Pedallar Ege’yi dünyaya taşıdı

SPOR kanallarından Eurosport’ta bisiklet yarışlarını izlemekten ayrı bir keyif alırım. Canlı yayında bisikletçilerin Avrupa ülkelerinde geçtikleri şehirleri, köyleri, kasabaları onlarla birlikte gezerim. İzlediğim yarışlarda dikkatimi çeken, bu ülkelerde bisiklet yarışlarının adeta bir festival, hatta tatil türü haline gelmesi. Yarış güzergahına karavanlarıyla gelenler, masalarını sandalyelerini açıp yarışmacıları beklerken piknik yapanlar canlı yayınlarda çok sık rastlanan görüntülerdendir.Geçen hafta 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet turunda Eurosport ve TRT Yıldız’ın canlı yayınlarında, bisikletçilerle birlikte önce Ege, sonra Trakya’da birbirinden güzel yerler gezdik. Bodrum’dan başlayıp İstanbul’a kadar süren yarışları iki helikopter naklen verdi ve çekimlerde nefis görüntüler vardı.
700 MİLYON HANE İZLEDİ
Yarışları TV ekranlarından yaklaşık 700 milyon hane ya da tahmini 3 milyar kişi izledi. Bisikletçilerin geçtiği yerlerde görüntüleri ekrana gelen Efes antik tiyatronun ihtişamının, Alaçatı’nın sıcaklığının, Urla’dan Çanakkale’ye Ege’nin lacivertinin izleyicileri müthiş etkilediğine eminim. Bana bile çok iyi bildiğim yerler helikopterlerden yapılan çekimlerde çok farklı ve güzel göründü. Çekim ekipleri çok profesyonel oldukları için hiç akla gelmedik yerleri çok çarpıcı görüntülerle ekranlara getirdiler. Örneğin Urla’da Şehitlik Tepesindeki Türk bayrağını merkeze alarak körfezin muhteşem görüntülerini verirken İzmir’in değerine değer kattılar. Arjantin’den Yeni Zelanda’ya dünyanın dört bir yanından 160 sporcunun katıldığı yarışları yerli yabancı 100 medya mensubu izledi. Bir hafta boyunca canlı yayın ve bantlardan tekrar, tekrar verilen yarışlar özellikle Ege Bölgesi için milyon dolarlara bedel bir tanıtım oldu. Eminim ki bugüne kadar Türkiye’ye gelmeyi hiç düşünmeyenler bile ekranlarda gördüklerinden sonra Ege’yi mutlaka programlarına alacaktır.
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Uyuşturucuda
heden birinci
BİR sabah Urla İskele yolunda giderken yayaların pek kullanmadığı yolun kenarında sallana sallana yürüyen bir insan silueti gördüm. Ne olur olmaz diyerek yavaşladım. Yaya, öğrenci görünümlü bir genç kızdı. Yüzü sararmış, gözleri baygın, rüyada gider gibi bir hali vardı. Büyük bir ihtimalle uyuşturucu etkisi altındaydı. Karşıdan gelen bir polis arabası sanırım genç kızla ilgilendi.
Bu olaydan birkaç gün sonra Vali Yavuz Selim Köşger İzmir’de çok önemli bir tehlikeye dikkat çekti. Uyuşturucu kullanımında İzmir, Türkiye’de birinci sıradaymış. Hiç birimizin farkında olmadığı korkunç bir gelişme bu. Uyuşturucu kullanımında İzmir’in birinci sırada olma nedenleri mutlaka tespit edilmeli. Son yıllarda İzmir’in fazla göç alması yeni pazarlar mı doğurdu? Bu pazarları gözlerini kestiren tacirler uyuşturucuya ulaşımı kolaylaştırmak için nasıl metotlar kullanıyor? Bu ve benzeri birçok sorunun cevabının verilmesi gerek.
GENÇLERİMİZ TEHLİKEDE
Vali Köşger rehabilitasyona alınan her 10 kişiden sadece birinin uyuşturucudan kurtulabildiğini söylüyor. Çok düşük bir oran. Büyük emeklerle yetişen gençlerimizi uyuşturucu tüccarlarına kaptırmamız gerek. İzmir, toplumsal konularda önemli işbirliklerini başaran bir şehir. Kamu, yerel yönetim, meslek örgütleri ve sivil toplum hemen uyuşturucuya karşı harekete geçmeli. Çocuklarımız, gençlerimiz tehlike altında.
