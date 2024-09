Polikistik over sendromu ile ilgili merak edilenler

Haberin Devamı

Bu hafta özellikle üreme çağındaki kadınları etkileyen ve birçoğunun farkında dahi olmadığı yaygın bir hastalıktan bahsedeceğim; polikistik over sendromu. Dünyada her 10 kadından 1’inde görülen hatta beslenme alışkanlıkları dolayısıyla son zamanlarda bu oranın da artış gösterdiği bu sendrom, hastalarda ciddi belirtilere yol açabiliyor. Ancak doktor kontrolünde tedavisi de mümkün. Polikistik over sendromu yumurtalıklar içinde küçük küçük birçok kist şeklinde ortaya çıkan, hormonal bozukluklara sebep olarak birçok işleyişi bozan bir rahatsızlıktır. Bu sırada kadınlardaki androjen seviyeleri yükselir ve yumurtaların büyümesiyle ilgili olan hormonların bir kısmı da üretilemez. Bu da kadınlarda sık sık adet düzensizliklerine, androjen seviyesinin yükselmesi de sivilce ve tüylenme gibi rahatsızlıklara yol açabilir. Sebebi kesin olarak bilinmemekle birlikte aile öyküsünün bulunması, yaşam tarzı ve obezite yatkınlığı bu hastalığa zemin hazırlıyor diyebiliriz. Aşırı androjen üretimi, insülin direnci, düşük dereceli inflasmasyonlar da hastalığın bilinen sebeplerinden.

HAYAT TARZINIZI DEĞİŞTİRMELİSİNİZ

Eğer bu hastalığın olduğuna dair şüpheleriniz varsa öncelikle bir doktora gitmekte fayda var. Endokrin ve kadın doğum uzmanlarının yapacağı tahliller ve ultrasonlar ile kesin bir kanıya varılabilir. Hastalığın en yaygın belirtileri için düzensiz adet görme, hirşutizm, obezite, yağlı cilt-saç, saç dökülmesi, kistler ve hamile kalmakta zorluklar diyebiliriz. Fiziksel olan belirtilerin haricinde tüp bebek merkezine başvuran kadınların yüzde 20’sinde de bu sendrom tespit edilmiş. Hormonlarla alakalı bir rahatsızlık olduğu için vücudu metabolik, işlevsel ve psikolojik olarak etkiliyor. Adetin 3’üncü gününde yapılan kan testleri ve ultrason takipleri ile tedaviye bir an önce başlamak önemli. Genellikle aşırı kilo ve hareketsiz yaşam sebebiyle ortaya çıkan bu rahatsızlık için öncelikle kişinin hayat tarzını değiştirmesi ve diyetisyen eşliğinde kilo vermesi önerilir. Hasta düzgün bir kiloya geldikten sonra bazen bu belirtiler kendiliğinden ortadan da kalkabilir. Eğer kişide bu belirtiler devam ediyor veya zayıf bir hastaysa da yine hareketli bir yaşam tarzının yanında doğum kontrol hapları ve doktorun uygun gördüğü hormon tedavileriyle bu sendrom rahatlıkla kontrol altına alınabilir. Aynı zamanda omega-3 takviyeleri, hastanın sağlıklı yağlar, lifli gıdalar ve glisemik indeksi düşük gıdalar ile beslenmesi de hastalığın seyri için oldukça önemli. Polikistik over sendromu çoğu kadının sahip olduğu ve kontrol altına alınması oldukça kolay bir rahatsızlık. Yaşam tarzı değişikleri ve en az senede bir yapılan kontroller yaşam kalitesinin artması için oldukça kritik.

