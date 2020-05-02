Koronavirüse karşı tıbbi uygulamalar

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 3 milyondan fazla kişiye bulaşan koronavirüs ile ilgili gelişmeler devam ediyor. İlk kez bir salgın bu kadar hızlı yayıldı ve yeryüzünde her noktaya ulaştı. Tüm sistemler çöküyor ve tedavi konusunda belirsizlikler mevcut. “Aşı bulunacak mı? Yetişecek mi?” gibi pek çok soru mevcut.
Karamsar bir tablo gibi gözüküyor ancak, bizler virüslere karşı savunmasız değiliz. İki nokta önemli. Bulaştan kaçınmak, bağışıklık sistemini güçlü tutmak. Bulaştan kaçmak kişisel hijyen kurallarıyla mümkün ve en önemli nokta, bulaşı engellemek artık devlet politikası oldu ve Sağlık Bakanlığı’mızın uygulamaları ve ‘Evde kal’ sloganıyla çok güzel sonuçlar alınıyor. Öte yandan “Bağışıklık sistemimizi nasıl güçlü kılarız? Ne tür tıbbi uygulamalar var?” tüm bu soruları Urofiz Fizik Tedavi Merkezi doktorlarından Uz. Dr. Metin Özdemir’le konuştuk.
HİJYEN KURALLARI VE SAĞLIKLI BESLENME
Koronavirüs profilaksisinde önce Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu önerileri ve genel hijyen kuralları, ikinci olarak sağlıklı beslenme, yeterli uyku, stres yönetimi gibi sağlık yaşam desteklerine dikkat etmeliyiz.
Bugün gelinen noktada daha önce viral hastalıkların önlenmesi ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için birtakım uygulamalarımız mevcuttu. Bunları tekrar revize ettik ve hastalarımıza uyguluyoruz:
OZON TEDAVİSİ (ARDIŞIK OZONLAMA)
Koronavirüs enfeksiyonundan korunmada ve tedavide en etkili korunma yöntemlerden birisi çoklu ardışık ozonterapi yöntemidir. Ozon bilinen en güçlü doğal dezenfektan olup uygulandıktan birkaç saniye sonra yüksek miktarda bir radikal olan hidrojen peroksit (H2O2) oluşturur. Hidrojen peroksit, en hızlı peroksit-serbest radikal prekürsörü olup, zarflı bir virüs olan koronavirüsün lipitten zengin zarfını okside ederek parçalar.
* O3, lökosit üretimini artırır.
* O3, peroksit (H2O2) oluşumu yoluyla; fagositoz aktivasyonu ve fagositozun bozulmuş tüm evrelerinin düzelmesi etkisi gösterir.
* Uygun dozlarda ozonun insan kanında interferon Y (IFN-y) salınımını indükliyebileceği gösterilmiştir. Böylece; antiviral aktiviteleri olan interferonlar, viral replikasyonu önler, interlökin-2 ve TNF ile birlikte temel immüno-modülatör fonksiyonu ve sitotoksik T hücrelerinin (CD8), makrofajların, nötrofillerin, eozinofillerin, doğal öldürücü hücrelerin aktivasyonu ve antikora bağımlı hücre aracılı sitotoksisitenin aktivasyonu oluşur. Sonuçta; virus, bakteri ve tümör hücrelerin ölümü ve eliminasyonundan sorumlu olurlar.
*Ozon, organizmada dolaşımı düzenler.
YÜKSEK DOZ IV C VİTAMİNİ SERUM TEDAVİSİ
Normal plasma konsantrasyon seviyesi 0.6 – 2.0 mg/dl. Oldukça kuvvetli antioksidandır. Lysinden cornitin sentezinde görevlidir. Neuro tranimitler sentezinde, cytochrome P450 aktivitesinde, kolesterol metobolizmasında etkilidir.
Vitamin C tedavilerinde en büyük sorun, oral alımlarda emilim oldukça düşüktür. IV serum olarak vermekteki amacımız daha yüksek serum konsantrasyon seviyeleri elde etmektir.
Örneklersek; 10 gr IV C vitamin kan konsantrasyon seviyesi 6 mm(serum olarak verdiğimizde). 10 gr oral c vitamin kan konsantrasyon seviyesi 0,26 mm (normal yeme işlemi sonucu). Fark 25 katı olarak görülmektedir. İşlem haftada bir kez olmak üzere 2-4 kez tekrarlanmalı. Ortalama 7.5 gr serum olarak verilmektedir, virüslerden korunmada yeri önemlidir.
GLUTATYON IV SERUM TEDAVİSİ
*Glutemik asit glisin ve sisteinden oluşan üç amino asitli bir tripeptitdir.
En güçlü antioksidandır, bağışıklık destekleyicidir. Detoksifikasyon, erkek ve kadın fertilizasyonu, karaciğer fonksiyonlarının desteklenmesinde etkilidir.
*Tripeptit yapısı nedeniyle oral kullanımında biyo yararlanım düşüktür. O yüzden IV çok etkindir. Serum olarak hafta bir 2-4 kez tekrarlanmalıdır. Güçlü bir (Coenzym Q , ALA , Astraxantin, Ashwaganda gibi) fito antioksidan ve immunstimulan 1X1. D3-K2 vitamini günde en az 4000 IU. Omega-3 Y.A. günde 1-2 gram. Uyku sorunu varsa melatonin 1-3mg tablet, 1X1 gece yatarken.
