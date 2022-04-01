Türkiye’de ilk kez bir çizgi filmin deneyim alanını oluşturdular. Üstelik bu alanda çocuklar karakterlerin yerine geçiyor, çizgi filmde geçen mekânlarda doyasıya oynuyor, eğleniyorlar. Çocukların çok sevdiği Kral Şakir çizgi filminin deneyim alanı olan Macera Dünyası ilk şubesini Ankara’da açtı. Kral Şakir’in yaratıcısı Varol Yaşaroğlu ve ‘Kral Şakir Macera Dünyası’ kurucusu Esra Özge Aktürk ile buluştuk, yepyeni projelerini konuştuk.
Kral Şakir inanılmaz bir başarı yakaladı. Her yaştan seveni var. Nasıl ortaya çıktı?
Varol Yaşaroğlu (Kral Şakir’in yaratıcısı): Ben 5-6 yaşlarındayken Pembe Panter’i çok izlerdim ve ona çok gülerdim. Her yere Pembe Panter çizerdim. Defterlerime, duvarlara… Annem bana çok kızıyordu artık. Kendi kendime “Büyüyünce ben de Pembe Panter gibi bir karakter yaratacağım” derdim. Ben bu hayalle yola çıktım. Sonra bir gün Milliyet Kardeş Dergisi’nin İzmir bürosu için ilk karikatürümü çizdim. Böylece karikatür maceram başladı ve yıllar içinde Kral Şakir doğdu. Üstelik Kral Şakir, Cartoon Network kanalının ilk yerli çizgi filmi oldu. Bu, hayalimin gerçekleşmesini sağladı.
İlk çıktığı zamanlarda Kral Şakir’le ilgili ön yargılar vardı. Peki, bu konuda neler söylersiniz?
Varol Yaşaroğlu: Kral Şakir hakkında olumsuz yorum yapanların, çizgi filmimizi bir kez olsun izlemediğine, kitaplarımızı bir kez olsun okumadığına kuşkum yok. Bunların hepsi sizin de söylediğiniz gibi ön yargı. Örneğin, bir öğretmen “Önermiyorum” deyiveriyor, “İzlediniz mi?” diye soruyorum “Hayır” diyor. Peki, neye göre önerilmiyor? Anlamak güç. Kral Şakir, çocukların üstünde iyi etkiler yaratacak içeriklerle doludur ve biz buna özel önem gösteririz. Hatta şunu açık yüreklilikle söylemeliyim ki Kral Şakir, Türkiye’de okuma devrimi yarattı.
Çok iddialı bir laf değil mi?
Varol Yaşaroğlu: Bunu ben söylemiyorum, öğretmenler söylüyor, anne babalar söylüyor. Okumayı sevmeyen çocukların bile Kral Şakir kitaplarıyla, kitap okumayı sevmeye başladığını söylüyorlar bize.
Varol Yaşaroğlu (Kral Şakir'in yaratıcısı)
Ön yargılara dönersek, bir çizgi filme karşı ön yargılı davranılmasının sebebi ne olabilir?
Varol Yaşaroğlu: Belki bu ön yargıyı ‘Şakir’ ismi oluşturuyor. Ancak o da bizden biri. Nitekim Şakir ismi bugün ailelerin çocuklarına verecekleri isim özelliğine bile kavuştu. Çünkü Şakir artık çocuklar için modern Türk çocuğunu temsil ediyor. Zaten çizgi filmdeki tüm karakterler bizden… Üstelik bizim çizgi filmimizde çevre sorunlarına duyarlılık, toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna hassasiyet, geri dönüşüm, sağlıklı beslenme gibi oldukça önemli konular yer alıyor.
Kral Şakir bölümlerini yazarken kendinize sansür uyguladığınız oluyor mu?
Varol Yaşaroğlu: Bizim hedef kitlemiz 6-11 yaş arasındaki çocuklar. Çocuk söz konusu olduğunda elbette ki bazı hassasiyetleri gözetmemiz kaçınılmaz. Biz iyi olanı sunmak istiyoruz, bunun için de pedagoglarla çalışıyoruz. Ancak özgürlükçü düşünceden taviz vermediğimizi ifade etmek isterim. Üstelik verdiğimiz temel mesaj da sevgi. Çünkü dünyayı kurtaracak en temel şey sevgi!
