Ege katilleri işbaşında

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“Muğla genelinde, otellerin arıtma sistemlerini çalıştırıp çalıştırmadıklarına dalgıçlarımız aracılığıyla bakıyoruz. Enerji maliyetlerini bahane eden ve arıtma sistemini çalıştırmayan bazı tesislere rastlıyoruz. O tesisler hem uyarılıyor hem ceza uygulaması yapılıyor.”

Türkiye çok değil iki yıl önce müsilaj sorunu yaşadı. Hem de ne yaşamak. Marmara Denizi adeta yok olmuş, beyaz bir örtüyle kaplanmıştı. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı her fırsatta dile getirmişti: Deniz Sihirbaz değil!

Müsilajın 3 sebebini ısrarla vurgulamış, “Doğa ile ilgili olanları çözemesek de en önemli sebep kirlilik. Deniz atıkları yutmaz, böyle kusar” demişti.

Anlaşılan hiç ders almamışız. Marmara’dan sonra Ege’nin de Akdeniz’in de canına okumaya kararlıyız.

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Tüm bunları yazma sebebime gelince... Hafta sonu Bodrum koylarında çok önemli bir etkinlik vardı. “Deniz dibi, kıyı ve hayalet ağ temizliği.” Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ile Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri CEO’su Bülent Kozlu’yu destek verdikleri etkinliği yerinde izlemeye davet etti. Biz gazeteciler de kendilerine eşlik ettik.

Güvercinlik koyunda düzenlenen etkinliğe Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak da katıldı. Bölgedeki otellerin, tur teknelerinin, gönüllü vatandaşların katıldığı çalışmalarda traktör tekerinden yatağa kadar 15 ton atık toplandı ve dönüşüm merkezine götürüldü.

Barış Saylak şunları söyledi:

“Geçen yıl koylardan 20 bin metrekare uzunluğunda hayalet ağ denizden toplandı. İlde 100 ekip koyları taradı. Balıkçıların kontrolünden çıkan ağlar denizin dibinde kalıyor, ‘hayalet ağ’a dönüşüyor. Balıkçılar, ağların kaldığı bölgeleri ihbar ediyor. Ekiplerimiz önce sualtı drone’u ile tarama yapıyor. Yer tam tespit edilince dalgıçlarımız devreye girip ağları topluyor. Denizin dibinde kalan ağ, avı sürdürüyor. Denizdeki canlılar ağa takılıp kalıyor.”

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Bülent Eczacıbaşı ise etkinlikte yaptığı konuşmada denizi temizlemek kadar kirletmemenin önemli olduğunu şu sözlerle vurguladı:

“Deniz temizliği çalışmalarına desteğimiz sürecek. Ne kadar başarılı oluruz, bilemeyiz. Önemli olan kirletmeme kültürünü oluşturmak. Bunun için ilköğretim sıralarından itibaren bu kültürü aşılamamız gerekiyor.”

Atık temizleme etkinliğinin sonrasında katılımcılar tarafından dört ayrı noktadan denize 100 bin yavru balık bırakıldı. Umarım o yavru balıklar ve niceleri daha temiz denizlerde yüzüp çoğalır.

UNUTMAYALIM, DENİZ YOK OLURSA BİZ YOK OLURUZ...

Temizlik çalışmalarını yürüten dalgıçlar, ‘En büyük temizlik kirletmemektir’ pankartı açtı.

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ATIKLAR BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMI

- Etkinlikte Sudaki İzler Belgeseli’nin yapımcı ve yönetmeni Savaş Karakaş da vardı. Karakaş denizlere gönül vermiş bir isim. Şu tespitlerini dikkate almak şart:

“İlkokul yıllarımızda İstanbul Silivri, Kumburgaz bir cennetti. Caddebostan’dan denize girer Bostancı’ya kadar yüzerdik. Sivriada’nın etrafında tur atardık. Çok hızlı bir kirlenmeyle 80’li yıllardan sonra Marmara’yı kaybettik. Marmara’yı gözden çıkardık indik aşağıya. Bugün geldiğimiz noktada, Fethiye Körfezi, Selimiye, Orhaniye yazları durulmayacak hale geldi. Resmen kokuyor. “

Karakaş çok fazla sayıda insanın kıyılarda toplaşıp haddini aştığını, denizi kirlettiğini, kirletmeye devam ettiğini belirtti ve ekledi:

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“Toplanan atıklar buzdağının görünen kısmı. Tüm bu atıkları yan yana koysanız tüm Akdeniz’de bir karış yer kaplayacak boyutta. Adeta 8’nci bir kıtadan yani kirlilik kıtasından söz ediyoruz. Denize boca edilen plastik atıkların ancak yüzde 3-5’i dönüşüme gidiyor. Kalanı hâlâ denizde. Değişmemiz şart.”

DÜRÜSTLÜK, TUTKU VE MERAK

- ECZACIBAŞI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin Akademik Yıl Töreni’ne katıldı.

Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar, konuşmasında “45 bine yakın öğrencimiz var. Bunların bin 500’ü uluslararası öğrencilerden oluşuyor. Üniversitemizde 19 fakülte var” dedi.

Bülent Eczacıbaşı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Gülce Coşkun Şentürk, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’yla söyleşi yaptı. Eczacıbaşı öğrencilere tavsiyelerde bulundu:

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“Büyüklerimden hep şu iki şeyi duyardım. Çok çalışacaksın. Dürüst olacaksın. Dürüstlükten ayrılmak eninde sonunda çok şey kaybettiriyor. Çok... Çok... Çok çalışmak ile başarı el ele yürür mü, tartışmak lazım. Ben genç arkadaşlarıma ‘Tutkunuzu kovalayın’ derim. İnsanın ‘tutkusu’nu bulmasının yolu meraklı olmaktan geçiyor. Ben çalışkandım ama çok meraklıydım. Ders kitaplarının ötesine geçer araştırır, okurdum. Okurken insan kendi hayal gücünü çalıştırır. Amerikalı yatırımcı Warren Buffett, ‘Enerji, zeka ve dürüstlüğü’ üç önemli kriter olarak sıralayıp ekler: Dürüstlük yoksa, ilk ikisi sizi mahveder. Yani, işin başı dürüstlüktür.”