Dağ başını duman almış: Selim Sırrı Tarcan

Memleketimizdeki maç sonraları yapılan açıklamalardan, bazı takımlara yakınlığıyla bilinen yorumculardan ve taraftarlardan sürekli ama sürekli aynı şeyleri duyuyoruz. Sürekli herkes haklı, sürekli hepsinin hakkı yeniyor, sürekli lig birilerinin aleyhine dizayn ediliyor.

Ligimizde bazı şeylerin iyi gitmediği muhakkak. Hakem hataları, VAR’ın kullanılma biçimi, bazı pozisyonlarda yaşanana standart dışı uygulamalar filan cepte. Ancak her takımın Federasyon’un her biriminde etkili ve yetkili adamları yokmuş gibi, bu dertleri başka türlü çözemezmişler gibi sürekli kamuoyuna şikâyet halindeler. Kimsenin meseleyi köklü bir tartışma zeminine çekme niyeti yok. Sadece aynı paranoyak laflar herkesin dilinde.



Biri diyor ki “İşin içinde ben varsam az ceza vermezler”, diğeri “Galatasaraylı olduğum için bu cezayı aldım”, öteki “Lig aleyhimize dizayn ediliyor” diyor. Fenerbahçeliler standartsızlıktan şikâyetçi, Beşiktaşlılar “E ona verilen kart buna niye verilmedi?” diye serzenişte. Beriki bu sene kendilerini şampiyon yapmayacaklarına adı gibi emin. Herkes bir başka takımın şampiyonluğuna işaret ediyor. Sonra bu laflar üzerine saatlerce konuşuluyor. Herkes haklı, hoca herkese takmış, hakem herkesin gölünü yiyor.



Wikipedi’de şöyle yazıyor: “Halk arasında, paranoya deyimi, genellikle bir şahsın, çevresindekiler hakkında aşırı şüpheciliğini tanımlamak için kullanılır. Böyle bir kişiye yapılan tavsiyeler, iyi niyetli bile olsa, o kişi tarafından kötü niyetle yapılmış olarak algılanır. Başkalarının kendisi hakkında komplo yaptığı kuruntusuna kapılabilir, kendilerine veya mülklerine karşı bir tehdit olduğu endişesi içine düşer. Bu düşünceler, o şâhısa büyük rahatsızlık verir. Çevresindekiler de, bu durumdan rahatsız olur. Paranoya deyim yerindeyse kişiye hiç ummadığı anda devamlı süreğen rahatsızlık vererek kuruntularının gerçekleşeceği düşüncesiyle her daim sıkıntı yaşatır.”



Yukardaki “paranoya” tanımına zerre halel getirmeyecek biçiminde sürüyor tartışmalar. Maçlardan sonraki açıklamalarda, basın toplantılarında bitse yine iyi. O pasları alan yorumcular sabaha kadar konuşuyorlar. Hepsi kendince haklı. Tam olarak tanımdaki gibi. Herkes başkalarının kendi takımı üzerine komplo yapıldığına inanıyor. Herkeste başkalarının kendi takımına karşı bir tehdit oluşturduğuna dair bir fikir. Devamlı ve süreğen bir kuruntu silsilesi.