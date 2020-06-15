Aman dalgaya kapılmayalım

KORONA tedbirlerinin gevşetilmesiyle İzmir bir anda aslına döndü.
Ayların baskısından kurtulmanın rahatlığıyla Kordon başta olmak üzere pek çok yer cıvıl cıvıl oldu. İnsanlar eski günlerini öyle özlemiş ki sosyal mesafeler unutuldu, maskeler çıkarıldı. Esnaf da ilk günlerdeki özenin aksine sıcak havaların da etkisiyle maskeleri önce burnun, daha sonra çenenin altına kadar indirmeye başladı.
Aslında alınan önlemlerle özlenen gelişme olmuş, İzmir ve İstanbul’da vaka sayıları düşmüştü. Ama hala Türkiye’de günlük yeni vaka sayısının ortalama 1000 kişi civarında takılıp kaldığını unutmayalım. Geçen haftaki görüntüler devam ederse, dışarıdan tatile gelenlerin de etkisiyle İzmir’de uykuya yatmış canavar bir anda virüs saçmaya başlayabilir.
İKİNCİ DALGA YÜZDE 8.1 KÜÇÜLTÜR
Vakalar artıp korkulan ikinci dalga gelirse yeni ölümlerle birlikte ekonomide de büyük riskler bekleniyor. Bu konuda en çarpıcı raporlardan biri Türkiye’nin de üyesi olduğu Uluslararası Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nden (OECD) geldi. OECD son raporunda Türk ekonomisinin 2020 yılında yüzde 4.8 daralıp 2021’de ise yüzde 4.3 büyümesini öngördü. Fena bir tahmin değil. Salgın hastalığın etkisiyle hızlı düşüşün ardından ekonomi gelecek yıl hızla toparlanıp rayına oturabilir.
Ancak OECD’nin bir tahmini daha var. Eğer salgında ikinci bir dalga gelirse ekonomi şimdiki tahminin iki katı, yüzde 8.1 daralacak. Raporda, “İkinci dalganın geldiği senaryoda, karantina, kapatma tedbirlerinin yeniden uygulanması 2020’de daha keskin yatırım ve üretim düşüşüne, 2021’de daha kademeli, daha yavaş yavaş bir toparlanmaya yol açar” değerlendirmesini yapılıyor.
Durum çok açık. Bugüne kadar alınan her türlü önlemler ve bilinçlendirme kampanyalarına rağmen bulaşıcılığı önleyecek tedbirlere hala uyulmuyorsa bunun bedeli çok ağır olacak. Yüzde 8.1 daralma en başta işsizlikle başı dertte olan gençleri ve yeniden dükkanlarını kapatmak zorunda kalacak olan maskelerini gevşetmeye başlayan esnafı etkileyecek.
Sosyal mesafe ve maske mi, ekonomi mi? Artık seçim milletin.
Korona bisiklet yolları
SALGINDAN sonra hayatımıza girecek en olumlu yeniliklerden biri bisikletli İzmir olacak. Pek çok Avrupa ülkesi gibi İzmir’de de insanların toplu ulaşım araçları kullanımından kaçacakları beklentisi var. Bu amaçla Başkan Tunç Soyer’in öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi yeni bisiklet yolları yapmaya başladı. Lozan Meydanı ile Kordon arasındaki yolun yarısının geliş ve gidiş şeklinde bisikletlilere tahsis edildiği güzergahtan geçerken, “Umarım İzmirliler bisikletli yaşama çabuk alışır” diye düşündüm.
Bisiklet alana 500 euro
ASLINDA İzmir’in kıyı şeridi bisikletli ulaşıma çok uygun. Ancak bu kültürün yerleşmesi gerek. Bunu teşvik için örneğin Fransa’da elektrikli bisiklet almak isteyenlere 500 euroya kadar devlet desteği veriliyor. Eski bisikletlerin onarımı için ise 50 euro. Toplu ulaşımla günlük 10 milyon yolcu taşınan Paris’te salgındaki kısıtlamalarla bu sayı 2 milyona kadar indirince bisikletle geliş gidişi teşvik için bu destekler başlamış.
İngiltere ise bisiklet yolları için 310 milyon dolar bütçe ayırmış. İngilizlerin bisikletle daha sağlıklı bireyler haline gelmesiyle sağlık harcamalarının yılda 8 milyar dolar azalacağı hesaplanmış. Bence İzmirliler kendi sağlıkları için bisikletle işe gidip gelmeye biran önce alışmalı.
