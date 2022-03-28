Ege’ye 10 milyon turist

İÇERİSİNDE üç üniversite, sanat, gastronomi, sağlık, ekoloji, hayvan gibi 10 temalı köy, 200 dönümlük film platosu, Ege’nin en büyük müzesi ve kütüphanesi, 180 tenis kortu, 11 golf sahası, spor ve fuar alanları, 200 butik otel, yat limanı ve marinaların bulunduğu ‘Çeşme Turizm Bölgesi’ projesinin detayları açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy projeyi anlatırken Ege’nin turizmdeki payını yüzde 20’lere çıkarmak istediklerini söyledi.
Türkiye’ye 2019’da 51 milyon turist geldiğini hatırlarsak gelecek yıllarda Ege’ye 10 milyon ziyaretçi sürpriz olmayacak. 2019’da İzmir’e 1 milyon, Muğla’ya 2.5 milyon turist gelmişti. Bu durumda Ege’ye 6–7 milyon turist daha geleceğini düşünebiliriz. İzmir, yatak sayısının azlığı, Avrupa’ya doğrudan uçak seferlerinin eksikliği ve sezonun 3-4 ayla sınırlanması gibi nedenlerle turizmden hak ettiği payı alamıyor. Bakan Ersoy bu proje ile 12 ay turizm olacağı ve İzmir’in tüm dünyaya direkt uçuşlarla bağlanacağı bilgisini verdi. Yeni yapılacak 200 otelde 55 bin yatağın daha hizmete gireceğini düşünürsek 10 milyon turistin Ege için hayal olmadığını görebiliriz.
ÜÇ ÜNİVERSİTE KURULACAK
Toplam 45 bin dönüm alanda 15 milyar dolarlık yatırımla yapılacak ve 100 bin kişiye iş imkanı sağlayacak projenin detayları arasında dolaştıkça hayli cazip planlar görülüyor. Örneğin gastronomi köyüne bir gastronomi üniversitesi kurulacak. Bu üniversitede akademisyenler, işletmeler ve alaylı aşçılar bölgenin mutfak kültürü üzerine araştırmalar yapıp Ege mutfak kültürünü dünya gastronomisinin gündemine taşıyacak. Sanat köyünde ise dünya çapında kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak olan bir sahne sanatları ve kongre merkezi olacak. Yine bu köyde mimarlık ve güzel sanatlar üniversitesi, dev bir kütüphane ve Ege’nin en büyük müzesi de olacak.
200 DÖNÜM FİLM PLATOSU
Yerli ve yabancı sanatçıların konaklayacağı, sanat galerilerinde bir araya geleceği sanat köyünde film platosu da olacak. Tam 200 dönüm üzerine kurulacak bu film platosuyla Çeşme, dünya ve Türkiye sinema sektörüne üretimden tanıtım ve dağıtıma kadar her alanda hizmet verecek. Sanat köyüne Ege ve Akdeniz’in simgesi bir amfitiyatro da yapılacak.
Sağlıklı ve iyi yaşam köyü, büyük şehir yaşamından uzaklaşıp ruhunu dinlendirmek isteyenleri Ege’ye özgü şifa ve sağlık ritüelleri ile ağırlayacak. Rüzgâr köyü de dünya sörfçülerinin vazgeçilmez destinasyonu olacak. Üç üniversiteden biri ise çevre, iklim ve sürdürülebilir bir dünya için araştırma ve eğitim yapaçak. Green school ise orta öğrenim çocuklarına doğayı ve ekosistemi bilinçli bir şekilde sahiplenebilecekleri bir eğitim sunacak.
2025’TE HAYATA GEÇECEK
Kurulacak tarım kooperatifi tarım alanlarında Çeşme kekiği, Çeşme kavunu, anason gibi yarımadanın ürünlerini yetiştirecek. Sakız bahçeleri ve sakız işleme tesisleri kurulacak. Akıllı şehir olarak kurulacak Çeşme Turizm Bölgesi’nde ilk işletmelerin 2025’te hayata geçebileceğini söyledi Bakan Ersoy.
Bakalım üç yıl sonra hayallerin ne kadarı gerçek olacak...
