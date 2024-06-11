Metruk Uludağ Sanatoryumu artık ‘Business School’

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Çünkü açık söyleyeyim Uludağ’da Swissotel açıldığını bilmiyordum. Meğer açılış aralık ayında gerçekleştirilmiş. Uludağ Milli Parkı sınırlarının içine girer girmez bir süre sonra yolun solundaki yönlendirme tabelalarıyla otele ulaştım.

Hemen söyleyeyim... Uludağ oteli, restoranları, konferans ve toplantı salonlarıyla nefis bir tesise kavuşmuş.

ANITKABİR’İN MİMARI VE İLK KADIN MİMAR İMZASI

Bursa Ticaret Odası yetkililerinden Cumhuriyet döneminde inşa edilen sembol bir yapının dönüşüm öyküsünü dinledim. İşte öyküden satır başları....

-Uludağ’da bir bölümü Swissotel bir bölümü ise Bursa Business School olarak hizmete açılan bina aslında 1949’da işletmeye giren Sanatoryum.

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-Mimarlık tarihinin iki büyük ismi Anıtkabir’in mimarı Ordinaryus Prof. H.Emin Onat ve Cumhuriyetimizin ilk kadın mimarlarından Prof. Dr. Leman C. Tomsu tarafından ortak tasarlanmış.

-Yapı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere ve eğitim teşkilatı mensuplarına otel olarak hizmet etmesi planıyla kurgulanmış ancak tasarım sürecinde hasta sayılarının artması ve binanın konumunun sanatoryum için elverişli olması nedeni ile binanın işlevi verem sanatoryumu olarak değiştirilmiş.

VEREM İÇİN KULLANILDI

-İsviçre Alpleri’ndeki benzerlerini çağrıştıran sanatoryum uzun dönemli tedavi gerektiren hastalıklara sahip -özellikle verem- hastalarının iyileştirilmesi için hizmet vermiş.

-Uludağ Verem Sanatoryumu Anonim Ortaklığı tarafından işletilen tesis, 1975 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’ne devredilmiş. Yapı, üniversitenin Tıp Fakültesi tarafından “Göğüs Hastalıkları ve Cildiye Kliniği” olarak kullanılmış.

-1989 yılında üniversite tarafından tadilattan geçirilmiş ve 2006 yılına kadar farklı kiracılara kiralanarak otel olarak kullanılmış. Sanatoryum binası, kullanıldığı dönemdeki özensiz müdahaleler ve kullanılmadığı dönemdeki tahribatlarla ciddi ölçüde zarar görüp yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış. Uzun yıllar metruk durumda olan bina madde bağımlılarının meskeni haline gelmiş.

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OTELE SWISSOTEL İMZASI

-Sanatoryum, BTSO tarafından 2015 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan kiralandı.

-Restorasyon çalışmaları geçtiğimiz aralık ayında tamamlandı. 174 oda ile tesiste konaklama hizmetleri dünyaca ünlü Swissotel markası işbirliğinde sağlanırken, eğitim programlarının BTSO koordinasyonunda “Bursa Business School” çatısı altında yürütülmesine karar verildi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Business School’u iş dünyasına armağan ettiklerini, burada iş dünyası için üst düzey eğitimler, şirket toplantıları, ulusal ve uluslararası düzeyde kongreler, yerli ve yabancı doruk toplantıları düzenlemeyi hedeflediklerini belirtiyor.

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Harvard Business School, INSEAD, Wilton Park gibi dünya örneklerinden ilham alan Bursa Business School, TOBB başta olmak üzere Türkiye’deki tüm oda ve borsaların üyeleri için üst düzey eğitimlerin verildiği, şirket toplantıları ile eğitimlerinin, kongrelerin ve yerli-yabancı doruk toplantılarının düzenlendiği; iş dünyası için referans eğitim merkezi niteliği taşıyacak bir kurum olma hedefiyle yola çıkmış.

‘YEŞİL ÜRETİM TEMİZ GELECEK’ KONUŞULDU

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) geçtiğimiz hafta, sanayide sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm konularındaki farkındalığı artırmak amacıyla önemli bir organizasyona imza attı. Avrupa Birliği Uyum ve Yeşil Mutabakat Konseyi’nin “Yeşil Üretim Temiz Gelecek” ana temasıyla düzenlediği Uludağ Çevre Forumu, BTSO’nun referans eğitim merkezi Bursa Businnes School ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kamu, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcileri ile akademisyenlerin konuşmacı olarak yer aldığı forumda 5 oturum düzenlendi. BTSO’nun daveti üzerine Uludağ Çevre Forumu’nun “AB Uyum Sürecinde Sanayiye Yönelik Finansman Kaynakları” başlıklı ilk oturumunu yönettim. Oturuma Türkiye Kalkınma Ve Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Yeşil Sanayi Projesi Yöneticisi Hülya Öztoprak Yılmaz, KOSGEB, Sürdürülebilirlik Destekleri Müdürü Firdevs Kılıç, TÜBİTAK, TEYDEB Bilimsel Programlar Uzmanı Burak Kaya, Dalgakıran Makina AŞ, Sürdürülebilirlik ve Yönetim Sistemleri Grup Yöneticisi İlkay Şahin, Tofaş, Araştırma ve İleri Teknolojiler Müdürü Fatih Hakkı Savaş ve Kaynak, Çevre Ve İklim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Ünal Sayman konuşmacı olarak katıldı.

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-Forum iki gün sürdü. İlk oturumda konuşmacıların verdiği bilgiler Türkiye’nin ihracatı açısından kritik önemdeydi. Şunu bir kez daha anlamış olduk; aslında sanayicinin yeşil dönüşümü hayata geçirebilmesi için oldukça ciddi çalışmalar yapılıyor ancak hibe, kredi ve diğer destekleri araştırmak ve bu konuda projeler hazırlamak şart. Oturum sonrasında gelen sorulardan sanayicilerin bilgi eksiklikleri nedeniyle özellikle KOSGEB desteklerinden yeteri kadar faydalanmadığını anladık.

-Bu konuda Firdevs Kılıç önemli bir noktaya dikkat çekti ve sanayicilerin bizzat KOSGEB yetkililerine danışmasını istedi. Tofaş ve Dalgakıran örneklerinden anladık ki bu destekler için hazırlık yapmak bile şirketlerin dönüşüm yolculuğuna başlamasını sağlıyor.

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-Yeşil dönüşümü sağlamak elimizde. Umarım Uludağ Çevre Forumu geleneksel hale gelir ve bu konuda önemli bir misyon üstlenir. Başta BTSO Başkanı İbrahim Burkay olmak üzere emeği geçen herkesin ellerine sağlık.