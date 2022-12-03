Türk tekneler denizde kalıyor!

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Daha önce sadece yazları görmeye alıştığımız Rus turistler bir bölümü gayrimenkul alarak ya da kiralayarak kalıcı hale geldi. Bu özellikle sahil kentlerinde gayrimenkul fiyatlarında ve kiralarında artışa neden oldu. Eğlence ve yeme içme sektörünün de Ruslar sayesinde yüzü güldü. Cirolar arttı, birçok mekânda yer bulunmaz hale geldi. İşte bu Rus bolluğundan nasibini alan bir diğer sektör de marinacılık oldu. Batılı ülkelerin Ruslara karşı takındığı tavır ve Rus teknelerine, yatlarına el koyması, limanlarına almaması üzerine rotalar Türkiye’ye çevrildi. Sıcak yaz günlerinde açıklara demirleyen binlerce Rus teknesi, yatı kış kapıya dayanınca soluğu marinalarda aldı. Akın sürerken marina fiyatları da tırmanmaya başladı. Nasıl tırmanmasın marina önlerinde onlarca tekne kuyruk olursa gelen talep karşısında en küçük demirleyecek alan bile kıymete bindi. Marina sahiplerinin yüzünün güldüğü bir gerçek. Peki ya Türk tekne, yat sahipleri ne halde?

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Dün bir okurum yollamış. Geçen yıl 9 metrelik teknesi için Akdeniz’deki bir marinaya yıllık toplamda 25 bin TL ödemiş. Bu yıl kendisinden istenen rakam 100 bin liraya ulaşmış. Tekne sahibi isyanda:

Tekne denilince aklınıza milyon dolar gelmesin. Benim teknem bugün bir ev parası bile etmiyor. Yaşam biçimi olarak tercih ettiğim için aldım. Marina sahipleri aşırı ilgi karşısında aşırı zam yaptı. Tamam enflasyon yüksek ama yüzde 300 de değil. Geçen yıl 1700 Euro karşılığı kira istenmişti. Şimdi 5 bin Euro karşılığı isteniyor. Türk kara sularındaki bir marinanın Euro karşılığı kira istemesi de aslında yasal değil. Son aşamada kur TL’ye çevrilip kira TL olarak tahsil ediliyor. 1700 Euro karşılığı kira isteler yine razı olacağız da bir de Euro bazında yüzde 200 zam yapmak neyin nesi anlaşılmaz. Rusların çok parası var diye bize resmen git diyorlar. Mecburen köylere, koylara bağlayıp kışlamaya çalışacağız. Hava, güvenlik vs nedenlerle huzursuzuz bu kış.

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Rus ilgisi şüphesiz birilerinin yüzünü güldürüyor. Ancak marinaların tutumunu da gözden geçirmesi şart. Yıllardır müşterileri olan Türk denizcilere karşı daha insaflı olmaları gerekmez mi?

KALİFİYE TÜRK MÜRETTEBAT KAPIŞ KAPIŞ

Son dönemde Rus teknelerinin Avrupa’daki marinalara girememesi ve bu teknelerde Avrupalı personelin çalışmasına yasak getirilmesi Türkiye’yi etkiledi. Türkiye’deki marinalara gelen Rus tekneleri Türk mürettebatları almaya başladı. Özellikle kalifiye mürettebat da Rus teknelerini tercih ediyor. Şu anda tekne ve yatlarda ciddi bir eleman sıkıntısı yaşanıyor.

1 TEKNE 2 MİLYON TL BIRAKIYOR

Bakım- boya gibi işlem yapılacak teknelerin mürettebatı da Türkiye’de kalıyor, marinalarda konaklıyor. Sadece bir boyama işlemi bile teknenin büyüklüğüne göre 200-300 bin Euro tutabiliyor. 40 metrelik bir tekne 5 ay Göcek’te kaldığında 1 milyon TL’lik ücret ödüyor. Diğer harcamaları ile bir teknenin Türkiye’ye bıraktığı para 2 milyon TL’yi buluyor. Her şey dahil ile gelen turist 600-700 dolar ortalama harcama yaparken, tekne turistlerinin harcamaları 6-7 bin doları buluyor. Bu açıdan tekne ve yat sektörünün ülke ekonomisine ve turizme katkısının çok büyük olduğunu söyleyebiliriz.

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İKİ ŞİRKET BAŞKANI’NDAN İKİ DEMEÇ

HİSSEMİZ PAHALI!

SASA’nın sahibi konumundaki Erdemoğlu Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu’nun demeci 30 Kasım’da Nasıl Bir Ekonomi gazetesinde yayınlandı. Erdemoğlu, Sasa hissesini çok pahalı olduğunu şu sözlerle anlattı.

- Hissenin fiyatı 60 liradan 180 liraya neden yükseldi, bilmiyorum. Yeni yatırım açıklamamız olmadı, hisse fiyatlarımızı yukarı çıkaracak bir açıklama da yapmadık. Hissenin fiyatı 80 liraya çıktığında, küçük yatırımcı zarar görmesin diye Borsa İstanbul’da satış yaptık. O satıştan beri herkese, “Sasa hissesi çok yüksek, alınmaz” diyorum. Başka şirketler hakkında yorum yapamam. Ancak Borsa İstanbul’da yaşanan bu havadan küçük yatırımcıların zarar görmesine üzülürüm.

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HİSSEMİZ UCUZ!

HÜRRİYET yazarı Uğur Cebeci dünkü sayımızda yazdı. THY Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ABD’nin Miami kentinde bir grup gazeteciye açıklamış:

Üçüncü çeyrekteki iyi sonuçlarımızı devam ettirip, üzerine 200-250 milyon dolar daha koyacak şekilde ilerliyoruz. Ekim ayı oldukça iyi rakamlar geldi, kasım ayı da çok güzel geçti. Yılın son ayını da bu doğrultuda geçirirsek bir önceki çeyreğin üzerine koyarak kârlılığımızı artırmayı ve yılı oldukça başarılı sonuçlarla kapatmayı hedefliyoruz.

Ağustos ayında beklenti olarak açıkladığımız 6 dolar (112 TL) aşıldı. Yeni hedef 10 dolara (186 TL) işaret ediyor.