Aman dalgaya kapılmayalım
KORONA tedbirlerinin gevşetilmesiyle İzmir bir anda aslına döndü.
Ayların baskısından kurtulmanın rahatlığıyla Kordon başta olmak üzere pek çok yer cıvıl cıvıl oldu. İnsanlar eski günlerini öyle özlemiş ki sosyal mesafeler unutuldu, maskeler çıkarıldı. Esnaf da ilk günlerdeki özenin aksine sıcak havaların da etkisiyle maskeleri önce burnun, daha sonra çenenin altına kadar indirmeye başladı.
Aslında alınan önlemlerle özlenen gelişme olmuş, İzmir ve İstanbul’da vaka sayıları düşmüştü. Ama hala Türkiye’de günlük yeni vaka sayısının ortalama 1000 kişi civarında takılıp kaldığını unutmayalım. Geçen haftaki görüntüler devam ederse, dışarıdan tatile gelenlerin de etkisiyle İzmir’de uykuya yatmış canavar bir anda virüs saçmaya başlayabilir.
İKİNCİ DALGA YÜZDE 8.1 KÜÇÜLTÜR
Vakalar artıp korkulan ikinci dalga gelirse yeni ölümlerle birlikte ekonomide de büyük riskler bekleniyor. Bu konuda en çarpıcı raporlardan biri Türkiye’nin de üyesi olduğu Uluslararası Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nden (OECD) geldi. OECD son raporunda Türk ekonomisinin 2020 yılında yüzde 4.8 daralıp 2021’de ise yüzde 4.3 büyümesini öngördü. Fena bir tahmin değil. Salgın hastalığın etkisiyle hızlı düşüşün ardından ekonomi gelecek yıl hızla toparlanıp rayına oturabilir.
Ancak OECD’nin bir tahmini daha var. Eğer salgında ikinci bir dalga gelirse ekonomi şimdiki tahminin iki katı, yüzde 8.1 daralacak. Raporda, “İkinci dalganın geldiği senaryoda, karantina, kapatma tedbirlerinin yeniden uygulanması 2020’de daha keskin yatırım ve üretim düşüşüne, 2021’de daha kademeli, daha yavaş yavaş bir toparlanmaya yol açar” değerlendirmesini yapılıyor.
Durum çok açık. Bugüne kadar alınan her türlü önlemler ve bilinçlendirme kampanyalarına rağmen bulaşıcılığı önleyecek tedbirlere hala uyulmuyorsa bunun bedeli çok ağır olacak. Yüzde 8.1 daralma en başta işsizlikle başı dertte olan gençleri ve yeniden dükkanlarını kapatmak zorunda kalacak olan maskelerini gevşetmeye başlayan esnafı etkileyecek.
Sosyal mesafe ve maske mi, ekonomi mi? Artık seçim milletin.
Korona bisiklet yolları
SALGINDAN sonra hayatımıza girecek en olumlu yeniliklerden biri bisikletli İzmir olacak. Pek çok Avrupa ülkesi gibi İzmir’de de insanların toplu ulaşım araçları kullanımından kaçacakları beklentisi var. Bu amaçla Başkan Tunç Soyer’in öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi yeni bisiklet yolları yapmaya başladı. Lozan Meydanı ile Kordon arasındaki yolun yarısının geliş ve gidiş şeklinde bisikletlilere tahsis edildiği güzergahtan geçerken, “Umarım İzmirliler bisikletli yaşama çabuk alışır” diye düşündüm.
Bisiklet alana 500 euro
ASLINDA İzmir’in kıyı şeridi bisikletli ulaşıma çok uygun. Ancak bu kültürün yerleşmesi gerek. Bunu teşvik için örneğin Fransa’da elektrikli bisiklet almak isteyenlere 500 euroya kadar devlet desteği veriliyor. Eski bisikletlerin onarımı için ise 50 euro. Toplu ulaşımla günlük 10 milyon yolcu taşınan Paris’te salgındaki kısıtlamalarla bu sayı 2 milyona kadar indirince bisikletle geliş gidişi teşvik için bu destekler başlamış.
İngiltere ise bisiklet yolları için 310 milyon dolar bütçe ayırmış. İngilizlerin bisikletle daha sağlıklı bireyler haline gelmesiyle sağlık harcamalarının yılda 8 milyar dolar azalacağı hesaplanmış. Bence İzmirliler kendi sağlıkları için bisikletle işe gidip gelmeye biran önce alışmalı.