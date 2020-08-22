 Kronik ağrıda kombine yöntem

Günümüzde çoğu meslek masa başında yapılıyor. Bunlar da zamanla özellikle bel ve boyunda kronikleşmiş ağrılara sebep oluyor.
Geçici olarak ilaçlar ve fizik tedaviyle çözüm bulunabilse de büyük ihtimalle ağrılar geri dönebiliyor. Yüksek İhtisas Üniversitesi ve Ortopedi Ankara Kliniği’nden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Murat Seven, kronikleşmiş ve inatçı ağrıların tedavisinde yeni kullanılmaya başlanan ‘kombine ağrı tedavisi’ hakkında bilgiler verdi.
YÖNTEMLER BİRLİKTE UYGULANIYOR
“Bel ve boyun fıtıkları başta olmak üzere diz, omuz, kalça ve diğer kas iskelet sistemi ağrılarının tedavisinde, tek bir tedavi yöntemiyle iyileşmeyen dirençli ağrılarda en az üç ayrı tedavi yönteminin uygun sırayla, uygun doz ve karışımla seçilmiş hastalara uygulanmasına ‘kombine ağrı tedavisi’ deniyor. Bu yöntem, tek tek kendini kanıtlamış tedavi uygulamalarının birlikte kullanılması şeklidir.
HÜCRE OLUŞUMUNA KATKI SAĞLIYOR
Örneğin uzun süreli diz ağrısı olan bir hastada diz kireçlenmesi, kıkırdak harabiyeti, sıvı azalması, menisküs dejenerasyonu ve bunun gibi sorunlar varsa önce proloterapiyle akut bir inflamasyon başlatıyoruz. Uygun bir süre sonra yeni hücre oluşumuna ve çoğalmasına katkı vermek amacıyla her bölge için ayrı etkisi kanıtlanmamış mezoterapik ajanlar uyguluyoruz. İlave olarak prp ve en sonda dizde bozucu alan da varsa nöralterapi ile tedavi tamamlanıyor. Bu işlemlerin sonunda başarı yüzde 100’lere yaklaşmaktadır.
BOYUN FITIĞINDAN KİREÇLENMEYE
Geliştirdiğimiz bu kombine tedavi, hastalıklarda yüksek tedavi başarısıyla uygulanabiliyor. Boyun fıtıkları, düzleşmesi ve kireçlenmeleri, boyundan kaynaklı baş ağrıları sıkça rastlanan kulunç ağrıları, yaş ilerlemesiyle kendini gösteren bel fıtıkları, kayması, kireçlenmeleri, mekanik tüm kas ve bağ dokusu ağrıları, kalçada kireçlenmeler, bursitler, dizde sıvı azalması, kireçlenmeler, kıkırdak harabiyeti, menisküs hasarları, çapraz bağ hasarları, tendinitler, etraftaki kas ve bağ dokusu ağrıları. Yine aynı şekilde ayak ve ayak bileğinde burkulmalar, kireçlenmeler, topuk dikeni, diğer kas ve bağ dokusu hasarları, omuzda kas yırtıkları, sıkışma sendromu, omuz çıkıkları, donuk omuz, dirsekte tenisçi dirseği, golfcü dirseği, el ve el bileğinde kireçlenmeler, karpal tünel sendromu gibi çok uzun bir tedavi listesi var.
BAŞARI DAHA DA ARTACAK
Fransa’da yayınlanan bir çalışmamızda omuz kas yırtığı ve omuz ağrısı olan hastalarda sadece ‘proloterapiyle’ başarımızın yüzde 92.9 olduğunu gösteriyor. Kendimize neden yüzde 100’e ulaşamadık sorusunu sorduğumuzda tek tedavinin yeterli olmadığı, yeni hücre ve doku oluşumuna katkı verecek diğer tedavi yöntemlerinin ilave edilmesiyle başarının daha da artacağı fikrine vararak çalışmalarımıza devam ettik. Sonuçta yüzde 100’lere yaklaştık. Yakın bir zamanda bu çalışmalarımızla ilgili bilimsel veriler tıp dergilerinde yayınlanacak. Ameliyatsız, kalıcı, ömürlük bir tedavi olan kombine ağrı tedavisinde doğal solüsyonlar kullanılıyor ve hiçbir uygulamanın insan vücuduna yan etkisi bulunmuyor.”
