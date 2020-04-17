O gece en çok makarna ekmek zeytin alınmış

Ipsos’un 10 Nisan akşamı sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ildeki araştırması hanelerin yüzde 12’sinin saat 22.00-24.00 arasında alışveriş yapmak için sokağa çıktığını ortaya koydu. 2 saatlik alışveriş süresince en çok makarna, bakliyat, un, tuz, şeker, ekmek gibi ağırlıklı temel ihtiyaçların alındığı beyan edilmiş.
SALGIN virüs nedeniyle hayatın çok büyük bir bölümünün evde geçtiği bir dönemde Ipsos araştırmalarıyla vatandaşın tüketim alışkanlıklarını aktarmaya devam ediyoruz. Hiç şüphesiz geçen haftanın en önemli olayı sokağa çıkma yasağıydı. Geçtiğimiz cuma günü saat 22.00 sonrasında yasağın ilan edilmesinin hemen ardından gelen görüntüler çok tartışıldı. Bakkal, fırın, market başta olmak üzere açık olan işyerleri önündeki yığılmaların hastalığın yayılmasına neden olabileceği tartışmaların odağındaydı. Peki acaba halkın ne kadarı saat 22.00 ile saat 24.00 arasında çıktı. 2 saatlik bu zaman zarfında en çok hangi ürünler alındı. Gelin Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Gedik’in değerlendirmeleri ışığında araştırma sonuçlarını adım adım izleyelim.
SÜT VE SU DA ÇOK ALINMIŞ
Ipsos’un 10 Nisan akşamı sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ildeki araştırması hanelerin yüzde 12’si saat 22.00 – 24.00 arasında alışveriş yapmak için sokağa çıktığını belirtti.
Ipsos Hane Tüketim Paneli’ne üye olan ve sokağa çıkma yasağı getirilmiş 31 ilden seçilmiş 850 hanenin yanıtlarına göre alışveriş için sokağa çıkanlar tarafından en çok temel gıda, ekmek, su, süt ve hafta sonu etkisi ile kahvaltılık ürün alımı yapıldı.
Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde 10 Nisan akşamı alışveriş için sokağa çıkanların yüzde 50’si makarna, bakliyat, un, tuz, şeker gibi temel ihtiyaçları satın aldığını belirtti.
Ekmek satın alanların oranı yüzde 49, zeytin, peynir gibi kahvaltılık ürünleri alanların oranı ise yüzde 38 oldu. O gece alışverişe çıkanların yüzde 32’si süt yüzde 25’i ise su aldığını belirtti.
ATIŞTIRMALIK VE SİGARA AZINLIKTA
Sidar Gedik tam da ilk haftalarda yapılan temel ihtiyaç maddesi stoklarının erimeye başladığı bir noktada sokağa çıkma yasağı ilan edildiğine dikkat çekiyor. Özetle Ipsos araştırması da yüzde 88’in evde kaldığını, 2 saatlik dilimde alışverişe çıkan yüzde 12’lik bölümün ise makarna, bakliyat, un, tuz, şeker, ekmek gibi ağırlıklı temel ihtiyaçlarını aldığını gösteriyor. Anlaşılan çok konuşulan sigara, atıştırmalık ve diğer ürünleri alanlar azınlıktaydı. Yine de hastalığın yayılmaması için sosyal mesafenin korunması ile ilgili uyarıları her koşulda unutmamamız şart. Umarım o görüntüler bir daha tekrarlanmaz.
MAKARNA, SALÇA ALIMI AZALIYOR
Hamur işlerinin yapımında kullanılan margarindeki yüzde 10’luk ve çeşitli yemeklerin yapılmasında kullanılan bulyondaki (et suyu) yüzde 11’lik artışlar da ilgi çekici.
Makarna, salça, bakliyat, ıslak mendil ve kolonya satışlarında ise azalma var. Anlaşılan hanelerde yeterince stok var.
Ortalama bir dönemde haneler ayda 6.5 nokta ziyaret ederken Mart 2020’de bu oran 6 noktaya düşmüş.
İŞTE İLK KEZ BARBUNYA VE ARAPSABUNU ALANLAR!
KORONAVİRÜSÜN alışveriş alışkanlıklarımızı değiştirdiğine hiç şüphe yok. İşte bu haftanın notları:
Salgın döneminde barbunya alanların yüzde 71’i son bir yıldır hiç barbunya almamış.
Bir yıldır ilk kez arapsabunu alanların oranı yüzde 66 olmuş.
Kolonya almayı bir yıldır aklına bile getirmeyen yüzde 56 ise salgın ile birlikte kolonya almış.
Son bir yıldır hanelerine deodorant, leke çıkarıcı, limon suyu, eski kaşar, nohut ve hediyelik şeker sokmayanlar da virüsle birlikte bu ürünleri alma eğilimine girmiş.
EVDE EKMEK İKİYE KATLANDI
Maya geçen hafta da yüzde 102’lik büyüme gösterdi. Normal bir zamanda evde ekmek yapanların oranı yüzde 15 civarında iken bu dönemde yüzde 34’e yükselmiş.
‘Evde kal’ çağrılarının 5. haftasında sezon etkisinden de olabilir ‘dondurma’ geçen haftaya göre yüzde 98 artış göstererek satışı en çok artan ürün oldu.
BULAŞIK MAKİNESİ TAM MESAİDE
Tabi ki bu kadar yemek yapılan evlerde en çok kullanılan bulaşık makinesi olduğunu artan deterjan alımı destekliyor.
Bu haftanın artış gösteren kategorileri arasında ‘kahvaltılık ürünler dikkat çekiyor. Geçen hafta zeytin alımı yüzde 16, reçel-bal yüzde 12 artmış.
