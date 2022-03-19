HPV virüsü ve tedavi yöntemleri  

Cinsel yolla bulaşan virütik hastalıklar içerisinde yer alan Human Papilloma Virüs(HPV) enfeksiyonları en sık görülen hastalıkları oluşturur.
HPV, deri ve mukozal yüzeylerdeki hücreleri enfekte eden bir DNA virüsüdür. 200’den fazla çeşidi olan HPV virüsünün yaklaşık 30 türü genital bölgeye yerleşir. Pek çoğumuzun adını bile duymadığı bu virüs, dünyada cinsel yolla bulaşan en yaygın hastalıktır ve her yıl daha da yaygınlaşmaktadır. ‘Nasıl bulaşır, belirtileri ve tedavileri nelerdir?’ sorularını Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Akarsu’ya sordum. İşte, HPV virüsü hakkında merak edilen detaylar...
ENFEKSİYONLARA YOL AÇAR
“HPV, daha çok hem erkek hem de kadın genital bölgesinde ve bu bölge mukozalarında enfeksiyon yapan ve kondilom (condyloma acuminatum) adı verilen siğil şeklinde kitlelerin oluşumuna neden olan bir çeşit virüstür. HPV bir kez vücuda girdiğinde hücreler içine yerleşir ve dönemsel olarak tekrarlayan enfeksiyonlara yol açar. HPV virüsü ve buna bağlı genital siğil enfeksiyonu cinsel yolla bulaşan hastalıklar grubunda yer almasına rağmen çok nadiren de olsa cinsel ilişki dışında da bulaşabildiği bilinmektedir.
DERİ TEMASI İLE BULAŞIR
Virüsün bulaşması kişinin enfekte bölgesinin örneğin penis veya kadın dış genital organı gibi diğer bireyin genital bölgelerine veya ağız, makat gibi bölgelerine deri-mukoza teması ile bulaşır.
BELİRTİLERİ SİĞİL ŞEKLİNDE
Genital siğil gerek erkeklerde gerekse kadınlarda gözle kolaylıkla tanınabilen lezyonlar şeklinde kendini gösterir. Erkeklerde penis, skrotum; kadınlarda vulva denilen dış genital bölgelerde, ayrıca her iki cinste ağız çevresinde, boğazda ve anüs çevresinde siğil görülebilir. HPV’nin düşük riskli tipleriyle ortaya çıkan bu durumların tanınması kolay iken, kanserle ilişkisi olan yüksek riskli HPV enfeksiyonları belirti vermez ancak tarama testleriyle saptanabilir.
İLAÇ VE CERRAHİ YÖNTEMLER
Virüsün tedavisi yoktur, ancak çoğu enfeksiyon kişinin kendi bağışıklık sistemiyle temizlenmektedir. HPV virüsünün tedavisinden çok, enfeksiyonun yol açtığı sorunlar tedavi edilmektedir. Günümüzde rahim ağzı kanserinde normal bir hücrenin doğrudan kanser hücresine dönüşmediği, bazı ara basamaklar geçirdikten sonra kanser geliştiği kabul edilmektedir. Smear gibi tarama testlerinde anormal test sonucu olan bireylerde rahim ağzından biyopsi yapılarak, yıllar hatta on yıllar sonra kansere dönüşebilecek bazı kanser öncesi durumlar saptanabilmektedir. HPV virüsünün değil, ancak HPV’nin yol açtığı bu kanser öncesi durumların tedavisi mümkündür. Bu noktada hafif anormalliklerde takip bile bir seçenek olmakta iken, daha ileri anormalliklerde, anormalliğin saptandığı alanın çıkarılması veya bu alanın çıkarılmaksızın çeşitli enerji modaliteleriyle yerinde tedavisi mümkün olmaktadır. Genital siğil, HPV enfeksiyonunun bir başka klinik yansımasıdır. Bunun da ilaçlarla veya cerrahi yöntemlerle tedavisi mümkün olmaktadır.
AŞILAR ÜÇ DOZ UYGULANIR
Ülkemizde bulunan dört HPV tipine karşı yapılmış aşı türü 13-45 yaş arası kadın ve erkeklere üç doz şeklinde uygulanmaktadır. 0-2 ve 6. aylarda bu aşılar yapılmalıdır.
