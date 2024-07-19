Trump suikastında şüpheli Gizli Servis mi

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Demirel, “MİT, Afrika’daki Lulu kabilesi ile Zulu kabilesi arasındaki savaşı bildirir ama ihtilal olacağını bağlı olduğu başbakana bildirmez” demişti.

Niye bildirsin ki, MİT o zaman darbelerin paydaşıydı.

12 Eylül’de darbe planı askeri birliklere MİT’in uçağıyla dağıtılmıştı. 12 Mart’ta MİT Müsteşarı Fuat Doğu, Başbakan Demirel’i arayıp istifasını istemişti. MİT, 15 Temmuz gecesi darbeye karşı direndi.

SENATÖRLER İKNA OLMAMIŞ

Trump’ın güvenliğinden sorumlu gizli servisin, Trump’a yönelik suikastı önlememesi de gizli servise yönelik kuşkuları gündeme getirdi.

CNN Türk-Hürriyet ABD temsilcisi Yunus Paksoy’un aktardığına göre gizli servis yetkililerinin Senato’da, Trump suikastına ilişkin verdikleri gizli bilgiler, senatörleri ikna etmemiş. Hatta kuşkularını artırmış.

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İSTİFAYA DAVET ETTİLER

Gizli servis başkanını istifaya davet edenler oldu. “Bu gizli servisin bir taraflarını kollama brifingiydi. 62 dakika önce adamı tespit etmişler. Ama hiçbir müdahalede bulunmamışlar. Bu saldırıda bir kişi öldü, az kalsın başkan öldürülecekti. Bu durumda gizli servis başkanı görevden alınmalı” diye açıklama yapanlar oldu.

GİZLİ SERVİS FOTOĞRAFINI ÇEKMİŞ

Suikasta ilişkin olarak şu ana kadar sızanları alt alta yazacağım.

1. Saldırgan birkaç gün önceden gelmiş, Trump’ın konuşma yapacağı yerde keşif yapmış.

2. Saldırgan, elinde tüfeğiyle metal dedektörlerin etrafında birkaç kez dolaşıyor. Gizli servis şahsın hareketlerini şüpheli buluyor. Fotoğrafını çekip, “Şüpheli şahıs, dikkat edin” diye mitingde görevli gizli servis elemanlarına dağıtıyor. Ama kendisi dikkat etmiyor. Çünkü suikasttan önce şüpheli şahsı alıp sorgulasalar, bu olay olmayacaktı.

İHBAR ETMİŞLER

3. Üç ayrı görgü tanığı suikastçının durumundan şüphelenip polise ihbar etmiş.

İlk görgü tanığı, “Saldırganın bir silah taşıdığı açıkça görülüyordu. Etkisiz hale getirilmeden önce yaklaşık 3-4 dakika çatıda kaldı. Gizli servis yetkililerine ‘Şu çatıda silahlı biri var’ dedik ama kimse müdahale etmedi” diyor.

İŞARET ETMİŞLER

Başka bir görgü tanığı, “Gizli servis ahırın tepesinden bize bakıyordu. Çatıyı işaret ettim ve elim çatıyı işaret eder halde öylece duruyordum. Sonra bir baktım 5 el ateş edilmiş” diye anlatıyor.

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62 DAKİKA BOYUNCA

4. Görgü tanıklarının ihbar etmesi ve gizli servisin fotoğrafını çekip ‘şüpheli birisi dolaşıyor’ notuyla servis etmesi ile kurşunun atılması arasında 62 dakika geçiyor ama kimse müdahale etmiyor. Elinde bıçak olan şahsı aynı anda 5 polis kurşun yağmuruna tutarak etkisiz hale getirdi. Elinde silah olan, kuşkulanılan şahsa karşı bu müsamaha size tuhaf gelmiyor mu?

