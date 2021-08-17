Kabil’in çöküşü Biden’ın büyük fiyaskosu

Büyükelçi unvanıyla Türkiye’yi Şam’da temsil eden son Türk diplomatı olan Ömer Önhon’un “Büyükelçinin Gözünden Suriye” başlıklı kitabı, Suriye krizini mümkün mertebe yakından izlemeye çalışan bir gazeteci olarak benim açımdan ilginç bir okuma oldu.

Gazeteci gözüyle uzaktan baktığınız birçok gelişme hakkında sahada o olayların içinde yer almış, rol oynamış yetkili bir diplomatın tanıklığı üzerinden paralel bir okuma yapmak, hem bilgilerinizi tazelemek, hem de boşlukları doldurarak olayları daha iyi anlamak bakımından yararlı bir egzersiz oluyor.

Geçen nisan ayında kendi isteğiyle emekliye ayrılan Önhon’un diplomatlık kariyerinin kayda değer bir bölümünü Suriye üzerinde geçirmiş olması, bu okumayı çok geniş bir zaman perspektifi üzerinden yapabilmemizi mümkün kılıyor. Zaten onun kariyeri Türkiye-Suriye ilişkilerinin son otuz yıllık seyrinin kronolojisiyle önemli ölçüde atbaşı gidiyor.









ÖCALAN SONRASI YAKINLAŞMA DÖNEMİ

Önhon