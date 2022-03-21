Marmara Ringi’ne 235 kilometre kaldı

1915 Çanakkale Köprüsü açılınca kapsamlı bir otoyol projesinin bütünü olarak anılan Marmara Ringi’nin de tamamlandığı ifade edilmeye başlandı. Aslında köprü ile projenin en önemli etaplarından biri bitti bitmesine de Marmara Ringi henüz tamamlanmadı.
Bunun için iki önemli etabın daha bitirilmesi gerekiyor. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün resmi internet sitesinde yer alan haritadan da anlaşılacağı üzere Marmara Ringi’nin bir bölümü Kuzey Marmara Otoyol projesi kapsamında yer alıyor. Bu etap tamamen bitirildi. Ancak Marmara Ringi’ni tamamlayacak olan Kınalı-Gelibolu etabı ile Savaştepe (Balıkesir)-Çanakkale etabı hala eksik. 1915 Çanakkele Köprüsü ve Otoyol projesi kapsımında Kınalı-Gelibolu etabının Malkara-Gelibolu bölümünü kapsayan 88 km’lik otoyol etabı ise köprü ile birlikte hizmete açıldı. Önümüzdeki günlerde 127 km’lik Kınalı-Malkara etabının ihale sürecinin tamamlanması ve otoyol inşasının başlaması bekleniyor. 108 km’lik Savaştepe-Çanakkale etabı da önümüzdeki dönemde start alacak.
Böylece Marmara Ringi, tamamlanması ile birlikte İstanbul’u Çanakkale’ye ve sonrasında Kuzey Ege’ye bağlayacak. Ayrıca Anadolu için de Konya’nın Batı’sından Avrupa’ya uzanan yeni bir otoyol koridoru oluşacak. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi’nin tamamı 324 km olacak.
İSTANBUL’UN YÜKÜ HAFİFLEYECEK
DOĞU’dan Batı’ya açılmak isteyen her fani İstanbul’dan geçmeden edemezdi. Nüfusunun yoğunluğu, şehrin plansızlığı, trafiğin çilesi bir tarafa bir de transit geçenlerin yükünü az çekmedi bu şehir. 3 köprü, bir denizaltı tüneli, Ro-Ro’su, vapuru, feribotu ile hala da bu hizmeti vermeyi sürdürüyor. İşte ben, Çanakkale Boğazı’na inşa edilen köprünün güzelliğini, tarihi önemini, ticari fonksiyonunu bir tarafa bırakıp objektifimi başka bir açıya yönlendirmek istiyorum. 1915 Çanakkale Köprüsü İstanbul’un yükünü hafifletecek. Köprü’nün açılışında Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum’un da dikkat çektiği gibi, “Çanakkale Boğazı’nı bağlayan köprünün tamamlanmış olması Doğu-Batı’da yeni geçit açması nedeniyle insanlık tarihi açısından önemi bulunmaktadır.” Köprü, yıllar içinde İstanbul’un transit trafiğinin bir bölümünü alacak. İhracat ve ticaret güzergahı açısından İstanbul’daki köprülere önemli alternatif olacak. Yeni köprü ve otoyolların ülke ekonomosine önümüzdeki yıllarda 14.5 milyar Euro’luk katma değer sağlaması bekleniyor.
ÇİN, HEM HER AN ÖLECEKMİŞ GİBİ HEM HİÇ ÖLMEYECEKMİŞ GİBİ...
DİLE kolay... Yabancı yatırımcılar yılın ilk üç ayında Çin hisselerinde yaklaşık 6 milyar dolarlık net satış gerçekleştirdi. Bu ülkenin borsasından çıkışın en önemli nedeni ülkede tekrar yükselişe geçen koronavirüs vakaları ve Çin’in Rusya’ya işgal harekâtında vereceği olası bir destek. Çin’de Finansal İstikrar Komitesi hükümet kurumlarından ‘piyasaların yararına politikaları etkin biçimde uygulamaya koymalarını’ istedi. Bu bağlamda düşük kazanç sağlayan küçük işletmeler için üç yıl boyunca vergi indirimi uygulayacağını açıkladı. Ülkede bir taraftan üretim seferberliği oluşturulmaya çalışılıyor bir taraftan da yatırımlar dolu dizgin sürüyor. Önceki gün de Çin’in ve Asya’nın ilk profesyonel kargo havalimanı olan Ezhou Huahu Havalimanı’ndaki test uçuşlarının başarıyla tamamlandığı duyuruldu. Dünyanın 4’üncü profesyonel kargo havalimanı konumundaki Ezhou Huahu Havalimanı’nın 2025 yılına kadar 2,5 milyon ton ağırlığında kargo ve posta ağırlaması bekleniyor. Havalimanının 700 bin metrekarelik yük transfer merkezi, 15 bin metrekarelik terminal binası ve 124 park platformu bulunuyor.
Ne diyelim Çin’de durum hayli karışık... Hem her an ölecekmiş gibi, hem de hiç ölmeyecekmiş gibi...
