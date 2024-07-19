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Akaretler’de büyük değişim

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar

Akaretler’de sessiz sedasız kapılarını kapatan W Hotel’in yerine Divan Hotel geliyor. Tadilatı devam eden Divan, misafirlerini lüks bir çehre ile karşılamaya hazırlanıyor.

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Akaretler’in simgesi haline gelen tarihi Sıraevler, yıllar boyunca birçok dönüşüm geçirdi. 2008 yılında Serdar Bilgili, projenin restorasyonunu gerçekleştirmiş, sokağın girişine de W Hotel’i açmıştı. Açıldığı dönemde İstanbul’un en popüler noktalarından biri haline gelen W Hotel, yıllarca misafirlerini ağırladı. Ancak geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız kapılarını kapattı.

Akaretler’de büyük değişim

Yerine de Divan Hotel’in geleceği açıklandı. Serdar Bilgili’den öğrendiğime göre bu gözde nokta için Divan Grubu ile anlaşılmış. Şimdilerde tadilat süreci devam eden Divan, yeni projesinde misafirlerini daha lüks bir çehre ile karşılamaya hazırlanıyormuş. Akaretler, İstanbul’un en gözde noktalarından biri; bu yeni iş birliğiyle cazibesi artacak gibi...

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Evini satmıyor!

Geçtiğimiz günlerde Zeynep Yılmaz’ın Bodrum’daki yazlığını satılığa çıkardığı yönünde bir haber vardı. Bodrum’da Yılmaz’la karşılaşınca ben de o soruyu sordum tabii ki... Evini satılığa çıkarmadığını söyledi.

Akaretler’de büyük değişim

Kızlarının bu evi çok sevdiklerini de anlatan Zeynep Hanım, “Ben istesem, onlar karşı çıkar zaten” dedi. Arkadaşlarıyla büyük yemek masalarında, uzun kahvaltılarda keyifle buluştukları bir yer olduğunu söyledi yazlık evinin... Burada çok mutlu olduklarını, huzur bulduklarını da söyleyen Zeynep Yılmaz, “Allah sattırmasın, çok şükür öyle bir durum yok” dedi.

Serinleten yaz festivali

İstanbul çok sıcak; herkes serin yerlere gitme peşinde! AVM’ler kurtarıcımız adeta... Vadistanbul da bu sıcak günlerde düzenlediği yaz festivaliyle 7’den 70’e herkese eğlenceli bir gün geçirmeyi vaat ediyor.

Akaretler’de büyük değişim

4 Ağustos’a kadar devam edecek olan ‘Summer Fest’te hafta sonları birbirinden güzel konserler var. Ayrıca cuma, cumartesi ve pazar günleri Mutlu Mikrop, çocuklar ve yetişkinlere atölyeler düzenliyor.

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24 yaş küçük sevgilisiyle evlendi

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Orhan Gorbon, 13 Temmuz’da 1 yıllık avukat sevgilisi Saliha Yılmazçelik’le evlendi. İzmir-Urla’daki Hiddenbay Teos Hotel’de yapılan düğüne yalnızca 50 kişilik bir davetli grubu katıldı.

Akaretler’de büyük değişim

İzmirli Saliha Yılmazçelik, tıpkı Orhan Gorbon gibi yelken tutkunu. Gorbon, ünlü yelken yarışı Bosphorus Cup’ın kurucusu olarak da tanınıyor. Çift, her ne kadar ortak çevrelerden gelse de benim dikkatimi aralarındaki yaş farkı çekti.

Akaretler’de büyük değişim

Orhan Gorbon 53 yaşındayken, yeni eşi 29 yaşında... 24 yaş farka rağmen ortak tutkuları mutluluklarını katlamış belli ki. Ben de çifte yeni hayatlarında mutluluklar diliyorum.

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Akaretler’de büyük değişim

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar
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