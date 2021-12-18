Kısırlıkta aşılama

Kadınlardaki önemli kanser türlerinden birisi olan ve halk arasında yumurtalık kanseri olarak bilinen ‘over kanseri’, her yaş grubunda görülebilse de özellikle menopoz sonrası dönemde daha sık karşımıza çıkar.





Ailesinde yumurtalık veya meme kanseri hikâyesi olan kadınların hastalığa yakalanma riski daha yüksektir. Kadınlarda görülen jinekolojik kanserler arasında en sık ölüme neden olan hastalıkların başında gelmektedir. Her 100 kadında 1.4 oranında görülen yumurtalık kanserinde erken teşhis çok önemli. Erken teşhis ve uygun tedavi ile yüzde 80-90 oranında iyileşme mümkün.



BU ŞİKÂYETLERE DİKKAT



Erken evrelerde belirti vermeyen yumurtalık kanseri, sinsi bir şekilde ilerler. Yumurtalık kanserinin en önemli belirtilerini şöyle sıralanabiliriz. İlerlemiş olan hastalıkta hazımsızlık, şişkinlik, karnın özellikle alt bölgesinde ve kasıklarda ağrı, gaz şikâyetleri gibi belirtiler ortaya çıkar. Bu belirtiler genellikle birçok rahatsızlıkta görülebilen ve yumurtalık kanserine spesifik olmayan belirtiler olduğu için sıklıkla önemsenmez, hastalık ilerlemeye devam eder.