HPV virüsü ve tedavi yöntemleri
Cinsel yolla bulaşan virütik hastalıklar içerisinde yer alan Human Papilloma Virüs(HPV) enfeksiyonları en sık görülen hastalıkları oluşturur.
HPV, deri ve mukozal yüzeylerdeki hücreleri enfekte eden bir DNA virüsüdür. 200’den fazla çeşidi olan HPV virüsünün yaklaşık 30 türü genital bölgeye yerleşir. Pek çoğumuzun adını bile duymadığı bu virüs, dünyada cinsel yolla bulaşan en yaygın hastalıktır ve her yıl daha da yaygınlaşmaktadır. ‘Nasıl bulaşır, belirtileri ve tedavileri nelerdir?’ sorularını Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Akarsu’ya sordum. İşte, HPV virüsü hakkında merak edilen detaylar...
ENFEKSİYONLARA YOL AÇAR
“HPV, daha çok hem erkek hem de kadın genital bölgesinde ve bu bölge mukozalarında enfeksiyon yapan ve kondilom (condyloma acuminatum) adı verilen siğil şeklinde kitlelerin oluşumuna neden olan bir çeşit virüstür. HPV bir kez vücuda girdiğinde hücreler içine yerleşir ve dönemsel olarak tekrarlayan enfeksiyonlara yol açar. HPV virüsü ve buna bağlı genital siğil enfeksiyonu cinsel yolla bulaşan hastalıklar grubunda yer almasına rağmen çok nadiren de olsa cinsel ilişki dışında da bulaşabildiği bilinmektedir.
DERİ TEMASI İLE BULAŞIR
Virüsün bulaşması kişinin enfekte bölgesinin örneğin penis veya kadın dış genital organı gibi diğer bireyin genital bölgelerine veya ağız, makat gibi bölgelerine deri-mukoza teması ile bulaşır.
BELİRTİLERİ SİĞİL ŞEKLİNDE
Genital siğil gerek erkeklerde gerekse kadınlarda gözle kolaylıkla tanınabilen lezyonlar şeklinde kendini gösterir. Erkeklerde penis, skrotum; kadınlarda vulva denilen dış genital bölgelerde, ayrıca her iki cinste ağız çevresinde, boğazda ve anüs çevresinde siğil görülebilir. HPV’nin düşük riskli tipleriyle ortaya çıkan bu durumların tanınması kolay iken, kanserle ilişkisi olan yüksek riskli HPV enfeksiyonları belirti vermez ancak tarama testleriyle saptanabilir.
İLAÇ VE CERRAHİ YÖNTEMLER
Virüsün tedavisi yoktur, ancak çoğu enfeksiyon kişinin kendi bağışıklık sistemiyle temizlenmektedir. HPV virüsünün tedavisinden çok, enfeksiyonun yol açtığı sorunlar tedavi edilmektedir. Günümüzde rahim ağzı kanserinde normal bir hücrenin doğrudan kanser hücresine dönüşmediği, bazı ara basamaklar geçirdikten sonra kanser geliştiği kabul edilmektedir. Smear gibi tarama testlerinde anormal test sonucu olan bireylerde rahim ağzından biyopsi yapılarak, yıllar hatta on yıllar sonra kansere dönüşebilecek bazı kanser öncesi durumlar saptanabilmektedir. HPV virüsünün değil, ancak HPV’nin yol açtığı bu kanser öncesi durumların tedavisi mümkündür. Bu noktada hafif anormalliklerde takip bile bir seçenek olmakta iken, daha ileri anormalliklerde, anormalliğin saptandığı alanın çıkarılması veya bu alanın çıkarılmaksızın çeşitli enerji modaliteleriyle yerinde tedavisi mümkün olmaktadır. Genital siğil, HPV enfeksiyonunun bir başka klinik yansımasıdır. Bunun da ilaçlarla veya cerrahi yöntemlerle tedavisi mümkün olmaktadır.
AŞILAR ÜÇ DOZ UYGULANIR
Ülkemizde bulunan dört HPV tipine karşı yapılmış aşı türü 13-45 yaş arası kadın ve erkeklere üç doz şeklinde uygulanmaktadır. 0-2 ve 6. aylarda bu aşılar yapılmalıdır.