O gece en çok makarna ekmek zeytin alınmış
Ipsos’un 10 Nisan akşamı sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ildeki araştırması hanelerin yüzde 12’sinin saat 22.00-24.00 arasında alışveriş yapmak için sokağa çıktığını ortaya koydu. 2 saatlik alışveriş süresince en çok makarna, bakliyat, un, tuz, şeker, ekmek gibi ağırlıklı temel ihtiyaçların alındığı beyan edilmiş.
SALGIN virüs nedeniyle hayatın çok büyük bir bölümünün evde geçtiği bir dönemde Ipsos araştırmalarıyla vatandaşın tüketim alışkanlıklarını aktarmaya devam ediyoruz. Hiç şüphesiz geçen haftanın en önemli olayı sokağa çıkma yasağıydı. Geçtiğimiz cuma günü saat 22.00 sonrasında yasağın ilan edilmesinin hemen ardından gelen görüntüler çok tartışıldı. Bakkal, fırın, market başta olmak üzere açık olan işyerleri önündeki yığılmaların hastalığın yayılmasına neden olabileceği tartışmaların odağındaydı. Peki acaba halkın ne kadarı saat 22.00 ile saat 24.00 arasında çıktı. 2 saatlik bu zaman zarfında en çok hangi ürünler alındı. Gelin Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Gedik’in değerlendirmeleri ışığında araştırma sonuçlarını adım adım izleyelim.
SÜT VE SU DA ÇOK ALINMIŞ
Ipsos’un 10 Nisan akşamı sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ildeki araştırması hanelerin yüzde 12’si saat 22.00 – 24.00 arasında alışveriş yapmak için sokağa çıktığını belirtti.
Ipsos Hane Tüketim Paneli’ne üye olan ve sokağa çıkma yasağı getirilmiş 31 ilden seçilmiş 850 hanenin yanıtlarına göre alışveriş için sokağa çıkanlar tarafından en çok temel gıda, ekmek, su, süt ve hafta sonu etkisi ile kahvaltılık ürün alımı yapıldı.
Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde 10 Nisan akşamı alışveriş için sokağa çıkanların yüzde 50’si makarna, bakliyat, un, tuz, şeker gibi temel ihtiyaçları satın aldığını belirtti.
Ekmek satın alanların oranı yüzde 49, zeytin, peynir gibi kahvaltılık ürünleri alanların oranı ise yüzde 38 oldu. O gece alışverişe çıkanların yüzde 32’si süt yüzde 25’i ise su aldığını belirtti.
ATIŞTIRMALIK VE SİGARA AZINLIKTA
Sidar Gedik tam da ilk haftalarda yapılan temel ihtiyaç maddesi stoklarının erimeye başladığı bir noktada sokağa çıkma yasağı ilan edildiğine dikkat çekiyor. Özetle Ipsos araştırması da yüzde 88’in evde kaldığını, 2 saatlik dilimde alışverişe çıkan yüzde 12’lik bölümün ise makarna, bakliyat, un, tuz, şeker, ekmek gibi ağırlıklı temel ihtiyaçlarını aldığını gösteriyor. Anlaşılan çok konuşulan sigara, atıştırmalık ve diğer ürünleri alanlar azınlıktaydı. Yine de hastalığın yayılmaması için sosyal mesafenin korunması ile ilgili uyarıları her koşulda unutmamamız şart. Umarım o görüntüler bir daha tekrarlanmaz.
MAKARNA, SALÇA ALIMI AZALIYOR
Hamur işlerinin yapımında kullanılan margarindeki yüzde 10’luk ve çeşitli yemeklerin yapılmasında kullanılan bulyondaki (et suyu) yüzde 11’lik artışlar da ilgi çekici.
Makarna, salça, bakliyat, ıslak mendil ve kolonya satışlarında ise azalma var. Anlaşılan hanelerde yeterince stok var.
Ortalama bir dönemde haneler ayda 6.5 nokta ziyaret ederken Mart 2020’de bu oran 6 noktaya düşmüş.
İŞTE İLK KEZ BARBUNYA VE ARAPSABUNU ALANLAR!
KORONAVİRÜSÜN alışveriş alışkanlıklarımızı değiştirdiğine hiç şüphe yok. İşte bu haftanın notları:
Salgın döneminde barbunya alanların yüzde 71’i son bir yıldır hiç barbunya almamış.
Bir yıldır ilk kez arapsabunu alanların oranı yüzde 66 olmuş.
Kolonya almayı bir yıldır aklına bile getirmeyen yüzde 56 ise salgın ile birlikte kolonya almış.
Son bir yıldır hanelerine deodorant, leke çıkarıcı, limon suyu, eski kaşar, nohut ve hediyelik şeker sokmayanlar da virüsle birlikte bu ürünleri alma eğilimine girmiş.
EVDE EKMEK İKİYE KATLANDI
Maya geçen hafta da yüzde 102’lik büyüme gösterdi. Normal bir zamanda evde ekmek yapanların oranı yüzde 15 civarında iken bu dönemde yüzde 34’e yükselmiş.
‘Evde kal’ çağrılarının 5. haftasında sezon etkisinden de olabilir ‘dondurma’ geçen haftaya göre yüzde 98 artış göstererek satışı en çok artan ürün oldu.
BULAŞIK MAKİNESİ TAM MESAİDE
Tabi ki bu kadar yemek yapılan evlerde en çok kullanılan bulaşık makinesi olduğunu artan deterjan alımı destekliyor.
Bu haftanın artış gösteren kategorileri arasında ‘kahvaltılık ürünler dikkat çekiyor. Geçen hafta zeytin alımı yüzde 16, reçel-bal yüzde 12 artmış.