Koronavirüse karşı tıbbi uygulamalar
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 3 milyondan fazla kişiye bulaşan koronavirüs ile ilgili gelişmeler devam ediyor. İlk kez bir salgın bu kadar hızlı yayıldı ve yeryüzünde her noktaya ulaştı. Tüm sistemler çöküyor ve tedavi konusunda belirsizlikler mevcut. “Aşı bulunacak mı? Yetişecek mi?” gibi pek çok soru mevcut.
Karamsar bir tablo gibi gözüküyor ancak, bizler virüslere karşı savunmasız değiliz. İki nokta önemli. Bulaştan kaçınmak, bağışıklık sistemini güçlü tutmak. Bulaştan kaçmak kişisel hijyen kurallarıyla mümkün ve en önemli nokta, bulaşı engellemek artık devlet politikası oldu ve Sağlık Bakanlığı’mızın uygulamaları ve ‘Evde kal’ sloganıyla çok güzel sonuçlar alınıyor. Öte yandan “Bağışıklık sistemimizi nasıl güçlü kılarız? Ne tür tıbbi uygulamalar var?” tüm bu soruları Urofiz Fizik Tedavi Merkezi doktorlarından Uz. Dr. Metin Özdemir’le konuştuk.
HİJYEN KURALLARI VE SAĞLIKLI BESLENME
Koronavirüs profilaksisinde önce Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu önerileri ve genel hijyen kuralları, ikinci olarak sağlıklı beslenme, yeterli uyku, stres yönetimi gibi sağlık yaşam desteklerine dikkat etmeliyiz.
Bugün gelinen noktada daha önce viral hastalıkların önlenmesi ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için birtakım uygulamalarımız mevcuttu. Bunları tekrar revize ettik ve hastalarımıza uyguluyoruz:
OZON TEDAVİSİ (ARDIŞIK OZONLAMA)
Koronavirüs enfeksiyonundan korunmada ve tedavide en etkili korunma yöntemlerden birisi çoklu ardışık ozonterapi yöntemidir. Ozon bilinen en güçlü doğal dezenfektan olup uygulandıktan birkaç saniye sonra yüksek miktarda bir radikal olan hidrojen peroksit (H2O2) oluşturur. Hidrojen peroksit, en hızlı peroksit-serbest radikal prekürsörü olup, zarflı bir virüs olan koronavirüsün lipitten zengin zarfını okside ederek parçalar.
* O3, lökosit üretimini artırır.
* O3, peroksit (H2O2) oluşumu yoluyla; fagositoz aktivasyonu ve fagositozun bozulmuş tüm evrelerinin düzelmesi etkisi gösterir.
* Uygun dozlarda ozonun insan kanında interferon Y (IFN-y) salınımını indükliyebileceği gösterilmiştir. Böylece; antiviral aktiviteleri olan interferonlar, viral replikasyonu önler, interlökin-2 ve TNF ile birlikte temel immüno-modülatör fonksiyonu ve sitotoksik T hücrelerinin (CD8), makrofajların, nötrofillerin, eozinofillerin, doğal öldürücü hücrelerin aktivasyonu ve antikora bağımlı hücre aracılı sitotoksisitenin aktivasyonu oluşur. Sonuçta; virus, bakteri ve tümör hücrelerin ölümü ve eliminasyonundan sorumlu olurlar.
*Ozon, organizmada dolaşımı düzenler.
YÜKSEK DOZ IV C VİTAMİNİ SERUM TEDAVİSİ
Normal plasma konsantrasyon seviyesi 0.6 – 2.0 mg/dl. Oldukça kuvvetli antioksidandır. Lysinden cornitin sentezinde görevlidir. Neuro tranimitler sentezinde, cytochrome P450 aktivitesinde, kolesterol metobolizmasında etkilidir.
Vitamin C tedavilerinde en büyük sorun, oral alımlarda emilim oldukça düşüktür. IV serum olarak vermekteki amacımız daha yüksek serum konsantrasyon seviyeleri elde etmektir.
Örneklersek; 10 gr IV C vitamin kan konsantrasyon seviyesi 6 mm(serum olarak verdiğimizde). 10 gr oral c vitamin kan konsantrasyon seviyesi 0,26 mm (normal yeme işlemi sonucu). Fark 25 katı olarak görülmektedir. İşlem haftada bir kez olmak üzere 2-4 kez tekrarlanmalı. Ortalama 7.5 gr serum olarak verilmektedir, virüslerden korunmada yeri önemlidir.
GLUTATYON IV SERUM TEDAVİSİ
*Glutemik asit glisin ve sisteinden oluşan üç amino asitli bir tripeptitdir.
En güçlü antioksidandır, bağışıklık destekleyicidir. Detoksifikasyon, erkek ve kadın fertilizasyonu, karaciğer fonksiyonlarının desteklenmesinde etkilidir.
*Tripeptit yapısı nedeniyle oral kullanımında biyo yararlanım düşüktür. O yüzden IV çok etkindir. Serum olarak hafta bir 2-4 kez tekrarlanmalıdır. Güçlü bir (Coenzym Q , ALA , Astraxantin, Ashwaganda gibi) fito antioksidan ve immunstimulan 1X1. D3-K2 vitamini günde en az 4000 IU. Omega-3 Y.A. günde 1-2 gram. Uyku sorunu varsa melatonin 1-3mg tablet, 1X1 gece yatarken.