Kronik ağrıda kombine yöntem
Günümüzde çoğu meslek masa başında yapılıyor. Bunlar da zamanla özellikle bel ve boyunda kronikleşmiş ağrılara sebep oluyor.
Geçici olarak ilaçlar ve fizik tedaviyle çözüm bulunabilse de büyük ihtimalle ağrılar geri dönebiliyor. Yüksek İhtisas Üniversitesi ve Ortopedi Ankara Kliniği’nden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Murat Seven, kronikleşmiş ve inatçı ağrıların tedavisinde yeni kullanılmaya başlanan ‘kombine ağrı tedavisi’ hakkında bilgiler verdi.
YÖNTEMLER BİRLİKTE UYGULANIYOR
“Bel ve boyun fıtıkları başta olmak üzere diz, omuz, kalça ve diğer kas iskelet sistemi ağrılarının tedavisinde, tek bir tedavi yöntemiyle iyileşmeyen dirençli ağrılarda en az üç ayrı tedavi yönteminin uygun sırayla, uygun doz ve karışımla seçilmiş hastalara uygulanmasına ‘kombine ağrı tedavisi’ deniyor. Bu yöntem, tek tek kendini kanıtlamış tedavi uygulamalarının birlikte kullanılması şeklidir.
HÜCRE OLUŞUMUNA KATKI SAĞLIYOR
Örneğin uzun süreli diz ağrısı olan bir hastada diz kireçlenmesi, kıkırdak harabiyeti, sıvı azalması, menisküs dejenerasyonu ve bunun gibi sorunlar varsa önce proloterapiyle akut bir inflamasyon başlatıyoruz. Uygun bir süre sonra yeni hücre oluşumuna ve çoğalmasına katkı vermek amacıyla her bölge için ayrı etkisi kanıtlanmamış mezoterapik ajanlar uyguluyoruz. İlave olarak prp ve en sonda dizde bozucu alan da varsa nöralterapi ile tedavi tamamlanıyor. Bu işlemlerin sonunda başarı yüzde 100’lere yaklaşmaktadır.
BOYUN FITIĞINDAN KİREÇLENMEYE
Geliştirdiğimiz bu kombine tedavi, hastalıklarda yüksek tedavi başarısıyla uygulanabiliyor. Boyun fıtıkları, düzleşmesi ve kireçlenmeleri, boyundan kaynaklı baş ağrıları sıkça rastlanan kulunç ağrıları, yaş ilerlemesiyle kendini gösteren bel fıtıkları, kayması, kireçlenmeleri, mekanik tüm kas ve bağ dokusu ağrıları, kalçada kireçlenmeler, bursitler, dizde sıvı azalması, kireçlenmeler, kıkırdak harabiyeti, menisküs hasarları, çapraz bağ hasarları, tendinitler, etraftaki kas ve bağ dokusu ağrıları. Yine aynı şekilde ayak ve ayak bileğinde burkulmalar, kireçlenmeler, topuk dikeni, diğer kas ve bağ dokusu hasarları, omuzda kas yırtıkları, sıkışma sendromu, omuz çıkıkları, donuk omuz, dirsekte tenisçi dirseği, golfcü dirseği, el ve el bileğinde kireçlenmeler, karpal tünel sendromu gibi çok uzun bir tedavi listesi var.
BAŞARI DAHA DA ARTACAK
Fransa’da yayınlanan bir çalışmamızda omuz kas yırtığı ve omuz ağrısı olan hastalarda sadece ‘proloterapiyle’ başarımızın yüzde 92.9 olduğunu gösteriyor. Kendimize neden yüzde 100’e ulaşamadık sorusunu sorduğumuzda tek tedavinin yeterli olmadığı, yeni hücre ve doku oluşumuna katkı verecek diğer tedavi yöntemlerinin ilave edilmesiyle başarının daha da artacağı fikrine vararak çalışmalarımıza devam ettik. Sonuçta yüzde 100’lere yaklaştık. Yakın bir zamanda bu çalışmalarımızla ilgili bilimsel veriler tıp dergilerinde yayınlanacak. Ameliyatsız, kalıcı, ömürlük bir tedavi olan kombine ağrı tedavisinde doğal solüsyonlar kullanılıyor ve hiçbir uygulamanın insan vücuduna yan etkisi bulunmuyor.”