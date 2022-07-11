Karanfilköy böyle dönüşecek... Karanfilköylülere 600 konut 40 dükkân

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1940’lı yıllarda İstanbul’a yönelen yoğun göç sonucunda işgali yapılaşmanın merkezlerinden biri haline geldi.Etrafındaki lüks semtlere rağmen her koşulda direnen gecekondu sahipleriyle birlikte adeta geçmişten 2022 yılına ışınlanmış gibi duruyor. Bölgenin dönüşümünün şart olduğu konusunda herkes hemfikirdi ama nasıl olacağı konusu hayli sıkıntılıydı. Zaman zaman gündeme gelse de uzun yıllardır engeller bir türlü aşılamadı.







Geçtiğimiz hafta Mesa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu ve Mesa Mesken Yönetim Kurulu Başkanı Mert Boysanoğlu ile bir araya geldik. Buluşmamızda Karanfilköy dönüşüm projesi ile ilgili bilgi veren Mert Boysanoğlu, “5.5 yıl üzerinde itina ile çalışan Karanfilköy Projesi’ni Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun desteği ile bu yılın sonunda ya da 2023 başında hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Projede KİPTAŞ ile birlikte çalışıyoruz. Hak sahiplerine 600 konut ve 40 işyeri vereceğiz. Yani konutu olana konut dükkânı olana dükkân. Çok büyük ölçüde anlaşma sağladık. En önemli önceliğimiz bölgedeki kültürel yapıyı bozmamak. 220 dönümlük bir alanda bugünkü değeriyle yaklaşık 20 milyar liralık bir proje gerçekleştireceğiz. 1000-1200 adet arası konut planlıyoruz” dedi.

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IRAK’A MÜSTEŞARLIK BİNASI

ERHAN Boysanoğlu buluşmamızda Mesa’nın yurtdışında gerçekleştirdiği projeleri anlattı. Boysanoğlu “Rusya’da yaklaşık 350 milyon dolarlık bir proje gerçekleştiriyoruz. Polonya’da genelde yap-sat yapıyoruz. Irak’ta 310 milyon dolarlık müsteşarlık binası işini üstlendik. Özbekistan’da yaklaşık 60 kişilik bir proje ekibimizle faaliyetteyiz” diye konuştu. Bugüne kadar 13 milyon metrekare alanda 130 bin konut üreten Mesa yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında da iddialı projelere imza atıyor.

TÜRKİYE’DE 12 PROJE DEVAM EDİYOR







MESA Mesken olarak 2021 yılını 3.4 milyar TL ciro ile kapattıklarını söyleyen Mert Boysanoğlu “2022 sonunda 5.5 milyar TL’lik ciro hedefimiz bulunuyor. Türkiye’de ise şu an devam eden 12 projemiz ile toplam 55 milyar liralık projeyi sürdürüyoruz. İstanbul’da Mesa Orman II, Yeşilyaka Su, Yeşilyaka Koru, Mesa Çengelköy Bosphorus, Mesa Panorama, Urla’da Mesa Urla Kekliktepe, Ankara’da Park Mozaik projelerimiz var. Mesa Bodrum Demirbükü’nde teslimatlar başladı. Otel inşaatımız ise hâlâ sürüyor. TEMA World eğlence merkezi inşaatına başladık; TEMA İstanbul 16 milyar TL’lik geliri olan bir proje. Bunlarla birlikte İstanbul Çekmeköy’de Emlak Konut bünyesinde devam etmekte olduğumuz 141 villadan oluşan 1.5 milyar TL ölçeğinde taahhüt işimiz var. Yeşilyaka’nın son etabında 40 villalık projemizin proje çalışmaları sürüyor ve yıl sonunda başlamayı planlıyoruz” diye konuştu.

