İthalat savar!

OYAK gelecek 3 yılda 5 milyar dolara ulaşacak yatırımlarılarıyla Türkiye’nin ithalat kalemlerini bir bir azaltmayı hedefliyor. Şirket karbon siyahı yatırımıyla yılda 300 milyon dolarlık, demir peletleme yatırımıyla 350 milyon dolarlık, zırh çeliği yatırımıyla da 100 milyon dolarlık ithalatın önüne geçip yerli yatırım yapacak.
Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun (OYAK) yatırımları hız kesmiyor. Genel stratejisini Türkiye’nin ithalat kalemlerini yerli üretime çevirmek üzere kuran şirket, yaptığı ve yapacağı yatırımlarla yılda 750 milyon dolarlık ithalatın engellenmesini sağlayacak. Malatya Hekimhan’da 750 milyon dolar yatırımla demir cevheri zenginleştirme ve peletleme tesisi kuracak olan şirket yılda 350 milyon dolarlık ithalatın önüne geçmiş olacak. İskenderun’da karbon siyahı üretmek için fabrika yatırımı yapan OYAK bu alandaki 300 milyon dolarlık ithalatı yerli üretim ile karşılayacak. OYAK ayrıca Manisa’da da Türkiye’nin ilk zırh çeliği tesisini kurup yılda100 milyon dolarlık ithalatı engellemeyi de planlıyor.
5 MİLYAR DOLAR
İstanbul’da ekonomi basınıyla bir araya gelen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem şu ana kadar gerçekleşen ve gelecek 3 yılda sonuçlanacak yatırımların toplam 5 milyar dolar civarında olduğunu söyledi.
Erdem, “Ülke ekonomisini ileriye taşıyacak hamleler yapmak, ekonominin tüm aktörlerinin ortak sorumluluğudur. Gerçekleştirdiğimiz yatırımların odak noktasına sürdürülebilir büyümeyi aldık. Pandemi sonrasında Türkiye’nin önünde büyük fırsatlar bulabileceğine inanıyorum. 2019’da tüm güçlüklere rağmen son derece başarılı bir grafik çizdik. Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 2.7’sini gerçekleştirdik. 2020 planlarımızda geriye doğru sapma yok. Önümüzdeki dönemde hem mevcut faaliyet alanlarımızda hem de adım atacağımız yeni alanlarda yatırımlarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.
KARBON SİYAHİ YATIRIM
Malatya Hekimhan’da kurulacak peletleme tesisi ve İskenderun’da yapılacak karbon siyahi yatırımlarıyla toplam 650 milyon dolarlık ithalatın önüne geçileceğine dikkat çeken Erdem, ayrıntıları şöyle paylaştı:
“Türkiye’nin yıllık 220 bin tonluk karbon siyahı ihtiyacını kendi üretimiyle karşılayacak olan tesis 300 milyon dolarlık ithalatı engelleyecek. Türkiye’nin 6.2 milyon ton pelet ihtiyacının 3 milyon tonunu tek başına karşılayan Hekimhan’a yapılacak tesis, 55 ayda tamamlanacak. Hekimhan Zenginleştirme ve Peletleme Tesisi’nin, dışa bağımlılığı yıllık 350 milyon dolar azaltması öngörülüyor. Yeni kaynak yaratma hedefiyle kurulacak olan tesis, 750 milyon dolar yatırımla hayata geçecek. Yatırım, Japon JFE Steel ortaklığıyla gerçekleşecek. Zırh çeliği fabrikası ise Türkiye’nin yıllık 17-20 bin ton arasında olan zırh çeliği ithalatını önlediği gibi ihracata da imkan sağlayacak. İnşaatına başlanan otomotiv odaklı Ro-Ro limanı OYAK Port ise bir ihracat üssüne dönüşecek.”
ÜYE SAYISINDA 125 BİN ARTIŞ
Süleyman Savaş Erdem, son 4 yılda üye sayılarının OYAK tarihinde olmayan bir artışla 305 binden yaklaşık 430 bine çıktığını söyledi ve OYAK Doktorum’dan OYAK Araç Kampanyasına kadar birçok ürün ve hizmet geliştirdiklerini açıkladı. Erdem, “Bütün yaşanan zorluklara, sıkıntılara, var olan olumsuz şartlara rağmen, önümüzdeki yıllarda da arzu edilen seviyelerde özsermaye karlılığı sağlayacağımızı umuyoruz. Bu yıl yüzde 20.5 nema verdik. Yüzde 11 enflasyonun olduğu bir ortamda bizim için çok büyük başarı. Temettü noktasında, enflasyon en önemli göstergelerden biri. Son dört yıldan beri, daha önceki yıllarda olduğu gibi, enflasyonun çok üstünde, üyelerimizin büyük bir yüzdesini memnun ediyoruz” diye konuştu.
