Robot lifting ile gençleşme

Yaşlanmak, yaşamın doğal süreci. Bu süreç içerisinde doğadaki tüm varlıkların temel yapıtaşlarının yavaş yavaş ya sayısı azalıyor ya da işlevleri bozuluyor.
Tüm diğer yapılar gibi cildimiz de yaş alıyor ve her geçen gün yaşlanıyor. Peki cildimizdeki bu değişikliklerin daha az olması için neler yapılabilir? İşte bu soruyu, Mayasante Merkezi Medikal Estetik Uzmani Dr. Serkan Öztürk’e sordum.
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“Yaşlanma ile beraber yapıtaşlarının yavaş yavaş bozulması ve yer çekiminin de etkisi sonucu yüzümüzde sarkmalar, renk-ton değişiklikleri, doku kalitesinde azalmalar, ince kırışıklıklar oluşuyor. Tüm bu değişiklikler içerisinde belki de bizi en çok etkileyen yer çekiminin de katkısı ile oluşan sarkmalar. Daha derin burun dudak arası, oluk çene hattında belirgin sarkma, boynumuzdaki sarkmalar... Tüm bunlar olmasını istemediğimiz ve zamanın bize verdiği çok da hoşumuza gitmeyen hediyeler. Cildin toparlanması ve daha az sarkması için uygulanan tüm medikal estetik yöntemler kollagen sayısını ve kalitesini arttırmayı amaçlıyor. Bu yöntemler içerisinde çok yeni kullandığımız bir uygulama olan robotik liftingden bahsetmek istiyorum. Cerrahi olmayan yüz toparlamada kullandığımız özel bir radyo frekans teknolojisi. Aslında radyo frekans yöntemini medikal estetik uygulamalarında yıllardır kullanıyoruz. Bu yöntemde amaç ısı ile kollagen uyarılmasıyla cildin toparlanmasını sağlamak.
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Radyo frekans uygulamalarında dokuyu toparlayacak ısılara ulaştığımız zaman deride yanıklar oluşma ihtimali yükseldiği için uzun seanslar ve sınırlı etkiler mevcuttu. Robotik lifting ise tüm engelleri kaldırarak etkin bir tedavi sonucunu tek seansta sağlıyor. Robotik liftingde radyo frekans özel bir kanül vasıtasıyla cildin içerisine veriliyor. Aynı zamanda termal bir kamera ile cilt yüzey ısısı ölçülüyor ve cilt yüzey ısısı yanma riski olan 42 derecelere gelince cihaz otomatik olarak duruyor. Ancak cildin içerisindeki ısı 50-55 derecelere ulaştığı için etkin bir kollagen uyarımı ve cilt toparlanması sağlanıyor. Uygulama sırasında lokal anestezi uygulandığı için de herhangi bir ağrı hissi oluşmuyor. Tedavi sonrası etki, uygulama sonrasında hemen görülebildiği gibi üç ay boyunca da artarak devam ediyor. Uygulama, cerrahi bir yöntem olmayıp hastaların sosyal hayatlarını etkilemiyor. Bir-iki gün sonra hastalar normal hayatlarına dönebiliyorlar. Gelişen teknoloji her geçen gün yaşlanma etkileri karşısında bizlere yeni imkânlar sunuyor. Amacımız sağlıklı ve güzel yaş almak bu amaçla teknolojinin tüm imkânlarından yararlanmak.*
Robot lifting ile gençleşme
Yaşlanmak, yaşamın doğal süreci. Bu süreç içerisinde doğadaki tüm varlıkların temel yapıtaşlarının yavaş yavaş ya sayısı azalıyor ya da işlevleri bozuluyor.
Tüm diğer yapılar gibi cildimiz de yaş alıyor ve her geçen gün yaşlanıyor. Peki cildimizdeki bu değişikliklerin daha az olması için neler yapılabilir? İşte bu soruyu, Mayasante Merkezi Medikal Estetik Uzmani Dr. Serkan Öztürk’e sordum.
* * *
“Yaşlanma ile beraber yapıtaşlarının yavaş yavaş bozulması ve yer çekiminin de etkisi sonucu yüzümüzde sarkmalar, renk-ton değişiklikleri, doku kalitesinde azalmalar, ince kırışıklıklar oluşuyor. Tüm bu değişiklikler içerisinde belki de bizi en çok etkileyen yer çekiminin de katkısı ile oluşan sarkmalar. Daha derin burun dudak arası, oluk çene hattında belirgin sarkma, boynumuzdaki sarkmalar... Tüm bunlar olmasını istemediğimiz ve zamanın bize verdiği çok da hoşumuza gitmeyen hediyeler. Cildin toparlanması ve daha az sarkması için uygulanan tüm medikal estetik yöntemler kollagen sayısını ve kalitesini arttırmayı amaçlıyor. Bu yöntemler içerisinde çok yeni kullandığımız bir uygulama olan robotik liftingden bahsetmek istiyorum. Cerrahi olmayan yüz toparlamada kullandığımız özel bir radyo frekans teknolojisi. Aslında radyo frekans yöntemini medikal estetik uygulamalarında yıllardır kullanıyoruz. Bu yöntemde amaç ısı ile kollagen uyarılmasıyla cildin toparlanmasını sağlamak.
* * *
Radyo frekans uygulamalarında dokuyu toparlayacak ısılara ulaştığımız zaman deride yanıklar oluşma ihtimali yükseldiği için uzun seanslar ve sınırlı etkiler mevcuttu. Robotik lifting ise tüm engelleri kaldırarak etkin bir tedavi sonucunu tek seansta sağlıyor. Robotik liftingde radyo frekans özel bir kanül vasıtasıyla cildin içerisine veriliyor. Aynı zamanda termal bir kamera ile cilt yüzey ısısı ölçülüyor ve cilt yüzey ısısı yanma riski olan 42 derecelere gelince cihaz otomatik olarak duruyor. Ancak cildin içerisindeki ısı 50-55 derecelere ulaştığı için etkin bir kollagen uyarımı ve cilt toparlanması sağlanıyor. Uygulama sırasında lokal anestezi uygulandığı için de herhangi bir ağrı hissi oluşmuyor. Tedavi sonrası etki, uygulama sonrasında hemen görülebildiği gibi üç ay boyunca da artarak devam ediyor. Uygulama, cerrahi bir yöntem olmayıp hastaların sosyal hayatlarını etkilemiyor. Bir-iki gün sonra hastalar normal hayatlarına dönebiliyorlar. Gelişen teknoloji her geçen gün yaşlanma etkileri karşısında bizlere yeni imkânlar sunuyor. Amacımız sağlıklı ve güzel yaş almak bu amaçla teknolojinin tüm imkânlarından yararlanmak.*