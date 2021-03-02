Dağ başını duman almış: Selim Sırrı Tarcan

Ligin bir arada olmaktan en çok mutlu olan takımı Beşiktaş gibi görünüyor. Şimdi olay çıkmasın. Bana öyle görünüyor diyeyim ve açıklayayım.

Spor üzerine yazıyor olmaktan gelen her şeyi takip etme durumumuz var malumunuz. Takımların genel hallerini ne yapıp ettiklerini düzenli olarak tarıyoruz. Bu genel takip halindeyken önüme düşen fotoğraflardan, videolardan ve görüntülerden ligin en güler yüzlü, en mutlu, en neşeli takımının Beşiktaş gibi göründüğünü söyleyebilirim. Kolej takımı diyorlar, ben mahalle takımı diyorum.

Bakmayın siz mahalle takımı kavramının aşağılandığına. Dünyanın en muazzam şeyi aşağı mahalleyle maç almış bir mahalle takımıdır. Gazoz dışında hiçbir çıkarın olmadan oynarsın. İsteyerek oynarsın. Gülerek güldürerek nükteyle şakayla tatlı tatlı atışmayla oynarsın. Gazoz yalan eğlenmek hakikattir.

Beşiktaş aynı öyle görünüyor bu aralar gözüme. Özellikle antrenman fotoğraflarından. Mahallenin abisi Atiba’nın kanatları altında, bir arada olmaktan keyif alan, keyif aldıkları için keyif veren birtakım genç adamlar sırf mutlu olmak için oynuyorlarmış gibi. Antrenmanlarda hep bir neşe, hep bir yan yanalık, hep bir oyun hali. Birbirlerinin sevinçlerine ve acılarına sahip çıkışları da çok etkileyici. Annesini kaybeden arkadaşlarının gol sevinci yapıyorlar onun aralarında olmadığı, annesiyle vedalaşmasına, cenaze törenine denk gelen maçta. Gol sevinçleri de öyle. Sarılmalara doyamıyorlar birbirlerine. Aile gibi. Mutlular.

Belli ki Sergen Hoca’nın yıllardan beri bildiğimiz esprili keskin zekâsı bu genç insanlarda önemli bir noktaya dokunmuş. Gülmekten çekinmiyorlar. Hele o N'Koudou… Sürekli güler yüzlü, sürekli pozitif, sürekli neşe saçıyor. İnsanın ona bakınca istemsizce gülümseyesi geliyor. E bu bir arada mutlu olma halinin futbola yansımaması da pek mümkün değil. Çünkü en başarı mutluluk. Sonrası çorap söküğü.

Sürekli damar damar üstüne binmiş biçimde yaşayan Beşiktaşlılar da biraz daha rahat bu sene. Tabii maç kazanırken aradaki fark üçe çıkmadan rahatlayamazlar o ayrı. Çünkü biliyoruz ki Beşiktaş’ın canı nasıl isterse öyle olur. Bütün çabalardan, çalışmalardan, futbol aklından azade Beşiktaş’ın keyfi diye bir şey vardır. Kimseye keyfine kâhyalık ettirmez. Beşiktaş öyle istemişse öyle olur. Yapı meselesi.

Tüm bu mutluluk taraftara da sirayet ediyor. Beşiktaşlılar daha umutlu bu sene. Sonuç ne olur bilemeyiz ama bu güler yüzün kimseye zararı olmaz, tersine faydası olur. Beşiktaş gülerse dünya güler. Kadir İnanır gülüşü gibi.