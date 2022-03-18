1 mekân 5 başkan

Hürriyet-Karaca işbirliği ile hazırlanan ‘İncili Gastronomi Rehberi’nin 5 incili restoranlardan biri de İstanbul’daki Sunset oldu.
Sunset, incilerinin hakkını önceki akşam bir kez daha verdi desem sanırım yanlış olmaz. Aslında Portakal Çiçeği Karnavalı’nın fikir babası Ali Haydar Bozkurt’un davetlisi olarak bu yılki festivalle ilgili bilgileri almak için mekândaydık. Biz festivalle odaklanmışken arka arkaya gelen davetlilere şaşırmamak elde değildi. Şu kadroya bakar mısınız? Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Barcelona Başkanı Joan Laporta, Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ve Galatasaray eski Başkanı Adnan Polat...
Hepsi aynı gece Sunset’teydi. Peki ama spor dünyasının ‘şampiyonlar ligi’ diyebileceğimiz bu kadronun aynı akşam aynı mekânda olmasının sebebi neydi? Hemen şunu belirteyim, başkanlar aslında ayrı sebeplerle oradaydı. Galatasaray kulübü bir gece sonra karşılaşacakları Barcelona’nın yöneticilerini ağırlıyordu. Adnan Polat ve Aziz Yıldırım ayrı ayrı masalarda dostlarıyla buluşmuştu. Ali Koç ve Fenerbahçe yöneticileri FIBA Kadınlar Euroleague’de Final Four’a yükselen basketbol takımı ile kutlama yemeğindeydi.
Adnan Polat ve Ali Koç’un Galatasaray ile Barcelona yöneticileriyle selamlaşıp dün geceki maç için başarılar dilediği görüldü. Sporda ‘ezeli rekabet ebedi dostluk’ gibisi yok.
DAÇKALILAR TİCAT PEŞİNDE!
NEREDEYSE 160 yıllık bir kurum Darüşşafaka... ‘Eğitimde fırsat eşitliği’ni odağına almış, pek çok alanda gerçekleştirdikleriyle de öncü olmuş. Geçen günlerde okula yaptığımız ziyaret gösterdi ki önümüzdeki dönemde Darüşşafaka’dan çıkacak girişimler ve girişimciler gündem yaratacak.
BEBA İnovasyon ve Girişimcilik Vakfı’nın desteğiyle, Darüşşafaka Lisesi’nde 2021 – 2022 eğitim yılının başında uygulamaya konulan, “Beba – Daçka Girişimcilik Atölyesi” 9 Mart 2022 tarihi itibarıyla 22. haftasını geride bırakmış. Her hafta çarşamba günleri 1 saat olarak verilen program, 9-11. sınıflardan katılan toplam 16 öğrenciye ticat (ticari icat), girişimcilik, iş yönetimi ve finansal okuryazarlık gibi konularda eğitim ve öğretim fırsatı sunuyor.
Program dahilinde; araştırma, proje yapma, planlama ve sonuca ulaştırma, iş fikri yaratma, üretim ve değer oluşturma, eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık, iletişim, ilişki kurma, teknoloji becerisi, bilgi teknolojilerini kullanma, sunuş yapma ve temel beceriler kazandırılması hedefleniyor. Kurumdaki öğretmen, çalışan ve mezunlar da programdan faydalanabiliyor.
‘DAÇKA BU İŞİN ÇOK EKMEĞİNİ YİYECEK’
1+3 yıl olarak planlanan Beba-Daçka Girişimcilik Atölyesi kapsamında müfredat ve eğitimler, BEBA İnovasyon ve Girişimcilik Vakfı’yla ortak olarak hazırlanıyor. Akademik dersler, vaka analizleri, grup çalışmaları, saha gezileri, dışarıdan uluslararası iş insanlarının konuk konuşmacı olarak katılıp öğrencilerle birinci elden deneyimlerini paylaştığı program, okul senesi sonunda iş fikri yarışmasını da içeriyor.
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, “BEBA Vakfı ile yapılan bu işbirliği öğrencilerimizin bakış açılarını geliştirerek, girişimcilik ve inovasyon kavramlarını yaşamlarının bir parçası haline getirmeleri açısından çok faydalı oluyor. Programın sürdürülebilir bir biçimde Darüşşafaka’da uzun yıllar gelişerek devam etmesini planladık” dedi.