‘TÜRKİYE’DE İLK KEZ BİR ÇİZGİ FİLMİN DENEYİM ALANINI OLUŞTURDUK’
Siz bir ilki başardınız ve bir çizgi filmin mekânını tasarladınız. Çocuklar adeta çizgi filmin içine giriyor, o mekânda oyun oynuyor, o mekânı yaşıyor… Bu fikir nasıl çıktı?
Esra Özge Aktürk (Kral Şakir Macera Dünyası Kurucusu): Uzun yıllardır, çocukların özgürce oyun oynayabilecekleri bir mekân hayal ediyordum ve bunu hayata geçirmek için çalışmalar yapıyordum. Ancak bir gün Varol Yaşaroğlu ile tanıştım ve bu hayale en çok uyan karakterin Kral Şakir olduğunu fark ettim. Çünkü Kral Şakir ve çizgi filmdeki tüm karakterler bizden birileri. Üstelik Kral Şakir’de çok farklı bölümler var ve vermek istediği mesajları inanılmaz maceralarla verebiliyor. Çocukların içine dahil olabildiğini görebileceğiniz Türkiye’deki tek çizgi film! Örneğin ‘Kral Şakir Oyun Zamanı’ filminde karakterler bir tabletin içine giriyorlardı ve oradan çıkmaya çalışıyorlardı. İlk olarak orada “Bu, gerçekte içine girilebilir bir şey olabilir” diye düşündüm. Sonra Varol ikinci filmi, ‘Korsanlar Diyarı’nı hazırladı ve orada da aynı şeyi yaptı. Ben de aklımda, çocuklar bir mekânda maceralar yaşasa, önce her şeyin olağan akışında başladığı anı, sonra sorunun başladığı anı ve sonra da sorunun çözüme ulaştığı anı yaşasalar, diye düşündüm. Nitekim çizgi filmde de her olayı bir mekâna dönüştürmeye imkân sağlayan bir tasarım yapmıştı Varol. Sonra biz bu fikirleri aldık ve oyunlaştırdık. Ve şimdi de ‘Macera Dünyası’ projesi hayata geçti. Üstelik Türkiye’de ilk kez Ankara One Tower AVM’de geniş bir deneyim alanıyla…
Çocuklar bu alanı nasıl deneyimleyecek? Çocuklar oyun oynarken aileler ne yapacak?
Esra Özge Aktürk: Çocuklar, Kral Şakir Macera Dünyası’na girip, 50 dakikada dünyayı bir canavardan kurtarmaya çalışıyorlar, aileler de bu sırada dışarıda dünyanın kurtulmasını bekliyorlar. :) Üstelik bu mekân haftanın her günü açık. Macera Dünyası’na gelen herkes bilet alıp, bir grup çocukla birlikte maceraya atılacak.
Peki, yetişkinlerin de deneyimleyebileceği etkinlikler yapmayacak mısınız? Büyüklerin de çocukluklarını hatırlamaya ihtiyacı var…
Esra Özge Aktürk: Yapmaz olur muyuz? O kadar çok istek var ki, ayda bir iki kez saat 21.00’den sonraki seansları yetişkinler için açmayı planlıyoruz.
Mekânı tasarlarken nelere dikkat ettiniz peki? Her türlü güvenliğin sağlanması ve içeriğin çocukları olumlu etkilemesi hayati önemde…
Esra Özge Aktürk: Çok güzel bir noktaya dikkat çektiniz. Bizim için çocukların sağlığı, güvenliği ve mutluluğu hayati önemde. Bunun için hem pedagoglarla hem de mimarlarla, heykeltıraşlarla çalıştık. Mekânda kullanılan renkler ve eşyalar çizgi filmdekilerle aynı. Ancak içeride bir deneyim alanı sunulduğu için orada kullanılacak malzemeler çok önemliydi. Bu sebeple nesnelerin dış yüzeyini çocukları yaralama ihtimali olmayan yumuşak malzemelerle kapladık. Üstelik çocuklar çizgi film alanında kendilerini karakterlerin yerine koyabilsinler diye, içeriye hiçbir şekilde karakter heykeli veya görseli koymadık.
