İstanbul Park’ta yeni süreç nasıl işleyecek

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Dile kolay. Başta Formula 1 (F1) olmak üzere otomobil sporları için inşa edilen İstanbul Park’ın işletme ihalesinin üzerinden tam 10 yıl geçmiş. Küçük bir hatırlatma... F1 pistinin inşaatını İstanbul Ticaret Odası (İTO) üstlenmiş 10 yıllık işletme hakkını devretmek için de ihaleye çıkmıştı.

İstanbul Park’ın 10 yıllık işletme hakkı ihalesi 10 Ekim 2012’de yapılmıştı. Bu ihalede yıllık 9.1 milyon lira + KDV ile en yüksek teklifi veren İstanbul MC Yarış Sporları 2.6 milyon liralık ilk ödemeyi yapmamış, ihale 9 milyon lira + KDV ile ikinci en iyi teklifi veren Eylül Tarım Oto Kiralama’ya (Intercity) kalmıştı.

Geçtiğimiz günlerde bir grup gazeteci Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı ve Başkan Vekili Nisa Ersoy ile buluştuk. Buluşmamızın ana konusu ise İstanbul Park oldu.

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Gizlisi saklısı yok. TOSFED ile pistin işletmecisi Intercity’nin patronu Vural Ak’ın arası çok uzun süredir açık. TOSFED pistin amacı doğrultusunda kullanılmadığını, otomobil sporcularının pisti kullanamadığını, burada yarışamadığını söylüyor.

İstanbul Park’ın işletme süresinin 18 Temmuz 2023 tarihinde sona erdiğine dikkat çeken Üçlertoprağı, buna rağmen Intercity’nin faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.



Eren Üçlertoprağı

SÖZLEŞME SONA ERDİ

Üçlertoprağı “Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük bir vizyonla 18 sene önce ülkemizin sporcularına kazandırdığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük spor tesisi İstanbul Park 10 yıl 10 ay 17 gündür Türk sporuna ve sporun her branşındaki milli sporcularının erişimine kapalı. 300 futbol sahasından büyük alana yayılan tesis, bahsi gecen şirket tarafından spora hizmet etmek yerine, şirketin genel merkezi de dahil olmak üzere farklı ticari amaclarla ve lojistik üs olarak kullanılıyor. Tuzla’da İstanbul Park’ın 100’de 1’i boyutundaki depolar aylık 7 milyon TL civarında kiralanırken bu dev tesisin aylık kirası sadece ise 3 milyon 600 bin TL. Günümüz şartlarında şirketin bu kirayı tek günlük organizasyonlarda kazandığı ise konunun uzmanları tarafından teyit ediliyor” diye konuştu.

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TESLA’NIN TESLİMAT NOKTASI

Üçlertoprağı pistin Türk sporuna hizmetten uzak ticari amaçlar için kullanıldığını da öne sürerek şunları söyledi:

“Şirket pisti spor faaliyetlerinden ziyade otopark olarak kullanmayı önceliklendirmiş ve uzaydan gözükecek şekilde pisti açık oto pazarına çevirmiştir. Geldiğimiz noktada, günümüzde bu şirket İstanbul Park’ı yerli ve milli gururumuz TOGG’un en büyük rakibi TESLA otomobillerinin satış öncesi geçici parklanması ve teslimi için kullanmaktadır. Türk mühendis ve yarış pilotlarının TOGG’un gelişimi için kullanabileceği İstanbul Park, TOGG’un rakibinin lojistik üssü durumundadır. Benzer pistler senede ortalama 10 farklı uluslararası organizasyonda milyonlarca seyirci ağırlarken, isminde İstanbul geçen pistimizde son 2 senede yapılan tek bir uluslararası organizasyon bulunmuyor.”

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ETKİNLİKLER PİSTLERİ CANLI TUTUYOR

- Yurt dışında Formula 1 pistleri genellikle yerel serilere ve karting serilerine -iklim koşullarına göre- ev sahipliği yapıyor. Bunun yanı sıra bazı pistler test pistleri olarak da kullanılıyor. Test pistleri hem takımlar hem de lastik tedarikleri yapan firmalar için oldukça önemli çünkü buradan alınan veriler tasarımlarda kullanılıyor. Formula 1, MotoGP, Formula E gibi serilerin kullanıldığı pistlerde sezon boyunca pisti canlı ve işlevsel tutmak adına mini yarış etkinlikleri de düzenleniyor. Bu bağlamda devamlılık isteyen tüm pistler ilgili federasyon ile planlama yaparak sezon takvimini hazırlıyor ve pistin sürdürülebilir olmasına önem gösteriliyor.

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FEDERASYON PİSTE TALİP

- TÜRKİYE Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) şirket olmadığı için tek başına ihalelere katılamıyor. Buna rağmen federasyon yetkilileri taşın altına ellerine koymakta kararlı olduklarını söylüyor. Hem Gençlik ve Spor Bakanlığı hem de pistin mülkiyet sahibi konumundaki Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde görüşmeler yaptıklarını belirten Üçlertoprağı, “Kişisel kefaletlerimizi de ortaya koymaya hazırız. Profesyonel kadrolarımız bu tesisi en iyi şekilde yönetir. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak’ın da her zaman olduğu gibi sporun, sporcunun ve federasyonun yanında olduğunu, bu güzide tesisin Türk sporuna kazandırılması adına harekete geçeceğini biliyoruz. Kendi öz kaynakları ve özel sektör işbirliği ile pisti Türk sporuna kazandırmaya ve gerekli olması halinde ihaleye girmeye de hazır olan federasyon, devletimizin uğradığı zararı sonlandırmak ve ülkemizi dünyaya tanıtmaya hazır” diye konuştu.

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Bakanlığın vizyonu ve liderliğinde, İstanbul’a yepyeni bir kompleks, şampiyon sporculara ev sahipliği yapacak bir olimpiyat köyü kazandırılabileceğini söyleyen Üçlertoprağı “Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un imzasıyla bu işgalin sonlandırılmasını bekliyoruz. Bu imza sadece devletimizi 10 yıldır devam eden zarardan kurtarmayacak, Türk sporunun önündeki en büyük engellerden birini kaldırarak, İstanbul Park’ın kapılarını Türk sporunun ve otomobil sporlarına, ilaveten farklı spor branşlarındaki sporcularımıza ve halkımıza daimi olarak açacak” dedi.

‘İSTANBUL PARK MİLLİ SPORCULARA KAPALI’

- DÜNYA ve Avrupa şampiyonluklarına imza atan sporcuların kendi tesislerine giremediğini, antrenman yapamadığını öne süren Eren Üçlertoprağı “Ayhancan Güven, Cem Bolükbaşı, Ali Türkkan ve daha onlarca sporcu henüz İstanbul Park’ta tek bir tur dahi yarışabilmiş değil. Bu sporcularımızın yarışmak ve antrenman için gidebilecekleri en yakın pist ise Yunanistan’da yer alıyor. Bu A Milli Futbol takımımızın antremanlarını, maçlarını Yunanistan’da gerçekleştirmesi gibi bir durum” dedi.