Marmara Ringi’ne 235 kilometre kaldı
1915 Çanakkale Köprüsü açılınca kapsamlı bir otoyol projesinin bütünü olarak anılan Marmara Ringi’nin de tamamlandığı ifade edilmeye başlandı. Aslında köprü ile projenin en önemli etaplarından biri bitti bitmesine de Marmara Ringi henüz tamamlanmadı.
Bunun için iki önemli etabın daha bitirilmesi gerekiyor. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün resmi internet sitesinde yer alan haritadan da anlaşılacağı üzere Marmara Ringi’nin bir bölümü Kuzey Marmara Otoyol projesi kapsamında yer alıyor. Bu etap tamamen bitirildi. Ancak Marmara Ringi’ni tamamlayacak olan Kınalı-Gelibolu etabı ile Savaştepe (Balıkesir)-Çanakkale etabı hala eksik. 1915 Çanakkele Köprüsü ve Otoyol projesi kapsımında Kınalı-Gelibolu etabının Malkara-Gelibolu bölümünü kapsayan 88 km’lik otoyol etabı ise köprü ile birlikte hizmete açıldı. Önümüzdeki günlerde 127 km’lik Kınalı-Malkara etabının ihale sürecinin tamamlanması ve otoyol inşasının başlaması bekleniyor. 108 km’lik Savaştepe-Çanakkale etabı da önümüzdeki dönemde start alacak.
Böylece Marmara Ringi, tamamlanması ile birlikte İstanbul’u Çanakkale’ye ve sonrasında Kuzey Ege’ye bağlayacak. Ayrıca Anadolu için de Konya’nın Batı’sından Avrupa’ya uzanan yeni bir otoyol koridoru oluşacak. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi’nin tamamı 324 km olacak.
İSTANBUL’UN YÜKÜ HAFİFLEYECEK
DOĞU’dan Batı’ya açılmak isteyen her fani İstanbul’dan geçmeden edemezdi. Nüfusunun yoğunluğu, şehrin plansızlığı, trafiğin çilesi bir tarafa bir de transit geçenlerin yükünü az çekmedi bu şehir. 3 köprü, bir denizaltı tüneli, Ro-Ro’su, vapuru, feribotu ile hala da bu hizmeti vermeyi sürdürüyor. İşte ben, Çanakkale Boğazı’na inşa edilen köprünün güzelliğini, tarihi önemini, ticari fonksiyonunu bir tarafa bırakıp objektifimi başka bir açıya yönlendirmek istiyorum. 1915 Çanakkale Köprüsü İstanbul’un yükünü hafifletecek. Köprü’nün açılışında Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum’un da dikkat çektiği gibi, “Çanakkale Boğazı’nı bağlayan köprünün tamamlanmış olması Doğu-Batı’da yeni geçit açması nedeniyle insanlık tarihi açısından önemi bulunmaktadır.” Köprü, yıllar içinde İstanbul’un transit trafiğinin bir bölümünü alacak. İhracat ve ticaret güzergahı açısından İstanbul’daki köprülere önemli alternatif olacak. Yeni köprü ve otoyolların ülke ekonomosine önümüzdeki yıllarda 14.5 milyar Euro’luk katma değer sağlaması bekleniyor.
ÇİN, HEM HER AN ÖLECEKMİŞ GİBİ HEM HİÇ ÖLMEYECEKMİŞ GİBİ...
DİLE kolay... Yabancı yatırımcılar yılın ilk üç ayında Çin hisselerinde yaklaşık 6 milyar dolarlık net satış gerçekleştirdi. Bu ülkenin borsasından çıkışın en önemli nedeni ülkede tekrar yükselişe geçen koronavirüs vakaları ve Çin’in Rusya’ya işgal harekâtında vereceği olası bir destek. Çin’de Finansal İstikrar Komitesi hükümet kurumlarından ‘piyasaların yararına politikaları etkin biçimde uygulamaya koymalarını’ istedi. Bu bağlamda düşük kazanç sağlayan küçük işletmeler için üç yıl boyunca vergi indirimi uygulayacağını açıkladı. Ülkede bir taraftan üretim seferberliği oluşturulmaya çalışılıyor bir taraftan da yatırımlar dolu dizgin sürüyor. Önceki gün de Çin’in ve Asya’nın ilk profesyonel kargo havalimanı olan Ezhou Huahu Havalimanı’ndaki test uçuşlarının başarıyla tamamlandığı duyuruldu. Dünyanın 4’üncü profesyonel kargo havalimanı konumundaki Ezhou Huahu Havalimanı’nın 2025 yılına kadar 2,5 milyon ton ağırlığında kargo ve posta ağırlaması bekleniyor. Havalimanının 700 bin metrekarelik yük transfer merkezi, 15 bin metrekarelik terminal binası ve 124 park platformu bulunuyor.
Ne diyelim Çin’de durum hayli karışık... Hem her an ölecekmiş gibi, hem de hiç ölmeyecekmiş gibi...