Önümüzdeki yıllarda kim bilir genç ve zeki öğrencilerin elinden ne girişimler çıkacak? Bu girişimler belki de onların hayatını şekillendirecek iş yaşamlarının bir parçası olacak. Tayfun Öktem’in tabiriyle Darüşşafaka da ‘bu işin çok ekmeğini yiyecek.’
ARZUMUZ GİRİŞİMCİLİĞİN MÜFREDATA GİRMESİ
ÜMRAN Beba’nın 2010 yılında PepciCo yöneticisi olarak gittiği Hong Kong’ta eşi Prof. Ali Beba da akademik çalışmalarını 3 yıl boyunca sürdürdü. Beba ailesi 2013-2015 arası Dubai’de yaşadı. PepsiCo yönetimi, 2016’da Ümran Beba’yı ABD’deki merkezine atayınca ailenin, yeni adresi New York oldu. Ümran Beba emekli olduğunda da yerleştikleri New York’ta kaldılar.
Ümran-Ali Beba çifti bu dönemde “Beba İnovasyon ve Girişimcilik Vakfı”nı kurdu. Ali Beba, vakfın başkanlığı üstlendi.
Beba İnovasyon ve Girişimcilik Vakfı, özellikle kaynaklara erişimi kısıtlı kadın ve genç girişimcilere destek olmak amacını taşıyor. Ana faaliyet alanları eğitim, mentorluk ve iletişim ağları oluşturmak olan vakfın merkezi New York’ta bulunuyor. Beba Vakfı’nın en büyük girişimleri arasında Columbia Üniversitesi ile gerçekleştirdikleri senede bir yapılan “Greater Good Challenge” isimli iş fikri yarışması ve Türkiye’de kurucu ortaklar arasında yer aldıkları Milyon Kadına Mentor Programı bulunuyor. Atölye programıyla ilgili konuşan Prof. Beba, “Darüşşafaka Eğitim Kurumları’yla beraber gerçekleştirdiğimiz bu çok önemli projenin bir parçası olduğumuz için gurur duyuyoruz. Orta ve uzun vadede arzumuz, programın sürdürülebilir bir biçimde Darüşşafaka’da gelişerek devam etmesine paralel olarak MEB müfredat programında ‘Fikirden Uygulamaya Girişimcilik ve İş Yönetim Bilimi’ adında bir seçmeli ders olarak sunulmasıdır” dedi.
1 mekân 5 başkan
Hürriyet-Karaca işbirliği ile hazırlanan ‘İncili Gastronomi Rehberi’nin 5 incili restoranlardan biri de İstanbul’daki Sunset oldu.
Sunset, incilerinin hakkını önceki akşam bir kez daha verdi desem sanırım yanlış olmaz. Aslında Portakal Çiçeği Karnavalı’nın fikir babası Ali Haydar Bozkurt’un davetlisi olarak bu yılki festivalle ilgili bilgileri almak için mekândaydık. Biz festivalle odaklanmışken arka arkaya gelen davetlilere şaşırmamak elde değildi. Şu kadroya bakar mısınız? Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Barcelona Başkanı Joan Laporta, Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ve Galatasaray eski Başkanı Adnan Polat...
Hepsi aynı gece Sunset’teydi. Peki ama spor dünyasının ‘şampiyonlar ligi’ diyebileceğimiz bu kadronun aynı akşam aynı mekânda olmasının sebebi neydi? Hemen şunu belirteyim, başkanlar aslında ayrı sebeplerle oradaydı. Galatasaray kulübü bir gece sonra karşılaşacakları Barcelona’nın yöneticilerini ağırlıyordu. Adnan Polat ve Aziz Yıldırım ayrı ayrı masalarda dostlarıyla buluşmuştu. Ali Koç ve Fenerbahçe yöneticileri FIBA Kadınlar Euroleague’de Final Four’a yükselen basketbol takımı ile kutlama yemeğindeydi.
Adnan Polat ve Ali Koç’un Galatasaray ile Barcelona yöneticileriyle selamlaşıp dün geceki maç için başarılar dilediği görüldü. Sporda ‘ezeli rekabet ebedi dostluk’ gibisi yok.
DAÇKALILAR TİCAT PEŞİNDE!
NEREDEYSE 160 yıllık bir kurum Darüşşafaka... ‘Eğitimde fırsat eşitliği’ni odağına almış, pek çok alanda gerçekleştirdikleriyle de öncü olmuş. Geçen günlerde okula yaptığımız ziyaret gösterdi ki önümüzdeki dönemde Darüşşafaka’dan çıkacak girişimler ve girişimciler gündem yaratacak.