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ANKARA İLE İSTANBUL ARASINDAKİ FARK

KONUT üretiminde en kritik unsur arsa haline geldi. İstanbul’da arsa konusunda ciddi sıkıntı olduğu biliniyor. Bu konutlara da yansıyor. Mert Boysanoğlu İstanbul projelerinde 3+1 dairelerin net 105 metrekare olduğunu, Ankara projelerinde ise 3+1 dairelerin net 130 metrekareye çıktığını söyledi.

TÜV TÜV’E KARŞI!



TÜRKİYE’nin büyüme potansiyeli yabancıların da iştahını kabartıyor. Türkiye’de araç muayene istasyonlarını geliştirme ve işletim hakkı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 552 milyon dolar bedel ile TÜV Türk konsorsiyumuna verilmişti. Araç muayenede yeni ihaleninin en geç 2027 yılında yapılması gerekiyor. TÜV Türk, Doğuş Grubu ve Alman TÜV SÜD Grubu’nun ortak şirketi. Yapılacak yeni ihalede TÜVTÜRK’e şimdiden bir rakip çıktı. Kim mi? Alman ortak TÜV’ün kardeş şirketi TÜV Austria!







Edindiğimiz bilgilere göre TÜV Austria’nın Türkiye’ye ilgisi araç muayene işi ile de sınırlı değil.

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Mega projelerde denetim hizmeti veren TÜV Austria, Türkiye’de üç farklı alanda 25 milyon Euro yatırım yapacak. TÜV Austria CEO’su Stefan Haas, “Türkiye’de çok önemli hedeflerimiz var. Biz Türkiye’yi tek bir ülke olarak değil; Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika’ya açılan bir ‘merkez ülke’ olarak görüyoruz” diye konuştu.

Yeni yatırımların siber güvenlik, demiryolu test hizmetleri ve mekanik yağ analizi alanlarında olacağını anlatan Haas, “Özellikle vagon testleri konusunda çok istekliyiz. Bu testler, Türkiye’deki demiryolu endüstrisine büyük katma değer yaratacak. Bu yatırım için Eskişehir ve Ankara’yı düşünüyoruz” dedi.

SYBERCODE’A ORTAK

Haas, “Türkiye merkezli Bodrum Denizcilik ortaklığıyla kurduğumuz TÜV Austria Marine şirketi ile ilk kez denizcilik ve yatçılıkta faaliyet göstereceğiz. TÜV Austria Ekspertiz şirketini kurduk. Siber güvenlik alanında Türkiye merkezli Sybercode şirketine ortak olduk. Son olarak Türkiye merkezli Mavi Akademi firmasını da TÜV Austria Akademi çatısı altına alıyoruz” dedi.

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TÜV Austria Orta Doğu ve Kafkasya Bölge Müdürü Yankı Ünal, Türkiye ofisinden 22 ülkeyi yönettiklerini belirterek, dünyanın gündeminin artık ‘siber güvenlik’ olduğunu söyledi. Ünal, Türkiye’nin bu anlamda yetişmiş işgücü ve çalışmalarının çok ileri seviyede olduğunu kaydetti. Pandeminin ardından ülkelerin tedarik zincirinde Türkiye’nin çok önemli konuma geldiğine dikkat çeken Ünal, “Basınçlı kap imalatı, boru hatları, güneş paneli ve oto yedek parça üretimi Türkiye’yi oldukça öne çıkarıyor” dedi.

TÜV Austria Orta Doğu ve Kafkasya Bölge Müdürü Yankı Ünal, Dünyada faaliyet gösteren 5 ayrı “TÜV” var. Aynı çatı altındaki kardeşler gibiyiz. Ancak, aynı şirketler değiliz. Türkiye’deki araç muayene istasyonlarını işleten “TÜV Türk”, “TÜV Almanya”ya bağlı faaliyet gösteriyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye’de araç muayene işinin ihalesi yenilenecek. TÜV Türk’e rakip olabiliriz” dedi.

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Anlayacağınız TÜV kardeşler kapışacağa benziyor. Ne diyelim, kazanan Türkiye olsun!