ALÜMİNYUM BLOK YATIRIMI
Bursa’daki otomobil fabrikalarında özellikle elektrikli araçlarla ilgili bir yatırımın söz konusu olmadığını ancak, alüminyum blok üretilmesi için Fransız ortaklarıyla yaklaşık 2 yıl önce karar alıp yatırıma başladıklarını belirten Erdem, “Yatırım yaklaşık 100-150 milyon Euro civarında. Bir müddet sonra oradaki alüminyum motor bloklarının Avrupa’ya ihracatını Bursa’daki fabrikamızdan gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
AKARYAKITTA BÜYÜYECEK
Total Oil Türkiye ve M Oil’i satın alarak akaryakıt sektörüne dönüş yaptıklarını belirten Erdem, “Pazarın beşinci büyük oyuncusuyuz. Yaklaşık 900 istasyon var. Bu alanda büyüyeceğiz. Şu anda gaz konusunda görüşmelerimiz sürüyor” dedi. Çimentoda önümüzdeki 5 yılda dünyanın ilk 5’ine girmeyi hedeflediklerini söyleyen Erdem, “Bu amaçla, Afrika’yı büyüme alanı olarak seçtik. Fildişi Sahili’nde üretime başladık, Kamerun’da üretime hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.
TARIM VE HAYVANCILIK VİZYONU
Savaş Erdem, hem çiftçinin hem de ülke ekonomisinin kazandığı bir sistem kurmak için yatırım yaptıklarını, akıllı tarım teknolojilerinin Türkiye’de yerleşmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.
OYAK’ın gelecek vizyonunun önemli alanlarından birinin de tarım ve hayvancılık olduğuna dikkat çeken Erdem, “Tohumdan sofraya kadar uzanan değer zincirinin güvenilirliğini temin edecek bir yapı tesis etmek amacıyla şimdi de blockchain teknolojisine yatırım yaptık. Bu yatırımla akıllı seralarda üretilen ve iyi tarım uygulamalarıyla 7-24 kayıt altına alınan mahsulleri, akıllı lojistik yöntemleriyle son tüketiciye ulaştırmaya hazırlanıyoruz” dedi.
İSTİHDAMI AZALMADI, ARTTI
Pandemi sürecinde faaliyette bulundukları hiçbir sektörde istihdam azaltmadıklarını söyleyen Erdem, “Hatta bazı sektörlerimizde artış oldu. Ancak bu artıştan daha da önemlisi bu süre içerisinde çalışanlarımız en ufak bir hak kaybı yaşamadı” dedi.
İthalat savar!
OYAK gelecek 3 yılda 5 milyar dolara ulaşacak yatırımlarılarıyla Türkiye’nin ithalat kalemlerini bir bir azaltmayı hedefliyor. Şirket karbon siyahı yatırımıyla yılda 300 milyon dolarlık, demir peletleme yatırımıyla 350 milyon dolarlık, zırh çeliği yatırımıyla da 100 milyon dolarlık ithalatın önüne geçip yerli yatırım yapacak.
Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun (OYAK) yatırımları hız kesmiyor. Genel stratejisini Türkiye’nin ithalat kalemlerini yerli üretime çevirmek üzere kuran şirket, yaptığı ve yapacağı yatırımlarla yılda 750 milyon dolarlık ithalatın engellenmesini sağlayacak. Malatya Hekimhan’da 750 milyon dolar yatırımla demir cevheri zenginleştirme ve peletleme tesisi kuracak olan şirket yılda 350 milyon dolarlık ithalatın önüne geçmiş olacak. İskenderun’da karbon siyahı üretmek için fabrika yatırımı yapan OYAK bu alandaki 300 milyon dolarlık ithalatı yerli üretim ile karşılayacak. OYAK ayrıca Manisa’da da Türkiye’nin ilk zırh çeliği tesisini kurup yılda100 milyon dolarlık ithalatı engellemeyi de planlıyor.
5 MİLYAR DOLAR
İstanbul’da ekonomi basınıyla bir araya gelen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem şu ana kadar gerçekleşen ve gelecek 3 yılda sonuçlanacak yatırımların toplam 5 milyar dolar civarında olduğunu söyledi.
Erdem, “Ülke ekonomisini ileriye taşıyacak hamleler yapmak, ekonominin tüm aktörlerinin ortak sorumluluğudur. Gerçekleştirdiğimiz yatırımların odak noktasına sürdürülebilir büyümeyi aldık. Pandemi sonrasında Türkiye’nin önünde büyük fırsatlar bulabileceğine inanıyorum. 2019’da tüm güçlüklere rağmen son derece başarılı bir grafik çizdik. Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 2.7’sini gerçekleştirdik. 2020 planlarımızda geriye doğru sapma yok. Önümüzdeki dönemde hem mevcut faaliyet alanlarımızda hem de adım atacağımız yeni alanlarda yatırımlarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.
