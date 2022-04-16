Tüp bebek (IVF) yöntemi, çocuk sahibi olamayan çiftlere uygulanan ve uzun süredir kullanılan bir yardımcı üreme tekniğidir.
Günümüzde en çok tercih edilen infertilite tedavilerinin başında tüp bebek gelmektedir. Tüp bebek tedavisi, kadın üreme hücreleri olan yumurtaların toplanarak vücut dışında, laboratuvar ortamında erkek üreme hücreleri olan spermlerle bir araya getirilerek döllenmenin elde edilmesini sağlayan tedavi sürecini kapsamaktadır. Doğal gebelikten farkı döllenme işleminin laboratuvar koşullarında gerçekleştirilmesi ve döllenen yumurtaların anne rahmine tekrar geri yerleştirilmesidir. Tüp bebek yöntemiyle ilgili tüm merak edilenleri Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç Dr. Süleyman Akarsu’ya sorduk?
TEDAVİ KİMLERE YAPILIR?
“*Tüpleri tıkalı olan veya enfeksiyon, dış gebelik ve benzeri nedenlerle tüpleri alınmış kişiler. *Geçirilmiş cerrahi operasyonlara veya endometriozis nedeni ile karın içi yapışıklığı olanlar. *Yumurtalık kisti, kanseri veya endometrioma gibi yumurtalık rezervini azaltabilen ameliyat geçmişi olan hastalar. *İleri kadın yaşı. *Yumurtalama problemi ve polikistik overi olan hastalar. *Açıklanamayan infertilite bulguları. *Çiftin ilişkiye girmesini engelleyen kadında vajinismus, erkekte boşalma ile ilgili problem yaşayan hastalar. *Sperm sayısında, hareketliliğinde veya morfolojisinde bozukluk olan hastalar. *Azospermi olan hastalar. *Genetik problemi olan çiftler. Hormonal bozuklukları olan kişiler. Kanser tedavileri için radyoterapi ve kemoterapi alan hastalarda tedavi öncesi yumurta toplanıp dondurularak daha sonra tüp bebek tedavisi için kullanılabilir.
TEDAVİ AŞAMALARI NELERDİR?
*Anne ve baba adaylarının muayene ve yapılan testlerle beraber tedavinin nasıl ilerleyeceği konusunda hekimiyle görüşüp karar vermesi. *Muayene sonrası bulgularla beraber erkek ve kadından birtakım testler istenir. *Yapılan testler ve muayene sonrasında adetin 2. ya da 3. günü beklenir ve ilaç tedavisine başlanır. *İlaçlar ortalama 8-10 gün yumurta toplama gününe kadar doktor istemine göre kullanılır. *Bu süreçte belirli aralıklarla kontrole gelinir ve yumurta takipleri yapılır. *Hormon takviyesinden sonra yumurtalar belirli olgunluğa gelince çatlatma iğnesi (HCG) uygulanır.Bu iğnenin saati çok önemlidir ve yumurta toplama saatine göre hesaplanır. *Belirlenen gün ve saatte olgunlaşan yumurtalar ameliyathane ortamında hafif bir sedasyon altında toplanır. *Yumurta toplamı (Opu işlemi) ile aynı gün erkekten sperm örneği alınır. *Toplanan yumurta ve spermler embriyolog tarafından bazı işlemlerden geçirildikten sonra laboratuvar ortamında döllendirilme işlemi yapılır. *Embriyo sayısı ve kalitesi izlenir. *Gelişmiş ve kaliteli embriyo anne adayının rahmine transfer edilir. Bu işlem sırasında anestezi verilmez. Yalnızca; anne adayının idrara sıkışık olması gerekir. Bunun nedeni idrar kesesinin rahme baskı yapması ve böylelikle kateterin rahim içerisinde daha rahat ilerlemesidir. *Transfer işleminden sonra anne adayı yarım saat gözetim altında tutulur ve taburcu edilir. *Dikkat edilmesi gereken hususlar ve kullanacağı ilaçlar hakkında bilgilendirme yapılır. *Transfer işleminden sonra yaklaşık 2-3 gün dinlenmesi önerilir. Daha sonra rutin işlerini yapmasına izin verilir. *Kabız kalmaması önerilir. *Bol sıvı tüketmesi önerilir. *İşlemden 12 gün sonra kandan gebelik testi yapılarak sonucu iletmesi söylenir.”
