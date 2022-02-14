Turizmde büyük umut

ARALIK ayında İzmir’de yapılan Travel Turkey Fuarı bu yıl için umut vermişti.
Geçtiğimiz hafta ise İstanbul’da dünyanın en büyük turizm fuarları arasında yer alan Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı–EMITT vardı.
50 ülkeden 200’den fazla firmanın katıldığı fuarda erken rezervasyonun geçen yılın üzerinde olduğu bilgisi verildi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy bu yıl 35 milyar dolar turizm geliriyle 2019’daki rekorun yakalanacağını söylüyor.
Tarihi rekorun kırıldığı yıl 52 milyon turist gelmişti.
NÜFUSUN YARISI KADAR TURİST
Türkiye’nin nüfusunun 84 milyon 680 bin olduğu açıklandı geçtiğimiz günlerde.
Eğer hedefler tutarsa nüfusumuzun üçte ikisine yakın turist gelecek bu yıl.
50 milyon turist yiyecek-içecek, gezecek, enerji kullanacak, tişört, ayakkabı, hediyelik eşya alacak.
Örneğin her biri kahvaltıda 1 yumurta yese fazladan 50 milyon yumurta üretmek gerekecek.
Benzer örnekleri havludan yatak çarşafına, domatesten peynire geniş bir yelpazeye yayabiliriz.
Ancak bu büyük tablodan İzmir ne kadar pay alacak bunu da görmek gerek.
Pandemiden önce 2019’da 16 milyon turist çeken Antalya salgın öncesi rakamları yakalayacağını düşünüyor.
Bu yılın ilk 40 gününde Antalya’ya gelen turist sayısı 2019’la aynı.
Bu yıl da en az 16 milyon turistin Antalya’ya gitmesi bekleniyor.
10 milyon turist de İstanbul’a giderse kalan 25 milyonu Türkiye’nin diğer turizm bölgeleri paylaşacak.
MUĞLA’YA 3 MİLYON KİŞİ BEKLENİYOR
Ege’de turizmin cazibe merkezi Muğla bölgesinde Marmaris, Fethiye, Bodrum mutlaka 3 milyondan fazla turist çekerek eski günlerine dönebilir.
Yıllardan beri ortalama 2 milyonla Antalya’nın sekizde biri kadar turist çeken İzmir’in de yatak kapasitesi artmaya başladı.
Avrupa’dan doğrudan uçuşlar da artıyor.
Bu durumun İzmir’in yabancı turist pastasından alacağı payı ne kadar etkileyeceğini bu yıl göreceğiz.
ANTALYA’DA 500, İZMİR’DE 50 BİN
Ancak, Antalya’da 400’ü 5 yıldızlı otel ve tatil köyü olmak üzere 900 civarında tesis ve yarım milyondan fazla yatak olduğunu unutmayalım.
İzmir’de ise 20 civarında 5 yıldızlı otel ve Antalya’nın onda biri kadar, sadece 50 bin yatak var.
Yani turizmde Antalya’nın potansiyeline ulaşmaya hayli zaman var.
Buna karşılık otoyolun yılın 12 ayı İzmir’in yerli turist sayısına yaptığı katkı son zamanlarda sayıları hızla artmaya başlayan yeni otellerden de rahatça anlaşılıyor.
Gelecek ay 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de hizmete girmesiyle Kuzey Ege’nin de kaderinin nasıl değişmeye başlayacağını hep birlikte göreceğiz.
Turizm döviz demektir.
Bu yıl ekonomide yeni bir modelin geçiş süreci yaşanıyor.
Turizmden gelecek 35 milyar dolar kocaman bir hayat öpücüğü olacak.
Ege’nin gelecek yıllarda 50 milyar dolara ulaşması beklenen turizm pastasından alacağı payın artması için yatak sayısının ve yurtdışı doğrudan uçuşların artması gerek.
Turizmde büyük umut
ARALIK ayında İzmir’de yapılan Travel Turkey Fuarı bu yıl için umut vermişti.
Geçtiğimiz hafta ise İstanbul’da dünyanın en büyük turizm fuarları arasında yer alan Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı–EMITT vardı.
50 ülkeden 200’den fazla firmanın katıldığı fuarda erken rezervasyonun geçen yılın üzerinde olduğu bilgisi verildi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy bu yıl 35 milyar dolar turizm geliriyle 2019’daki rekorun yakalanacağını söylüyor.
Tarihi rekorun kırıldığı yıl 52 milyon turist gelmişti.
NÜFUSUN YARISI KADAR TURİST
Türkiye’nin nüfusunun 84 milyon 680 bin olduğu açıklandı geçtiğimiz günlerde.
Eğer hedefler tutarsa nüfusumuzun üçte ikisine yakın turist gelecek bu yıl.
50 milyon turist yiyecek-içecek, gezecek, enerji kullanacak, tişört, ayakkabı, hediyelik eşya alacak.
Örneğin her biri kahvaltıda 1 yumurta yese fazladan 50 milyon yumurta üretmek gerekecek.
Benzer örnekleri havludan yatak çarşafına, domatesten peynire geniş bir yelpazeye yayabiliriz.
Ancak bu büyük tablodan İzmir ne kadar pay alacak bunu da görmek gerek.
Pandemiden önce 2019’da 16 milyon turist çeken Antalya salgın öncesi rakamları yakalayacağını düşünüyor.
Bu yılın ilk 40 gününde Antalya’ya gelen turist sayısı 2019’la aynı.
Bu yıl da en az 16 milyon turistin Antalya’ya gitmesi bekleniyor.
10 milyon turist de İstanbul’a giderse kalan 25 milyonu Türkiye’nin diğer turizm bölgeleri paylaşacak.
MUĞLA’YA 3 MİLYON KİŞİ BEKLENİYOR
Ege’de turizmin cazibe merkezi Muğla bölgesinde Marmaris, Fethiye, Bodrum mutlaka 3 milyondan fazla turist çekerek eski günlerine dönebilir.
Yıllardan beri ortalama 2 milyonla Antalya’nın sekizde biri kadar turist çeken İzmir’in de yatak kapasitesi artmaya başladı.
Avrupa’dan doğrudan uçuşlar da artıyor.
Bu durumun İzmir’in yabancı turist pastasından alacağı payı ne kadar etkileyeceğini bu yıl göreceğiz.
ANTALYA’DA 500, İZMİR’DE 50 BİN
Ancak, Antalya’da 400’ü 5 yıldızlı otel ve tatil köyü olmak üzere 900 civarında tesis ve yarım milyondan fazla yatak olduğunu unutmayalım.
İzmir’de ise 20 civarında 5 yıldızlı otel ve Antalya’nın onda biri kadar, sadece 50 bin yatak var.
Yani turizmde Antalya’nın potansiyeline ulaşmaya hayli zaman var.
Buna karşılık otoyolun yılın 12 ayı İzmir’in yerli turist sayısına yaptığı katkı son zamanlarda sayıları hızla artmaya başlayan yeni otellerden de rahatça anlaşılıyor.
Gelecek ay 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de hizmete girmesiyle Kuzey Ege’nin de kaderinin nasıl değişmeye başlayacağını hep birlikte göreceğiz.
Turizm döviz demektir.
Bu yıl ekonomide yeni bir modelin geçiş süreci yaşanıyor.
Turizmden gelecek 35 milyar dolar kocaman bir hayat öpücüğü olacak.
Ege’nin gelecek yıllarda 50 milyar dolara ulaşması beklenen turizm pastasından alacağı payın artması için yatak sayısının ve yurtdışı doğrudan uçuşların artması gerek.