Esra Özge Aktürk (Kral Şakir Macera Dünyası kurucusu)
Tabii siz sağlıklı beslenmeyi de çok önemsiyorsunuz. Öyle ki, Macera Dünyası’nın girişine “Fil Necati’nin Dükkânı” diye bir büfe açtınız…
Esra Özge Aktürk: Evet. Gelen çocukların, karınlarını sağlıklı besinlerle doyurmalarını istedik. Necati’nin dükkânında brokoli çorbası, ev köftesi, haşlanmış sebzeler var. Üstelik orada çocuklar bu besinleri çok sevecekler.
Varol Yaşaroğlu: Bizler bugün sağlıklı beslenmenin ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bazı aileler evlerine hamur işi bile sokmuyor artık. Dolayısıyla bunu gözetmemiz gerekiyordu. Çocuklar dürüm seviyorsa, hamburger seviyorsa, onları bu yiyeceklerden mahrum etmeden nasıl sağlıklı olanını yapabiliriz, diye düşündük ve sonuç olarak beslenme uzmanlarıyla hepsinin sağlıklı olanını hazırladık ve gelen çocuklar “Fil Necati’nin Dükkânı”ndan bu besinlere erişebilecekler.
Son soru… Ankara’daki Macera Dünyası’nın ilk olduğunu söylediniz. Devamı gelecek mi?
Esra Özge Aktürk: Elbette… Çok yakında İstanbul’da da bir Macera Dünyası açılacak. Her bir alanda bir konuyu ele alacağımızı da söylemek isterim. Burada ‘Korsanlar Diyarı’nı oyunlaştırdık, İstanbul’da da ‘Geri Dönüşüm’ konusunu oyunlaştıracağız.
‘Kral Şakir, Türkiye’de okuma devrimi yarattı’
Türkiye’de ilk kez bir çizgi filmin deneyim alanını oluşturdular. Üstelik bu alanda çocuklar karakterlerin yerine geçiyor, çizgi filmde geçen mekânlarda doyasıya oynuyor, eğleniyorlar. Çocukların çok sevdiği Kral Şakir çizgi filminin deneyim alanı olan Macera Dünyası ilk şubesini Ankara’da açtı. Kral Şakir’in yaratıcısı Varol Yaşaroğlu ve ‘Kral Şakir Macera Dünyası’ kurucusu Esra Özge Aktürk ile buluştuk, yepyeni projelerini konuştuk.
Kral Şakir inanılmaz bir başarı yakaladı. Her yaştan seveni var. Nasıl ortaya çıktı?
Varol Yaşaroğlu (Kral Şakir’in yaratıcısı): Ben 5-6 yaşlarındayken Pembe Panter’i çok izlerdim ve ona çok gülerdim. Her yere Pembe Panter çizerdim. Defterlerime, duvarlara… Annem bana çok kızıyordu artık. Kendi kendime “Büyüyünce ben de Pembe Panter gibi bir karakter yaratacağım” derdim. Ben bu hayalle yola çıktım. Sonra bir gün Milliyet Kardeş Dergisi’nin İzmir bürosu için ilk karikatürümü çizdim. Böylece karikatür maceram başladı ve yıllar içinde Kral Şakir doğdu. Üstelik Kral Şakir, Cartoon Network kanalının ilk yerli çizgi filmi oldu. Bu, hayalimin gerçekleşmesini sağladı.
İlk çıktığı zamanlarda Kral Şakir’le ilgili ön yargılar vardı. Peki, bu konuda neler söylersiniz?