Ege’ye 10 milyon turist
İÇERİSİNDE üç üniversite, sanat, gastronomi, sağlık, ekoloji, hayvan gibi 10 temalı köy, 200 dönümlük film platosu, Ege’nin en büyük müzesi ve kütüphanesi, 180 tenis kortu, 11 golf sahası, spor ve fuar alanları, 200 butik otel, yat limanı ve marinaların bulunduğu ‘Çeşme Turizm Bölgesi’ projesinin detayları açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy projeyi anlatırken Ege’nin turizmdeki payını yüzde 20’lere çıkarmak istediklerini söyledi.
Türkiye’ye 2019’da 51 milyon turist geldiğini hatırlarsak gelecek yıllarda Ege’ye 10 milyon ziyaretçi sürpriz olmayacak. 2019’da İzmir’e 1 milyon, Muğla’ya 2.5 milyon turist gelmişti. Bu durumda Ege’ye 6–7 milyon turist daha geleceğini düşünebiliriz. İzmir, yatak sayısının azlığı, Avrupa’ya doğrudan uçak seferlerinin eksikliği ve sezonun 3-4 ayla sınırlanması gibi nedenlerle turizmden hak ettiği payı alamıyor. Bakan Ersoy bu proje ile 12 ay turizm olacağı ve İzmir’in tüm dünyaya direkt uçuşlarla bağlanacağı bilgisini verdi. Yeni yapılacak 200 otelde 55 bin yatağın daha hizmete gireceğini düşünürsek 10 milyon turistin Ege için hayal olmadığını görebiliriz.
ÜÇ ÜNİVERSİTE KURULACAK
Toplam 45 bin dönüm alanda 15 milyar dolarlık yatırımla yapılacak ve 100 bin kişiye iş imkanı sağlayacak projenin detayları arasında dolaştıkça hayli cazip planlar görülüyor. Örneğin gastronomi köyüne bir gastronomi üniversitesi kurulacak. Bu üniversitede akademisyenler, işletmeler ve alaylı aşçılar bölgenin mutfak kültürü üzerine araştırmalar yapıp Ege mutfak kültürünü dünya gastronomisinin gündemine taşıyacak. Sanat köyünde ise dünya çapında kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak olan bir sahne sanatları ve kongre merkezi olacak. Yine bu köyde mimarlık ve güzel sanatlar üniversitesi, dev bir kütüphane ve Ege’nin en büyük müzesi de olacak.
200 DÖNÜM FİLM PLATOSU
Yerli ve yabancı sanatçıların konaklayacağı, sanat galerilerinde bir araya geleceği sanat köyünde film platosu da olacak. Tam 200 dönüm üzerine kurulacak bu film platosuyla Çeşme, dünya ve Türkiye sinema sektörüne üretimden tanıtım ve dağıtıma kadar her alanda hizmet verecek. Sanat köyüne Ege ve Akdeniz’in simgesi bir amfitiyatro da yapılacak.
Sağlıklı ve iyi yaşam köyü, büyük şehir yaşamından uzaklaşıp ruhunu dinlendirmek isteyenleri Ege’ye özgü şifa ve sağlık ritüelleri ile ağırlayacak. Rüzgâr köyü de dünya sörfçülerinin vazgeçilmez destinasyonu olacak. Üç üniversiteden biri ise çevre, iklim ve sürdürülebilir bir dünya için araştırma ve eğitim yapaçak. Green school ise orta öğrenim çocuklarına doğayı ve ekosistemi bilinçli bir şekilde sahiplenebilecekleri bir eğitim sunacak.
2025’TE HAYATA GEÇECEK
Kurulacak tarım kooperatifi tarım alanlarında Çeşme kekiği, Çeşme kavunu, anason gibi yarımadanın ürünlerini yetiştirecek. Sakız bahçeleri ve sakız işleme tesisleri kurulacak. Akıllı şehir olarak kurulacak Çeşme Turizm Bölgesi’nde ilk işletmelerin 2025’te hayata geçebileceğini söyledi Bakan Ersoy.
Bakalım üç yıl sonra hayallerin ne kadarı gerçek olacak...