İşte yeni lahmacun pide kriterleri

Haberin Devamı

Tarım ve Orman Bakanlığı pide, lahmacun, börek ve benzeri gıdaların üretiminde kullanılan malzemelerin denetimine ilişkin talimatı yeniledi. Böylece kamuoyunda büyük tartışma yaratan denetim talimatı iptal edilip anlaşılır hale getirildi.

6 Haziran 2023’te yayınlanan ve 81 il müdürlüğüne gönderilen talimat büyük tepki görmüştü. Çünkü talimatta “Perakende işletmelerde sunulan pide, lahmacun, börek vb. ürün harçlarında alınan numunelerde; ürünün sunum şekline bağlı olarak vurgulayıcı ifadeler kullanılmadan servis edilen pide, lahmacun, börek harcı gibi ürünlerde kanatlı eti ve sakatat tespit edilmiş olması durumunda, resmi kontrol sonucunun tağşiş olarak değerlendirilmemesi gerektiği” ifade edilmişti. Ayrıca pide, lahmacun, börek, mantı vb. üretilmek üzere hazırlanmış çiğ ürün harçlarında histolojik muayene ve kanatlı eti aranması kapsamında numune alınmaması da isteniyordu. Bu talimat kamuoyunda pide, lahmacun, börek, mantı gibi ürünlerin içine kırmızı et dışında sakatat ve tavuk vs beyaz et katılabileceği algısına neden oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı hızla aksiyon alıp talimatın yenileneceğini açıkladı. Öyle de oldu...









Haberin Devamı

KIRMIZI ETE SAKATAT BEYAZ ET KARIŞTIRILAMAZ

Ekber’in ulaştığı yeni talimatta, “Türk Gıda Kodeksi- Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği 5. maddesi 2. fıkrasında; ‘Bu Tebliğ kapsamına girmeyen mantı, içli köfte, çiğ köfte, kadınbudu köfte, lahmacun, pide, kebap, pizza gibi yemek, hazır yemek, tabildot yemek ve mezelerin üretiminde kullanılan çiğ et, kıyma, kanatlı kıyma ve et ürünleri bu tebliğe uygun olur’ ibaresi yer almaktadır” denilmiş. İşte uygunsuzluk durumunda yapana yasal işlem uygulanacağı belirtilen o talimattaki detaylar...

KARIŞIM YOK

1. Pide, lahmacun ve börek gibi gıdaların üretiminde etiket bilgisi ve beyanı dışında farklı hayvan türlerinden etlerin ve sakatatın birbirleriyle karıştırılamayacağı (Sığır eti ve koyun/keçi eti karıştırılabilir, kırmızı ve beyaz et karıştırılamaz),

Haberin Devamı

BEYAZ ET MENÜYE

2. Pide, lahmacun ve börek gibi gıdaların üretiminde kırmızı et dışında farklı bir et türü kullanılacaksa (tavuk eti, deniz ürünleri vb.) bunun sadece «mönüde ya da ürün adında içeriğini bildirmek kaydıyla; pide (tavuklu) ya da tavuklu pide/börek şeklinde son tüketiciye açık şekilde bilgi vermek koşuluyla son tüketiciye sunulması ve üretilen üründe sadece tek hayvan türünün etinin kullanılmasına izin verilmesi (ya sadece tavuk eti, ya sadece kırmızı et gibi),

KANATLI İÇİN TEST

3. 2023 Yılı Gıda Numune Alma Planı çerçevesinde yer alan 2023 Yılı İl Gıda Numune Alma Planı kapsamında pide, lahmacun, börek, mantı vb. Üretilmek Üzere Hazırlanmış Çiğ Ürün Harçlarında Histolojik Muayene ve Kanatlı Eti Aranması Programı kapsamında numune alımına devam edilmesi,

Haberin Devamı

NUMUNE SON ÜRÜNDEN

4. Numune alım işlemleri; pide, lahmacun vb. ürünleri üreten işletme tarafından pide, lahmacun vb. ürünleri üretmek üzere hazırlanan harçtan alınması, eğer numune alımı esnasında pide, lahmacun vb. ürün harcı o anda tükenmiş durumdaysa ya da ürünlerin daha önceden hazırlanıp pişirilerek son tüketiciye sunulan, hâlihazırda harcı olmayan bir işletmeyse (ör: kır pidesi vb.), numunenin son üründen alınması, ayrıca, numune alımı esnasında tutulan resmi kontrol raporuna ve numune alma tutanağına, alınan harcın pide, lahmacun vb. üretilmek üzere işletme tarafından kullanılacak harçtan alındığının açık olarak belirtilmesi,

TEK ÜRÜNE DE KONTROL

Haberin Devamı

5. Söz konusu ürünlerin üretiminde kullanılan hammadde niteliğindeki bileşenlerin (et, süt, peynir, un, yağ vb.) tek başına yapılacak kontrollerinde, bu ürünlere ilişkin ilgili kodeksinde belirtilen ürün özelliklerinin esas alınması,

İVEDİLİKLE BİLGİ VERİLECEK

6. Kamuoyunda ve işletme sahipleri tarafında oluşan yanlış algı sebebiyle, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için, resmi kontroller esnasında talimat hükümleri doğrultusunda söz konusu ürünleri üreten işletme yetkililerine ivedilikle bilgilendirme yapılması,

SAKATAT DENETİMİ

7. Kırmızı etten üretildiği beyan edilen pide, lahmacun ve börek gibi gıdaların harcında farklı türden hayvan eti ve sakatat için numune alınması.

Haberin Devamı

DANA-KOYUN KARIŞIMINI DA BİLMEYE HAKKIMIZ YOK MU?

YENİ talimat pide lahmacun gibi ürünlerde kırmızı ete beyaz et ve sakatat karıştırılmayacağını çok açık belirtiyor. Bunu yapanlara yasal işlem uygulanacağı da net. Ancak bir noktaya itirazım var. Mönüye çok açık yazmak kaydıyla tavuklu, ya da deniz mahsullü pide lahmacun vs serbest. Yani tüketici mönüdeki ismiyle görüp bunları tercih edebilecek. Ancak pide ve lahmacunda kullanılan kırmızı etin içeriği hakkında yine bilgimiz olmayacak. Kuşbaşı pide kuzu etinden mi, dana etinden mi ya da bunların karışımından mı yine bilemeyeceğiz. Üstelik çoğu yerde siz sorsanız bile gelen cevap doğru mu? Emin olamıyoruz. Dana eti var ama koyunun kuyruk yağı katıştırılmış mı bilemeyeceğiz. Aynı şey lahmacunlar için de geçerli. Et türlerine göre hassasiyeti ya da alerjisi olanların, seven ya da sevmeyenlerin de hangi kırmızı eti yediğini bilmeye hakkı var diye düşünüyorum. Keşke kırmızı et türleri de mönülere çok açık bir şekilde yazılsa... Ne dersiniz?