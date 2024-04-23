Boykot tartışmasının iki sonucu var

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Hafta sonunu ‘boykot oluyor, olmuyor’, ‘restoran ve kafeler boş, hayır dolu’ tartışmalarıyla geçirdik. Bana göre böyle bir tartışma gerçekten çok saçma. Restoran ve kafeler niye boşalsın? Hele ki, vatandaşın memnun olduğu, fiyatını belli bir kaliteye göre makul ölçülerde belirleyenler... Gittiğiniz restoran veya kafenin fiyatlarından memnunsanız niye boykot edesiniz ki...

Bir kafede 150 liraya satılan Türk kahvesi birimize göre makuldür diğerimize göre fahiş fiyatlıdır. Bunun bir ölçüsü yok ki... Fiyatından memnun kalmadığınız, fahiş hesap ödediğiniz restoran ve kafeye bundan sonra gitmezsiniz olur biter. Hesabından memnun olduğunuz kafe veya restoranı niye boykot edesiniz... Gerçekten bu beklenti çok garip...









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Ama şunu söylemem şart, cuma günkü yazımda da belirttim: ‘Macun tüpten çıktı...’

Boykot tartışmalarının iki net sonucu oldu:

1. Restoran ve kafeler fiyatlarını gözden geçirmeye başladı.

2. Vatandaş restoran ve kafelere ne hesap ödediğine artık daha dikkatli bakıyor, araştırıyor...

Durum, budur...

CİROLARA ERKEN UYARI SİSTEMİ

RÖNESANS Gayrimenkul Yatırım (RGY), Türkiye’de 12 AVM ve 4 ofisle 740 bin metrekare brüt kiralanabilir alana sahip. Bu büyüklük Türkiye’de tek yönetim altındaki en büyük platform. RGY 12 AVM’deki yaklaşık... işletmeden aldığı yüzlerce veriyi işleyip tekrar bu işletmeler ile paylaşıyor. Peki bunu nasıl ve neden yapıyor? Gelin ayrıntılarıyla bakalım...

RGY hisseleri önümüzdeki günlerde borsada işlem görmeye başlayacak. Talep toplama başlamadan hemen önce Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak ve RGY yöneticileriyle bir araya geldiğimiz bir sohbet toplantısı gerçekleşti. İşte o toplantıda RGY Yönetim Kurulu Üyesi Sercan Yüksel’in paylaştığı bir bilgi çok ilgimi çekti. Başta da belirttim. RGY Türkiye’de 7 şehirde 12 büyük AVM işletiyor. İşletmeler sözleşmeleri gereği aylık ödedikleri standart kiralar dışında RGY’ye ciroları üzerinden pay da veriyor. Yani bu AVM’lerdeki yaklaşık... işletme başta ciroları olmak üzere bazı önemli bilgileri RGY ile paylaşıyor.

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İşte işin enterasanlığı bu aşamadan sonra başlıyor. RGY alışılmışın ötesinde sadece ciroları denetlemekle kalmıyor işletmelerden topladığı bu bilgileri analiz de ediyor. Şirket bünyesinde çalışan analistler verilerle oluşturdukları istatistiklerle anlamlı analizler geliştiriyorlar. RGY bu analizlerin bir bölümünü kiracılarıyla da paylaşıyor.

Sercan Yüksel, “Dönemsel olarak işletmelere işlerinin durumunu, memnuniyetlerini soruyoruz. Örneğin bir işletme bize memnun olduğunu işlerinde yaklaşık yüzde 8 artış olduğunu söylüyor. Dönüp sektörel ortalamalara, lokasyon ve AVM özelinde yaptığımız analizlere bakıyoruz. Dönüp işletmeye senin ciron yüzde 8 artmış ama analizlerimiz en az yüzde 20 olması gerektiğini söylüyor diyoruz” dedi.

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İşte bu analiz çok kıymetli. Çünkü bu analizdeki veriler o işletme için adeta bir ‘erken uyarı’ sistemi özelliği taşıyor. Mağaza cirosunun ortalamaların altında kaldığını öğrenen işletme elemanlarının performansı, ürün gamı ve fiyatlar başta olmak üzere tüm etkenleri gözden geçiriyor. Mağazadaki bazı yanlış uygulamalarının vitrin vs ciroya etken olabilecek tüm olguları da araştırmaya başlayan işletmeciler ciroyu sektör ortalamalarına çekecek önlemleri devreye almaya başlıyor. İşte bu sayede işletme cirosunu artırabiliyor. Erken uyarı sistemi sayesinde işletme kazandığı gibi ciro üzerinden pay alan RGY de kârını artırabiliyor.

Veri, istatistik ve analizin önemini bir kez daha anlamış olduk.