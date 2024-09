Uçaklar hostesler ve magandalar

Haberin Devamı

- Magandalar, hostesler karşısında neden bu kadar kaba, cüretkâr ve saldırgan olabiliyorlar? Acaba “hostes nezaketini” bir tür “zayıflık” olarak mı algılıyorlar?

*

- Uçak magandalığının daha çok erkeklere özgü bir magandalık türü olduğunu sanıyordum. Meğer uçak magandalığının kadını-erkeği olmuyormuş. Bakınız: İbrahim Tatlıses’in kızı.

*

- Uçak yolculuğu ile öfke kontrolsüzlüğü arasında doğrudan bir bağ var mıdır acaba? Uçağa adım atar atmaz başlayan kontrolsüz öfkeyi, uzmanlar nasıl açıklıyorlar acaba?

*

- Kontrolsüz öfkenin bile bir haddi hududu olur. Ancak uçakta had hudut olmuyor. Havaalanı polisi bile bu öfkenin hızını kesemiyor. Allah hiçbirimizin karşısına bu magandaları çıkarmasın. Amin. Amin. Amin.

*

- Şöyle bir baktığımda uçakta olay çıkaranlarda şu üç özelliği gözlemliyorum: BİR: Küstahlıkla dolu bir kibir. İKİ: Saklanamayan pis bir egoizm. ÜÇ: Tiksinti uyandıran gerekçesiz bir özgüven.

*

Haberin Devamı

- Hava Yolları, sorunlu tipleri “kara listeye” alıp kurtuluyor, arınıyor. Peki biz etrafımızdaki sorunlu tiplerle nasıl baş edeceğiz? Acaba biz de kişisel kara listemizi oluşturarak arınamaz mıyız?

İLK DÖRT MADDE

Yapay gündem nedir?

Şudur:

*

Neye yarayacağı belli olmayan... Kimin işine geldiği meçhul olan... Gereksizliği tartışılmaz olan... Günlerdir çeneleri boşuna yoran... Boş yere gürültü koparan... Faydasızlığı apaçık olan...

Her türlü gündeme yapay gündem denir.

*

Örnek: Hüdapar’ın başlattığı Anayasa’nın ilk dört maddesi tartışması.

ÇAĞRI CİHAZI ANILARI

Cep telefonunun izi tozu yokken çağrı cihazları vardı.

*

Çağrı cihazı, dişil enerjiye zerre kadar yer vermeyen fazla erkek bir aletti.

Mutlaka kemere iliştirilirdi.

Mesaj geldiğinde münasebetsiz bir baskınlıkla öterdi.

*

Çağrı cihazı sahibi önemli kişi, önce kaşlarını çatarak şöyle bir cihazına bakar, ardından da sabit telefona doğru koşardı.

Çünkü çağrı cihazından gelen mesaj, genellikle sadece “beni ara” mesajı olurdu.

Haberin Devamı

Ötesi zaten teknik olarak mümkün değildi.

*

“Mesaj geliyor” falan diye sakın WhatsApp’la karıştırmayın olayı.

Çağrı cihazında...

Yazışmak yoktu. Emoji yoktu. Gülücük işareti yoktu. Fotoğraf yollamak yoktu. Video yollamak akılların ucundan bile geçmezdi. Görüldü işareti yoktu. Toplu mesaj yoktu. “Neredesin aşkım” yoktu. “Buradayım aşkım” yoktu.

Altı üstü tek taraflı fukara bir iletişim çabasıydı, başka bir şey değildi.

Dumanla haberleşmenin üç beş tık ötesiydi yani.

Ama o zamanlar, bu kadarcığı bile mucizevi bulunuyordu.

*

Çağrı cihazının egemen olduğu zamanların sonuna yetiştim ben.

O zamanlar çok ama çok gençtim ve acayip gözlemciydim.

Çağrı cihazlarına mesaj gelen kişilerin kendilerini nasıl önemli hissettiklerini fark ediyordum mesela.

Haberin Devamı

Olanca ciddiyetleriyle sabit telefona doğru koşuşturmalarını büyük bir gıptayla izlerdim.

*

Cep telefonlarının ucu görününce çağrı cihazlarının izi tozu bile kalmadı Türkiye’de.

Aniden yok oldular.

*

Öyle bir yok olmuşlar ki müzelik olmuşlar resmen.

Geçen akşam Tarafsız Bölge’de izleyiciye gösterelim diye çağrı cihazı aramış arkadaşlar.

Zar zor bulmuşlar.

Titiz bir koleksiyoncu, “aman başına bir şey gelmesin” diye bin bir tembihle emaneten vermiş cihazı.

*

Stüdyoda elime aldığımda nostaljiyle karışık bir ürperme duygusu içine girdim.

“Şimdi bu ya patlarsa” falan diye ödüm koptu.

ÖZGÜR ÖZEL RAKIYI UCUZLATACAĞIZ DEYİNCE

Muazzam bir malzeme verdiğini...

- İktidar cephesinin bunu çok iyi değerlendireceğini...

Haberin Devamı

- “Kazığı mezeden atacak” diye mavra konusu olacağını...

- Diğer sözlerinin güme gideceğini...

- Kılıçdaroğlu’nu bile aratacak duruma düşeceğini...

Öngörmeliydi.





NARİN CİNAYETİ ÇILGINLIĞINA SON

Narin cinayetinin haber kanallarında gündem olmasını ilk üç-beş gün ben de destekledim.

Ama sonra olay, gerçekten de çığırından çıktı.

*

Her ekrandan ayrı bir senaryo fışkırıyordu. Her ekranın katil adayı başkaydı. Alınan her bilgi, teyit edilmeden toplumun üzerine boca ediliyordu. Küçük bir kızın öldürülmesi, acımasız bir rekabetin parçası haline gelmişti.

Ben de bunun bir parçası haline gelmiştim ister istemez.

*

Duyduğuma göre haber kanallarının istisnasız tümü, bu çılgınlığa son verme kararı almışlar.

Haberin Devamı

Karar nasıl alındı bilmiyorum ama kararın alınmasına çok sevindim.

*

Artık Narin cinayeti üzerinden haber kanallarında saatlerce spekülasyonlar üretilmiyor.

Çirkin reyting yarışı bitti çok şükür. Seyircinin ilgisini çekmek için cinayetin araçsallaştırılmasına son verildi.

Bu alçak cinayet, haber kanallarının rekabet malzemesi olmaktan çıkmış durumda.

*

Tabii ki bu durum...

Cinayetin, katillerin, ailenin, susanların, susturmaların peşinin bırakılacağı anlamına gelmiyor.

Bu katil sürüsü hak ettiği cezayı alıncaya kadar takibe devam.





BENİM İÇİN İYİ BİR TATİL

Gürültüsüz, kesinlikle gürültüsüz olacak.

- Kitap okumaya ayarlı olacak.

- Denize değil ormana odaklı olacak.

- Etkinliklerden arınmış olacak.

- Plansız programsız olacak.

- Telefonsuz, bilgisayarsız olacak.

- Çılgın kalabalıktan uzak olacak.

- Azıcık serince olacak.