KARBON SİYAHİ YATIRIM
Malatya Hekimhan’da kurulacak peletleme tesisi ve İskenderun’da yapılacak karbon siyahi yatırımlarıyla toplam 650 milyon dolarlık ithalatın önüne geçileceğine dikkat çeken Erdem, ayrıntıları şöyle paylaştı:
“Türkiye’nin yıllık 220 bin tonluk karbon siyahı ihtiyacını kendi üretimiyle karşılayacak olan tesis 300 milyon dolarlık ithalatı engelleyecek. Türkiye’nin 6.2 milyon ton pelet ihtiyacının 3 milyon tonunu tek başına karşılayan Hekimhan’a yapılacak tesis, 55 ayda tamamlanacak. Hekimhan Zenginleştirme ve Peletleme Tesisi’nin, dışa bağımlılığı yıllık 350 milyon dolar azaltması öngörülüyor. Yeni kaynak yaratma hedefiyle kurulacak olan tesis, 750 milyon dolar yatırımla hayata geçecek. Yatırım, Japon JFE Steel ortaklığıyla gerçekleşecek. Zırh çeliği fabrikası ise Türkiye’nin yıllık 17-20 bin ton arasında olan zırh çeliği ithalatını önlediği gibi ihracata da imkan sağlayacak. İnşaatına başlanan otomotiv odaklı Ro-Ro limanı OYAK Port ise bir ihracat üssüne dönüşecek.”
ÜYE SAYISINDA 125 BİN ARTIŞ
Süleyman Savaş Erdem, son 4 yılda üye sayılarının OYAK tarihinde olmayan bir artışla 305 binden yaklaşık 430 bine çıktığını söyledi ve OYAK Doktorum’dan OYAK Araç Kampanyasına kadar birçok ürün ve hizmet geliştirdiklerini açıkladı. Erdem, “Bütün yaşanan zorluklara, sıkıntılara, var olan olumsuz şartlara rağmen, önümüzdeki yıllarda da arzu edilen seviyelerde özsermaye karlılığı sağlayacağımızı umuyoruz. Bu yıl yüzde 20.5 nema verdik. Yüzde 11 enflasyonun olduğu bir ortamda bizim için çok büyük başarı. Temettü noktasında, enflasyon en önemli göstergelerden biri. Son dört yıldan beri, daha önceki yıllarda olduğu gibi, enflasyonun çok üstünde, üyelerimizin büyük bir yüzdesini memnun ediyoruz” diye konuştu.
ALÜMİNYUM BLOK YATIRIMI
Bursa’daki otomobil fabrikalarında özellikle elektrikli araçlarla ilgili bir yatırımın söz konusu olmadığını ancak, alüminyum blok üretilmesi için Fransız ortaklarıyla yaklaşık 2 yıl önce karar alıp yatırıma başladıklarını belirten Erdem, “Yatırım yaklaşık 100-150 milyon Euro civarında. Bir müddet sonra oradaki alüminyum motor bloklarının Avrupa’ya ihracatını Bursa’daki fabrikamızdan gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
AKARYAKITTA BÜYÜYECEK
Total Oil Türkiye ve M Oil’i satın alarak akaryakıt sektörüne dönüş yaptıklarını belirten Erdem, “Pazarın beşinci büyük oyuncusuyuz. Yaklaşık 900 istasyon var. Bu alanda büyüyeceğiz. Şu anda gaz konusunda görüşmelerimiz sürüyor” dedi. Çimentoda önümüzdeki 5 yılda dünyanın ilk 5’ine girmeyi hedeflediklerini söyleyen Erdem, “Bu amaçla, Afrika’yı büyüme alanı olarak seçtik. Fildişi Sahili’nde üretime başladık, Kamerun’da üretime hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.
TARIM VE HAYVANCILIK VİZYONU
Savaş Erdem, hem çiftçinin hem de ülke ekonomisinin kazandığı bir sistem kurmak için yatırım yaptıklarını, akıllı tarım teknolojilerinin Türkiye’de yerleşmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.
OYAK’ın gelecek vizyonunun önemli alanlarından birinin de tarım ve hayvancılık olduğuna dikkat çeken Erdem, “Tohumdan sofraya kadar uzanan değer zincirinin güvenilirliğini temin edecek bir yapı tesis etmek amacıyla şimdi de blockchain teknolojisine yatırım yaptık. Bu yatırımla akıllı seralarda üretilen ve iyi tarım uygulamalarıyla 7-24 kayıt altına alınan mahsulleri, akıllı lojistik yöntemleriyle son tüketiciye ulaştırmaya hazırlanıyoruz” dedi.
İSTİHDAMI AZALMADI, ARTTI
Pandemi sürecinde faaliyette bulundukları hiçbir sektörde istihdam azaltmadıklarını söyleyen Erdem, “Hatta bazı sektörlerimizde artış oldu. Ancak bu artıştan daha da önemlisi bu süre içerisinde çalışanlarımız en ufak bir hak kaybı yaşamadı” dedi.