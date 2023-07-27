Bozcaada’nın 30’da 1’i ihaleyle satışa çıkıyor

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Etrafındaki ada ve kayalıklar hariç yaklaşık 30 km2’lik bir yüzölçümüne sahip olan Bozcaada’nın yaklaşık 1 km’lik bölümü 24 Ağustos’ta satışa çıkıyor. Ege’nin en önemli adalarından biri olan Bozcaada için kritik önemdeki bu büyük satışın nedeni ise miras anlaşmazlığı.

Çanakkale Ezine Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu, 7 Temmuz 2023 tarihli ilanında, Bozcaada’nın toplamda 1 milyon metrekarelik bir alanının üzerinde bulunan 33 taşınmazın ihale ile satılacağını duyurdu. Söz konusu mülkler bir zamanlar Bozcaada’nın en varlıklı ailesi olan Arallar’a ait.

Bozcaada’da satışa çıkarılan taşınmazlara baktığımızda, en küçüğünün 333 metrekare, en büyüğünün ise 244 bin 167 metrekare olduğunu görüyoruz. 244 bin 167 metrekare, yaklaşık olarak 24 hektarlık bir alanı temsil ediyor ve yaklaşık 34 futbol sahası büyüklüğüne denk geliyor.

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Satışa çıkarılan parseller

Birbirinden farklı büyüklükteki bu taşınmazların muhammen bedelleri de belirlenmiş durumda. Bilirkişi raporlarına göre, en uygun fiyatlı taşınmazın muhammen bedeli 210 bin lira olarak belirlenirken, en değerli olanının muhammen bedeli ise 50 milyon lira olarak tespit edilmiş. Hatırlatmamda fayda var bu kapsamdaki ihaleler muhammen bedelinin yarı değeri ile açılıyor.

Ezine Sulh Hukuk Mahkemesi’nin ilanına göre, ihaleler tamamen online ortamda gerçekleşecek ve 24 Ağustos 2023 tarihinde teklif verme işlemi başlayacak, 31 Ağustos 2023 tarihinde ise sona erecek.

Bozcaada tarihinde ilk kez bu kadar büyük çaplı bir satış gerçekleştirilecek olması ve satışların tamamen elektronik ortamda online olarak yapılacak olması, yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisi nedeniyle süreç, ada halkının da merak konusu. İhalelerin sonuçlanması ve satış işlemleri ile birlikte Bozcaada’da yeni projelerin gerçekleşeceğine şüphe yok. Adalılar satılacak arazilere tatil köyü, turistik tesisler, tarım ve konutları içeren projeler yapılabileceğini söylüyor. Ancak bu projelerin Bozcaada’nın güzelliklerini koruması ve adanın ruhuna uygun yapılması da en büyük dilekleri... İnşallah öyle olur ‘Bozcaada’, ‘Betonada’ olmaz...

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Aral Ailesi

TÜRKİYE’NİN İLK TÜRK ŞARAP ÜRETİCİSİ ARALLAR

ARAL Ailesi’nin Bozcaada öyküsü hayvancılık, bağcılık işi ile uğraşan Latif ve Ahmet Aral’ın 1930’larda, şarapçılığı meslek edinmesiyle başlıyor. Türkiye’nin ilk Türk şarap üreticisi olan Aral Ailesi dededen toruna geçen, giderek gelişen bağcılıkta Ayla, Doruk, Dardanel, Dimitrakopulo ve Aral şarapları gibi her biri ulusal hale gelen şarap markalarının da sahibi oluyor. Başarılı bağcılık faaliyetlerinin yanı sıra Bozcaada’nın en büyük toprak sahibi olan Aral Ailesi’nin mirasçıları 1 milyon metrekarelik mülklerin paylaşımında anlaşmazlığa düşüyor. Konu mahkemeye taşınıyor ve sonunda mahkeme Satış Suretiyle İzale-i Şuyu yani ortaklığın giderilmesine karar veriyor.

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Osman Aral