Varol Yaşaroğlu: Kral Şakir hakkında olumsuz yorum yapanların, çizgi filmimizi bir kez olsun izlemediğine, kitaplarımızı bir kez olsun okumadığına kuşkum yok. Bunların hepsi sizin de söylediğiniz gibi ön yargı. Örneğin, bir öğretmen “Önermiyorum” deyiveriyor, “İzlediniz mi?” diye soruyorum “Hayır” diyor. Peki, neye göre önerilmiyor? Anlamak güç. Kral Şakir, çocukların üstünde iyi etkiler yaratacak içeriklerle doludur ve biz buna özel önem gösteririz. Hatta şunu açık yüreklilikle söylemeliyim ki Kral Şakir, Türkiye’de okuma devrimi yarattı.
Çok iddialı bir laf değil mi?
Varol Yaşaroğlu: Bunu ben söylemiyorum, öğretmenler söylüyor, anne babalar söylüyor. Okumayı sevmeyen çocukların bile Kral Şakir kitaplarıyla, kitap okumayı sevmeye başladığını söylüyorlar bize.
Varol Yaşaroğlu (Kral Şakir'in yaratıcısı)
Ön yargılara dönersek, bir çizgi filme karşı ön yargılı davranılmasının sebebi ne olabilir?
Varol Yaşaroğlu: Belki bu ön yargıyı ‘Şakir’ ismi oluşturuyor. Ancak o da bizden biri. Nitekim Şakir ismi bugün ailelerin çocuklarına verecekleri isim özelliğine bile kavuştu. Çünkü Şakir artık çocuklar için modern Türk çocuğunu temsil ediyor. Zaten çizgi filmdeki tüm karakterler bizden… Üstelik bizim çizgi filmimizde çevre sorunlarına duyarlılık, toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna hassasiyet, geri dönüşüm, sağlıklı beslenme gibi oldukça önemli konular yer alıyor.
Kral Şakir bölümlerini yazarken kendinize sansür uyguladığınız oluyor mu?
Varol Yaşaroğlu: Bizim hedef kitlemiz 6-11 yaş arasındaki çocuklar. Çocuk söz konusu olduğunda elbette ki bazı hassasiyetleri gözetmemiz kaçınılmaz. Biz iyi olanı sunmak istiyoruz, bunun için de pedagoglarla çalışıyoruz. Ancak özgürlükçü düşünceden taviz vermediğimizi ifade etmek isterim. Üstelik verdiğimiz temel mesaj da sevgi. Çünkü dünyayı kurtaracak en temel şey sevgi!
‘TÜRKİYE’DE İLK KEZ BİR ÇİZGİ FİLMİN DENEYİM ALANINI OLUŞTURDUK’
Siz bir ilki başardınız ve bir çizgi filmin mekânını tasarladınız. Çocuklar adeta çizgi filmin içine giriyor, o mekânda oyun oynuyor, o mekânı yaşıyor… Bu fikir nasıl çıktı?
Esra Özge Aktürk (Kral Şakir Macera Dünyası Kurucusu): Uzun yıllardır, çocukların özgürce oyun oynayabilecekleri bir mekân hayal ediyordum ve bunu hayata geçirmek için çalışmalar yapıyordum. Ancak bir gün Varol Yaşaroğlu ile tanıştım ve bu hayale en çok uyan karakterin Kral Şakir olduğunu fark ettim. Çünkü Kral Şakir ve çizgi filmdeki tüm karakterler bizden birileri. Üstelik Kral Şakir’de çok farklı bölümler var ve vermek istediği mesajları inanılmaz maceralarla verebiliyor. Çocukların içine dahil olabildiğini görebileceğiniz Türkiye’deki tek çizgi film! Örneğin ‘Kral Şakir Oyun Zamanı’ filminde karakterler bir tabletin içine giriyorlardı ve oradan çıkmaya çalışıyorlardı. İlk olarak orada “Bu, gerçekte içine girilebilir bir şey olabilir” diye düşündüm. Sonra Varol ikinci filmi, ‘Korsanlar Diyarı’nı hazırladı ve orada da aynı şeyi yaptı. Ben de aklımda, çocuklar bir mekânda maceralar yaşasa, önce her şeyin olağan akışında başladığı anı, sonra sorunun başladığı anı ve sonra da sorunun çözüme ulaştığı anı yaşasalar, diye düşündüm. Nitekim çizgi filmde de her olayı bir mekâna dönüştürmeye imkân sağlayan bir tasarım yapmıştı Varol. Sonra biz bu fikirleri aldık ve oyunlaştırdık. Ve şimdi de ‘Macera Dünyası’ projesi hayata geçti. Üstelik Türkiye’de ilk kez Ankara One Tower AVM’de geniş bir deneyim alanıyla…
Çocuklar bu alanı nasıl deneyimleyecek? Çocuklar oyun oynarken aileler ne yapacak?