BEBA İnovasyon ve Girişimcilik Vakfı’nın desteğiyle, Darüşşafaka Lisesi’nde 2021 – 2022 eğitim yılının başında uygulamaya konulan, “Beba – Daçka Girişimcilik Atölyesi” 9 Mart 2022 tarihi itibarıyla 22. haftasını geride bırakmış. Her hafta çarşamba günleri 1 saat olarak verilen program, 9-11. sınıflardan katılan toplam 16 öğrenciye ticat (ticari icat), girişimcilik, iş yönetimi ve finansal okuryazarlık gibi konularda eğitim ve öğretim fırsatı sunuyor.
Program dahilinde; araştırma, proje yapma, planlama ve sonuca ulaştırma, iş fikri yaratma, üretim ve değer oluşturma, eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık, iletişim, ilişki kurma, teknoloji becerisi, bilgi teknolojilerini kullanma, sunuş yapma ve temel beceriler kazandırılması hedefleniyor. Kurumdaki öğretmen, çalışan ve mezunlar da programdan faydalanabiliyor.
‘DAÇKA BU İŞİN ÇOK EKMEĞİNİ YİYECEK’
1+3 yıl olarak planlanan Beba-Daçka Girişimcilik Atölyesi kapsamında müfredat ve eğitimler, BEBA İnovasyon ve Girişimcilik Vakfı’yla ortak olarak hazırlanıyor. Akademik dersler, vaka analizleri, grup çalışmaları, saha gezileri, dışarıdan uluslararası iş insanlarının konuk konuşmacı olarak katılıp öğrencilerle birinci elden deneyimlerini paylaştığı program, okul senesi sonunda iş fikri yarışmasını da içeriyor.
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, “BEBA Vakfı ile yapılan bu işbirliği öğrencilerimizin bakış açılarını geliştirerek, girişimcilik ve inovasyon kavramlarını yaşamlarının bir parçası haline getirmeleri açısından çok faydalı oluyor. Programın sürdürülebilir bir biçimde Darüşşafaka’da uzun yıllar gelişerek devam etmesini planladık” dedi.
Önümüzdeki yıllarda kim bilir genç ve zeki öğrencilerin elinden ne girişimler çıkacak? Bu girişimler belki de onların hayatını şekillendirecek iş yaşamlarının bir parçası olacak. Tayfun Öktem’in tabiriyle Darüşşafaka da ‘bu işin çok ekmeğini yiyecek.’
ARZUMUZ GİRİŞİMCİLİĞİN MÜFREDATA GİRMESİ
ÜMRAN Beba’nın 2010 yılında PepciCo yöneticisi olarak gittiği Hong Kong’ta eşi Prof. Ali Beba da akademik çalışmalarını 3 yıl boyunca sürdürdü. Beba ailesi 2013-2015 arası Dubai’de yaşadı. PepsiCo yönetimi, 2016’da Ümran Beba’yı ABD’deki merkezine atayınca ailenin, yeni adresi New York oldu. Ümran Beba emekli olduğunda da yerleştikleri New York’ta kaldılar.
Ümran-Ali Beba çifti bu dönemde “Beba İnovasyon ve Girişimcilik Vakfı”nı kurdu. Ali Beba, vakfın başkanlığı üstlendi.
Beba İnovasyon ve Girişimcilik Vakfı, özellikle kaynaklara erişimi kısıtlı kadın ve genç girişimcilere destek olmak amacını taşıyor. Ana faaliyet alanları eğitim, mentorluk ve iletişim ağları oluşturmak olan vakfın merkezi New York’ta bulunuyor. Beba Vakfı’nın en büyük girişimleri arasında Columbia Üniversitesi ile gerçekleştirdikleri senede bir yapılan “Greater Good Challenge” isimli iş fikri yarışması ve Türkiye’de kurucu ortaklar arasında yer aldıkları Milyon Kadına Mentor Programı bulunuyor. Atölye programıyla ilgili konuşan Prof. Beba, “Darüşşafaka Eğitim Kurumları’yla beraber gerçekleştirdiğimiz bu çok önemli projenin bir parçası olduğumuz için gurur duyuyoruz. Orta ve uzun vadede arzumuz, programın sürdürülebilir bir biçimde Darüşşafaka’da gelişerek devam etmesine paralel olarak MEB müfredat programında ‘Fikirden Uygulamaya Girişimcilik ve İş Yönetim Bilimi’ adında bir seçmeli ders olarak sunulmasıdır” dedi.