sevgi gösterin. Bakmayın, kediler mesafeli dursalar da sevgi onlar için hayatidir.
(Kaynak: How To Do Everything, Courtney Rosen, Simon&Schuster)
Melinda Mez Patime Anlat Hep Kitap Çeviren: Esra Doğu 262 Sayfa, 27 TL
KEDİ HER ZAMAN KAZANIR
KAHRAMANIMIZ Jamie, kedisi MacGyver’la yeni bir hayata adım atar. MacGyver, kokuların peşinden giderek Jamie’nin yeni hayatı bulması için ona en uygun adayı saptar: David. Ve olaylar gelişir. Melinda Metz imzalı ‘Patime Anlat’ bu haftanın tavsiyesi.
SAİT FAİK’İN KEDİLERLE TANIŞMASI
PAZARTESİ günü Sait Faik Abasıyanık’ın ölüm yıldönümü. Kedilerle tanışmasını anlattığı bir pasajla hem onu analım, hem de kedilere övgümüzü yapalım:
“Kedilerle ahbaplığım şu şekilde başladı: Bir akşam rıhtım boyunca yalnız geziniyordum. Kalabalıktı. Kızlar, delikanlıların koluna girmişler, kızların koluna girmediği gençler, gürültülü ve şarkılı, erkeksiz kızlara laf atarak geçiyorlardı. Rıhtımın kenarında mehtaplı denize gözlerini dikmiş kediyi gördüm. Fakat kediden çok insanlara baktığım için, bir zayıf kedinin denizin mehtaplı sularında ne düşündüğüyle alakadar değildim. Futbolcu gençlerden biri, zebun kediye bir şut çekti. Kedinin denize doğru uçtuğunu gördüm. Üç adım öteye düşmesiyle zıplaması bir oldu. Hayret içinde durakladım. Kedi ayaklarımın ucundaydı. Bir lastik top çevikliğiyle, denizin yüzünden sıçrayıp ayaklarımın ucuna düşen, alakadar olunmayacak mahluk muydu?” (Gökhan Akçura, Kedi Kitabı, Om Yayınevi)
BARINAK MELEĞİ VE MELEKLERİ
INSTAGRAM’da 139 bin takipçili “Barınak Meleği” hesabının sahibi Elazığ’da yaşayan genç bir veteriner olan Türkan Ceylan. Mesleğini ve tüm hayvanları çok sevdiğini belirten Ceylan, hayvan hakları için mücadele ediyor, kendi baktığı hayvanların yanı sıra sokak hayvanlarına da yardım elini uzatıyor. Hasta hayvanların tedavilerini yapan Ceylan, aynı zamanda sosyal medya hesapları vasıtasıyla onları sahiplendirmek için de uğraş veriyor. Ocak ayında yaşanan Elazığ’daki depremden sonra enkaz altında kalan hayvanları kurtarmak için gösterdiği çabayla gönüllerde ayrı bir yer edinen Ceylan’ın “Barınak Meleği” hesabını takip ederek, zaman zaman yaptığı mama bağışı duyurularına destek olabilirsiniz. Adresi: https://www.instagram.com/barinak_melegi/
NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dünyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’i mention’layarak sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...