Esra Özge Aktürk: Çocuklar, Kral Şakir Macera Dünyası’na girip, 50 dakikada dünyayı bir canavardan kurtarmaya çalışıyorlar, aileler de bu sırada dışarıda dünyanın kurtulmasını bekliyorlar. :) Üstelik bu mekân haftanın her günü açık. Macera Dünyası’na gelen herkes bilet alıp, bir grup çocukla birlikte maceraya atılacak.
Peki, yetişkinlerin de deneyimleyebileceği etkinlikler yapmayacak mısınız? Büyüklerin de çocukluklarını hatırlamaya ihtiyacı var…
Esra Özge Aktürk: Yapmaz olur muyuz? O kadar çok istek var ki, ayda bir iki kez saat 21.00’den sonraki seansları yetişkinler için açmayı planlıyoruz.
Mekânı tasarlarken nelere dikkat ettiniz peki? Her türlü güvenliğin sağlanması ve içeriğin çocukları olumlu etkilemesi hayati önemde…
Esra Özge Aktürk: Çok güzel bir noktaya dikkat çektiniz. Bizim için çocukların sağlığı, güvenliği ve mutluluğu hayati önemde. Bunun için hem pedagoglarla hem de mimarlarla, heykeltıraşlarla çalıştık. Mekânda kullanılan renkler ve eşyalar çizgi filmdekilerle aynı. Ancak içeride bir deneyim alanı sunulduğu için orada kullanılacak malzemeler çok önemliydi. Bu sebeple nesnelerin dış yüzeyini çocukları yaralama ihtimali olmayan yumuşak malzemelerle kapladık. Üstelik çocuklar çizgi film alanında kendilerini karakterlerin yerine koyabilsinler diye, içeriye hiçbir şekilde karakter heykeli veya görseli koymadık.
Esra Özge Aktürk (Kral Şakir Macera Dünyası kurucusu)
Tabii siz sağlıklı beslenmeyi de çok önemsiyorsunuz. Öyle ki, Macera Dünyası’nın girişine “Fil Necati’nin Dükkânı” diye bir büfe açtınız…
Esra Özge Aktürk: Evet. Gelen çocukların, karınlarını sağlıklı besinlerle doyurmalarını istedik. Necati’nin dükkânında brokoli çorbası, ev köftesi, haşlanmış sebzeler var. Üstelik orada çocuklar bu besinleri çok sevecekler.
Varol Yaşaroğlu: Bizler bugün sağlıklı beslenmenin ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bazı aileler evlerine hamur işi bile sokmuyor artık. Dolayısıyla bunu gözetmemiz gerekiyordu. Çocuklar dürüm seviyorsa, hamburger seviyorsa, onları bu yiyeceklerden mahrum etmeden nasıl sağlıklı olanını yapabiliriz, diye düşündük ve sonuç olarak beslenme uzmanlarıyla hepsinin sağlıklı olanını hazırladık ve gelen çocuklar “Fil Necati’nin Dükkânı”ndan bu besinlere erişebilecekler.
Son soru… Ankara’daki Macera Dünyası’nın ilk olduğunu söylediniz. Devamı gelecek mi?
Esra Özge Aktürk: Elbette… Çok yakında İstanbul’da da bir Macera Dünyası açılacak. Her bir alanda bir konuyu ele alacağımızı da söylemek isterim. Burada ‘Korsanlar Diyarı’nı oyunlaştırdık, İstanbul’da da ‘Geri Dönüşüm’ konusunu oyunlaştıracağız.