5. Suikastçının bulunduğu çatıyı gören bir ve üç no’lu binalara iki keskin nişancı yerleşmiş. Keskin nişancılar, elinde tüfekle nişan alan suikastçıyı tespit etmişler. Hiçbir müdahalede bulunmamışlar. 20 dakika sonra ise Trump’u öldürmeyi amaçlayan kurşun sıkılmış.

YEREL POLİS GÖRMÜŞ

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6. Bir yerel polis suikastçının olduğu çatıya tırmanmış. Suikastçıyı tespit etmiş. Ancak suikastçı silahını doğrultunca korkup inmiş. Peki bu yerel polis, ‘Çatıda bana silah doğrultan şüpheli bir şahıs var’ diye gizli servise ihbarda bulunmuş mu? Bulunduğu söyleniyor. Ama eğer bulunmadıysa bir soru işareti, bulundu ama gereği yapılmadıysa iki soru işareti.

GİZLİ SERVİS BİNANIN İÇİNDE

7. Daha vahimi var. Bunu da gizli servisin Senato’daki bilgilendirmesinden öğreniyoruz. Suikastçının çatıya yerleştiği binanın içinde ise 3 gizli servis görevlisi varmış. Binanın içinden kimi koruyacaklar anlamadım? Bunca ihbara rağmen gizli servis görevlileri çatıyı kontrol etme gereği duymamışlar mı?

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SİLAHI ATEŞLEMESİ BEKLENMİŞ

8. Suikastçının silahını ateşlemesiyle onu vuran keskin nişancının karşılık vermesi arasında saniyeler kadar fark var. Peki o silah, suikastçı tetiğe basmadan önce neden ateşlenmemiş?

Trafikte bile ellerini direksiyonun üstüne koymayan kişilere kurşun yardıran Amerikan polisi, suikastçıya müdahale etmek için neden kurşunun atılmasını beklemiş?

SUİKASTÇIYI SUSTURMUŞLAR

9. Suikastçının silahını ateşlemesine kadar bekleyen gizli servisin, anında karşılık vererek suikastçıyı öldürmesi, yoksa suç delilleri ve olayın arkasındaki bağlantıların ortaya çıkmasını önlemek için mi suikastçı ortadan kaldırıldı sorusunu akla getirdi. Çünkü Kennedy suikastçısı Oswald da mahkemeye çıkmadan 2 gün önce polis karakolunda öldürülmüş, böylece Kennedy suikastı karanlıklar içinde bırakılmıştı.

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GİZLİ SERVİS OLDUĞU SÜRECE



Bunlar henüz sıcağı sıcağına sızan bilgiler. Soruşturma sonucunda küçük dilimizi yutacağımız tespitlerle karşılaşacağımızdan şüphem yok. Turpun büyüğü heybede. Trump başkan seçilsin ne tür itiraflarla karşılaşacağımızı düşünemiyorum bile. Buradan bir çıkarım yapıp gönül rahatlığı ile ABD gizli servisi olduğu sürece Amerikan başkanları güvende değil diyebiliriz.

İRAN VE ÇİN HEDEF GÖSTERİLİYOR

Darbeler, suikastlar liderlerin dünyasında travma etkisi yapıyor. Bunu iyi bilen ABD gizli servisi şimdi suikasta ilişkin el altından bilgiler sızdırmaya başladı.

Güya Trump suikastını İran planlamış. Tek tük ‘Çin’ diyenler de oldu. Amerikan basını da bunlarla daga geçiyor. Çünkü suikastçının İran ya da Çin ajanlarıyla en ufak bir teması tespit edilemedi.

Ayrıca kendi cumhurbaşkanının helikopterinin düşürülmesine engel olamayan İran, Trump’a suikast mı planlayacak?

TRUMP’I HAZIRLIYORLAR

Bu nedir? Gizli servis usta bir şekilde Trump’ın İran ve Çin’e müdahalesi için zemin hazırlıyor.

İran ve Çin olayına gülüp geçmeyin, ABD hiçbir zaman kendi içinde hesaplaşmaz. 11 Eylül’ün faturasını kime kestiler? Afganistan ve Irak’a...