Pedallar Ege’yi dünyaya taşıdı
SPOR kanallarından Eurosport’ta bisiklet yarışlarını izlemekten ayrı bir keyif alırım. Canlı yayında bisikletçilerin Avrupa ülkelerinde geçtikleri şehirleri, köyleri, kasabaları onlarla birlikte gezerim. İzlediğim yarışlarda dikkatimi çeken, bu ülkelerde bisiklet yarışlarının adeta bir festival, hatta tatil türü haline gelmesi. Yarış güzergahına karavanlarıyla gelenler, masalarını sandalyelerini açıp yarışmacıları beklerken piknik yapanlar canlı yayınlarda çok sık rastlanan görüntülerdendir.Geçen hafta 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet turunda Eurosport ve TRT Yıldız’ın canlı yayınlarında, bisikletçilerle birlikte önce Ege, sonra Trakya’da birbirinden güzel yerler gezdik. Bodrum’dan başlayıp İstanbul’a kadar süren yarışları iki helikopter naklen verdi ve çekimlerde nefis görüntüler vardı.
700 MİLYON HANE İZLEDİ
Yarışları TV ekranlarından yaklaşık 700 milyon hane ya da tahmini 3 milyar kişi izledi. Bisikletçilerin geçtiği yerlerde görüntüleri ekrana gelen Efes antik tiyatronun ihtişamının, Alaçatı’nın sıcaklığının, Urla’dan Çanakkale’ye Ege’nin lacivertinin izleyicileri müthiş etkilediğine eminim. Bana bile çok iyi bildiğim yerler helikopterlerden yapılan çekimlerde çok farklı ve güzel göründü. Çekim ekipleri çok profesyonel oldukları için hiç akla gelmedik yerleri çok çarpıcı görüntülerle ekranlara getirdiler. Örneğin Urla’da Şehitlik Tepesindeki Türk bayrağını merkeze alarak körfezin muhteşem görüntülerini verirken İzmir’in değerine değer kattılar. Arjantin’den Yeni Zelanda’ya dünyanın dört bir yanından 160 sporcunun katıldığı yarışları yerli yabancı 100 medya mensubu izledi. Bir hafta boyunca canlı yayın ve bantlardan tekrar, tekrar verilen yarışlar özellikle Ege Bölgesi için milyon dolarlara bedel bir tanıtım oldu. Eminim ki bugüne kadar Türkiye’ye gelmeyi hiç düşünmeyenler bile ekranlarda gördüklerinden sonra Ege’yi mutlaka programlarına alacaktır.
-------
Uyuşturucuda
heden birinci
BİR sabah Urla İskele yolunda giderken yayaların pek kullanmadığı yolun kenarında sallana sallana yürüyen bir insan silueti gördüm. Ne olur olmaz diyerek yavaşladım. Yaya, öğrenci görünümlü bir genç kızdı. Yüzü sararmış, gözleri baygın, rüyada gider gibi bir hali vardı. Büyük bir ihtimalle uyuşturucu etkisi altındaydı. Karşıdan gelen bir polis arabası sanırım genç kızla ilgilendi.
Bu olaydan birkaç gün sonra Vali Yavuz Selim Köşger İzmir’de çok önemli bir tehlikeye dikkat çekti. Uyuşturucu kullanımında İzmir, Türkiye’de birinci sıradaymış. Hiç birimizin farkında olmadığı korkunç bir gelişme bu. Uyuşturucu kullanımında İzmir’in birinci sırada olma nedenleri mutlaka tespit edilmeli. Son yıllarda İzmir’in fazla göç alması yeni pazarlar mı doğurdu? Bu pazarları gözlerini kestiren tacirler uyuşturucuya ulaşımı kolaylaştırmak için nasıl metotlar kullanıyor? Bu ve benzeri birçok sorunun cevabının verilmesi gerek.
GENÇLERİMİZ TEHLİKEDE
Vali Köşger rehabilitasyona alınan her 10 kişiden sadece birinin uyuşturucudan kurtulabildiğini söylüyor. Çok düşük bir oran. Büyük emeklerle yetişen gençlerimizi uyuşturucu tüccarlarına kaptırmamız gerek. İzmir, toplumsal konularda önemli işbirliklerini başaran bir şehir. Kamu, yerel yönetim, meslek örgütleri ve sivil toplum hemen uyuşturucuya karşı harekete geçmeli. Çocuklarımız, gençlerimiz tehlike altında.