Tüp bebek tedavisi
Tüp bebek (IVF) yöntemi, çocuk sahibi olamayan çiftlere uygulanan ve uzun süredir kullanılan bir yardımcı üreme tekniğidir.
Günümüzde en çok tercih edilen infertilite tedavilerinin başında tüp bebek gelmektedir. Tüp bebek tedavisi, kadın üreme hücreleri olan yumurtaların toplanarak vücut dışında, laboratuvar ortamında erkek üreme hücreleri olan spermlerle bir araya getirilerek döllenmenin elde edilmesini sağlayan tedavi sürecini kapsamaktadır. Doğal gebelikten farkı döllenme işleminin laboratuvar koşullarında gerçekleştirilmesi ve döllenen yumurtaların anne rahmine tekrar geri yerleştirilmesidir. Tüp bebek yöntemiyle ilgili tüm merak edilenleri Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç Dr. Süleyman Akarsu’ya sorduk?
TEDAVİ KİMLERE YAPILIR?
“*Tüpleri tıkalı olan veya enfeksiyon, dış gebelik ve benzeri nedenlerle tüpleri alınmış kişiler. *Geçirilmiş cerrahi operasyonlara veya endometriozis nedeni ile karın içi yapışıklığı olanlar. *Yumurtalık kisti, kanseri veya endometrioma gibi yumurtalık rezervini azaltabilen ameliyat geçmişi olan hastalar. *İleri kadın yaşı. *Yumurtalama problemi ve polikistik overi olan hastalar. *Açıklanamayan infertilite bulguları. *Çiftin ilişkiye girmesini engelleyen kadında vajinismus, erkekte boşalma ile ilgili problem yaşayan hastalar. *Sperm sayısında, hareketliliğinde veya morfolojisinde bozukluk olan hastalar. *Azospermi olan hastalar. *Genetik problemi olan çiftler. Hormonal bozuklukları olan kişiler. Kanser tedavileri için radyoterapi ve kemoterapi alan hastalarda tedavi öncesi yumurta toplanıp dondurularak daha sonra tüp bebek tedavisi için kullanılabilir.
TEDAVİ AŞAMALARI NELERDİR?
*Anne ve baba adaylarının muayene ve yapılan testlerle beraber tedavinin nasıl ilerleyeceği konusunda hekimiyle görüşüp karar vermesi. *Muayene sonrası bulgularla beraber erkek ve kadından birtakım testler istenir. *Yapılan testler ve muayene sonrasında adetin 2. ya da 3. günü beklenir ve ilaç tedavisine başlanır. *İlaçlar ortalama 8-10 gün yumurta toplama gününe kadar doktor istemine göre kullanılır. *Bu süreçte belirli aralıklarla kontrole gelinir ve yumurta takipleri yapılır. *Hormon takviyesinden sonra yumurtalar belirli olgunluğa gelince çatlatma iğnesi (HCG) uygulanır.Bu iğnenin saati çok önemlidir ve yumurta toplama saatine göre hesaplanır. *Belirlenen gün ve saatte olgunlaşan yumurtalar ameliyathane ortamında hafif bir sedasyon altında toplanır. *Yumurta toplamı (Opu işlemi) ile aynı gün erkekten sperm örneği alınır. *Toplanan yumurta ve spermler embriyolog tarafından bazı işlemlerden geçirildikten sonra laboratuvar ortamında döllendirilme işlemi yapılır. *Embriyo sayısı ve kalitesi izlenir. *Gelişmiş ve kaliteli embriyo anne adayının rahmine transfer edilir. Bu işlem sırasında anestezi verilmez. Yalnızca; anne adayının idrara sıkışık olması gerekir. Bunun nedeni idrar kesesinin rahme baskı yapması ve böylelikle kateterin rahim içerisinde daha rahat ilerlemesidir. *Transfer işleminden sonra anne adayı yarım saat gözetim altında tutulur ve taburcu edilir. *Dikkat edilmesi gereken hususlar ve kullanacağı ilaçlar hakkında bilgilendirme yapılır. *Transfer işleminden sonra yaklaşık 2-3 gün dinlenmesi önerilir. Daha sonra rutin işlerini yapmasına izin verilir. *Kabız kalmaması önerilir. *Bol sıvı tüketmesi önerilir. *İşlemden 12 gün sonra kandan gebelik testi yapılarak sonucu iletmesi söylenir.”